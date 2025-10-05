„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Gândul, 5 octombrie 2025 16:50
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
17:20
PROTESTE în Georgia după ce partidul aflat la guvernare a câștigat alegerile locale. Manifestanții au încercat să intre în Palatul Prezidențial # Gândul
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a revendicat victoria în cadrul alegerilor locale organizate sâmbătă în țară și care au fost boicotate de cele două blocuri principale de opoziție. Zeci de mii de oameni au intrat în capitala Tbilisi sâmbătă, pentru a mărșălui împotriva Guvernului, pe care îl acuză că a readus țara în […]
Acum 15 minute
17:10
EXCLUSIV. Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect” # Gândul
Firul vieții bolnavilor de cancer s-a încurcat în plasa țesută, pe de o parte, de beneficiile profesionale ale magistraților, pe de altă parte, de interesele politice ale guvernului Bolojan. Altfel spus, dreptul la viață al acestor pacienți depinde de deznodământul care va fi pronunțat de CCR pe legea reformei pensiilor magistraților. În contextul în care […]
17:10
„Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist # Gândul
În urmă cu zece ani, Comitetul de Investigații al Rusiei a redeschis ancheta privind uciderea țarului Nicolae al II-lea și a familiei sale în 1918, la insistențele Bisericii Ortodoxe Ruse. Anchetatorii federali au exhumat cadavrele Romanovilor – ultima familie conducătoare a Imperiului Rus – și au efectuat teste ADN suplimentare pentru a confirma autenticitatea rămășițelor […]
17:10
Piedone s-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere # Gândul
„Trebuie să știm, fiecare dintre noi, ce ni se oferă să mâncăm” își începe lecția Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Așa cum a anunțat cu ocazia lansării partidului nou-înființat, al cărui președinte este, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), Piedone și-a făcut propriul ANPC. Nu dă amenzi și nu răstoarnă […]
17:10
„Când frigiderul e gol, lucrurile nu mai stau chiar așa.” Aşa a început fostul premier, Adrian Năstase, o reflecţie despre realitatea politică şi socială actuală, în cadrul cele mai recente ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache. Discuția a pornit de la nemulțumirile tot mai mari din societate și de la situația politică actuală, […]
17:10
Europa, lovită de FURTUNI. Zboruri anulate, pene de curent și copaci căzuți din cauza ciclonului mediteranean # Gândul
Mai multe regiuni din Europa au fost lovite de o furtună puternică. Zeci de zboruri au fost anulate, iar pompierii au avut sute de intervenții. În Bruxelles au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, potrivit agenţiei belgiene de ştiri Belga. […]
17:10
Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata # Gândul
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a inaugurat vineri secțiunea Novi Sad-Subotica a căii ferate de mare viteză care leagă Serbia de Ungaria. Aceasta este prima parte a proiectului care devine acum operațională în Serbia. Un tren a plecat dimineața din Belgrad și a ajuns în Subotica în aproximativ o oră, unde a avut loc ceremonia oficială […]
Acum 30 minute
17:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
17:00
Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: Datoria publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării # Gândul
Conform ultimelor date prezentate de Ministerul Finanțelor, datoria publică a României a atins un nou record: 57,2% din PIB-ul țării. Suma a crescut la 1.040,62 miliarde de lei. În luna mai 2025, datoria publică a României era de 1.034,71 miliarde de lei, ceea ce însemna 56,8% din PIB, transmite Forbes. Datoria pe termen mediu și […]
Acum o oră
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:40
Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz # Gândul
Zanzibar este considerat un „colț de Rai” cu peisaje spectaculoase cu apă turcoaz și o floră și faună aparte. De altfel, insula din Tanzania este adorată de mulți turiști, acolo regăsindu-se și una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Totuși, ce trebuie să știi înainte de a te muta în arhipelag? O româncă a […]
