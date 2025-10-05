Ion Cristoiu: Discursul lui Putin – un pas substanțial către Al Treilea Război Mondial. Victoria trumpiștilor în Cehia contribuie la echilibrarea Europei
ActiveNews.ro, 5 octombrie 2025 16:50
Ion Cristoiu anilizează discursul și dezbaterea lui Vladirmir Putin de patru ore de la Clubul Valdai de săptămâna aceasta și victoria „trumpistului” Andrej Babis în Cehia - Jurnalul meu video:
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 15 minute
17:10
Adună tot felul de oameni care mimează că spun ceva sau chiar spun ceva, dar de auzit se aude doar vocea din difuzor (din off) a tătucului răsuflat.
Acum o oră
16:50
Ion Cristoiu: Discursul lui Putin – un pas substanțial către Al Treilea Război Mondial. Victoria trumpiștilor în Cehia contribuie la echilibrarea Europei # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu anilizează discursul și dezbaterea lui Vladirmir Putin de patru ore de la Clubul Valdai de săptămâna aceasta și victoria „trumpistului” Andrej Babis în Cehia - Jurnalul meu video:
Acum 4 ore
15:10
Progresiștii soroșiști au ”protestat pașnic” în Georgia atacând Palatul prezidențial, după noua victorie electorală a conservatorilor din ”Visul Georgian” - IMAGINILE NOPȚII # ActiveNews.ro
Poliția din Georgia a folosit sâmbătă noapte tunuri cu apă și spray cu piper pentru a respinge protestatarii „societății civile” care au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial. Într-o mișcare de tip maidan soroșist, manifestanți antrenați împotriva conservatoril ordin partidul „Visul Georgian” au „protestat pașnic” la Tbilisi, după cum se vede
13:50
Mișcarea Legionară și Sfinții Ilarion Felea, Ilie Lăcătușu și Dumitru Stăniloae - mărturisitori ai dragostei creștine într-o epocă marcată de ură și dezbinare # ActiveNews.ro
În ultimele zile, în spațiul public din România au apărut numeroase păreri pro și contra legate de canonizarea celor 16 sfinți hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 11-12 iulie 2024.
13:40
În dimineața zilei de 5 octombrie 1940 au fost deportați de unguri aproape toți intelectualii români din Oradea, în frunte cu episcopul Nicolae Popoviciu. Bătuți, schingiuiți, insultați și apoi urcați în vagoane de vite plumbuite, spre România ciuntită # ActiveNews.ro
În dimineața zilei de 5 octombrie 1940 sosea în gara din Curtici un tren venind din Ungaria, compus din 7 vagoane de marfă închise, în fiecare vagon fiind îngrămădite laolaltă câte 40 de persoane. Erau intelectuali români din Oradea, în frunte cu episcopul Nicolae Popoviciu.
13:30
5 octombrie: Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu; Sf. Mc. Haritina # ActiveNews.ro
În ziua de 5 octombrie, Biserica pomenește pe: Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Cuvioșii Evdochim și Sava; Sfântul Sfințit Mucenic Ermoghen; Cuviosul Metodie din insula Chimol; Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu.
Acum 6 ore
12:30
Prin ce se deosebește un creștin de un necredincios - IPS Bartolomeu Anania la Duminica a nouăsprezecea după Rusalii: Predica de pe munte și Iubirea vrăjmașilor # ActiveNews.ro
În duminica a nouăsprezecea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca un fragment din capitolul al VI-lea, versetele 31-36, în care Mântuitorul Iisus Hristos îi învață pe discipolii Săi principiul creștinesc al iubirii vrăjmașilor
12:30
Hristos îndeamnă să fim milostivi cum Tatăl nostru Cel ceresc milostiv este, un îndemn pe care Eminescu, Românul absolut, prețuia cu deosebire creștinismul pentru că pune Iubirea dintre oameni mai presus decât o face orice altă religie.
11:50
În plin avânt progresist de afirmarea femeii-bărbat și de efeminare a bărbaților, nu putea scăpa neatinssex-simbolul nr. 1 masculinității hollywoodiene, cel mai faimos spion din lume.
