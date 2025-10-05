„America și Europa să-l oprească pe Putin!” Apelul lui Zelenski după atacul rusesc cu sute de drone și rachete balistice în Ucraina

07:10

România stagnează sau chiar înregistrează scăderi pe zona de producție industrială, cea care ar trebui să fie motorul său de dezvoltare, alături de energie și de agricultură, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Cristian Păun, profesor de economie în cadrul ASE. În tot acest timp, companiile se confruntă cu suprataxarea profiturilor sau a cifrei de afaceri. „Avem o Românie în care antreprenorul mic, mare, companiile mici, mari - toate sunt tratate efectiv cu un sictir de proletar. N-ai cum să ai dezvoltare. (...) Anul trecut au scăzut cu 17% investițiile străine directe. Dacă aș fi guvernatorul acestei țări, această cifră mi-ar da fiori”, a punctat economistul.