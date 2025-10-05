Rețetă: Nuggets de pui la airfryer, atât de buni încât rivalizează cu cei din fast-food / E o alternativă sănătoasă și nici măcar nu se gătesc greu

G4Media, 5 octombrie 2025 16:50

Dacă îți plac nuggets-urile de pui, dar vrei o variantă mai sănătoasă și la fel de gustoasă, merită să încerci această rețetă la airfryer. Crocanți...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
17:20
Cosmin Soare Filatov, vehiculat ca viitor consilier al lui Nicușor Dan, apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024 G4Media
Cosmin Alexandru Soare-Filatov, despre care G4Media a arătat sâmbătă că este vehiculat ca fiind unul din viitorii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan, apare pe...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:00
Ministrul Amichai Chikli va fi audiat în Parlamentul israelian după ce a invitat în țară un extremist de dreapta britanic / Chikli a stârnit reacții dure și când l-a sprijinit pe Călin Georgescu, deși acesta îi lăuda public pe cei mai sângeroși antisemiți români din Al Doilea Război Mondial G4Media
Ministrului israelian al Diasporei, Amichai Chikli, va fi audiat de Comisia pentru Imigrație, Absorbție și Afaceri pentru Diasporă din Knesset (Parlamentul Israelului) după o dispută...   © G4Media.ro.
17:00
Costul mediu al unei breşe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari / Aproape 90% din organizații susţin că ar creşte investiţiile în criptare (raport IBM) G4Media
Costul mediu al unei breşe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari, în cursul anului trecut, context în care 87% dintre organizaţii...   © G4Media.ro.
Acum o oră
16:50
George Russell este învingător pe circuitul stradal Marina Bay / McLaren, campioană la constructori cu șase etape înainte de finalul sezonului G4Media
George Russell (Mercedes) a fructificat pole position-ul câștigat în calificări și a controlat aproape toată cursa de pe circuitul stradal Marina Bay a Marelui Premiu...   © G4Media.ro.
16:50
16:50
Ministrului Amichai Chikli va fi audiat de o comisie de anchetă a Knessetului după ce a invitat un extremist de dreapta britanic în Israel / Chikli a stârnit reacții dure și când l-a sprijinit pe Călin Georgescu, deși acesta îi lăuda public pe cei mai sângeroși antisemiți români din Al Doilea Război Mondial G4Media
Ministrului israelian al Diasporei, Amichai Chikli, va fi audiat de Comisia pentru Imigrație, Absorbție și Afaceri pentru Diasporă din Knesset (Parlamentul Israelului) după o dispută...   © G4Media.ro.
16:30
Donald Trump ia în considerare o reducere semnificativă a tarifelor pentru producția de vehicule în SUA / Acțiunile producătorilor au crescut după aflarea veștii G4Media
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, ia în considerare o reducere consistentă a tarifelor pentru producția auto din State, care ar putea elimina în...   © G4Media.ro.
16:30
Acordarea premiilor Nobel din acest an va avea loc între 6 și 13 octombrie, pentru 6 domenii G4Media
Acordarea premiilor Nobel va începe luni, 6 octombrie și va dura până pe 13 octombrie, potrivit website-ului oficial, iar instituțiile care acordă premiile au decis...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:20
Jonas Vingegaard a abandonat cursa de o zi a Campionatelor Europene de ciclism după ce n-a reușit să mențină ritmul G4Media
Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Visma) a fost lăsat în urma plutonului favoriților cu 109 km înainte de linia de sosire și a abandonat, duminică, cursa...   © G4Media.ro.
16:00
Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iaşi, compromisă în urma unui atac cibernetic G4Media
Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat că pagina sa oficială de pe reţeaua de socializare Facebook a fost compromisă în urma unui atac cibernetic efectuat prin...   © G4Media.ro.
