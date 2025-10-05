Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate

15:20

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la Prima Tv, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituţionalitate a legii care modifică pensiile magistraţilor. „Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă”, spune Bolojan. Întrebat […] Articolul Şi-ar putea da demisia Bolojan? „Dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie” apare prima dată în PS News.