ANM: Ploi, vânt puternic și vreme rece în toată țara. Ninsori și viscol la munte

Un singur punct au cucerit echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a în etapa din acest weekend. Toate au evoluat sâmbătă, dar doar Crișul Sântandrei a terminat la egalitate, cu scorul de 2-2, pe terenul celor de la CSM Sighetu Marmației. Bihorul Beiuș și Lotus Băile Felix s-au duelat cu primele două clasate. CS Bihorul a cedat la Beiuș, în fața liderului Unirea Tășnad, cu scorul de 0-2, în timp ce Lotus Băile Felix a pierdut cu 1-3 meciul de la Baia Mare, din fața celor de la CS Minaur.