Acum 24 ore
02:40
Duminică, 5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Treime” din Arad, are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea # ActiveNews.ro
„Ca preot, Părintele Ilarion Felea m-a depășit. Dacă eu sunt teolog, el este și trăitor” (Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae)
02:30
Duminică, 5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Treime” din Arad, are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea # ActiveNews.ro
„Ca preot, Părintele Ilarion Felea m-a depășit. Dacă eu sunt teolog, el este și trăitor” (Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae)
00:20
Tucker trage din nou clopotul Adevărului: NU EVREII SUNT ”POPORUL ALES”, CI CEI CARE ÎL ALEG PE IISUS, CREȘTINII - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă la ceremonia de adio a activistului creștin ucis într-un mod încă necunoscut, el a făcut o paralelă cu răstignirea lui Hristos, când niște farisei dintr-o cameră întunecată au hotârât să ucidă Adevărul, acum, într-un editorial pe tema Chestiunii Evreiești și Israeliene în SUA,Tucker afirmă tranșant că nu evreii sunt „poporul ales”, ci creștinii.
00:10
Tucker lovește din nou în clopotul Adevărului: NU EVREII SUNT ”POPORUL ALES”, CI CEI CARE ÎL ALEG PE IISUS, CREȘTINII - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă la ceremonia de adio a activistului creștin ucis într-un mod încă necunoscut, el a făcut o paralelă cu răstignirea lui Hristos, când niște farisei dintr-o cameră întunecată au hotârât să ucidă Adevărul, acum, într-un editorial pe tema Chestiunii Evreiești și Israeliene în SUA ,Tucker afirmă tranșant că nu evreii sunt „poporul ales”, ci creștinii.
4 octombrie 2025
21:30
Sfântul Dumitru Stăniloae: De ce suntem ortodocși. ORTODOXIE ȘI NAȚIONALISM - O Lecție pentru coloana a cincea # ActiveNews.ro
Toate acestea reprezinta un program pentru înnobilarea reală a omului. Și numai în comuniunea bucuroasă cu alții, așa cum e practicată de poporul român, se înnobilează omul. Numai în comuniune se înaintează la nesfârșit în această noblețe
21:20
"În data de 4 octombrie anul 2000 Preasfințitul Părinte Dr. Ambrozie a fost ales în demnitatea de Episcop vicar patriarhal, cu titlul Sinaitul, și hirotonit arhiereu pe 15 octombrie anul 2000, în Biserica Sfântul Spiridon din București
21:00
O veste cam "rino" pentru soroșisti: Patrioții Europei din Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți zdrobesc în Cehia # ActiveNews.ro
Partidul de dreapta al miliardarului și fostului premier ceh Andrej Babis conduce detașat în alegerile parlamentare de sâmbătă, în condițiile în care au fost numărate voturile în 74% din secții, indică date ale biroului ceh de statistică, citat de Reuters.
20:50
O veste cam "rino" pentru soroșisti: Patrioții Europei din Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți zdrobește în Cehia # ActiveNews.ro
Partidul de dreapta al miliardarului și fostului premier ceh Andrej Babis conduce detașat în alegerile parlamentare de sâmbătă, în condițiile în care au fost numărate voturile în 74% din secții, indică date ale biroului ceh de statistică, citat de Reuters.
19:10
Le-au căzut măștile... Alis Popa despre pupincuriștii sistemului: Unde dai... și unde crapă # ActiveNews.ro
După cum probabil știți, trupa Taxi a scos un videoclip în care mai multe „personalități” din lumea teatrului, a literaturii, a jurnalismului și activismului bine sponsorizat mimează versurile, în timp ce, pe fundal, răsună vocea solistului Dan Teodorescu.
19:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins lângă aeroportul din Salonic de către autoritățile elene au declarat surse judiciare pentru Gândul. Acesta ar fi fost văzut în timp era condus sub escortă de către de polițiști până la o mașină.
18:50
Luminița Arhire: ...dă uichend și dă rinocerizare latentă... ”MAIA ARE MERE... MAIA ARE MERE MARI” # ActiveNews.ro
Cred că domnul Dan Teodorescu ar trebui să o verifice și pe Emilia la „dovleci”, la fel cum a verificat-o pe Moldova la „mere”.
