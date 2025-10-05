A început formarea primului parlament post-Assad din Siria. Procesul, criticat pentru lipsa de democraţie

08:30

Au fost clipe de panică, aseară, pentru locatarii unui bloc cu zece etaje din Arad! O bătrână a ajuns de urgenţă la spital după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un reşou, iar fumul s-a răspândit cu repeziciune în tot imobilul. Speriaţi, locatarii au încercat să se refugieze pe acoperişul blocului până la sosirea salvatorilor.