Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, cere mai multe puteri pentru poliție după alertele cu drone de la Munchen, dar spune că nu a existat „nicio amenințare concretă”
HotNews.ro, 5 octombrie 2025 18:20
Ministrul apărării al Germaniei, Boris Pistorius, a îndemnat duminică la calm după alertele cu drone de la aeroportul din Munchen, și a cerut mai multe prerogative pentru poliția regională și infrastructurile critice pentru a lupta…
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:50
În Siria a început formarea primului parlament post-Assad. Procesul, criticat pentru lipsa de democrație # HotNews.ro
Comitete locale au început duminică în Siria să desemneze o parte dintre membrii primului parlament al epocii post-Assad, într-un proces criticat pentru lipsa de democrație, o treime dintre viitorii membri fiind numiți de președintele interimar…
17:20
„Existența Ucrainei e în interesul Ungariei”. Cum își explică Viktor Orban afirmația și ce spune despre Rusia # HotNews.ro
Deși afirmă că existența „Ucrainei este în interesul Ungariei”, premierul Ungariei, Viktor Orban, continuă să blocheze sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev și se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar. „Lucrul bun este că există un…
17:10
Omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a avansat o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul bucureștean Floreasca, la un preț record, cu care nu a…
17:00
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depășind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP, conform Agerpres. Vedeta criptomonedelor a atins 125.689 de…
Acum 4 ore
16:40
Planul Hamas înainte de expirarea ultimatumului dat de Donald Trump, dezvăluit de un înalt oficial al grupării # HotNews.ro
Hamas mai are timp până duminică seară să accepte planul pentru viitorul Fâșiei Gaza înaintat de președintele american Donald Trump. Un înalt responsabil al grupării spune că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un…
16:30
O mie de turiști sunt blocați pe versantul tibetan al Everestului după o furtună de zăpadă # HotNews.ro
Echipele de salvare au intervenit duminică pentru a deszăpezi drumurile de acces către zonele de campare de pe versantul estic al Muntelui Everest, în Tibet, unde aproape o mie de persoane au rămas blocate din…
16:10
Un film românesc, proaspăt lansat la Veneția, ne arată ceva din care am putea învăța toți # HotNews.ro
O fată dispare înainte de 1989 în timp ce ducea gunoiul, iar sora ei mai mică e ultima persoană care a văzut-o. În ciuda aparențelor, nu e scenariul unui film polițist, nici al unui tablou…
15:50
Zboruri anulate, copaci doborâți și pene de curent în mai multe țări din Europa, după o furtună puternică # HotNews.ro
O furtună puternică s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând pagube majore. Pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi, 10 zboruri au fost anulate și duminică, potrivit DPA, citată de Agerpres. Zeci…
15:30
Autoritățile din Lituania au descoperit ce se afla în baloanele care au pătruns în spațiul aerian al țării și au blocat ore întregi aeroportul din Vilnius # HotNews.ro
Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni au intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al Lituaniei și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius, provocând întârzieri de mai multe ore, au anunțat…
15:10
De la dezinfectant pentru mâini până la o pernă pentru gât, există multe articole recomandate pentru a le lua cu noi în călătorii, mai ales când zburăm cu avionul. Dar există un obiect mai puțin…
15:00
„Cum vă încălziți și cât cheltuiți?”. Dezbaterea momentului în București, orașul care încă așteaptă să vină căldura prin calorifere # HotNews.ro
E prima zi meteo-cumsecade în București, dar e doar un respiro între două episoade de vreme severă, cu frig, ploi extrem de abundente și vijelii. Un episod abia încheiat, un altul deja anunțat de ANM,…
Acum 6 ore
14:50
Războiul din Gaza scurtcircuitează turneul mondial al lui Robbie Williams. Concertul din Instanbul, anulat din motive de „siguranță publică” # HotNews.ro
