Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iași, atacată cibernetic
Newsweek.ro, 5 octombrie 2025 16:50
Acum 15 minute
17:10
În noaptea de 4 octombrie, Forțele Operaționale Speciale Ucrainene au vizat nava rusă de rachete mic...
Acum o oră
16:50
Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat că pagina sa oficială de pe reţeaua de socializare Facebook a fost...
16:40
General: 150 trenuri militare prin România, organizate de Franța. „Se stă zeci de zile la frontiere” # Newsweek.ro
Generalul de brigadă Fabrice Feola, care comandă Centrul pentru Operațiuni și Sprijin pentru Transpo...
Acum 2 ore
16:20
Trump vrea ca SUA să investească în Critical Metals,companie controlată de Frank Timiș în Groenlanda # Newsweek.ro
Zăcământul Tanbreez din Groenlanda a intrat în centrul atenției strategice internaționale, după ce R...
16:10
De unde vine expresia hocus pocus folosită de magicieni? Care este semnificația ei, de fapt? # Newsweek.ro
Cu toții am auzit expresia hocus pocus pe care magicienii o folosesc, de obicei, înainte de a realiz...
Acum 4 ore
15:20
Cum a slăbit o femeie 35 de kilograme fără diete complicate. Trei reguli care i-au schimbat viața # Newsweek.ro
Cum a slăbit o femeie 35 de kilograme fără diete complicate a devenit o poveste inspirațională. Trei...
14:40
22.194 lei bonus la pensie ia fiecare pensionar special. Pensiile speciale costă 1.700.000.000 lei # Newsweek.ro
Casa de Pensii vine cu date noi pe care le prezentăm. O sumă de 22.194 lei este bonusul la pensie lu...
14:10
Un pilot amator de dronă a fost identificat lângă aeroportul din Frankfurt. Va primi o amendă uriașă # Newsweek.ro
Un pilot amator de dronă a fost identificat lângă aeroportul din Frankfurt. El va fi sancționat de c...
14:10
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei # Newsweek.ro
Difreneța dintre pensiile speciale și pensiile contributive este tot mia mare. S-a ajuns la o difere...
13:50
Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE # Newsweek.ro
Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE. ...
13:30
Un tânăr de 25 de ani a decedat, după ce s-a răsturnat cu mașina. Șoferul avea permisul suspendat # Newsweek.ro
Un tânăr de 25 de ani a decedat, după ce s-a răsturnat cu mașina. Șoferul avea permisul suspendat. Î...
Acum 6 ore
13:10
O companie aeriană anunță că pasagerii din clasa economică vor primi bere, vin și gustări pe gratis # Newsweek.ro
Air Canada anunță că pasagerii din clasa economică vor primi bere, vin și gustări pe gratis. Scott O...
12:50
Legătura feroviară directă dintre București și Kiev, reluată din 10 octombrie. Cât costă un bilet # Newsweek.ro
Legătura feroviară directă dintre București și Kiev va fi reluată din 10 octombrie, după o pauză de ...
12:30
Daniel David, de Ziua Mondială a Educaţiei: Să avem curajul să gândim un model educaţional nou # Newsweek.ro
Ministrul Educației a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei: „Vă invit să privim ...
12:10
Trump are un mesaj pentru marii producători de mașini din lume. Ce primesc dacă le asmblează în SUA? # Newsweek.ro
Donald Trump a transmis un mesaj pentru marii producători auto din lume. Un senator republican a dez...
11:50
De ce pleacă tinerii români să studieze în străinătate? 40.000 merg la universități mari din Europa # Newsweek.ro
Între 30.000 și 40.000 de tineri români merg anual să studieze în străinătate. Mulți rămân acolo def...
11:30
Atac masiv al Rusiei în Ucraina. Sunt 5 morți și 16 răniți. Polinia a ridicat avioane de luptă # Newsweek.ro
Un atac rusesc de amploare în Ucraina a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit cel puțin 14 în noa...
