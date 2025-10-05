Lupta grea cu cea mai dificilă accidentare din carieră. Radu Drăgușin, devăluiri dureroase despre recuperare: „A trebuit să învăț din nou cum să merg”
Adevarul.ro, 5 octombrie 2025 18:15
Radu Drăgușin a fost transferat la Tottenham Hotspur în ianuarie 2024.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
18:45
Cum se prezintă Audi A6 Sportback e-tron quattro după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.607 km.
Acum o oră
18:15
Lupta grea cu cea mai dificilă accidentare din carieră. Radu Drăgușin, devăluiri dureroase despre recuperare: „A trebuit să învăț din nou cum să merg” # Adevarul.ro
Radu Drăgușin a fost transferat la Tottenham Hotspur în ianuarie 2024.
18:15
UE limitează utilizarea chimicalelor permanente în spumele pentru stingerea incendiilor # Adevarul.ro
Comisia Europeană a anunțat vineri că restricționează utilizarea unor substanțe cunoscute sub numele de PFAS, sau „chimicale eterne”, în spumele pentru stingere.
18:00
Tragedie în fotbalul românesc: A murit după ce și-a trăit visul în Superliga. Fostul jucător a fost răpus de cea mai crudă boală # Adevarul.ro
Bărbatul a fost diagnosticat cu o boală nemiloasă.
Acum 2 ore
17:45
Pagina de Facebook a CJ Iași, compromisă de un atac cibernetici. Reprezentanții instituției au cerut ajutorul Meta # Adevarul.ro
Consiliul Județean Iași a anunțat că pagina sa oficială de pe rețeaua de socializare Facebook a fost compromisă în urma unui atac cibernetic efectuat prin preluarea neautorizată a unui cont cu drept de administrator.
17:45
Premierul Ilie Bolojan și liderii PNL Cluj, prezenți la înmormântarea mamei primarului Emil Boc # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent duminică la Răchițele, la slujba de înmormântare a mamei primarului Emil Boc, Ana Boc, care s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.
17:15
Doctorița implicată în scandalul „mega-șpăgilor” de la Casa de Pensii Bihor a murit într-un accident rutier. Ce s-ar fi găsit în mașina pe care o conducea # Adevarul.ro
Doctorița Ana Guț, implicată în celebrul dosar al „mega-șpăgilor” de la Casa Județeană de Pensii Bihor, și-a pierdut viața sâmbătă, într-un tragic accident rutier. Surse apropiate anchetei susțin că în mașina condusă de aceasta s-ar fi găsit sume mari de bani.
17:00
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală” # Adevarul.ro
Analistul Andrei Caramitru a oferit o explicație pentru cea mai nouă piesă lansată de trupa Taxi, „Când rinocerii”, care a stârnit discuții aprinse în mediul online.
Acum 4 ore
16:45
Într-un război al cifrelor, al dronelor și al propagandei, povestea lui "Rus", un soldat ucrainean care a apărat timp de aproape două luni două poduri strategice din regiunea Donețk, amintește că, uneori, istoria se scrie în subsoluri întunecoase, cu mâinile murdare, cu dinții strânși și cu o voință
16:30
Benjamin Netanyahu anunță posibila eliberare a ostaticilor „în zilele următoare”, în timp ce Hamas acuză Israelul de „masacre” și cere presiuni internaționale # Adevarul.ro
Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza „în zilele următoare”. În timp ce negocierile indirecte pentru încetarea focului urmează să înceapă în Egipt, tensiunile cresc între Israel, Hamas și comunitatea internațională.
16:00
„A fost o pură întâmplare și o gafă a unui politician”. Seara în care libertatea a trecut granițele Europei fără avertisment # Adevarul.ro
Anii ’50 au însemnat mirajul noii ideologii care cuprindea jumătatea de est a Europei, comunismul. Treptat, după un progres realizat cu forța, el a început să piardă teren în fața Occidentului, ca mai apoi, în 1989, să ajungă să cadă bucată cu bucată, explică istoricul Adrian Cioroianu.
