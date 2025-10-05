Stânga dură cucerește țara capitalismului?
National.ro, 5 octombrie 2025 18:20
Analiștii vorbesc despre ascensiunea dreptei autoritare în Statele Unite, dar ce se întâmplă cu extrema stângă? Mulți se tem că centrul-stânga dispare, la fel cum conservatorismul tradițional a cedat locul mișcării MAGA. Ascensiunea candidatului socialist democrat la primăria New York-ului, Zohran Mamdani (care încă conduce în sondaje după ce primarul în funcție, Eric Adams, s-a […]
OMC încă se agăță de speranța că Washingtonul nu a renunțat complet la ordinea comerțului mondial bazată pe reguli. În timp ce tarifele americane au încălcat principiul reciprocității comerciale al OMC, diplomații susțin că, în culise, administrația Trump continuă să lupte pentru a păstra elementele sistemului global. De exemplu, Statele Unite sprijină activ OMC în […]
Stânga dură cucerește țara capitalismului?
„Dacă va continua pe traiectoria actuală, ChatGPT va deveni cel mai mare site web din lume". Această profeție, formulată de Sam Altman în cadrul unei conferințe organizate pe 9 septembrie de fondul Khosla Ventures, reflectă ambiția directorului OpenAI, dar și o tendință. Lansat în noiembrie 2022, celebrul său asistent conversațional este deja al cincilea site […]
Tom Barrack, prieten și consilier de lungă durată al lui Donald Trump, întruchipează modul în care președintele a perturbat decenii de practică, ocupând poziții sensibile în Orientul Mijlociu cu persoane de încredere care au puțină experiență diplomatică, dar o înclinație pentru negocieri. La cinci luni de la preluarea funcției, Barrack a produs deja un amestec […]
Piețele muncii din multe economii importante se blochează, deoarece incertitudinea legată de comerț, impozite și inteligența artificială determină angajatorii să amâne angajările și concedierile, iar pe angajați să-și păstreze joburile. Conform datelor oficiale, în perioada ianuarie-iulie, rata anuală a ocupării forței de muncă a crescut cu doar 0,5% în SUA și cu 0,4% în restul […]
Bayern Munchen a învins-o clar pe Eintracht Frankfurt, scor 3-0, însă victoria bavarezilor a fost umbrită de un moment controversat. Fostul arbitru FIFA Manuel Graefe a acuzat o eroare majoră de arbitraj la golul anulat gazdelor, în minutul 14, când Bahoya înscrisese superb, dar reușita a fost anulată după analiza VAR pentru un presupus henț […]
Demetri Mitchell, fost jucător al lui Manchester United, a povestit o întâmplare incredibilă: și-a negociat singur transferul la Leyton Orient, în liga a treia engleză, folosind inteligența artificială. Fundașul stânga de 28 de ani a renunțat la serviciile unui impresar și a apelat la ChatGPT pentru a obține un contract avantajos. „Leyton Orient mi-a trimis […]
Război între Transelectrica și Curtea de Conturi. Compania de stat contestă raportul de control # National.ro
Transelectrica a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru a achiziționa servicii de consultanță și asistență juridică, pentru a contesta în instanță raportul de control al Curții de Conturi, publicat la începutul acestui an. Raportul este unul devastator pentru conducerea companiei de stat, acuzată de dezmăț total pe bani publici, cu pierderi de zeci de milioane […]
La câteva luni după începerea celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, Taiwanul se află prins între două forme de presiune. Pe de o parte, liderul chinez Xi Jinping face lobby la Washington pentru ca Trump să se pronunțe oficial împotriva independenței insulei. Pe de altă parte, Casa Albă presează Taipeiul să transfere […]
Cărbunele românesc, dușmanul de moarte al OMV. Bătălie aprigă pentru zeci de milioane de euro # National.ro
Groparul termocentralelor pe cărbune, Virgil Popescu, ex ministru al fostei energii românești, s-a apucat din nou să dea cu barda. Alertat de faptul că s-ar putea aproba prelungirea funcționării acestor centrale, sau a celor care au mai rămas nemazilite de Popescu, acesta a încercat să convingă publicul neavizat că energia produsă de cărbune este cea […]
1. Reportaj bezmetico-userist-ecoanarhist la ProTV. "Comisia europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu ale hainelor." Am mai scris, "Scânteia" era jucărie pe lângă ProTV, iar ecologeala transformată în ideologie e o bombă. A fost intervievată și o manageriță de magazin din București, o […]