Cântărețul britanic Robbie Williams avea programat ultimul show din turneul mondial pentru data de 7 octombrie, la Instabul, potrivit The Independent. Fostul solist al trupei Take That și-a anunțat fanii, sâmbătă, pe Instagram că îi…
14:20
România se împrumută tot mai mult. Cheltuieli în creștere pentru administrația publică, datoria statului s-a mărit din nou # HotNews.ro
Datele publicate de Ministerul Finanțelor pentru luna iunie arată că datoria guvernamentală este în continuare în creștere, ajungând la peste 57% din PIB. Datoria administrației publice a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde…
14:00
Premierul Georgiei amenință opoziția după protestele violente de la Tbilisi: „Mulți trebuie să se aștepte la condamnări” # HotNews.ro
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de a pătrunde în palatul prezidenţial, respinsă de poliţie, transmite AFP,…
13:30
Răfuială publică pentru putere între cele mai influente agenții din Ucraina. Moscova e singura care câștigă de pe urma rivalității # HotNews.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Național Anticorupție (NABU), două instituții cheie din țara invadată de Vladimir Putin, se află într-un conflict tot mai intens, marcat de percheziții, arestări și acuzații reciproce, scrie…
13:10
INTERVIU. Unul dintre cei mai importanți opozanți ruși ai Moscovei: „Democrațiile occidentale au trădat Ucraina. Vreau să trăiesc 151 de ani ca să-l văd pe Putin mort, dacă se poate, spânzurat” # HotNews.ro
„Pentru mine a fost foarte important ce s-a întâmplat în România anul trecut când Rusia a încercat să submineze democrația pe care o aveți, să vă submineze alegerile și democrația românească a avut suficientă putere…
13:00
Putin amenință cu ruperea relațiilor cu Washingtonul dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk, capabile să lovească adânc în teritoriul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington, notează Reuters.…
Acum 8 ore
12:30
George Clooney, critici pentru Donald Trump. Actorul este de acord, totuși, în privința unui subiect cu președintele american # HotNews.ro
Actorul George Clooney a declarat că ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor produse în străinătate este o soluţie greşită pentru o problemă reală, potrivit Reuters.…
11:50
„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie pentru a-ți distruge viața”. Pericol tot mai mare pentru adolescenți, cum acționează infractorii # HotNews.ro
Valul de escrocherii care vizează adolescenții din SUA și Europa este în creștere. Tinerii sunt păcăliți să trimită poze intime, iar apoi șantajați, sub amenințarea că vor fi făcute publice, scrie BBC. „Am pozele tale…
11:40
Vremea va fi închisă, rece și va ploua în București, pe parcursul următoarelor zile, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, publicată duminică. Astfel, în intervalul 5 octombrie, ora 21:00 – 6 octombrie, ora 10:00, în…
11:30
Alertă nouă de vreme severă de la meteorologi. Ploi abundente, vânt puternic, ninsori viscolite la munte și frig # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare de ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri, intensificări ale vântului și vreme rece, valabilă în întreaga țară începând de…
11:10
Ilie Dumitrescu, înainte de derbyul dintre FCSB și Universitatea Craiova: „E un meci vital” # HotNews.ro
Ilie Dumitrescu (56 de ani) a declarat, pentru GOLAZO.ro, că partida dintre FCSB și Universitatea Craiova e mult mai importantă pentru una dintre echipe. Fostul atacant al Stelei crede că efortul depus de olteni în…
11:00
Condițiile puse de România pentru a atrage nomazii digitali, mai dure ca-n Spania. „Pentru ca acest trend să se dezvolte, e nevoie de implicarea autorităților” / Ce fac alte țări # HotNews.ro
România are o infrastructură digitală de top, un cost de viață mai scăzut, față de alte țări europene, însă nu atrage nomazi digitali la fel ca alte țări. La o analiză rapidă, o cerință impusă…
Acum 12 ore
10:30
Armand Goșu, verdict tranșant. „Avertismentele” SRI despre atacul hibrid rusesc sunt o „operațiune de manipulare” specifică KGB-ului # HotNews.ro
Analistul de politică externă și expertul în spațiul ex-sovietic, Armand Goșu, apreciază că SRI nu are în acest moment capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele Nicuşor Dan, de a combate influența…