Acum 8 ore
11:10
O gumă de mestecat poate stabili dacă esti infectat cu virusul gripal. Oamenii de știință spun că ac...
11:00
Butonul ascuns din congelator care îngheață alimentele instant. Ce face funcția „super-freeze”? # Newsweek.ro
Sigur nu știai că există un buton ascuns în congelatorul tău care îngheață instant alimentele. Cu ce...
10:50
Vremea devine mai rece, iar ploile și vântul puternic se vor extinde în mai multe regiuni din țară. ...
10:40
Haine de firmă, ceasuri scumpe, încălțăminte. 175 de astfel de produse au fost confiscate de Poliția...
10:20
Traversarea Dunării cu bacul în Bulgaria. Anunț de ultimă oră al Poliției de Frontieră # Newsweek.ro
Poliția de Frontieră a făcut un anunț care îi privește pe cei care treceau Dunărea cu bacul pe la Be...
10:10
Știm cu cine vor juca naționalele de volei ale României la Campionatul European din 2026 # Newsweek.ro
Naționalele de volei ale României şi-au aflat adversarele din grupele Campionatului European din 202...
09:50
FOTO Trump vrea să bată monedă de 1$ cu portretul său pentru a 250-a aniversare a Americii # Newsweek.ro
Trezorierul SUA a confirmat că proiectul monedei de 1% cu portretul lui Donald Trump pe ea este „rea...
09:40
Demisionează Bolojan dacă pensiile speciale de 25.000 lei nu vor fi tăiate la CCR? A cui va fi vina? # Newsweek.ro
Bolojan a lăsat să se înțeleagă în urmă cu o lună că va demisiona dacă legea care taie pensiile spec...
Acum 12 ore
09:10
Criza din industria auto: Renault vrea să dea afară 3.000 de oameni. Ar putea fi și România afectată # Newsweek.ro
Renault vrea să dea afară 3.000 de oameni din zona administrativă la nivel global, printr-un program...
08:40
Viktor Orban se pregătește de alegeri cu pomeni electorale: Credite cu dobândă de 3% pentru IMM-uri # Newsweek.ro
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, se pregătește pentru alegerile din Ungaria din 2026 cu pomeni ...
08:20
„Războiul dronelor”: Aeroportul din capitala Lituaniei, închis în urma detectării a 13 „baloane” # Newsweek.ro
„Războiul dronelor” ia amploare. Aproape că nu mai există zi fără incidente în traficul aerian din E...
08:10
S-a aprins martorul ABS în bord? Ce faci? Poți să mai mergi? Explicațiile specialiștilor # Newsweek.ro
Aprinderea unui martor luminos în bord semnalează o eroare de funcționare, o defecțiune, și, de cele...
08:00
Primele alegeri parlamentare în Siria, după doborârea lui Bashar al-Assad, prietenul lui Putin # Newsweek.ro
Siria organizează, duminică, 5 octombrie 2025, primele alegeri parlamentare după doborârea regimului...
07:50
Recordurile singurului doctor român acreditat pentru repatrieri medicale, studiu de caz în Europa # Newsweek.ro
Singurul doctor român acreditat pentru a-i aduce acasă pe cei care au grave probleme de sănătate în ...
07:30
Dormi cu 15 minute mai puțin în fiecare zi? Asta te poate costa un deceniu din viață, spun experții # Newsweek.ro
Dormi cu 15 minute mai puțin în fiecare zi? Asta te poate costa un deceniu din viață, spun experții....
07:20
Horoscop 7 octombrie. Luna Plină în Berbec aduce o zi cu tensiuni Taurilor. Fecioarele se izolează # Newsweek.ro
Horoscop 7 octombrie. Luna Plină în Berbec aduce o zi cu tensiuni Taurilor. Fecioarele se izolează. ...
07:10
Ce pensie vei avea în 2030 dacă acum primești între 1.281 de lei și 5.000 de lei? Creșteri mari # Newsweek.ro
Pensionarii pot vedea cu ce sume vor crește pensiile în anul 2030, începând de la pensiile minime pâ...
