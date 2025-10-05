Louis Munteanu a vorbit în premieră despre transferul ratat în vară
Gazeta Sporturilor, 5 octombrie 2025 18:20
CFR Cluj - Hermannstadt 2-1. Gazdele au obținut prima victorie în Superliga după aproape trei luni. Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul din sezonul trecut, a marcat în premieră în acest sezon, iar la final a vorbit pentru prima dată despre transferul ratat în vară.S-a discutat despre o plecare iminentă în Vest, patronul Varga precizând faptul că a avut foarte multe oferte pentru el, însă atacantul a rămas în România. ...
• • •
Acum 5 minute
18:50
3 statistici tari din ziua de Premier League » El este noul „goleador” + serie întreruptă pentru revelație # Gazeta Sporturilor
Premier League a continuat duminică cu ultimele 5 meciuri ale etapei. Iată 3 statistici tare din cel mai antrenant campionat din Europa!Sâmbătă, Tottenham s-a impus în deplasarea de la Leeds (2-1), Arsenal n-a avut emoții cu West Ham (2-0), iar Ruben Amorim și-a salvat postul după ce United a trecut de Sunderland (2-0).Surpriza zilei a venit la Londra, acolo unde Chelsea a dat lovitura în prelungiri și a învins-o pe Liverpool (2-1), Arsenal devenind noul lider. ...
Acum 30 minute
18:30
FCSB - Universitatea Craiova » Comentăm derby-ul zilei alături de Daniel Pancu și Grigore Cartianu # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 5 octombrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FCSB și Universitatea Craiova, programat de la ora 20:30, în runda a 12-a din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.În această seară, invitații lui Mihai Mironică sunt antrenorul Daniel Pancu și jurnalistul Grigore Cartianu. ...
Acum o oră
18:20
Neverosimil! Câte goluri a putut să ia Young Boys de la penultima clasată, la 3 zile după victoria cu FCSB # Gazeta Sporturilor
La 3 zile după victoria cu FCSB din Europa League, scor 2-0, Young Boys a fost umilită în campionatul Elveției de Lausanne Sport. Fosta adversară a bucureștenilor a încasat 5 goluri, fiind învinsă 0-5.Înaintea meciului cu Young Boys, Lausanne era penultima clasată în Elveția, cu doar 5 puncte. A ajuns la cota 8 după victoria neverosimilă cu Young Boys. ...
18:20
18:20
Marius Măldărășanu, mesaj pentru fotbalistul de la Hermannstadt convocat la națională: „Asta sper” # Gazeta Sporturilor
Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul de la Hermannsatdt, a tras concluziile, după ce echipa lui a pierdut cu CFR Cluj, scor 1-2, în runda cu numărul 12 din Superliga. Marius Măldărășanu a dat dovadă de fair play și a spus că CFR a fost mai bună. Antrenorul i-a transmis un mesaj puștiului Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga convocat de Mircea Lucescu la națională. ...
18:00
Dennis Man (27 de ani), extrem dreapta de la PSV, a marcat primul gol pentru echipa olandeză și a vorbit despre diferența față de perioada Parma, unde a stat 4 ani și jumătate.Man a fost transferat în vară de PSV de la Parma pentru 8 milioane de euro. Internaționalul român a fost titular la mijlocul săptămânii, cu Leverkusen, scor 1-1, iar sâmbătă a început din primul minut cu Zwolle. Man a înscris primul gol la noua echipă, oferind și un assist la victoria cu 4-0. ...
18:00
După începutul excelent al noii stagiuni, fotbaliștii și membrii staff-ului lui Bayern și-au făcut apariția la Oktoberfest, chiar în ultima zi a celebrului eveniment care are loc anual la Munchen.Programul complet al etapei #6 din BundesligaCampioana Germaniei a început ca din tun sezonul 2025/2026. ...
18:00
La prima victorie după 3 luni, Mandorlini a evidențiat doi fotbaliști: „Au făcut un meci bun” # Gazeta Sporturilor
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a remarcat doi fotbaliști după ce ardelenii au învins-o pe Hermannstadt, scor 2-1, în runda 12 din Superliga. Marcus Coco și Louis Munteanu, cel care a marcat și a oferit o pasă decisivă au fost fotbaliștii care au primit felicitări din partea antrenorului italian la finalul meciului din Gruia. ...
