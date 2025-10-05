Patru milioane de persoane nu-și permit plata facturilor pentru încălzire. Ce stat trage un semnal

Newsweek.ro, 5 octombrie 2025 18:20

Un milion de oameni abia își permit să-și încălzească locuințele. Fluctuații majore sunt evidente în...

Acum 5 minute
18:50
Legea care a permis pensii de 1 leu. Cum au rămas în sistem românii care nu au muncit niciodată? Newsweek.ro
Puțini români știu că, în urmă cu câțiva ani, exista posibilitatea de a obține o „asigurare de 1 leu...
Acum 15 minute
18:40
Virusul Chikungunya face ravagii într-o țară din Europa. Ce insectă transmite o boală gravă? Newsweek.ro
Aproape 400 de cazuri până la sfârșitul lunii septembrie: Virusul Chikungunya, transmis de țânțarul ...
Acum o oră
18:20
Patru milioane de persoane nu-și permit plata facturilor pentru încălzire. Ce stat trage un semnal Newsweek.ro
Un milion de oameni abia își permit să-și încălzească locuințele. Fluctuații majore sunt evidente în...
18:10
Rusia atacă Danemarca în regiunea Baltică. Rușii urmăresc și încearcă să lovească navele daneze Newsweek.ro
Serviciul de informații militare din Danemarca a acuzat Rusia de acțiuni agresive repetate în strâmt...
18:10
Se fac angajări în spitalele publice din Austria. Care sunt condițiile pentru a obține un post? Newsweek.ro
Spitalele din Austria angajează absolvenți de Medicină. Care sunt condițiile pentru a obține un post...
Acum 2 ore
17:40
Știți să faceți diferența între un corb și o cioară? Principalele detalii care le deosebesc Newsweek.ro
Mulți oameni au probleme în a diferenția un corb de o cioară? Ambele păsări au o alură asemănătoare,...
17:10
Ucraina a distrus o corvetă a Rusiei de ultimă generație înarmată cu rachete Kalibr Newsweek.ro
În noaptea de 4 octombrie, Forțele Operaționale Speciale Ucrainene au vizat nava rusă de rachete mic...
Acum 4 ore
16:50
Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iași, atacată cibernetic Newsweek.ro
Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat că pagina sa oficială de pe reţeaua de socializare Facebook a fost...
16:40
General: 150 trenuri militare prin România, organizate de Franța. „Se stă zeci de zile la frontiere” Newsweek.ro
Generalul de brigadă Fabrice Feola, care comandă Centrul pentru Operațiuni și Sprijin pentru Transpo...
16:20
Trump vrea ca SUA să investească în Critical Metals,companie controlată de Frank Timiș în Groenlanda Newsweek.ro
Zăcământul Tanbreez din Groenlanda a intrat în centrul atenției strategice internaționale, după ce R...
16:10
De unde vine expresia hocus pocus folosită de magicieni? Care este semnificația ei, de fapt? Newsweek.ro
Cu toții am auzit expresia hocus pocus pe care magicienii o folosesc, de obicei, înainte de a realiz...
15:20
Cum a slăbit o femeie 35 de kilograme fără diete complicate. Trei reguli care i-au schimbat viața Newsweek.ro
Cum a slăbit o femeie 35 de kilograme fără diete complicate a devenit o poveste inspirațională. Trei...
Acum 6 ore
14:40
22.194 lei bonus la pensie ia fiecare pensionar special. Pensiile speciale costă 1.700.000.000 lei Newsweek.ro
Casa de Pensii vine cu date noi pe care le prezentăm. O sumă de 22.194 lei este bonusul la pensie lu...
14:10
Un pilot amator de dronă a fost identificat lângă aeroportul din Frankfurt. Va primi o amendă uriașă Newsweek.ro
Un pilot amator de dronă a fost identificat lângă aeroportul din Frankfurt. El va fi sancționat de c...
14:10
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei Newsweek.ro
Difreneța dintre pensiile speciale și pensiile contributive este tot mia mare. S-a ajuns la o difere...
13:50
Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE Newsweek.ro
Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE. ...