Fostul primar general Sorin Oprescu a fost prins în Grecia în timp ce era în apropierea aeroportului din Salonic, existând bănuiala că ar fi intenționat să părăsească statul elen. Ministerul Justiției a confirmat că Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă în apropierea aeroportului din Salonic. „În prezent, pe teritoriul statului elen sunt în curs de […]
De ce n-au avut ANAF și instanțele curaj să-i ia casa lui Iohannis când era președinte? # National.ro
Pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu se află o clădire care a devenit, fără voie, un studiu de caz despre cum funcționează dublul standard în România. Este imobilul pentru care familia Iohannis a fost acuzată că a beneficiat de o retrocedare ilegală, imobil care a adus ani la rând venituri consistente din chirii […]
„Au secat lacrimile.” Reacția lui Dan Voiculescu, la podcastul lui Morar, după una dintre marile nedreptăți ale justiției române # National.ro
Invitat la podcastul „Fain & Simplu" al lui Mihai Morar, profesorul Dan Voiculescu a vorbit deschis despre cum a trăit momentul deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 11 septembrie 2025, legată de soluționarea dosarului privatizării ICA. ÎCCJ a constatat că, în instrumentarea cauzei, fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu, reținându-se […]
Căscatul pare un gest simplu și inevitabil: apare când suntem obosiți, plictisiți sau chiar atunci când vedem pe altcineva căscând. Totuși, oamenii de știință încă nu au găsit un răspuns definitiv la întrebarea: de ce căscăm?. Ipotezele actuale arată că acest reflex are mult mai multe legături cu creierul și emoțiile noastre decât am crede. […]
Premierul Bolojan, despre protestul magistraților: „Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial” – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la Palatul Victoria, cu ocazia prezentării bilanțului la 100 de zile de la preluarea guvernării, și despre protestul magistraților. Răspunzând unei întrebări de la presă, șeful Guvernului a lăsat să se înțeleagă că, așa cum magistrații judecă doar anumite cauze, cele considerate a fi urgențe, și salariul ar trebui […]
Caz șocant! Tânăr reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce s-a găsit la domiciliul acestuia, în urma unei percheziții # National.ro
Un bărbat de 33 de ani din județul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, fiind cercetat pentru acte de terorism – anunță vineri 3 octombrie Poliția Română (IGPR). Anchetatorii susțin că, în ultimii trei ani, acesta ar fi produs dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-ar fi și […]
Bolojan și-a prezentat bilanțul: Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut, ci au fost niște măsuri de responsabilitate – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea guvernării, cu referire la principalele măsuri luate în perioada de când se află în fruntea Executivului. Bolojan susține că nu a fost o austeritate ce s-a făcut până acum, „ci au fost măsuri de responsabilitate pusă în practică". Și că prin […]
Zamfir, săgeți către Bolojan: „Reforma nu înseamnă concediere colectivă, pentru că nu ne-am atinge așa scopul” # National.ro
Deși au existat discuții la nivel de Coaliție, PSD și PNL încă nu s-au înțeles asupra reducerilor de cheltuieli din administrația locală. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, consideră că reformele trebuie făcute „cu cap" și nu pe grabă. Pe de altă parte, senatorul social-democrat Daniel Zamfir susține că România „a dus-o mai bine ca niciodată" […]
Bărbat luat pe capotă de un șofer, după un conflict în fața Spitalului Universitar. De la ce ar fi pornit scandalul # National.ro
Un incident greu de imaginat a avut loc recent în apropierea unuia dintre cele mai mari spitale din Capitală. De la o ceartă privind un loc de parcare s-a ajuns la scene dramatice. A fost chemată poliția, iar un șofer s-a ales cu dosar penal, fiind reținut pentru 24 de ore. Doi bărbați s-au certat […]
Termenul de șmecher a fost dat de către negustorii sași oltenilor buni de gură cu care făceau comerț și care îi trăgeau pe sfoară la negocierile de vânzare/cumparare. În cazul de față, însă, germanii de azi sunt șmecherii care au tras românii pe sfoară după cum vom vedea cu toții mai jos! Cine își mai […]
Corul de Copii și Tineret "Symbol-Jean Lupu" al Patriarhiei Române, unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale din România, aniversează 35 de ani de activitate neîntreruptă, printr-un concert extraordinar, dirijat de conf. univ. dr.Luminița Guțanu. Evenimentul are loc duminică, 12 octombrie 2025, ora 18:00, la Sala Radio din București (str. General Berthelot nr. 60-64). Concertul, conceput de reputatul dirijor Luminița Guțanu, reunește pe […]