Acum 2 ore
17:50
Blănuță, meciul 6 la Dinamo Kiev: „Sincer, nu văd absolut nimic la acest român” # Gazeta Sporturilor
Dinamo Kiev a remizat duminică pe teren propriu cu Metalist 1925, scor 1-1, în etapa 8 din campionatul Ucrainei. Vladislav Blănuță (23 de ani) a început partida pe banca de rezerve și a intrat în minutul 76, atunci când i-a luat locul lui Eduardo Guerrero (25 de ani).Era deja 1-1, iar românul n-a mai putut schimba soarta partidei. ...
17:40
Fotbalilștii de la FCSB le-au pus gând rău oltenilor: „Trebuie să câștigăm, nu mă interesează dacă marchez” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (atacant), Valentin Crețu (fundaș drepta) și Mihai Lixandru (mijlocaș), au oferit declarații înaintea meciului FCSB - Universitatea Craiova, care se va juca de la 20:30, în runda 12 din Superliga. Cei trei fotbaliști ai campioanei conștientizează cât de important este meciul de pe Arena Națională pentru echipa campioană. Lixandru speră că lucrurile se vor întoarce în favoarea roș-albaștrilor în clasament. VIDEO. ...
17:40
17:20
Bayern Munchen sărbătorește la Oktoberfest cele 10 victorii consecutive! „Acum putem bea bere” # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen a sărbătorit startul perfect de sezon într-un mod tipic bavarez: cu bere, covrigi și voie bună la Oktoberfest! După succesul cu 3-0 în fața lui Eintracht Frankfurt, jucătorii, staff-ul și conducerea campioanei Germaniei au participat la celebrul festival din München. ...
17:00
Ce a făcut Răzvan Sava înainte de convocarea la echipa națională » Nota primită în Serie A # Gazeta Sporturilor
Răzvan Sava (23 de ani) a fost integralist pentru a șasea oară în acest sezon din Serie A, în remiza obținută de Udinese pe teren propriu, scor 1-1 cu Cagliari.Răzvan Sava este unul dintre cei 3 portari convocați de Mircea Lucescu pentru acțiunea echipei naționale a României din această lună, alături de Ștefan Târnovanu (FCSB) și Ionuț Radu (Celta Vigo). ...
Acum 4 ore
16:50
Leon Marchand vrea să concureze în probele de 100 și 200 m la Cupa Mondială » Învinșii lui David Popovici participă și ei la competiția de pe continentul nord-american # Gazeta Sporturilor
Leon Marchand (23 de ani) va participa la prima etapă de Cupă Mondială, care va avea loc la Carmel, unde s-a înscris în șapte probe, inclusiv în cele de 100 și 200 m liber. Americanii Jack Alexy și Luke Hobson, învinși de David Popovici la CM de la Singapore, vor fi și ei prezenți. ...
16:30
Decizia luată de Neymar după ce un jurnalist l-a acuzat că este „dependent de whisky” # Gazeta Sporturilor
Neymar (32 de ani) a decis să acționeze legal împotriva jurnalistului Rodolfo Gomes, după ce acesta l-a acuzat public că ar fi „dependent de whisky, fumează narghilea, consumă energizante și pierde nopțile jucând jocuri video”.Echipa de avocați a fotbalistului a catalogat acuzațiile drept „iresponsabile, calomnioase și complet false”. ...
16:30
După multe dezamăgiri, Amanda Anisimova e campioană la Beijing! Victorie în 3 seturi: „Wow, ce săptămâni am avut” # Gazeta Sporturilor
Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA) a devenit campioană la Beijing, după o victorie cu 6-0, 2-6, 6-2 în fața Lindei Noskova (20 de ani, 27 WTA). Datorită acestui succes, americanca a obținut al 4-lea titlu al carierei.Duminică, 5 octombrie, în capitala Chinei, s-a disputat confruntarea dintre Amanda Anisimova și Linda Noskova din finala turneului WTA de la Beijing. ...
16:20
„E momentul Craiovei la titlu” » Susținător neașteptat pentru olteni: „Mușcam din adversari, la fel ca Rădoi” + Cursă cu mașini pe străzile Brașovului: „El cu BMW, eu cu VW Polo” # Gazeta Sporturilor
Marian Constantinescu, 44 ani, ultimul golgeter de rasă al Brașovului înainte de prăbușirea Tâmpei spre faliment, trece în revistă o carieră generoasă, în care a avut antrenori de top: Olăroiu, Răzvan Lucescu, Hagi, Hizo, Sabău. ...