16:00
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință # Adevarul.ro
O nouă carte scrisă de doi matematicieni francezi susține că oferă un răspuns definitiv la cea mai mare întrebare legată de existența lui Dumnezeu.
16:00
Cum jefuiește statul legal: despăgubiri mult sub valoarea reală a terenurilor expropriate # Adevarul.ro
Românii cu proprietăți vizate de expropriere, pentru construcția de drumuri, extinderea rețelei de metrou sau alte infrastructuri, nu sunt recompensați corect pentru bunul deținut și pierd sume considerabile având în vedere că imobilul afectat nu este evaluat la valoarea de piață.
15:45
Rusia atacă Ucraina cu sute de drone și zeci de rachete. Volodimir Zelenski solicită închiderea spraţiului aerian și cere ajutor internaţional # Adevarul.ro
În urma unei noi serii de atacuri aeriene de proporții asupra Ucrainei, Volodimir Zelenski face apel la închiderea completă a spațiului aerian al țării și cere sprijin din partea SUA și a Europei pentru a contracara „terorismul aerian” orchestrat de Moscova.
15:15
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Autoritățile elene investighează o posibila tentativă de fugă, pentru a scăpa de extrădare # Adevarul.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni de un procuror în Grecia, după ce a fost reținut în apropierea aeroportului din Salonic. Autoritățile elene investighează posibila lui fugă pentru a evita extrădarea către România, unde este condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare.
15:15
Datoria guvernamentală a României a crescut la 1.040 miliarde lei, echivalentul a 57,2% din PIB # Adevarul.ro
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de Agerpres.
15:00
Două tinere reținute după ce au furat haine dintr-un mall din Capitală și au agresat angajatele magazinului # Adevarul.ro
Două tinere de 21 și 25 de ani au fost reținute după ce ar fi furat haine dintr-un magazin din Veranda Mall și au agresat angajatele care au încercat să le oprească, tulburând ordinea publică.
15:00
Funcția prezidențială nu se reduce niciodată la simpla legitimitate juridică oferită de vot. Într-o democrație, câștigarea alegerilor este condiția de început, nu dovada finală a competenței sau a autorității simbolice.
Acum 6 ore
14:45
Avertisment lansat de NASA: Pământul devine, de la an la an, tot mai întunecat. Care sunt cauzele și ce înseamnă pentru viitorul omenirii # Adevarul.ro
O nouă analiză realizată de cercetători NASA confirmă o schimbare importantă în echilibrul energetic al planetei: Pământul reflectă tot mai puțină lumină solară înapoi în spațiu, mai ales în emisfera nordică.
14:15
Despăgubiri de peste 60 de milioane de lire sterline pentru victimele abuzurilor sexuale ale lui Mohamed Al Fayed. Peste 100 de angajați de la Harrods ar putea primi bani # Adevarul.ro
Harrods alocă peste 60 de milioane de lire sterline pentru un program de despăgubire a victimelor presupuselor abuzuri comise de fostul său proprietar, Mohamed Al Fayed.
13:45
„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie ca să îți distrug viața”. Infractorii cibernetici vânează adolescenți ușor de manipulat # Adevarul.ro
Tot mai multe cazuri de șantaj sexual care vizează adolescenții online sunt înregistrate în SUA și Europa. Minorii sunt manipulați să trimită imagini intime, sub amenințarea că acestea vor fi făcute publice.
13:30
Este rezultatul alegerilor din Republica Moldova o înfrângere pentru Puțin? Răspunsul istoricului Armând Goşu # Adevarul.ro
Armand Goșu, istoric specializat pe spațiul ex-sovietic, susține ca e greu de spus daca rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere pentru regimul de la Kremlin.
13:30
Daniel David cere sprijin politic pentru salvarea educației. „Anul 2025, probabil cel mai periculos an pentru țară după Revoluţia din 1989” # Adevarul.ro
Ministrul Daniel David a lansat un semnal de alarmă, descriind anul 2025 drept „cel mai periculos” de după Revoluția din 1989, și a făcut apel la semnarea unui pact strategic pentru viitorul educației și cercetării în România.
13:30
Duminică, 5 octombrie au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, organizate de Loteria Română.