15:30
Teroriștii Hamas transmit, în ziua ultimatului dat de Trump, că vor ”foarte mult” să ajungă la un acord de pace și să înceapă ”imediat” schimbul de prizonieri G4Media
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că teroriștii palestinieni vor să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:20
Opt persoane au fost arestate şi 20 de poliţişti răniţi în Barcelona, în ciocnirile dintre polițiști și protestatarii pro-palestinieni G4Media
Opt persoane au fost arestate şi 20 de poliţişti au fost răniţi în ciocniri între protestatari pro-palestinieni şi poliţie la Barcelona, a anunţat poliţia duminică,...   © G4Media.ro.
15:20
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au bătut pe angajatele care încercau să recupereze bunurile G4Media
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei, iar apoi le-au tras...   © G4Media.ro.
14:40
ANAF blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini / Operațiunea este lansată la nivel național G4Media
Agenția Națională Antifraudă (ANAF) a decis suspendarea la nivel național a plăților Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora. Conform Profit.ro,...   © G4Media.ro.
14:40
O furtună puternică a provocat pene de curent, căderi de copaci şi anularea de zboruri în mai multe ţări europene G4Media
O puternică furtună s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci şi anularea de zboruri, dar până acum nu au...   © G4Media.ro.
14:40
Premieră în Europa: Palestina și Țara Bascilor, meci de fotbal amical la Bilbao pe 15 noiembrie / Încasările vor fi donate unor organizații care oferă ajutor în Fâșia Gaza G4Media
Președinții federațiilor palestiniană și bască s-au întâlnit sâmbătă la Guernica (Spania) pentru a prezenta meciul amical dintre cele două selecționate, programat pe 15 noiembrie la...   © G4Media.ro.
14:30
O planetă rătăcitoare observată de astronomi are o rată de creștere record de 6,6 miliarde de tone pe secundă G4Media
Astronomii au observat o planetă care, în anumite privințe, se comportă mai degrabă ca o stea — inclusiv o creștere masivă fără precedent la o...   © G4Media.ro.
14:30
Sute de oameni aşteaptă deja la catedrala din Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, sărbătorită în 14 octombrie / Preoții au adus noi moaște, ale Sfântului Grigorie Palama G4Media
Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au...   © G4Media.ro.
14:20
Pictura „superstar a suprarealismului”, al lui René Magritte, va fi scoasă la vânzare în Paris/ Se așteaptă să se vândă cu peste 7 milioane de euro G4Media
O pictură a artistului suprarealist René Magritte, care a făcut parte dintr-o colecție privată timp de peste 90 de ani, va fi scoasă la vânzare...   © G4Media.ro.
14:00
Cu 15.000 de angajați concediați și fonduri incerte, NASA se concentrează pe o singură misiune — întoarcerea pe Lună G4Media
Aproximativ 15.000 de angajați ai NASA au fost trimiși acasă săptămâna aceasta, odată cu începerea închiderii guvernului, oprind activitatea în mare parte a agenției, care...   © G4Media.ro.
14:00
Festivalul documentarelor despre arhitectură, UrbanEye, dedică ediția din acest an comemorării a zece ani de la „Colectiv” G4Media
UrbanEye, festivalul dedicat documentarelor despre arhitectură, orașe, comunități și locuire, revine cu cea de-a 12-a ediție între 30 octombrie – 9 noiembrie la București, potrivit site-ului...   © G4Media.ro.
13:50
O planetă vagabondă observată de astronomi are o rată de creștere record de 6,6 miliarde de tone pe secundă G4Media
Astronomii au observat o planetă care, în anumite privințe, se comportă mai degrabă ca o stea — inclusiv o creștere masivă fără precedent la o...   © G4Media.ro.
13:40
Europarlamentarul Victor Negrescu anunță că a inițiat o solicitare pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova / Scrisoarea, asumată de 55 de eurodeputați din 19 țări, a fost adresată șefului Consiliului European G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa,...   © G4Media.ro.
13:40
Papa Leon salută „progresele semnificative” către pace în Gaza G4Media
Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reînnoindu-şi apelurile la încetarea focului în enclava palestiniană devastată de război şi...   © G4Media.ro.