13:30
Un tânăr de 25 de ani a decedat, după ce s-a răsturnat cu mașina. Șoferul avea permisul suspendat Newsweek.ro
Un tânăr de 25 de ani a decedat, după ce s-a răsturnat cu mașina. Șoferul avea permisul suspendat. Î...
13:10
O companie aeriană anunță că pasagerii din clasa economică vor primi bere, vin și gustări pe gratis Newsweek.ro
Air Canada anunță că pasagerii din clasa economică vor primi bere, vin și gustări pe gratis. Scott O...
Acum 8 ore
12:50
Legătura feroviară directă dintre București și Kiev, reluată din 10 octombrie. Cât costă un bilet Newsweek.ro
Legătura feroviară directă dintre București și Kiev va fi reluată din 10 octombrie, după o pauză de ...
12:30
Daniel David, de Ziua Mondială a Educaţiei: Să avem curajul să gândim un model educaţional nou Newsweek.ro
Ministrul Educației a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei: „Vă invit să privim ...
12:10
Trump are un mesaj pentru marii producători de mașini din lume. Ce primesc dacă le asmblează în SUA? Newsweek.ro
Donald Trump a transmis un mesaj pentru marii producători auto din lume. Un senator republican a dez...
11:50
De ce pleacă tinerii români să studieze în străinătate? 40.000 merg la universități mari din Europa Newsweek.ro
Între 30.000 și 40.000 de tineri români merg anual să studieze în străinătate. Mulți rămân acolo def...
11:30
Atac masiv al Rusiei în Ucraina. Sunt 5 morți și 16 răniți. Polinia a ridicat avioane de luptă Newsweek.ro
Un atac rusesc de amploare în Ucraina a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit cel puțin 14 în noa...
11:10
O gumă de mestecat poate detecta gripa rapid. Ce se întâmplă atunci când o mesteci? Newsweek.ro
O gumă de mestecat poate stabili dacă esti infectat cu virusul gripal. Oamenii de știință spun că ac...
11:00
Butonul ascuns din congelator care îngheață alimentele instant. Ce face funcția „super-freeze”? Newsweek.ro
Sigur nu știai că există un buton ascuns în congelatorul tău care îngheață instant alimentele. Cu ce...
Acum 12 ore
10:50
METEO. Vreme rece cu ploi și vânt. În unele zone va ninge viscolit Newsweek.ro
Vremea devine mai rece, iar ploile și vântul puternic se vor extinde în mai multe regiuni din țară. ...
10:40
Haine și ceasuri scumpe, confiscate de Poliția de Forntieră. Urmau să ajung în Franța Newsweek.ro
Haine de firmă, ceasuri scumpe, încălțăminte. 175 de astfel de produse au fost confiscate de Poliția...
10:20
Traversarea Dunării cu bacul în Bulgaria. Anunț de ultimă oră al Poliției de Frontieră Newsweek.ro
Poliția de Frontieră a făcut un anunț care îi privește pe cei care treceau Dunărea cu bacul pe la Be...
10:10
Știm cu cine vor juca naționalele de volei ale României la Campionatul European din 2026 Newsweek.ro
Naționalele de volei ale României şi-au aflat adversarele din grupele Campionatului European din 202...
09:50
FOTO Trump vrea să bată monedă de 1$ cu portretul său pentru a 250-a aniversare a Americii Newsweek.ro
Trezorierul SUA a confirmat că proiectul monedei de 1% cu portretul lui Donald Trump pe ea este „rea...
09:40
Demisionează Bolojan dacă pensiile speciale de 25.000 lei nu vor fi tăiate la CCR? A cui va fi vina? Newsweek.ro
Bolojan a lăsat să se înțeleagă în urmă cu o lună că va demisiona dacă legea care taie pensiile spec...
09:10
Criza din industria auto: Renault vrea să dea afară 3.000 de oameni. Ar putea fi și România afectată Newsweek.ro
Renault vrea să dea afară 3.000 de oameni din zona administrativă la nivel global, printr-un program...
08:40
Viktor Orban se pregătește de alegeri cu pomeni electorale: Credite cu dobândă de 3% pentru IMM-uri Newsweek.ro
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, se pregătește pentru alegerile din Ungaria din 2026 cu pomeni ...