16:20
„Sunt sigur că vom fi la Mondial!” » Radu Drăgușin, pe ultima sută de metri a revenirii pe teren: „Nu plec de la Tottenham! Mă întorc mai puternic” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) se află la finalul perioadei de recuperare, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor. Aflat la București, dar nu sub comanda lui Mircea Lucescu (80 de ani) în cantonamentul echipei naționale, așa cum își dorea selecționerul, ci pentru parafarea unui contract de imagine personal, fundașul lui Tottenham a vorbit deschis despre ultimele luni, dar și despre momentul revenirii sale pe teren. ...
16:10
Sevilla găzduiește meciul cu Barcelona, în etapa 8 din La Liga. Meciul începe la ora 17:15 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Cu o victorie, catalanii își pot recăpăta poziția de lider, ocupată în acest moment de Real Madrid, după ce trupa lui Xabi Alonso a câștigat pe teren propriu cu Villarreal, scor 3-1. ...
16:00
Tara Davis-Woodhall, campioană olimpică și mondială la săritura în lungime, a abordat un subiect tabu: „Durerea este insuportabilă” # Gazeta Sporturilor
Tara Davis-Woodhall (26 de ani), campioana olimpică și mondială en-titre la săritura în lungime, a povestit cum a reușit să treacă peste durerile aduse de menstruație la recent încheiatele Campionate Mondiale.Americanca Tara Davis-Woodhall nu se ferește de subiectele delicate. ...
15:50
PAOK – Olympiakos, etapa #6 din Superliga Greciei » Răzvan Lucescu caută să o devanseze pe Olympiakos # Gazeta Sporturilor
PAOK Salonic și Olympiakos Pireu se întâlnesc astăzi pe stadionul Toumba, într-un duel incendiar al rundei cu numărul #6 din Superliga Greciei.Partida începe la ora 20:30 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.roRăzvan Lucescu, fără victorie în ultimele 5 meciuriFormația pregătită de Răzvan Lucescu (56 de ani) traversează o perioadă complicată. ...
15:40
Rămas fără echipă de mai bine de o lună, George Pușcaș este dorit de un antrenor român # Gazeta Sporturilor
Pus pe liber de către Bodrumspor la sfârșitul lunii august, George Pușcaș (29 de ani) poate ajunge în Emiratele Arabe Unite, la Baniyas, sub comanda tehnicianului român Daniel Isăilă (53 de ani).Aflat la al treilea mandat la Baniyas, Daniel Isăilă și-l dorește ca atacant pe George Pușcaș, iar clubul a înaintat deja o ofertă către jucător, susține iamsport.ro.George Pușcaș, dorit de Daniel Isăilă la BaniyasCotat la 1.100. ...
15:20
Mai mulți jucători și membri ai staff-ului de la Benfica au fost „loviți” de gripă și este posibil ca derby-ul cu Porto, de pe Dragao, să fie amânat.Derby-ul Porto - Benfica, programat în această seară, de la 23:15, ora României, ar putea fi amânat! Potrivit cotidianului portughez A Bola, „mai mulți jucători și membri din staff-ul lui Jose Mourinho suferă de-o gripă urâtă, foarte agresivă” și sunt consemnați cu toții la pat. ...
15:10
Primii jucători ai naționalei au ajuns la Mogoșoaia » Fanii, val de ironii: „La haine concurează cu Franța, la fotbal cu Andorra” # Gazeta Sporturilor
Primii jucători ai echipei naționale au ajuns duminică la prânz în cantonamentul de la Mogoșoaia, unde urmează să pregătească acțiunea din luna octombrie. Șase dintre cei convocați au deschis ușile cantonamentului, atrăgând atenția cu ținutele lor. Fanii au observat imediat detaliile și au reacționat ironic în secțiunea de comentarii, pe pagina de Facebook a naționalei. ...
15:00
Situație confuză în Superliga » Mijlocașul de la UTA a primit INTERZIS de la selecționer să joace cu Botoșani # Gazeta Sporturilor
Marinos Tzionis (24 de ani) nu va putea evolua în FC Botoșani - UTA Arad, meci programat de Liga Profesionistă de Fotbal luni, 6 octombrie, care este și dată UEFA, rezervată echipelor naționale. Mijlocașul stânga, jucător de bază în reprezentativa Ciprului, va merge mâine în cantonamentul insularilor. ...