13:30
Prima reacție a lui Andrej Babis, miliardarul populist judecat pentru corupție, după ce a câștigat alegerile parlamentare din Cehia: ”Ucraina nu este pregătită pentru UE, dar vom continua să o ajutăm” / Anunță o posibilă colaborare cu extrema dreaptă G4Media
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieşit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ţinut să-i asigure pe alegători de sentimentele...   © G4Media.ro.
13:30
Sorana Cîrstea, duel cu Jelena Ostapenko în primul tur la Wuhan. Cu cine va juca Jaqueline Cristian G4Media
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA 1000 de la Wuhan,...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:10
Rusia reia programul MiG-41 / Interceptorul de generație nouă va avea rolul de a contracara F-35-ul american și rachetele hipersonice G4Media
Fostul comandant al Forțelor Aeriene Ruse, Vladimir Popov, a declarat că MiG-41, dezvoltat în cadrul programului PAK DP, va înlocui treptat MiG-31 Foxhound, care rămâne...   © G4Media.ro.
13:10
Premierul Georgiei amenință cu represalii împotriva opoziţiei politice, după protestele de sâmbătă / Zeci de mii de georgieni au ieșit în stradă după alegerile parlamentare și au încercat să intre în palatul prezidențial G4Media
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de...   © G4Media.ro.
13:10
Ziua Gastronomiei și a Vinului Românesc, sărbătorită duminică, 5 octombrie / „Îmi este frică de faptul că partidele extremiste, ultranaționaliste, o să confiște sărbătoarea și or să o politizeze” G4Media
Prima duminică din octombrie marchează anual Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc, o sărbătoare dedicată identității culinare și patrimoniului viticol al țării. Instituită...   © G4Media.ro.
13:10
Meghan, ducesa de Sussex și-a făcut o apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris G4Media
Ducesa de Sussex a apărut sâmbătă la Săptămâna Modei de la Paris pentru a susține o prietenă creatoare de modă. Meghan a participat la show-ul...   © G4Media.ro.
13:10
Până în 2070, mai mult de jumătate din suprafața Pământului va fi scena unor conflicte dese și violente între oameni și animale. Raport alarmant G4Media
Dacă în trecut animalele sălbatice erau asociate cu zonele izolate, în 2025 nu mai este surprinzător să vezi coioți, vulpi sau chiar mistreți apropiindu-se de...   © G4Media.ro.
12:50
Cinci descoperiri și progrese care ar merita premiul Nobel/ Între acestea, dezvoltatorii tratamentului Ozempic și pionierii calculelor quantice G4Media
Este perioada din an în care oamenii de știință de renume nu vor să lase niciun apel să intre pe căsuța vocală. Premiile pentru chimie,...   © G4Media.ro.
12:50
Charles Leclerc, nemulțumit de mașina sa în calificări la Singapore: „Este încă foarte instabilă și imprevizibilă” G4Media
Charles Leclerc, vizibil frustrat de rezultatul din calificările Marelui Premiu din Singapore, a mărturisit că s-a chinuit să găsească ritmul cu o mașină „imprevizibilă”. Pilotul...   © G4Media.ro.
12:50
Premierul Georgiei amenință cu represalii împotriva opoziţiei politice, după protestele de sâmbătă, când manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial / Zeci de mii de georgieni au ieșit în stradă după alegerile parlamentare G4Media
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de...   © G4Media.ro.
12:40
Donald Trump l-a nominalizat pe noul ambasador al Statelor Unite la Budapesta G4Media
Donald Trump îl nominalizează pe omul de afaceri Benjamin Landa ca ambasador al Statelor Unite la Budapesta, transmite hvg.hu într-un articol al portalului de știri...   © G4Media.ro.
12:30
Nou record pentru bitcoin, care trece de 125.000 de dolari G4Media
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii,...   © G4Media.ro.
12:10
Atena îmbrățișează apicultura urbană, stupii de pe acoperișuri aducând producția de miere în oraș G4Media
Nikos Chatzilias își petrece zilele îngrijind colonii de albine bâzâitoare, cu o priveliște unică asupra acoperișurilor capitalei Greciei. El se numără printre zecile de atenieni...   © G4Media.ro.