Acum 2 ore
16:20
Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că pregătește un proiect de lege prin care românii cu venituri sub 3.000 de lei pe lună ar putea plăti doar 1 leu/kWh pentru energia electrică. Propunerea ar urma să-i protejeze pe cei mai vulnerabili de creșterea facturilor din iarna care vine – dar fără să fie clar cum […]
16:10
Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit la o locuință aflată în fondul forestier din satul Sadău, comuna Brodina, județul Suceava. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la acumulatorul unui echipament electric de lucru, lăsat sub tensiune. Din fericire, nu au existat victime. „Pompierii militari au intervenit, duminică dimineață, în jurul orei 9:00, pentru […]
16:00
„Trumpistul” Andrej Babis, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, are afaceri URIAȘE în România. Unde a investit # Gândul
Andrej Babis, fost premier al Cehiei și marele câștigător al alegerilor parlamentare de săptămâna aceasta din țară, are afaceri importante și în România. Miliardarul născut în Slovacia a făcut în luna august o tranzacție importantă pe piața din România, după cum notează publicația Seznam Zprávy. Agrofert, conglomeratul deținut de Babis, liderul mișcării ANO, a făcut […]
16:00
Ion Țiriac a dat lovitura pe piața imobiliară. Ce sumă va încasa magnatul, după vânzarea unei clădiri cu suprafața de peste 8.000m² # Gândul
Ion Țiriac (86 de ani) a semnat un antecontract pentru vânzarea unei clădiri din București, care are o suprafață de peste 8.000m². Este vorba despre clădirea de birouri din centrul Capitalei, aproape de Piața Romană. Acum, magnatul român, care deține o colecție impresionantă de vehicule istorice și moderne, „marchează” o nouă lovitură pe piața imobiliară. […]
15:40
Radu Drăgușin, internaționalul român care evoluează la Tottenham Hotspur, a stat de vorbă, duminică după-amiază, la taclale într-un eveniment organizat de unul dintre partenerii săi. Fotbalistul de 23 de ani a dezvăluit în premieră cum a trăit primele zile după grava accidentare din luna ianuarie. Momentul adevărului pentru Radu Drăgușin! „Am învățat din nou cum […]
15:30
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică” # Gândul
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre regii spanioli care „revendicau rădăcini din lumea dacică”. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul. […]
15:30
Prima REACȚIE a lui Traian Băsescu după eliberarea Elenei Udrea:”Ar fi fost un bun politician” # Gândul
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit pentru prima dată despre Elena Udrea după ce aceasta a fost eliberată din închisoare, la Realitatea PLUS. Traian Băsescu a subliniat faptul că fostul ministru al Turismului ar fi avut un parcurs politic remarcabil „dacă nu ar fi avut probleme” și a subliniat că nu a avut […]
Acum 4 ore
15:20
Sorin Oprescu ajunge mâine în fața unui procuror grec. Va fi întrebat dacă acceptă PREDAREA către România # Gândul
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va ajunge mâine dimineață în fața unui procuror din Salonic, pentru o audiere în cadrul procedurii privind mandatul european de arestare emis pe numele său. Potrivit unor surse Gândul, procurorul îl va întreba pe Oprescu dacă acceptă să fie predat autorităților române. Dacă fostul edil își dă acordul, acesta […]
15:10
Încearcă să nu-ți irosești energia în prea multe direcții. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 6 octombrie 2025. Berbec Este foarte important să nu încerci să câștigi dragostea și aprecierea altcuiva controlându-i deciziile. Este timpul să lași oamenii din jurul tău să-și stabilească propriile reguli și limite. Oferă acelei persoane speciale spațiul […]
15:10
Andrej Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia, se declară „loial Europei”. „Vreau ca Europa să funcționeze bine” # Gândul
Andrej Babis, fost premier al Cehiei, a jurat loialitate față de Europa în timpul întâlnirii sale cu președintele pentru a începe discuțiile privind formarea unui nou guvern duminică, la o zi după ce mișcarea sa a obținut primul loc în cadrul alegerilor parlamentare. Rezultatele finale au arătat că partidul ANO al lui Babis a câștigat […]
