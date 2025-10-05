Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu CFR: „Am făcut greșeli pe care nu le putem elimina”

08:40

Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la derby-ul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1. Giuleştenii au învins-o cu 3-1 pe Farul şi i-au depăşit pe olteni în fruntea campionatului. Victor Angelescu a recunoscut că şi-ar dori ca derby-ul de pe Arena Naţională, din […] The post Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1 appeared first on Antena Sport.