13:00
Cei 5 jucători care s-ar afla pe lista de dorințe ale FCSB-ului. Perioada de mercato din iarnă, decisivă pentru campioana României # Adevarul.ro
Gigi Becali dă milităria jos din pod. Omul de afaceri vrea să reînvie lotul campioanei României.
13:00
Care este starea campionului F1 Michael Schumacher, între discreție absolută și fotografiile sustrase din calculatorul personal și scurse în presă # Adevarul.ro
La peste un deceniu de la accidentul de schi care i-a schimbat viața, Michael Schumacher rămâne învăluit într-un văl de mister. Fostul campion mondial de Formula 1 continuă să fie subiectul a numeroase speculații, zvonuri și încercări de a pătrunde în viața sa privată.
13:00
Vineri, în redacția CBS News s-a simțit o tensiune neobișnuită: numirea lui Bari Weiss, jurnalistă de opinie cunoscută pentru criticile sale la adresa mass‑mediei tradiționale, ca redactor-șef, pare a marca începutul unei transformări majore pentru un brand de televiziune cu tradiție.
Acum 8 ore
12:45
Bijuteria contemporană: artă purtabilă și statement de stil. Dincolo de poveste cu Dan Pierșinaru, artist vizual # Adevarul.ro
Creativitate, curaj și storytelling: bijuteria contemporană românească și internațională într-un show unic la AUTOR și Transilvania Jewelry Festival
12:45
Divizia 90 Tancuri a Rusiei, cu aproximativ 25.000 de oameni și sute de tancuri T-90M, se îndreaptă spre orașul Zaporojie # Adevarul.ro
În timp ce atenția comunității internaționale rămâne concentrată asupra luptelor crâncene din estul Ucrainei, în jurul orașelor Pokrovsk și Kostiantynivka, armata rusă înaintează încet, dar sigur, pe un front mai puțin mediatizat – sudul regiunii Donețk.
12:45
Peste 4.700 de tone de deşeuri periculoase, confiscate în două luni de Poliție și Garda de Mediu # Adevarul.ro
Peste 4.700 de tone de substanţe şi deşeuri periculoase au fost confiscate la nivel naţional în doar două luni, în urma controalelor poliţiei şi Gărzii de Mediu în cadrul planului „DEŞEURI 2025”.
12:00
Restricții de circulație pentru meciul FCSB - Universitatea Craiova. Lista cu liniile de transport care au fost deviate # Adevarul.ro
Duminică seara, patru linii de transport public din București vor circula pe trasee modificate, pentru a permite accesul în siguranță al spectatorilor la meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, programat pe Arena Națională.
11:45
Hamas, între armistițiu și autodistrugere. Planul de pace al lui Trump provoacă falii în interiorul grupării islamiste # Adevarul.ro
La nivel declarativ, Hamas pare să accepte puncte-cheie din planul de pace propus de președintele american Donald Trump.
11:30
„Neam ucis de nosocomiale”. 560 de candele au fost aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul „Sfânta Maria” # Adevarul.ro
Sâmbătă, 4 octombrie, la inițiativa organizației Declic, centrul orașului Iași a fost luminat de un mesaj emoționant, scris din candele aprinse: „Neam ucis de nosocomiale.”
11:30
Luptă pentru influență la vârful statului ucrainean. Serviciul de securitate și agenția anticorupție, în război deschis. Kremlinul — singurul câștigător # Adevarul.ro
Două dintre cele mai puternice instituții ale statului ucrainean — Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Național Anticorupție (NABU) — se află în mijlocul unei confruntări fără precedent, cu percheziții, arestări și acuzații reciproce.
11:15
Începând cu data de 10 octombrie, compania națională de căi ferate din Ucraina, „Ukrzaliznytsia”, lansează un tren internațional cu circulație zilnică pe ruta Kiev – București.
11:15
Umilință totală la Gyor: Gloria Bistrița, spulberată în Liga Campionilor. Cea mai grea înfrângere din istoria europeană # Adevarul.ro
Atât în prima repriză, cât și în cea de-a doua, scenariul de teroare s-a repetat pentru românce.