08:20
„Războiul dronelor”: Aeroportul din capitala Lituaniei, închis în urma detectării a 13 „baloane” Newsweek.ro
„Războiul dronelor” ia amploare. Aproape că nu mai există zi fără incidente în traficul aerian din E...
08:10
S-a aprins martorul ABS în bord? Ce faci? Poți să mai mergi? Explicațiile specialiștilor Newsweek.ro
Aprinderea unui martor luminos în bord semnalează o eroare de funcționare, o defecțiune, și, de cele...
08:00
Primele alegeri parlamentare în Siria, după doborârea lui Bashar al-Assad, prietenul lui Putin Newsweek.ro
Siria organizează, duminică, 5 octombrie 2025, primele alegeri parlamentare după doborârea regimului...
07:50
Recordurile singurului doctor român acreditat pentru repatrieri medicale, studiu de caz în Europa Newsweek.ro
Singurul doctor român acreditat pentru a-i aduce acasă pe cei care au grave probleme de sănătate în ...
07:30
Dormi cu 15 minute mai puțin în fiecare zi? Asta te poate costa un deceniu din viață, spun experții Newsweek.ro
Dormi cu 15 minute mai puțin în fiecare zi? Asta te poate costa un deceniu din viață, spun experții....
07:20
Horoscop 7 octombrie. Luna Plină în Berbec aduce o zi cu tensiuni Taurilor. Fecioarele se izolează Newsweek.ro
Horoscop 7 octombrie. Luna Plină în Berbec aduce o zi cu tensiuni Taurilor. Fecioarele se izolează. ...
07:10
Ce pensie vei avea în 2030 dacă acum primești între 1.281 de lei și 5.000 de lei? Creșteri mari Newsweek.ro
Pensionarii pot vedea cu ce sume vor crește pensiile în anul 2030, începând de la pensiile minime pâ...
Acum 24 ore
21:00
Un oficial din domeniul informațiilor de la Kiev acuză China că ajută Rusia să lanseze rachete Newsweek.ro
Un oficial din domeniul informațiilor de la Kiev acuză China că ajută Rusia să lanseze rachete. „Exi...
20:50
Ministerul Justiției: Se execută mandatul european de arestare emis pe numele lui Sorin Oprescu Newsweek.ro
Ministerul Justiției: Se execută mandatul european de arestare emis pe numele lui Sorin Oprescu. Aut...
20:40
Furtuna a distrus sute de mașini în București. Ce opțiuni au șoferii care nu au CASCO la autoturisme Newsweek.ro
Furtuna a distrus sute de mașini în București. Ce opțiuni au șoferii care nu au CASCO la autoturisme...
20:20
Mai multe drone au fost semnalate în zonele aeroporturilor din Germania. Zeci de zboruri anulate Newsweek.ro
Mai multe drone au fost semnalate în zonele aeroporturilor din Germania. Zeci de zboruri anulate. Ex...
20:10
Adrian Pintea: Sprijinul oferit de Ministerul Agriculturii în 2025 va continua și anul următor Newsweek.ro
Adrian Pintea: Sprijinul oferit de Ministerul Agriculturii în 2025 va continua și anul următor. Secr...
19:40
Președintele Trump va avea o monedă comemorativă de un euro cu chipul lui. Au apărut primele schițe Newsweek.ro
Președintele Trump va avea o monedă comemorativă de un euro cu chipul lui. Au apărut primele schițe ...
19:20
Partidul populist al fostului premier Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia Newsweek.ro
Partidul populist al fostului premier Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Cehi...
19:00
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump - Nicuşor Dan Newsweek.ro
Fostul ministru de Externe şi al Justiţiei Cristian Diaconescu a declarat că Administraţia Prezidenţ...
Ieri
18:30
Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a fost prins şi săltat de Poliţie, în Salonic Newsweek.ro
Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, cu mandat de urmărire naţional şi internaţional, ...
18:20
Cristian Diaconescu, despre cum se va numi proiectul zidului antidronă. Poartă numele unui animal Newsweek.ro
Cristian Diaconescu, despre cum se va numi proiectul zidului antidronă folosit contra Rusiei. Poartă...