Acum 6 ore
14:50
Inter a renăscut sub comanda lui Cristi Chivu » Ce a schimbat românul față de era Inzaghi: de la echipă prudentă, în mașinărie ofensivă # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, 44 de ani, a reușit, în doar câteva săptămâni, să transforme o echipă a lui Inter care părea epuizată sub comanda lui Simone Inzaghi într-un mecanism fluid, curajos și eficient. Diferențele dintre cele două versiuni ale nerazzurrilor sunt evidente atât în joc, cât și în cifre. Cu ajutorul platformei de specialitate Wyscout, GSP a întocmit o analiză între ultimele cinci partide sub comanda lui Chivu și ultimele cinci din era Simone Inzaghi. ...
14:40
Ce sancțiune riscă George Buricea, după incidentele din „Liga Zimbrilor” » FRH nu a tolerat în trecut cazuri asemănătoare # Gazeta Sporturilor
După imaginile apărute sâmbătă în mediul online de la meciul dintre CSM Vaslui și Poli Timișoara, scor 28-27, în care antrenorul oaspeților, George Buricea are un conflict la banca proprie cu pivotul Zoran Nikolic, GSP vă prezintă reacțiile care au apărut după încheierea partidei, dar și ce riscă antrenorul, dacă se va dovedi că este vinovat. ...
14:40
Turcul devenit viral la Jocurile Olimpice a cucerit, un an mai târziu, o medalie de aur în Champions League: „Sunt foarte fericit” # Gazeta Sporturilor
Yusuf Dikec (52 de ani), turcul care a devenit viral la ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice, datorită posturii relaxate pe care o avea în cadrul probei de tragere cu pistolul cu aer comprimat, a reușit, un an mai târziu, să obțină o medalie de aur la European Champions League.În vara anului 2024, Yusuf Dikec a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba mixtă de tragere cu pistolul cu aer comprimat, de la 10 metri distanță. ...
14:40
„Apreciez interesul” » Ianis Hagi a dat cărțile pe față după ce și-a deschis recitalul în Turcia: „Rămâne să întorc această favoare” # Gazeta Sporturilor
După ce a marcat primul gol pentru Alanyaspor, Ianis Hagi (26 de ani) a vorbit despre interesul manifestat de cluburile din România în perioada de mercato din această vară și și-a explicat alegerea de a semna în campionatul Turciei.Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a declarat în repetate rânduri că Ianis Hagi este binevenit oricând la echipă, însă și-a exprimat dorința ca internaționalul român să evolueze în continuare în străinătate. ...
14:30
Autorul unui gol pentru Real Madrid, Kylian Mbappe (26 de ani) a ieșit accidentat în minutul 84 al partidei cu Villarreal (3-1).Seara de sâmbătă s-a încheiat cu o victorie pentru Real Madrid, dar, pe de altă parte, cu îngrijorare în ceea ce-l privește pe Kylian Mbappe. Imediat ce a parafat victoria „albilor”, cu golul de 3-1 (min. 81), internaționalul francez a acuzat dureri la glezna dreaptă și s-a așezat pe gazon. ...
14:20
Rapid a câștigat cu Farul, 3-1, s-a suit pe primul loc și tot ce a rămas în memorie nu e scorul, nici golurile, ci scandarea lui Alexandru Dobre: „Dinamo, m... Dinamo!”, urlată cu entuziasm de căpitanul giuleștean în fața galeriei, cu camerele de filmat pe el și cu steagul de lider la braț.Dobre a confundat momentul în care trebuie să fii lider cu momentul în care vrei să fii băiat de peluză. ...
14:10
Împrumutat până la vară de Rapid la U Cluj, Omar El Sawy, 21 de ani, a fost criticat public de către antrenorul Ioan Ovidiu Sabău după eșecul, 1-2, de la Miercurea CiucU Cluj nu se regăsește, a strâns patru etape fără victorie, răstimp în care are doar două puncte luate. Ioan Ovidiu Sabău a declarat deschis că vrea să-și rezilieze angajamentul cu „Șepcile roșii”, iar GSP. ...