11:15
Reacția Elenei Udrea după ce Alina Bica a scăpat definitiv de închisoare: „Și-a executat pedeapsa” # Adevarul.ro
Elena Udrea a reacționat după ce Curtea de Apel București a decis retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica.
11:00
Traseu de coșmar pentru românce la Wuhan. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, confruntări de foc încă din primul tur # Adevarul.ro
Româncele au parte de misiuni extrem de dificile.
Acum 12 ore
10:45
Mai mulți copii au murit după ce au folosit un sirop de tuse contaminat. Medicamentul a fost interzis # Adevarul.ro
Trei state din India au interzis un sirop de tuse după decesele, în ultimele două luni, a cel puțin nouă copii cărora li s-a prescris produsul, care era contaminat cu o substanță toxică, au anunțat duminică autoritățile.
10:45
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la 45 de ani: „După ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice” # Adevarul.ro
După un an marcat de provocări personale și profesionale, fostul dinamovist Dan Alexa vorbește sincer despre experiența extremă de la „Asia Express”, divorțul recent și redescoperirea rolului de tată.
10:30
Un tânăr de 21 de ani a murit și două adolescente de 15 ani au fost rănite într-un accident provocat de un șofer băut # Adevarul.ro
Grav accident rutier în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Siliștea, județul Neamț, în urma căruia un tânăr de 21 de ani a murit pe loc, iar două fete de 15 ani au fost rănite, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat.
10:30
SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România, avertizează un cunoscut instoric și analist: „Este o practică specifică KGB-ului” # Adevarul.ro
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunțat-o președintele României, Nicușor Dan, de a lupta și de a elimina influența rusească, a avertizat profesorul Armand Goșu, istoric specializat pe spațiul ex-sovietic.
10:15
Rusia nu are resurse militare şi economice să atace ţări NATO. O lovitură nucleară este exclusă # Adevarul.ro
Prea mari temerile în ţările NATO asupra capacităţii Rusiei de a ataca NATO.
09:30
Bilanț în creștere în urma prăbușirii unei școli în Indonezia. 37 de persoane au fost declarate decedate # Adevarul.ro
Numărul morţilor în urma prăbuşirii unei şcoli la începutul acestei săptămâni în Indonezia a crescut la 37, a anunţat duminică un oficial al echipelor de salvare.
09:15
Polonia a ridicat avioanele de luptă de la sol, după un atac rusesc în regiunea Zaporojie, soldat cu uciderea unei femei # Adevarul.ro
Un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei a provocat moartea unei femei și pagube majore în regiunea Zaporojie, în timp ce Polonia și-a ridicat nivelul de alertă militară, temându-se de extinderea conflictului în apropierea granițelor sale.
08:45
Zilele trecute, la Gdansk, am participat la o întâlnire a creștin-democraților europeni cu Radosław Sikorski, vice prim ministru și ministru de externe al Poloniei.
08:45
Încă un oraș democrat vizat de Garda Națională. „Nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, într-un moment în care un judecător federal a blocat un ordin similar pentru Portland, două orașe democrate vizate de președintele american.
08:45
Vremea împarte România în două: ploi și lapoviță în vest, temperaturi de până la 22 de grade în sud-est # Adevarul.ro
Vremea rămâne capricioasă duminică, 5 octombrie, și se așteaptă ploi, lapoviță la munte și temperaturi contrastante între regiunile țării, potrivit prognozei ANM.
08:30
Șefii celor de la U Cluj au luat decizia, după ce Ioan Ovidiu Sabău și-a anunțat public demisia: „Trebuie să trecem peste el” # Adevarul.ro
Tehnicianul român a preluat banca tehnică a clujenilor în luna ianuarie 2023.
08:15
Cămara cu parfum oriental a etniilor din Dobrogea. Rețetele celor mai cunoscute preparate turcești, lipovenești și grecești # Adevarul.ro
La început a fost un prim măr din care omul a mușcat, apoi gusturile s-au diversificat. Fiecare popor a pus pe masă ce-a fost mai gustos, mai rafinat și mai ales.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.