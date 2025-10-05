Codin Maticiuc, aniversare în spital
Cotidianul de Hunedoara, 5 octombrie 2025 16:50
Cu toate că nu trece prin cele mai fericite momente, din cauza situației delicate în care se află mama sa, Codin nu uită [...] The post Codin Maticiuc, aniversare în spital appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
16:50
Cu toate că nu trece prin cele mai fericite momente, din cauza situației delicate în care se află mama sa, Codin nu uită [...] The post Codin Maticiuc, aniversare în spital appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Așa ceva nu s-a mai văzut! Fost patron al unei echipe cunoscute l-a insultat în direct pe Mircea Lucescu. [...] The post Mircea Lucescu, insultat în direct appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Presa greacă: Prezența Laurei Codruța Kovesi la Atena și retorica sa persistentă împotriva corupției s-au întâlnit cu operațiunea de arestare a lui Oprescu [...] The post Presa greacă după reținerea lui Oprescu la Salonic appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:10
Din dorința de a ieși din tiparul clasic al gogonelelor murate sau al castraveților în oțet, vă prezentăm o rețetă mai deosebită [...] The post Rețete: Salată de gogonele pentru iarnă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Ducesa de Sussex a mers singură la Paris. Ce a căutat acolo și unde a fost zărită? [...] The post Ducesa de Sussex, singură la Paris appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:10
George Buricea, selecționerul României și antrenorul bănățenilor, este protagonistul unui moment absolut șocant pentru care trebuie să dea socoteală [...] The post Ce riscă antrenorul care și-a agresat jucătorul (video) appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Două femei au fost reţinute după ce au furat dintr-un magazin și le-au lovit pe angajatele care încercau să recupereze bunurile. [...] The post Reținute după ce au agresat vânzătoare appeared first on Cotidianul RO.
14:30
STB anunță măsuri suplimentare de transport pentru meciul de fotbal dintre FCSB și Universitatea Craiova. [...] The post Schimbări în transportul public din cauza unui derby appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Moldova poate face pași mari către aderarea la UE după ce un europarlamentar român a inițiat un demers în acest sens [...] The post Moldova, mai aproape de UE appeared first on Cotidianul RO.
13:30
CFR Călători, în pragul colapsului financiar. Nu mai sunt bani pentru plata salariilor din noiembrie și decembrie [...] The post CFR Călători fără bani de salarii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:00
Analiștii se întreabă dacă politica externă a Cehiei se va schimba mai ales în privința sprijinului pentru Ucraina [...] The post Alegerile din Cehia. Miliardarul Babis revine appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Armand Goșu: Serviciilor secrete vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor. (...)Se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu. [...] The post Armand Goşu: operaţiune de manipulare specifică serviciilor appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Din postura de Arhiepiscop de Canterbury, Sarah Mullally devine lider spiritual aproximativ 85 de milioane de oameni din 165 de țări. [...] The post Cel mai important episcop al Angliei, o femeie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:20
Desfășurările de trupe ridică o serie de întrebări deoarece trupele Gărzii Naționale sunt de obicei desfășurate de guvernatorul unui stat [...] The post Trump trimite Garda Națională la Chicago appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Premieră istorică în Japonia. Pentru prima dată în istoria modernă a Japoniei, o femeie este pe cale să devină prim-ministru. [...] The post Premieră istorică în Japonia appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Un portret al preşedintelui american ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria SUA [...] The post Dolar cu chipul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Dinamo: Au trecut 25 de ani, însă flacăra pe care a purtat-o cu atâta mândrie pe teren arde şi astăzi [...] The post 25 de ani fără Unicul Căpitan appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Măsura face parte dintr-un plan de economii denumit ”Arrow”, care prevede o reducere a personalului [...] The post 3000 de oameni concediați de Renault appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Un octombrie plin de schimbări din punct de vedere meteorologic. Când frig și ploi, când soare și 20 d grade C [...] The post Iar se schimbă vremea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:20
Capitala dar și alte zone din țară vor fi afectate de fenomene meteo extreme - ploi abundente care ar putea genera inundații și alunecări de teren. [...] The post Avertisment MAE pentru români appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Va fi o perioadă confuză în continuare şi va fi o perioadă în care oamenii vor fi foarte nemulţumiţi, însă nu doar fiindcă nu au strâns cureaua. Motivul (..,) [...] The post Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:20
Greta Thunberg este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost reţinută şi înlăturată din flotila [...] The post Greta Thunberg se plânge de tratamentul din Israel appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Asemenea comportamente, total neadecvate, nu numai în sport, dar și în relațiile interumane, lasă foarte mult de dorit și ne obligă [...] The post Revoltător! Arbitră agresată de părinții unui jucător appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Sâmbătă, 4 octombrie, este ziua în care, după 24 de ani, un Hagi a marcat gol în prima divizie din Turcia. [...] The post După 24 de ani, alt Hagi marchează în Turcia! appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reținut, sâmbătă, în Salonic, informează [...] The post Sorin Oprescu reținut, în Salonic appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