18:30
Tucker Carlson: Occidentul e atacat de demoni. Elitele Americii sunt posedate. Ocultismul, Cabala, cea mai nouă manifestare a Antihristului și cum să eviți semnul fiarei - RĂZBOIUL NEVĂZUT # ActiveNews.ro
În ultimii ani, a devenit mai clar ca niciodată că Occidentul este atacat de demoni; tărâmul demonic. Nu există un exemplu mai bun decât posedarea evidentă a elitelor Americii. Ele sunt obsedate de putere. Venerează inteligența artificială. Și tânjesc după o societate complet lipsită de Dumnezeu. Nimic din toate acestea nu este normal.
Ieri
17:10
BUCURIE ÎN ORIENT. Trump a făcut pace în Gaza apoi a mulțumit lumii din Biroul Oval după ce Hamas a acceptat să elibereze ostaticii israelieni în cadrul acordului său de pace. Ordin de la Casa Albă: Israelul să înceteze imediat bombardamentele! # ActiveNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri seară din Biroul Oval că Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, vii sau morți, ca parte a propunerii sale de pace pentru Gaza. Anunțul a provocat scene de bucurie în Orient.
15:50
Unul dintre cele mai importante evenimente ale Ortodoxiei: Proclamarea canonizării celui mai mare teolog al Secolului XX. PF Daniel: Sf. Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Filocaliei # ActiveNews.ro
„Între zidurile înfricoșătoare ale acestor lagăre ale morții, glasul său, deși slăbit de foame și de chin, devenea balsam pentru sufletele însetate de cuvântul lui Dumnezeu”.
15:40
Dacă liderii de la București vor să fie respectați și validați peste Ocean trebuie să se îngrijească să facă ce trebuie ca să devină respectați și "validați" în egală măsură în țară. Pentru că nici un lider al lumii, cu adevărat respectat, nu-și va pune obrazul pentru niște politicieni care nu au ei înșiși respect pentru poporul lor.
15:20
Unul dintre cele mai importante evenimente ale Ortodoxiei: Proclamarea canonizării celui mai mare teolog al Secolului XX. Patriarhul Daniel: Sfântul Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Fil # ActiveNews.ro
„Între zidurile înfricoșătoare ale acestor lagăre ale morții, glasul său, deși slăbit de foame și de chin, devenea balsam pentru sufletele însetate de cuvântul lui Dumnezeu”.
14:50
Sfântul Ierotei era din Atena, unul dintre cei nouă sfetnici ai Areopagului, adică făcea parte din sfatul cetății. A învățat credința creștină de la Sfântul Apostol Pavel, care l-a botezat și l-a așezat apoi episcop în Atena.
14:50
4 octombrie: Adormirea Elisabetei Rizea, viteaza din Nucșoara, simbol al rezistenței anticomuniste din România: Au început să mă bată până la sânge. Mi-au rupt câteva coaste și am leșinat. Îmi făceam cruce cu limba în cerul gurii. VIDEO # ActiveNews.ro
Elisabeta Rizea s-a născut pe 28 iunie 1912, în comuna Domnești, județul Argeș, în familia lui Ion și a Mariei Șuța. În 1950 a fost arestată pentru prima dată și condamnată la 6 ani de închisoare, pentru ajutorul acordat partizanilor din Muscel, fiind eliberată în 1956.
13:20
Omagiu Conducătorului Iubit - SUA intenționează să emită o monedă de 1 Dolar cu chipul lui Trump # ActiveNews.ro
Trezoreria Statelor Unite(care este un departament al guvernului condus de Trump) are de gând să bată omonedă de un dolar cu figura șefului său.
01:40
Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae: ”Noi suntem protolatinitatea”. Proclamarea canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae la 32 de ani de la nașterea în Ceruri a Patriarhului Teologiei Românești (4 octombrie) # ActiveNews.ro
Am publicat la ActiveNews ample fragmente din mărturia pe care Părintele Stăniloae ne-a dat-o în primăvara anului 1993, cu doar câteva luni înainte de mutarea la Domnul a marelui teolog român ortodox. Părintele Stăniloae, în acest ultim interviu, ne-a vorbit, cu duioasă blândețe
01:30
4 spre 5 octombrie 1993: Plecarea la Domnul a Sfântului Dumitru Stăniloae: Ortodoxia e ochiul prin care privește Românul spre cer # ActiveNews.ro
Părintele Dumitru Stăniloae s-a născut la 16 noiembrie 1903, la Vlădeni, fiind ultimul dintre cei cinci copii ai lui Irimie și Rebecăi Stăniloae, nepoată de preot. Mărturisitorul este considerat unul dintre numele proeminente ale teologiei europene din secolul 20 și cel mai mare teolog român.