ANM, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la începutul lunii noiembrie # National.ro
După câteva zile cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă din an, cu ploi, dar și ninsori la munte, și cu intensificări puternice ale vântului – în mai multe regiuni, inclusiv în Capitală, mai toată lumea vrea să știe când se vor mai îndrepta lucrurile sub aspect termic. Pe scurt, când se va mai […]
Vreme rea în București. Zeci de intervenții ale pompierilor: copaci doborâți de vântul puternic și mașini avariate # National.ro
Vremea rea a generat probleme în Capitală. Vântul puternic a produs pagube. Pompierii au avut deja zeci de intervenții pentru îndepărtarea unor arbori căzuți pe străzi și pe mașini. Vântul puternic a cauzat probleme, în noaptea de joi spre vineri, 2 spre 3 octombrie, în București. Peste 20 de mașini au fost avariate de copacii […]
Iohannis, executat silit de ANAF: i s-a confiscat casa din centrul Sibiului. Inspectorii ar fi forțat ușa, pentru că fostul președinte n-ar fi vrut să le predea cheile (surse) # National.ro
Despre fostul președinte Klaus Iohannis s-a aflat recent că a fost executat silit de ANAF. Inspectorii i-ar fi cerut acestuia să predea cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că fostul șef al statului nu ar fi vrut să le dea, ar fi forțat ușa, conform unor surse. Iohannis a rămas miercuri, 1 octombrie, fără […]
BERBEC Prietenii nu apar brusc, trebuie să îi cauți. Veți obține o ofertă bună contrastând cerințele băncii. Nu lăsați cuvintele tale să fie înțelese greșit în munca ta. Atenție și control mărit cu petrecerile de noapte. TAUR Gesturile satisfăcătoare pot duce la presupuneri confuze. Nu cheltuiți prea mult, este mai bine decât pe ceva […]
Bugetul pe 2025 a fost falsificat. Venituri supraevaluate și cheltuieli subevaluate în mod intenționat # National.ro
Ținta inițială al unui deficit de 7,04%, prinsă în bugetul pe 2025, era departe de realitate, supraestimând venituri și subestimând cheltuieli în mod deliberat, a arătat Consiliul Fiscal, în opinia cu privire la proiectul primei rectificări bugetare din acest an. Cuvântul "deliberat" folosit de Consiliul Fiscal înseamnă, de fapt, că bugetul construit pentru anul în […]
Problema veche a UE de a alege să discute despre o criză în loc să o rezolve a revenit să o bântuie. Chiar și cu Europa asaltată de drone, avioane de luptă și atacuri hibride, summitul de la Copenhaga a ajuns la un impas familiar. Politicienii
Barcelona a cedat în fața lui PSG, 1-2, pe „Montjuic”, în etapa a doua a Ligii Campionilor. Catalanii au început mai bine, prin reușita lui Ferran Torres, dar francezii au întors rezultatul prin Mayulu și Goncalo Ramos, ultimul marcând decisiv în minutul 90. Hansi Flick, vizibil iritat la final, a pus eșecul pe seama oboselii […] The post Enrique bate Barca și dă favoritele Ligii first appeared on Ziarul National.
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul lui Genoa și căpitan al naționalei României, a suferit o accidentare serioasă și va rata meciuri extrem de importante atât pentru club, cât și pentru echipa națională. Potrivit agenției italiene Ansa, fotbalistul are o leziune fibrilară la coapsa dreaptă și nu va putea evolua în duelul cu Napoli, dar […] The post Lovitură pentru Lucescu: S-a rupt Stanciu! first appeared on Ziarul National.
Ipocrizie Green Deal. Bolojan taie investițiile în canalizare. Liber la infestarea apelor # National.ro
Guvernul Bolojan a decis să taie poate cele mai importante și urgente investiții. Este vorba despre fosele septice şi sistemele de canalizare, pentru absența cărora România nu numai că primește amenzi uriașe de la Comisia Europeană, ci își sabotează și obiectivele de mediu. Infestarea pânzei freatice, în condițiile în care 84% din populația rurală nu […] The post Ipocrizie Green Deal. Bolojan taie investițiile în canalizare. Liber la infestarea apelor first appeared on Ziarul National.
„Un război intern”: Donald Trump vrea să mobilizeze armata pentru a „se ocupa” de orașele Americii. În lupta pe care o duce împotriva oponenților săi politici, președintele Statelor Unite pare hotărât să facă un pas important: să trimită armata în metropolele americane, care ar fi ”infestate de criminalitate și dezordine”. Cel puțin asta este concluzia […] The post Războiul din interiorul Statelor Unite first appeared on Ziarul National.