14:10
Liverpool a adunat 7 victorii din primele 7 meciuri ale sezonului și Premier League părea doar o formalitate, iar finala Champions League un obiectiv facil. N-am pus la socoteală și ”Community Shield”, ce e doar un amestec de ”amical” cu oficial. Percepția era că actuala campioană va putea sărbători chiar înaintea lui Bayern câștigarea unui nou titlu, ceea ce, la cum stau lucrurile în Bundesliga, ar fi o performanță fantastică. ...
14:00
Sabrina Maneca-Voinea s-a impus în trei finale pe aparate la Campionatele Naționale, ultimul test înainte de întrecerea mondială de la Jakarta # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) a fost cea mai bună la sol, bârnă și sărituri în ultima zi a Campionatelor Naționale de la Ploiești. Întrecerea mondială se va desfășura între 19 și 25 octombrie la Jakarta (Indonezia), unde România va avea patru gimnaste.Campionatele Naționale de la Ploiești s-au încheiat duminică la Ploiești cu finalele pe aparate. ...
14:00
Robert Bădescu (20 de ani) a avut o evoluție solidă în meciul Rapid - Farul 3-1, disputat sâmbătă, în Giulești. Utilizat pentru prima dată în această stagiune de către Costel Gâlcă, fundașul stânga a bifat 63 de minute pe teren, fiind înlocuit de Vulturar (63'), din considerente tactice.Prestația sa a fost una energică, în care și-a arătat apetitul ofensiv încă de la primii pași pe gazon. ...
14:00
Brentford – Manchester City, etapa #7 din Premier League » "Cetățenii" vin după 6 meciuri fără înfrângere # Gazeta Sporturilor
Brentford și Manchester City se întâlnesc astăzi pe stadionul Brentford Community, într-un duel al rundei cu numărul #7 din Premier League.Partida începe la ora 18:30 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe VoyoMașinăria Haaland, testată de BrentfordEchipa pregătită de Pep Guardiola vine după egalul scor 2-2 din deplasarea de la Monaco, în UEFA Champions League, și după patru victorii și un egal în ultimele etape din campionat. ...
13:50
Pleacă Ioan Ovidiu Sabău de la U Cluj?! » Ultimele informații: clauza, când va fi discuția decisivă și cine este favorit să-l înlocuiască # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, se va întâlni mâine, luni, cu conducerea clubului pentru a discuta despre reziliere. Există și o clauză de reziliere care reprezintă un detaliu important la negocieri! Cristiano Bergodi, 60 de ani, liber de contract, este unul dintre favoriți să preia echipa dacă se vor semna actele „divorțului”U Cluj este la răspântie de drumuri. ...
13:30
Americanul naturalizat al României a dezvăluit că îi place ciorba și cuvintele pe care le știe în română: „Sunt onorat să joc pentru țară” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Baschet a anunțat naturalizarea lui Daron Russell (27 de ani), un fundaș american care din această vară evoluează pentru U-BT Cluj-Napoca. Sportivul de 1,80 metri a oferit un prim interviu în care a vorbit despre ce înseamnă pentru el să joace la naționala masculină a României. ...
13:20
Fostul jucător din Liga 1 a murit la vârsta de 44 de ani, la scurt timp după ce reușise să învingă cancerul # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că fostul fotbalist al „Bătrânei Doamne”, Vasilică Georgiu, a murit la vârsta de 44 de ani.Considerat unul dintre cei mai talentați jucători din istoria Aradului, Vasilică Georgiu a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu un an și jumătate. ...
13:20
25 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan, „Unicul Căpitan”: „Dacă simt că obosesc, o să fac semn să mă schimbați” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, se fac 25 de ani de la dispariția tragică a lui Cătălin Hîldan. Pe 5 octombrie 2000, în timpul unui amical dintre Dinamo și Șantierul Naval Oltenița, Cătălin Hîldan s-a prăbușit pe teren în minutul 74, alterând permanent percepția dinamovismului prin „singura înfrângere peste care nu vor trece niciodată”.An de an, făcând abstracție de schisme sau orgolii, suporterii dinamoviști i-au cinstit amintirea fostului mijlocaș. ...
13:20
Dinamo pleacă din țară în pauza competițională: „Să vadă că tindem să avem meciuri internaționale” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a anunțat că echipa din Ștefan cel Mare va pleca în pauza competițională din luna octombrie în Macedonia de Nord, unde va susține un meci amical cu FK Pelister, locul 10 din prima ligă. ...