01:30
Părintele Stăniloae despre Liiceanu, homosexuali, masonerie și ecumenism, protolatinitatea noastră, familie, națiune și ortodoxie # ActiveNews.ro
Omul este o mare taină * Naționalismul adevărat, ideea de națiune, deneam, nu poate fi decât o idee morală * Liiceanu cred că-i tarestrăin de credință * Intelectualitatea română de astăzi s-aîndepărtat de ortodoxie * Hristos e mereu nou * Trebuie să avem unstat cât mai creștin * Noi, românii, unim luciditatea latină cusentimentul de taină răsăritean
01:20
Cu ce conștiință depășim vremurile. Exemplul Părintelui Dumitru Stăniloae și al Cuviosului Părinte Arsenie # ActiveNews.ro
Unora le slăbește conștiința în vreme de război. Se țin tari în timp de pace, dar când vine războiul se moleșesc. Principala temă devine supraviețuirea. Întrerup orice altă activitate creatoare, se blochează. Îți reproșează că ești orb și nu vezi ce vremuri cumplite trăim.
3 octombrie 2025
23:00
Pr. Bogdan Florin Vlaicu, emisiune live cu avocata Levana Zigmund, despre daemon ex machina # ActiveNews.ro
O dezbatere cu invitata mea specială, Levana Zigmund, avocat din București. Vom vorbi despre daemon ex machina: posibilul substrat demonic al celor două inteligențe non-umane, fenomenul OZN și inteligența artificială.
18:30
Andrei Marga: GEORGE SOROS - FUNDAȚIA ȘI IDEOLOGIA. NOUA EUROPĂ ȘI SOROȘISMUL CA POLITICĂ # ActiveNews.ro
Sorosismul, ca politică, și repercusiunile sale sunt puse azi în discuție, nu doar în Romania. De aceea, a devenit oportun să fie lămurite lucrurile, pe date sigure.
18:20
Judecător Mădălina Afrăsinie: Nu liderii europeni trebuie convinși prin rechizitoriul întocmit în cazul CG, ci instanța de judecată # ActiveNews.ro
Prezentarea acestui rechizitoriu, a unei părți din acesta, reprezintă, în opinia mea, o încălcare a Independenței puterii judecătorești, reprezintă o ingerință în actul de justiție
18:10
Justiția, în esența ei, ar trebui să fie cea mai solidă garanție a libertății și demnității cetățeanului. Însă, prea des, în România contemporană, apare întrebarea tulburătoare: cine are prioritate, puterea legii sau legea puterii?
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
3 octombrie: Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, Sfântul Mucenic Teoctist, Preacuviosul Ioan Hozevitul, episcopul Cezareii # ActiveNews.ro
În data de 3 octombrie, Biserica pomenește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfinții Mucenici Rustic și Elefterie, ucenicii Sfântului Dionisie; Sfântul Mucenic Teoctist; Cuviosul Isihie Tăcutul; Sfântul Mucenic Teaghen, Preacuviosul Ioan Hozevitul, episcopul Cezareii.
15:10
FBI rupe toate legăturile cu ADL, organizație pro-Israel. Kash Patel despre corespondentul lui ”Elie Wiesel” din SUA: un „grup extremist care funcționează ca o organizație teroristă”. Elon Musk: Liga evreiască Anti-Defăimare este ”UN GRUP AL URII” # ActiveNews.ro
Într-o mișcare surprinzătoare pentru o administrație percepută ca părtinitoare Israelului, FBI a întrerupt legăturile cu Liga Anti-Defăimare (ADL), organizație puternică pro-Israel, directorul Kash Patel declarând că biroul refuză să...