14:50
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării” # Gândul
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre un studiu de paleogenetică efectuat asupra situației genetice a europenilor. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi […]
14:50
Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică” # Gândul
Daniel Roxin, jurnalist și scriitor, a fost invitat în cel mai nou podcast ALTCEVA, cu Adrian Artene. El a vorbit despre adevărul îngropat al Sarmisegetuzei Regia, un subiect preferat de mulți pasionați de istorie și nu numai. El a spus că la Sarmisegetuza Regia se află mult mai multe lucruri decât ceea ce se poate […]
14:40
Interviu INEDIT cu prinţul William:”2024 a fost cel mai greu an al vieții mele. Sunt mândru de soția mea și de tatăl meu” # Gândul
Prinţul William a declarat că 2024, anul în care soţia sa, Kate, prinţesa de Wales, şi tatăl său, regele Charles al III-lea, au urmat tratamente pentru cancer, a fost cel mai greu an al viețiii sale. Moștenitorul tronului a făcut mărturisiri fără perdea într-un interviu inedit acordat actorului Eugene Levy la Windsor, pentru emisiunea Apple […]
14:10
Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite” # Gândul
În cel mai nou episod al podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene, a fost invitat scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. El a vorbit, printre altele, și despre Tăblițele de la Tărtăria: au fost sau nu acestea prima scriere din lume? Iată dialogul dintre Adrian Artene și scriitorul Daniel Roxin […]
14:00
Serviciile ucrainene de informații acuză CHINA că ar furniza Rusiei date despre țintele din Ucraina # Gândul
China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial ucrainean de informații de rang înalt. Oleh Alexandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe a Ucrainei, a declarat agenției de știri de stat Ukrinform că China transmite informații din satelit despre […]
14:00
După patru luni, Nicușor Dan își numește mâine garnitura de consilieri. Printre ei, Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca. Peste zece numiri vor fi făcute, iar mulți dintre foștii colaboratori ai președintelui de la Primăria Capitalei se vor transfera la Cotroceni # Gândul
După îndelungi calcule, la mai bine de patru luni de la instalarea în funcția de președinte, Nicușor Dan pare, în sfârșit, pregătit să-și numească echipa de la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, șeful statului urmează să anunțe luni, 6 octombrie, numirea oficială a noilor consilieri prezidențiali. Este vorba despre un grup de peste […]
14:00
Atunci când vine frigul, multe persoane tind să țină geamurile închise, pentru a nu lăsa aerul rece să pătrundă în interior. Totuși, susțin specialiștii, acest aspect nu ar fi tocmai pozitiv pentru sănătate. Aerul închis, care este plin de poluanți și microbi, ar putea să dăuneze mai mult sănătății, spre deosebire de frig. De aceea, […]
13:40
Sute de mii de oameni au organizat noi PROTESTE pro-Palestina în Italia. Au fost înregistrate și ciocniri cu Poliția # Gândul
Sute de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă în Italia, pentru a patra zi la rând, pentru a protesta în solidaritate cu locuitorii din Fâșia Gaza, în contextul în care autoritățile din Israel au interceptat mai multe nave care au încercat să rupă blocada impusă teritoriului palestinian și să ducă ajutoare umanitare pentru […]
Acum 6 ore
13:20
Te-ai gândit vreodată ce ar trebui să faci pentru a avea cât mai multă energie, în fiecare zi? Neurologii au studiat atent anumite comportamente ale oamenilor, iar un studiu efectuat în SUA a arătat că peste 13% dintre adulții americani se simt obosiți sau epuizați aproape zilnic. Totuși, ce ar trebui să facă pentru a […]
12:50
O doctoriță din Bihor, acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşina ei, s-au găsit sume mari de bani # Gândul