13:00
Recordul nefericit al lui Martin Odegaard. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în Premier League # Gazeta Sporturilor
Arsenal a învins-o pe West Ham cu 2-0 în derby-ul Londrei și s-a instalat în fruntea clasamentului Premier League.„Tunarii” au profitat de eșecul lui Liverpool pe Stamford Bridge (1-2) și s-au instalat în fotoliul liderului după 2-0 cu West Ham. Însă pentru căpitanul Martin Odegaard (26 de ani), duelul cu „ciocănarii” a însemnat o nouă experiență dureroasă. ...
Acum 8 ore
12:50
Reacția scoțienilor după golul fabulos al lui Ianis Hagi » „O amintire de clasă mondială” pentru Rangers # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (26 de ani) a început în forță aventura sa la Alanyaspor. Mijlocașul român a reușit un gol superb și o pasă decisivă în remiza obținută de echipa sa în deplasarea cu Gençlerbirliği, scor 2-2.Hagi a deschis scorul în minutul 14 cu o lovitură liberă spectaculoasă de la peste 30 de metri, primul său gol în Turcia. Execuția, trimisă direct în vinclu, i-a pe scoțieni să își amintească de perioada în care românul îmbrăca tricoul lui Rangers. ...
12:40
Meciul complet » Cum a adus-o Gâlcă pe Rapid în punctul pe care Șumudică nu l-a atins niciodată # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus cu 3-1, pe teren propriu, în fața Farului, după un meci în care formația lui Costel Gâlcă a atins, mai mult ca niciodată în acest sezon, eficacitatea și claritatea în plan. A anulat astfel, pentru prima dată, pierderea de intensitate pe care a repetat-o obsesiv și fără de diagnostic, în etapele de până acum.De partea cealaltă, dobrogenii și-au arătat din nou carențele de echipă restructurată, în care puține „piese” funcționează. ...
12:40
Federația a luat prima decizie, după gesturile scandaloase făcute de selecționerul României: „FRH a decis să acționeze imediat” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal a emis un amplu comunicat duminică dimineața, după scenele scandaloase din „Liga Zimbrilor”, de sâmbătă seara, când George Buricea (46 de ani), antrenorul lui SCM Politehnica Timișoara și selecționerul naționalei României, l-a bruscat pe elevul lui, Zoran Nikolic (34 de ani). ...
12:30
La 2 săptămâni după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz, finalistul de la Tokyo a fost eliminat în turul al 3-lea de la Shanghai # Gazeta Sporturilor
Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP), finalist la Tokyo la începutul acestei săptămâni, a fost eliminat în turul al 3-lea al turneului de la Shanghai, după o înfrângere cu 4-6, 5-7 în fața lui Giovanni Mpetshi Perricard (22 de ani, 37 ATP).În urmă cu 2 săptămâni, Taylor Fritz era „pe val”, după ce reușise o victorie clară, 6-3, 6-2, în fața liderului mondial Carlos Alcaraz (22 de ani), în ziua a doua de la Laver Cup. ...
12:20
Dinamovista Amalia Covaliu și stelistul Matei Cîdu au cucerit Cupa României la sabie # Gazeta Sporturilor
La finalul acestei săptămâni, Sala de scrimă „Ana Pascu” din București a găzduit Cupa României la sabie, competiție câștigată la seniori de Amalia Covaliu (17 ani, Dinamo, campioană mondială de cadete) și Matei Cîdu (Steaua, 24 de ani).Amalia Covaliu s-a impus în concursul senioarelor, care a aliniat la start 34 de sportive. ...
12:20
Tiradă fără precedent în direct la adresa lui Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule, te aștepți ca eu să nu-ți răspund?” # Gazeta Sporturilor
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a avut o adevărată tiradă la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), căruia i-a cerut plecarea de la echipa națională a României, numindu-l, printre altele, „dobitoc”. ...
12:10
Roger Federer a spus pe cine vede în TOP 5 cei mai buni jucători de tenis din istorie # Gazeta Sporturilor
Roger Federer (44 de ani) i-a ales pe Stefan Edberg, Boris Becker, Pete Sampras, Rafael Nadal și Novak Djokovic.Roger Federer a fost invitatul unui interviu inedit numit „GOAT Talks”, alături de cântărețul nigerian Burna Boy. Cei doi au fost protagoniști într-un dialog în care au fost îndemnați să aleagă cei mai buni reprezentanți din toate timpurile în anumite domenii. ...