11:50
Te simți mereu nelalocul tău? Cum să învingi „sindromul impostorului” G4Media
Îți este greu să accepți un compliment? Te simți jenat de propriile realizări? De la sărbătorirea victoriilor până la acceptarea eșecurilor, aceste sfaturi utile te...   © G4Media.ro.
11:40
Semnalele Wi-Fi pot crea acum imagini precise ale unei camere cu ajutorul unei inteligențe artificiale pre-antrenate G4Media
Cu ajutorul Stable Diffusion 3, cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au descoperit o modalitate de a utiliza inteligența artificială și informațiile semnalului Wi-Fi pentru...   © G4Media.ro.
11:30
UPDATE Polonia în alertă: A mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, la graniță cu țara NATO / Mai multe regiuni din Ucraina, bombardate masiv / Principalele instalații de gaz, avariate / Cel puțin 5 morți și 14 răniți G4Media
Polonia este în alertă duminică dimineață și a mobilizat avioane de luptă peste, după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, zonă aflată la...   © G4Media.ro.
11:30
Realități alternative create în colaborare de artiști și cercetători, pe tema schimbărilor climatice/ O expoziție va prezenta rezultatele colaborării, în octombrie G4Media
Proiectul art-science Otherwise Residency, dezvoltat de Asociația Culturală Marginal, propune o abordare radicală, explorând cum putem depăși rolul artei ca simplu traducător de concepte științifice, pentru...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
11:20
Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei, prima sa victorie din carieră în MotoGP / Marc Marquez a suferit o accidentare la umărul drept G4Media
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Gresini) a obținut primul succes din carieră în MotoGP la Marele Premiu al Indoneziei, cu timpul de 41:07.651. Marc Marquez, lovit...   © G4Media.ro.
11:10
Un judecător federal a respins pentru a doua oară procesul privind coperta albumului Nirvana, din 1991, pe care apare un bebeluș dezbrăcat G4Media
Un judecător federal a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuza trupa de rock grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin...   © G4Media.ro.
11:10
Scădere record în sondaje pentru coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi G4Media
Coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi, a atins un minim record într-un sondaj de opinie realizat de institutul Insa, publicat duminică...   © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Dennis Man, primul gol în tricoul PSV-ului la victoria din deplasare cu Zwolle, scor 4-0 / Atacantul român, lăudat de presa olandeză G4Media
Dennis Man a jucat 80 de minute în victoria celor de la PSV Eindhoven cu Zwolle din Eredivise, scor 4-0, sâmbătă, reușind să marcheze primul...   © G4Media.ro.
11:00
METEO Vreme rece, vânt şi ploi până joi dimineaţă / Cum va fi vremea în Bucureşti săptămâna viitoare G4Media
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar...   © G4Media.ro.
10:50
Gisèle Pelicot va participa la procesul de apel, după ce un bărbat condamnat pentru violul ei a contestat verdictul / Femeia a supravieţuit aproape un deceniu violurilor comise de zeci de bărbaţi după ce era drogată de fostul soţ G4Media
Gisèle Pelicot, care a supravieţuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbaţi după ce a fost drogată de fostul ei soţ, va...   © G4Media.ro.
10:40
Țările în care protestele generației Z au avut efecte de amploare, de la violențe la demiterea guvernelor G4Media
Protestele de amploare conduse de tineri au zguduit recent țări din diferite părți ale lumii, ducând adesea la violențe, distrugeri și chiar la demiterea guvernelor,...   © G4Media.ro.
10:40
„Un paroxism al produselor de unică folosință”: aversiunea Franței față de magazinele „fast fashion” ale Shein G4Media
Cu câteva ore înainte ca Shein să deschidă un magazin pop-up în Dijon în această vară, pe peretele exterior au fost găsite graffiti cu cuvintele...   © G4Media.ro.
10:20
Scenariile prin care McLaren își poate asigura matematic titlul mondial la constructori în Singapore G4Media
Cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore reprezintă o nouă șansă pentru McLaren să își adjudece titlul mondial la...   © G4Media.ro.