17:00
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu dezvăluie mai multe despre proiectul zidului antidronă decât șeful său, Nicușor Dan. Diaconescu explică [...] The post Diaconescu dezvăluie mai multe decât președintele despre zidul antidronă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Vizitatorii curioși se vor putea bucura în sfârșit de unul dintre cele mai frumoase monumente egiptene din istorie. [...] The post Mormânt din Valea Regilor, deschis publicului appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Se așteaptă haos la Piața Unirii din cauza noilor devieri temporare ale traficului din zonă. Vezi când intră în vigoare și ce variante(...) [...] The post Noi devieri ale traficului la Piația Unirii appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Un șef din Finanțele Publice ștergea datorii de zeci de milioane de lei, contra unei mite de zeci de mii de lei. [...] The post Șeful DNA, surprins neplăcut de ANAF appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Doar 1,7% dintre români au reintrat în piața muncii după ce s-au pensionat. La polul opus se află Estonia, [...] The post 1000 €/lună pentru pensionari cu o condiție appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul convocat pentru partidele împotriva Moldovei (amical) şi Austriei (preliminariile CM 2026). [...] The post Nume surpriză la Națională appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Mircea Abrudean: Ilie Bolojan este printre foarte puţinii, dacă nu singurul om care are responsabilitatea, fermitatea şi credibilitatea [...] The post „România nu își permite demisia lui Bolojan“ appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Parlamentul ar trebui să prezinte în perioada ”imediat următoare” rapoartele SRI din ultimii patru ani, ţinute momentan la sertar [...] The post Preşedintele Senatului îl contrazice pe Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Ionuț Moșteanu declară că România este în discuții pentru crearea unui joint-venture cu Ucraina pentru producția de drone de interceptare. De data asta, recunoaște că a avut discuții [...] The post Zidul dronelor sau noua Cortină de fier din Europa ? appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Toamna poate fi mai frumoasă pentru locuitorii din București, Pitești, Ploiești și Călărași care pot vedea trei spectacole de teatru spumoase [...] The post O noapte furtunoasă și Soțiile noastre, la mijloc de octombrie appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat aseară la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 X Bucharest. [...] The post Președintele și doamna, împreună la un eveniment appeared first on Cotidianul RO.
12:00
O explozie s-a produs, sâmbătă dimineaţă, la parterul unui bloc de garsoniere din Murfatlar, din cauza unei acumulări de gaze [...] The post Explozie la Murfatlar appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Dotările din secţia ATI a Spitalului ”Sf. Maria” au devenit motiv de dispută între ministrul Sănătăţii și şeful CJ Iaşi, membri a două partide politice. [...] The post Alexe și Rogobete se ceartă pe chiuvete appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Avertismentele meteorologilor legate de vremea din ultimele zile nu au fost vorbă-n vânt. [...] The post Bucureștiul luat pe sus (foto în articol) appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Schema implică întrebarea potențialei victime dacă a primit o citație electronică. La un răspuns negativ, oamenii trebuie să (...) [...] The post Ruși păcăliți pe motiv de recrutare appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Victor Ponta: Pentru mine, a fost un exemplu de caracter și de muncă, un sfătuitor înțelept în momente importante [...] The post A murit fostul primar din Târgu Jiu appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Persoanele care doresc să beneficieze de servicii medicale de diverse specialități sunt așteptate în Tabăra de la Costești [...] The post Caravană medicală la Orăștioara de Sus appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Au și argint pentru Mihaela Cambei la Mondialele de Haltere din Norvegia! [...] The post Rezultate cu greutate pentru Mihaela Cambei appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Sean „Diddy” Combs și-a primit pedeapsa în procesul în care era acuzat de două dintre fostele sale iubite de diverse infracțiuni [...] The post Condamnare cu cântec pentru Sean „Diddy” Combs appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Consacrarea sa definitivă în rândul publicului larg a venit în 1987, când şi-a împrumutat chipul, vocea şi privirea rece personajului [...] The post A murit starul din Caracatița appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Opt persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident produs între un microbuz şi un autoturism [...] The post Accident cu opt răniți la Câmpia Turzii appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Un tânăr a ajuns la spital cu un traumatism sever după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea. Incidentul a avut loc la Păltiniș, în Sibiu. [...] The post Accidentat după ce un copac i-a căzut peste mașină appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Louis Marin a avut o cultură universală, era un adevărat enciclopedist şi unul dintre cei mai populari oameni politici din Franţa. [...] The post Portretul antropologului Louis Marin din perspectiva dr. N. Minovici appeared first on Cotidianul RO.
07:10
SECESIONISMUL anti-românesc își arată la Chișinău adevărata față mârșavă, [...] The post Anti-unionism în forță appeared first on Cotidianul RO.
3 octombrie 2025
23:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite [...] The post Ministerul Educației, despre situația posturilor anulate appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.