Tenis: Anisimova a câştigat la Beijing al doilea său titlu WTA 1000 din 2025

Reprezentanţii resortului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din staţiunea Nisipurile de Aur, din Bulgaria, spun că de anul viitor vor majora preţurile pachetelor de vacanţă cu cel mult 20%, însă măsura nu este determinată de intrarea Bulgariei în zona Euro, ci de creşterea inflaţiei. Dacă anul acesta, la început de sezon, preţul unei vacanţe se ridica la 550 de euro pentru doi adulţi şi un copil până în 12 ani, pachetul all inclusive în luna mai 2026 va porni de la 750 de euro. 80% din turiştii hotelului sunt români. Angelica Chirica, manager de marketing şi promovare pentru piaţa româneasca al hotelului, a declarat pentru News.ro că turistul nu va fi afectat foarte mult de aceste majorări dacă îşi va face rezervare profitând de reducerile din early booking, care ajung şi la 40%.