10:00
Un portret al preşedintelui Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale…
09:20
Duminică și luni temperaturile vor avea valori normale pentru această perioadă, fiind mai ridicate față de cele de zilele trecute, când România a fost afectată de un val de frig neobișnuit, însă ploile vor reveni…
09:10
Trageri LOTO duminică 5 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7.2 milioane de euro # HotNews.ro
Duminica, 5 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 2 octombrie, Loteria Romana a acordat 23.599 de castiguri…
09:00
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a mai inițiat un proiect de producție de electricitate solară, de astă dată cu amplasament în Țara Hațegului, județul Hunedoara, relevă date…
09:00
Anders Zorn, superstarul suedez. Unul dintre puținii străini ale căror lucrări se regăsesc în colecția Casei Albe # HotNews.ro
Anders Zorn a fost unul dintre cei mai apreciați portretiști ai timpului său – regi, președinți, bancheri și personalități culturale dorind să comande portrete pictate de el, iar gravurile lui erau vândute pentru sume mai…
08:50
Baloane „suspecte” au forțat închiderea principalului aeroport din Lituania. Zboruri anulate sau redirecționate către alte țări # HotNews.ro
Operațiunile pe cel mai mare și mai aglomerat aeroport din Vilnius au fost suspendate timp de câteva ore, mai mult zboruri fiind deviate, din cauza unor baloane care au intrat în în spațiul său aerian,…
08:30
Furie și proteste în mai multe țări europene, după ce flotila internațională cu ajutoare pentru Gaza a fost interceptată de Israel # HotNews.ro
Sute de mii de persoane au participat sâmbătă la mitinguri pro-palestiniene în Europa, cerând încetarea imediată a războiului din Gaza și eliberarea activiștilor aflați la bordul unei flote care transporta ajutoare umanitare în enclavă, pe…
08:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă seară că va dezarma mișcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul președintelui american Donald Trump, fie prin mijloace militare, relatează AFP și Agerpres. „Hamas va fi dezarmată… se…
07:50
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia # HotNews.ro
Polonia, membră a NATO, a declarat că a mobilizat avioane duminică dimineața pentru a asigura siguranța aeriană după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra Ucrainei, potrivit Reuters. Oficialii din țara invadată au anunțat…
07:40
Petrolul Ploiești a învins-o pe revelația FC Argeș cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. Unicul gol al partidei…
07:30
Președintele AUR, George Simion, este din nou protagonistul unui derapaj grav, fiind a treia oară în acest an când folosește cuvântul „autist” în sens peiorativ pentru a-și jigni un rival politic. „V-am spus că e…
07:20
China furnizeză Rusiei informații satelitare cruciale pentru lovituri de precizie, spun serviciile secrete ucrainene # HotNews.ro
China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații, relatează Reuters. Oleg Alexandrov, un oficial din Agenția de…
07:00
„Mă știu cu toți. Toată lumea. Înțelegi?”. Cum a fost șantajat șeful companiei care administrează farmaciile Catena de doi polițiști ca să le plătească o mică avere. Unul este soțul unei judecătoare # HotNews.ro
Un ofițer al Direcției de Operațiuni Speciale (DOS) a Poliției Române, structură care pune în aplicare mandatele de supraveghere tehnică în dosarele penale, a recunoscut că a profitat de informațiile confidențiale la care avea acces…
Acum 24 ore
23:50
SuperLiga: Rapid a urcat pe primul loc, dar Costel Gâlcă nu e mulțumit: „Trebuie să avem mai multă personalitate” # HotNews.ro
Constantin Gâlcă, antrenorul echipei Rapid București, s-a declarat nemulțumit de modul în care jucătorii săi au tratat repriza secundă a meciului cu Farul Constanța, scor 3-1. După victoria obținută în fața „marinarilor”, giuleștenii au urcat…
23:50
FOTO VIDEO Proteste violente în Georgia. Manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial din Tbilisi / Forţele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă # HotNews.ro
Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă la Tbilisi, sâmbătă, în ziua alegerilor locale, pentru a protesta față de cei care dețin puterea în Georgia. Manifestanţii au mărşăluit către palatul prezidenţial, unde au…
23:20
„Să rezolvăm asta repede”. Trump presează Hamas să ajungă la o înțelegere cu Israelul, altfel „orice e posibil” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă gruparea palestiniană Hamas să „se miște repede” și să accepte un acord de pace cu Israelul, altfel riscă noi distrugeri în Fâșia Gaza, potrivit AFP. „Hamas trebuie să…
22:50
Partidul miliardarului populist Andrej Babiš câștigă alegerile parlamentare din Cehia / Un rezultat care „îndepărtează țara de sprijinul Ucrainei și o apropie de poziția pro-rusă a Ungariei” # HotNews.ro
Partidul de dreapta ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), condus de fostul premier miliardar Andrej Babiš, a câştigat, sâmbătă, alegerile parlamentare din Cehia cu aproximativ 35% din voturi, a anunţat Oficiul ceh de Statistică, după numărarea a…
21:40
Cel mai mare semn al unei bule AI începe să apară. În timp ce Jeff Bezos vorbește despre beneficiile ei, un expert avertizează: „Situația scapă de sub control” # HotNews.ro
„Când apar bule speculative, oamenii inteligenți devin prea entuziasmați de un sâmbure de adevăr”, a declarat recent directorul general al OpenAI, Sam Altman, pentru publicația americană tech The Verge. Piaţa inteligenţei artificiale se află într-o fază…
21:20
Fenomenul dronelor semnalate în Germania în ultimele trei zile: Ce arată un raport confidenţial al poliţiei # HotNews.ro
Mai multe drone au fost observate în zone cu aeroporturi şi instalaţii militare din Germania în ultimele zile, potrivit unui raport confidenţial al poliţiei citat de Bild, ceea ce sugerează că apariţiile din această săptămână…
20:50
SuperLiga: Universitatea Cluj reacționează după ce Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să demisioneze: „Erau așteptări foarte mari” # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la Universitatea Cluj, însă președintele clubului spune că își dorește ca antrenorul să rămână pe banca tehnică a echipei. După 1-2 cu Csikszereda, Sabău a…
20:40
Precipitațiile din București: În mai puțin de două ore a căzut 50% din media pe luna octombrie / Canalizarea din Capitală a fost tranzitată de un debit echivalent cu al râului Mureş # HotNews.ro
Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureş, în zilele de 2 şi 3 octombrie, când s-au înregistrat precipitaţii abundente, iar volumul de apă a…
20:30
SuperLiga: Revenire importantă la Universitatea Craiova înainte de meciul cu FCSB: „Sunt pregătit să joc!” # HotNews.ro
Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk a anunțat că este apt de joc pentru meciul pe care Universitatea Craiova îl va disputa împotriva celor de la FCSB, duminică, de la ora 20:30. Derby-ul etapei cu numărul 12…
20:20
VIDEO Moment de reculegere la Iaşi, în memoria copiilor care au murit la spitalul „Sfânta Maria”. Participanţii au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul „Neam ucis de nosocomiale” # HotNews.ro
Peste o sută de persoane au participat sâmbătă seară, în Piaţa Naţiunii din faţa Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Iaşi, la un eveniment organizat de asociaţiile Declic şi RESET, în memoria copiilor care au…
19:50
De ce preferă România energia scumpă pe cărbune în locul importurilor. Explicațiile oferite de ministerul Energiei, care vrea de la Bruxelles o păsuire privind închiderea centralelor pe cărbune # HotNews.ro
România încearcă, prin ministerul Energiei, să convingă Bruxelles-ul să amâne închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, susținând că acest pas va crește riscul de blackout și va duce la o scumpire cu…
19:30
Rusia, acuzată de Polonia că plănuia atacuri cu explozibili ascunși în conserve de porumb. Încărcăturile urmau să fie folosite pentru atacuri cu drone și în alte state europene # HotNews.ro
Autoritățile poloneze investighează un presupus atac plănuit de Rusia, după ce explozibili ascunși în conserve de porumb au fost introduși în Polonia de către un cetățean ucrainean cu legături la serviciul de informații militare al…