Acum 24 ore
21:00
Un oficial din domeniul informațiilor de la Kiev acuză China că ajută Rusia să lanseze rachete # Newsweek.ro
Un oficial din domeniul informațiilor de la Kiev acuză China că ajută Rusia să lanseze rachete. „Exi...
20:50
Ministerul Justiției: Se execută mandatul european de arestare emis pe numele lui Sorin Oprescu # Newsweek.ro
Ministerul Justiției: Se execută mandatul european de arestare emis pe numele lui Sorin Oprescu. Aut...
20:40
Furtuna a distrus sute de mașini în București. Ce opțiuni au șoferii care nu au CASCO la autoturisme # Newsweek.ro
Furtuna a distrus sute de mașini în București. Ce opțiuni au șoferii care nu au CASCO la autoturisme...
20:20
Mai multe drone au fost semnalate în zonele aeroporturilor din Germania. Zeci de zboruri anulate # Newsweek.ro
Mai multe drone au fost semnalate în zonele aeroporturilor din Germania. Zeci de zboruri anulate. Ex...
20:10
Adrian Pintea: Sprijinul oferit de Ministerul Agriculturii în 2025 va continua și anul următor # Newsweek.ro
Adrian Pintea: Sprijinul oferit de Ministerul Agriculturii în 2025 va continua și anul următor. Secr...
19:40
Președintele Trump va avea o monedă comemorativă de un euro cu chipul lui. Au apărut primele schițe # Newsweek.ro
Președintele Trump va avea o monedă comemorativă de un euro cu chipul lui. Au apărut primele schițe ...
19:20
Partidul populist al fostului premier Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia # Newsweek.ro
Partidul populist al fostului premier Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Cehi...
19:00
Fostul ministru de Externe şi al Justiţiei Cristian Diaconescu a declarat că Administraţia Prezidenţ...
18:30
Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a fost prins şi săltat de Poliţie, în Salonic # Newsweek.ro
Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, cu mandat de urmărire naţional şi internaţional, ...
18:20
Cristian Diaconescu, despre cum se va numi proiectul zidului antidronă. Poartă numele unui animal # Newsweek.ro
Cristian Diaconescu, despre cum se va numi proiectul zidului antidronă folosit contra Rusiei. Poartă...
18:00
Cum scapi de dureroasa sondă pentru extras exudatul nazal? E foarte simplu. Oricine face asta # Newsweek.ro
Cum scapi de dureroasa sondă pentru extras exudatul nazal, pe care ţi-o introduce asistenta aceea? S...
17:40
Rusia a atacat sălbatic gara din Shostka, Regiunea Sumî. Au lovit cu bună-ştiinţă civili # Newsweek.ro
Rusia a atacat sălbatic gara din localitatea Shostka, Regiunea Sumî a Ucrainei. Au lovit cu bună-şti...
Ieri
16:40
Povestea tânărului din Iași care a parcurs 9.000 km pe bicicletă, în Europa. „Am dormit doar afară” # Newsweek.ro
Vara aceasta, Mircea Arămescu a parcurs peste 9.000 de kilometri pe bicicletă, în Europa. El a poves...
16:20
Ce faci dacă ți-a fost calculată greșit pensia sau ți-a fost respinsă cererea de ieșire la pensie? # Newsweek.ro
Pensionarii cărora le-a fost respinsă cerea de ieșire la pensie sau dacă au fost făcute calculele gr...
16:00
China se așteaptă la ce e mai rău. Anulează zboruri şi închide magazine din cauza taifunului Matmo # Newsweek.ro
Autorităţile chineze vor anula zboruri şi vor închide magazine sâmbătă, în condiţiile în care taifun...
15:40
Germania: Ministerul Economiei şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere pentru acest an la 0,2% # Newsweek.ro
Ministerul german Economiei şi-a îmbunătăţit, uşor, prognoza de creştere pentru acest an, de la zero...