15:00
FBI rupe toate legăturile cu ADL, organizație pro-Israel. Kash Patel o cataloghează drept ”organizație militant-politică” mascată în organism de supraveghere. Elon Musk: Liga evreiască Anti-Defăimare este ”UN GRUP AL URII” # ActiveNews.ro
Într-o mișcare surprinzătoare pentru o administrație percepută ca părtinitoare Israelului, FBI a întrerupt legăturile cu Liga Anti-Defăimare (ADL), organizație puternică pro-Israel, directorul Kash Patel declarând că biroul refuză să...
13:10
Un atac al Statelor Uniteasupra țării cu cele mai mari rezerve de petrol ale lumii, aliată apropiată aChinei și Rusiei, poate avea consecințe nebănuite pentru pacea lumii.
12:20
Ion Cristoiu: Documentul despre care vorbește Nicușor Dan este o prezentare în powerpoint. Singura acuzație a ”implicării” Rusiei în alegeri este că anumite firme i-au făcut publicitate lui Georgescu - o absurditate # ActiveNews.ro
Într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show din 2 octombrie 2025, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a criticat prezentarea unui presupus raport despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, susținând că...
12:00
Musk declară război Netflix, după apariția unor desene animate cu un adolescent transsexual: ”Anulați abonamentul pentru sănătatea copiilor voștri” # ActiveNews.ro
Elon Musk a anunțat pe rețeaua sa de socializare X că și-a anulat abonamentul la Netflix și i-a îndemnat pe urmăritori să procedeze la fel, acuzând platforma de streaming că „împinge ideologia trans către copii”.
12:00
Incidentul cu GPS-ul avionului Ursulei von der Leyen reprezintă un exemplu clasic al modului în care aliații NATO cultivă în mod sistematic o atmosferă de asediu perpetuu asupra Europei.
11:30
Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a luat casa cu forța, după ce fostul președinte a refuzat să o predea de bunăvoie. Inspectorii i-au schimbat yala. Comunicatul ANAF # ActiveNews.ro
O sursă din ANAF a povestit, pentru Gândul, cum a decurs EXECUTAREA SILITĂ a familiei Iohannis. Totul a început în urmă cu o lună și jumătate, când Ministerul de Finanțe a încuviințat declanșarea procesului. De atunci...
11:20
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația „Spiru Haret” acuză Guvernul de un nou abuz grav, după decizia de a amâna cu un an plata sumelor câștigate în instanță de angajații din instituțiile publice.
11:10
Sunt presiuni de la cel mai înalt nivel asupra lui Călin Georgescu! Se pregateste un nou dosar penal la Parchet, potrivit surselor Realitatea. De asemenea, este a patra oară când ziua de semnare a controlului judiciar este...
10:30
Tunel secret din vremea lui Ștefan cel Mare descoperit întâmplător la Mănăstirea Neamț, chiar sub biserică - VIDEO # ActiveNews.ro
O descoperire de mare valoare istorică și spirituală a ieșit la lumină în incinta Mănăstirii Neamț, în urma lucrărilor de reabilitare începute anul acesta. Un tunel subteran, care ar putea data din perioada domniei Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.
10:00
Musk declară război Netflix, după apariția unor desene animate cu un adolescent transsexual: ”Anulați pentru sănătatea copiilor voștri” # ActiveNews.ro
Elon Musk a anunțat pe rețeaua sa de socializare X că și-a anulat abonamentul la Netflix și i-a îndemnat pe urmăritori să procedeze la fel, acuzând platforma de streaming că „împinge ideologia trans către copii”.
09:30
FBI rupe toate legăturile cu ADL, organizație pro-Israel. Kash Patel o cataloghează drept ”organizație militant-politică” mascată în organism de supraveghere # ActiveNews.ro
Într-o mișcare surprinzătoare pentru o administrație percepută ca părtinitoare Israelului, FBI a întrerupt legăturile cu Liga Anti-Defăimare (ADL), organizație puternică pro-Israel, directorul Kash Patel declarând că biroul refuză să...
08:50
Elon Musk lansează ”Grokipedia”, alternativa open-source la Wikipedia, după criticile lui Tucker Carlson și Larry Sanger # ActiveNews.ro
Elon Musk a anunțat planurile de a construi „Grokipedia”, o enciclopedie online open-source, dezvoltată sub umbrela companiei sale de inteligență artificială, xAI.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.