De ce avem vise ciudate? – Ce spun neuroștiințele despre faza REM și procesarea emoțiilor # National.ro
De la scene absurde și ireale până la coșmaruri care par prea reale, visele au fascinat dintotdeauna oamenii. Deși culturile vechi le vedeau ca mesaje divine, neuroștiințele moderne au început să explice de ce apar și ce rol au pentru sănătatea noastră mentală. Faza REM – „terenul de joacă” al viselor Majoritatea viselor apar în […] The post De ce avem vise ciudate? – Ce spun neuroștiințele despre faza REM și procesarea emoțiilor first appeared on Ziarul National.
Partidul pro-UE al Maiei Sandu a câștigat o majoritate fragilă în alegerile parlamentare. Principalul său adversar a fost Igor Dodon, care a condus o coaliție de partide pro-ruse, puternic susținute de Kremlin. Cursa electorală a fost văzută ca o confruntare între Europa și Rusia pentru controlul unui stat post-sovietic sărac, dar important din punct de […] The post Moldova a respins influența rusă, dar cu ce preț? first appeared on Ziarul National.
Ministrul Apărării, explicații despre serviciul militar voluntar. „E nevoie să întinerim rezerva Armatei Române”. Câți bani primesc tinerii interesați de stagiu # National.ro
Guvernul a aprobat proiectul privind pregătirea populației pentru apărare, permițând românilor cu vârste între 18 și 35 de ani să participe la un stagiu militar voluntar de patru luni. Proiectul va ajunge în Parlament. Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu a declarat joi, 2 octombrie, după ședința de Guvern, că serviciul militar voluntar este o „necesitate […] The post Ministrul Apărării, explicații despre serviciul militar voluntar. „E nevoie să întinerim rezerva Armatei Române”. Câți bani primesc tinerii interesați de stagiu first appeared on Ziarul National.
Sindicatul din Poșta Română acuză: Trecerea pensiilor pe card, un șantaj al băncilor străine # National.ro
Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, Florin Gheorghiu, consideră că măsura aberantă propusă de ministrul Economiei, de transfer al distribuirii pensiilor de la Poșta Română la bănci, este, de fapt, un șantaj. Acesta consideră că statul român, fiind dator la băncile comerciale străine, care au cumpărat masiv titluri de stat, a fost constrâns, într-un fel […] The post Sindicatul din Poșta Română acuză: Trecerea pensiilor pe card, un șantaj al băncilor străine first appeared on Ziarul National.
Timp de decenii, politica externă a Statelor Unite s-a bazat pe credibilitate: Washingtonul își va respecta angajamentele. Însă Donald Trump a abandonat toate eforturile de a face America de încredere și consecventă. Propune acorduri înainte de a da înapoi. Promite să pună capăt războaielor înainte de a le extinde. Îi mustră pe aliații SUA și […] The post Trump distruge credibilitatea americană first appeared on Ziarul National.
Luni întregi de atacuri aeriene devastatoare ale Rusiei sugerează că Moscova a reușit să-și modifice rachetele pentru a evita apărarea aeriană a Ucrainei. Bombardamentele care au vizat producătorii ucraineni de drone în această vară au fost un exemplu elocvent al îmbunătățirii rachetelor balistice rusești pentru a învinge mai ușor bateriile Patriot, au declarat pentru Financial […] The post Rachetele rusești modernizate depășesc interceptoarele Patriot din arsenalul Kievului first appeared on Ziarul National.
Se pare că toată lumea are o propunere despre cum Ucraina poate întoarce situația în favoarea sa, recâștiga teritoriile pierdute și câștiga războiul. Cea mai recentă propunere vine de la nimeni altul decât generalul american în retragere David Petraeus, cunoscut mai ales pentru rolul său principal în campaniile dezastruoase din Irak și Afganistan. Într-un interviu […] The post Dronele singure nu vor ajuta Ucraina să câștige first appeared on Ziarul National.
Zelenski cere liderilor europeni să specifice în scris garanţiile de securitate: „Acum trebuie să punem totul pe hârtie” # National.ro
Adresându-se, joi, liderilor europeni care se află la Copenhaga, la reuniunea Comunității Politice Europene, președintele Ucrainei a cerut garanții de securitate scrise. Concret, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat joi, în discursul său adresat liderilor europeni reuniţi la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), să specifice în scris garanţiile de securitate pe care sunt dispuşi să […] The post Zelenski cere liderilor europeni să specifice în scris garanţiile de securitate: „Acum trebuie să punem totul pe hârtie” first appeared on Ziarul National.