O doctoriță implicată în scandalul șpăgilor de la Casa Județeană de Pensii Bihor a murit sâmbătă într-un accident rutier. În mașina ei, au fost găsite sume importante de bani. Accidentul în care și-a pierdut viața Ana Guț a avut loc pe drumul dintre localitățile Miersig și Tinca, județul Bihor. În mașina condusă de fosta doctoriță, […]
12:40
BANC | Bulă vine acasă de la școală: „Mamă, azi am fost singurul din clasă care a știut răspunsul la întrebare!” # Gândul
Gândul.ro îți aduce zâmbetul pe chip cu un nou banc cu personajul Bulă. De data aceasta, un dialog scurt între el și mama lui va stârni chicoteli. Spor la râs! Bulă vine acasă de la școală. – Mamă, azi am fost singurul din clasă care a știut răspunsul la întrebare! – Bravo, Bulă! Și ce […]
12:40
O femeie a fost împușcată în timpul protestelor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump. Aceasta era înarmată # Gândul
O femeie a fost împușcată de agenți ai poliției de frontieră în momentul în care a intrat cu mașina în vehiculele agenților federali anti-migrație. Aceasta era înarmată. Protestatara, o americancă, a ajuns la spital. Concret, femeia avea asupra ei o armă semiautomată, a precizat secretarul adjunct Tricia McLaughlin. Incidentul a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, […]
12:30
Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului, potrivit celebrei Cristina Demetrescu # Gândul
Urmează o perioadă înfloritoare pentru o anumită zodie, potrivit celebrei Cristina Demetrescu. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal ar putea avea o surpriză uriașă în plan amoros. Relația ar putea fi dusă la un alt nivel, ajungându-se chiar la căsătorie. Vezi mai jos cine este nativul norocos. Veștile sunt cât se poate de […]
12:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit despre influența pe care activitatea lui Charlie Kirk a avut-o asupra societății americane, cu precădere asupra tinerei generații din SUA, o parte dintre aceștia considerându-l un lider spiritual care i-a îndrumat către religie și valorile tradiționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
11:50
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei # Gândul
Un nepalez aflat în România a dezvăluit câte ore lucrează zilnic pentru un salariu lunar de doar 2.800 de lei. Mulți cetățeni străini aleg calea României, pentru a-și câștiga traiul și pentru a-și ajuta familiile rămase acasă, la mii de kilometri distanță. Din dorința de a câștiga mai bine și de a suporta cheltuielile care […]
11:50
Bitcoin a atins un nou maxim istoric. Moneda depășește pragul de 125.000 de dolari, datorită interesului crescut al investitorilor instituționali și dinamicii pieței. Totodată, creșterea prețului Bitcoin vine și după ce Rezerva Federală a redus, luna trecută, rata dobânzii de referință cu 0,25%, prima scădere din decembrie 2024. În august, Bitcoin înregistrase ultimul record, susținut […]
11:40
Vești bune pentru fermierii din România. Toate formele de sprijin acordate fermierilor în 2025 se vor continua și în 2026, iar Ministerul Agriculturii analizează și introducerea unor noi programe de finanțare, a spus, sâmbătă, Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. „În ceea ce priveşte toate măsurile pe care noi le auzim, măsuri de […]
11:30
Ion Cristoiu: Prin vot, cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție alegerile din Cehia. „Partidul fostului premier ceh Babiš a câștigat confortabil în alegerile parlamentare din Cehia. Deși și acolo mașinăria plătită a Uniunii Europene a vânturat teza candidat pro-rus, candidat care vrea să scoată Cehia din Uniunea Europeană […]
Acum 8 ore
11:20
Suferință de neimaginat pentru o familie din România. Paul a murit în Italia, zdrobit de o mașină, în timp ce traversa strada # Gândul
Paul Olivian Damian, un tânăr român de 34 de ani, stabilit în Italia, a murit în seara zilei de joi, 2 octombrie 2025, după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa strada via Anagnina din Roma, în zona Morena, unde locuia. Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, în dreptul numărului […]
11:00
Un nou ciclon lovește România. Elena Mateescu, ANM: „Pragul considerat limita de inundație pentru luna octombrie” # Gândul
Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat sâmbătă că România va fi traversată, începând de duminică noapte, de un nou episod ciclonic, care va aduce ploi abundente, scăderi de temperatură și risc de inundații în mai multe regiuni. Astfel, după o ușoară încălzire în weekend, în care maximele vor urca în sudul țării până la 20-21 […]
11:00
Test de perspicacitate | Doar 1% dintre oameni poate identifica cele 2 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 10 secunde # Gândul
Gândul.ro vă prezintă, duminică, un nou test de perspicacitate în care trebuie să identificați cele 2 diferențe dintre două imagini, în cel mult 10 secunde. Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție imaginile care par să se oglindească și să descoperiți doar elementele care nu sunt identice. Varianta corectă se află […]
11:00
Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți CONSILIERI prezidențiali # Gândul
Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan. Totodată, Ludovic Orban este, de asemenea, vehiculat pentru un post de consilier prezidențial, potrivit surselor G4Media. Un alt nume vehiculat pentru un post de consilier prezidențial este diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” […]
10:40
Bancul zilei. Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. De data aceasta, un bărbat spune cum i-a comandat online soția o pereche de adidași. Ce s-a întâmplat imediat după. Soția mea mi-a comandat pe net adidași numărul 43, dar mi-a venit o pereche de pantofi cu toc, numărul 38! Noroc că i se potrivesc! Alte […]
10:30
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, la Tbilisi, pentru a PROTESTA în ziua alegerilor. Manifestanții au vrut să ia cu asalt palatul prezidențial # Gândul
Zeci de mii de oameni au protestat împotriva puterii în Georgia, sâmbătă, la Tbilisi. Tensiunile politice din Georgia au escaladat, după ce protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial. „Suntem aici pentru a proteja democraţia noastră, pe care Visul georgian este pe cale să o distrugă”, a declarat pentru AFP Natela Gvaharia, o […]
10:30
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic # Gândul
Care sunt cele zece electrocasnice din apartament care consumă cel mai mult curent. Iată cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic. Facturile la curent un un subiect extrem de important pentru români, mai ales pe timp de iarnă. Gândul îți arată care sunt top 10 aparate din apartament care consumă cel mai mult curent. Am realizat […]
10:30
Cel puțin 22 de oameni au murit în Nepal, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren, în ultimele 36 de ore # Gândul
Mai multe zone din Nepal sunt afectate de ploile abundente, în ultimele 36 de ore. În urma inundațiilor și alunecărilor de teren, cel puțin 22 de persoane au murit. Autostrăzile au fost blocate de aluviuni, iar alte 11 persoane sunt de negăsit încă de sâmbătă, 4 octombrie. Nepal se află sub asediul ploilor abundente, iar […]
10:10
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult! # Gândul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Iată pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult până atunci. Luna octombrie este, după câte se vede, destul de capricioasă. Vremea a fost deosebit de rece și vântoasă în ultimele zile, iar specialiștii în vreme anunță că după acest weekend, în care vremea se mai ameliorează, vom […]
10:00
Alertă în Europa. Polonia a ridicat avioane de luptă. Incidente aeriene și în Lituania, unde aeroportul din Vilnius s-a închis temporar # Gândul
Polonia a ridicat în aer avioane de luptă după ce s-au raportat noi atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, relatează Reuters. „Avioane poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană și de recunoaștere radar de la sol au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire,” a […]
09:50
Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. Este vorba despre pensionar și băltoacă. Iată bancul! După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu undița în mână, mișcând cârligul în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă: -Ce faci aici, tataie? –Pescuiesc, răspunde pensionarul. –Săracul, e dus […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.