Și pionierii de la revista ”Cutezătorii” se jucau cu drone. Dar li se spunea aeromodele # National.ro
1. Prospera noastră patrie investește șapte miliarde de euro în apărare. Va cumpăra 216 tancuri produse chiar în România, dar marea afacere e că în banii ăștia vor intra și piesele de schimb. Schimbarea pieselor presupune o uzură, nu știu unde se vor uza, dar să nu pierdem vremea cu amănunte. 2. Există, […] The post Și pionierii de la revista ”Cutezătorii” se jucau cu drone. Dar li se spunea aeromodele first appeared on Ziarul National.
Moneda euro se apreciază pentru încă o zi în fața leului. Cursul oficial a fost anunțat joi, 2 octombrie, de Banca Națională a României (BNR). Euro a fost calculat joi la 5,0837 lei, conform datelor anunțate de BNR, în creștere de la 5,0820 lei, cât fusese miercuri. Dolarul american scade în raport cu leul Dolarul […] The post Leul pierde teren în fața euro. Cursul valutar anunțat joi de BNR first appeared on Ziarul National.
Precipitațiile prognozate de meteorologi pentru următorul interval cresc riscul producerii de inundații. Hidrologii au emis, joi, 2 octombrie, o avertizare Cod roşu de inundaţii pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Olt şi Teleorman, care va intra în vigoare vineri la prânz. Alte judeţe se vor afla sub avertizări Cod portocaliu şi Cod galben privind riscul de […] The post Hidrologii au dat alerta! Risc major: Cod roşu de inundaţii în cinci județe – HARTA first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Nicușor Dan, din nou încurcat de protocol, de această dată la Copenhaga. S-a întâmplat de față cu Emmanuel Macron # National.ro
Președintele Nicușor Dan lasă impresia că se cam încurcă în procedurile presupuse de protocolul oficial la evenimentele la care participă. După ce zilele trecute s-a cam fâstâcit în pașii procedurali la Timișoara, mai nou a părut să „bifeze” o nouă gafă de protocol, de această dată în afara țării. Șeful statului a lăsat impresia că […] The post VIDEO. Nicușor Dan, din nou încurcat de protocol, de această dată la Copenhaga. S-a întâmplat de față cu Emmanuel Macron first appeared on Ziarul National.
Zeci de percheziții în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist # National.ro
Zeci de descinderi au avut loc joi dimineață, 2 octombrie, la mai multe adrese din București și județele Giurgiu și Ilfov. Perchezițiile au vizat o reţea care ar fi exploatat femei şi le-ar fi transportat în străinătate pentru practicarea prostituției. Gruparea ar fi beneficiat şi de sprijinul unui poliţist. Zeci de percheziţii se fac joi […] The post Zeci de percheziții în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan promite reducerea perioadei de obținere a cetățeniei române, pe care o așteaptă și Dominic Fritz: „E o medie de trei ani și jumătate, dar o vom reduce” # National.ro
După ce a fost la începutul acestei săptămâni într-o vizită la Timișoara, unde a participat la mai multe evenimente și, la un moment dat, s-a plimbat prin orașul de pe Bega, alături de edilul Dominic Fritz, Nicușor Dan revine în atenție cu o declarație ce nu a fost trecută cu vederea. Șeful statului, Nicușor Dan, […] The post Nicușor Dan promite reducerea perioadei de obținere a cetățeniei române, pe care o așteaptă și Dominic Fritz: „E o medie de trei ani și jumătate, dar o vom reduce” first appeared on Ziarul National.
Vreme severă în România. Autoritățile, în alertă: Comitetul pentru Situații de Urgență, convocat după valul de avertizări meteo. Sunt anunțate ploi, vânt puternic și ninsori # National.ro
În contextul în care meteorologii au emis mai multe avertizări tip cod galben și portocaliu de ploi și vânt puternic pentru mai multe zone din țară, dar și ninsori și viscol – la munte, autoritățile sunt în alertă. Au fost emise mai multe avertizări meteo, ce vor fi valabile atât joi, 2 octombrie, cât și […] The post Vreme severă în România. Autoritățile, în alertă: Comitetul pentru Situații de Urgență, convocat după valul de avertizări meteo. Sunt anunțate ploi, vânt puternic și ninsori first appeared on Ziarul National.
Despre Armată s-a spus mereu ca era locul unde, în general, băieții deveneau bărbați! De ce? Nu este nici acum foarte clar, mai ales că în ultimii 85 de ani cel puțin femeile și-au găsit locul în aceeași armată în rândul trupelor combatante chiar! Dar armata a avut mereu opțiuni ciudate referitoare la problemele sexuale […] The post Armata’n roz sau …roze? first appeared on Ziarul National.
