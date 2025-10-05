Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu CFR: „Am făcut greșeli pe care nu le putem elimina”
Antena Sport, 5 octombrie 2025 18:20
Hermannstadt continuă să facă un sezon catastrofal, după ce a suferit încă un eșec în Liga 1. Gruparea sibiană a cedat cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la CFR Cluj, asta deși a condus încă din minutul 10. Cu doar două victorii în acest sezon, finalista din sezonul trecut din Cupa României se
Acum 5 minute
18:50
Louis Munteanu a rupt tăcerea după transferul ratat de la CFR Cluj: “Să fie un reset și pentru mine” # Antena Sport
Louis Munteanu a vorbit în fața jurnaliștilor după victoria CFR-ului în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-1. Atacantul lui Andrea Mandorlini s-a arătat mulțumit de cele trei puncte obținute de el și coechipierii săi, după care a vorbit pe scurt și despre momentul în care ar fi putut pleca în străinătate, însă nicio mutare
Acum 15 minute
18:40
CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor” # Antena Sport
CSM București a obținut duminică a doua victoria din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fetele pregătite de Adi Vasile au surclasat Podravka Vegeta, în cadrul etapei a patra, scor 34-24. Cu un moral bun după victoria contra rivalei Rapid, campioana României a avut o evoluție fabuloasă în Champions League. „Tigroaicele" și-au dominat
Acum 30 minute
18:30
Valentin Mihăilă a povestit cum a marcat din propria jumătate de teren în Turcia: “Mă așteptam să treacă” # Antena Sport
Valentin Mihăilă a oferit o primă reacție după ce a marcat primul său gol în Turcia grație unei reușite din propria jumătate de teren. Aflat la Mogoșoaia pentru reunirea lotului naționalei, extrema de la Rizespor a dezvăluit cum a gestionat faza respectivă și cum a ajuns să tragă la poartă dintr-o poziție ieșită din comun.
18:30
George Buricea se apără după incidentul incredibil cu Zoran Nikolic: “Nimeni nu a dat niciun pumn nimănui” # Antena Sport
Antrenorul Politehnicii Timişoara şi selecţionerul echipei naţionale, George Buricea (46 de ani), a negat vehement că şi-ar fi lovit propriul jucător, pe Zoran Nikolic, după incidentul din timpul meciului CSM Vaslui – Politehnica Timişoara 28-27. Cazul va fi judecat de Comisia de Disciplină, după cum a anunţat Federaţia Română de Handbal, într-un comunicat. George Buricea,
Acum o oră
18:20
Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu CFR: „Am făcut greșeli pe care nu le putem elimina” # Antena Sport
18:00
“Multe lucruri au mers anapoda astăzi”. Max Verstappen, tranșant după Marele Premiu de la Singapore # Antena Sport
Max Verstappen nu s-a ferit să recunoască faptul că nu s-a bucurat de cea mai bună prestație a sa la Singapore, unde a încheiat pe poziția secundă, în spatele lui George Russell. Cvadruplul campion mondial a vorbit după cursa de pe circuitul stradal inclusiv despre strategia abordată de echipa sa pentru a putea obține un
18:00
Neluțu Varga a reacționat, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „A fost o perioadă mai întunecată” # Antena Sport
CFR Cluj a pus punct unei serii de nouă etape consecutive fără victorie în campionat și s-a impus cu scorul de 2-1 contra celor de la Hermannstadt. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a obținut abia al doilea succes din acest sezon, iar Neluțu Varga s-a simțit ușurat. Ardelenii au urcat pe locul 11 în campionat,
18:00
McLaren a urcat pe podium şi a sărbătorit titlul la constructori în Formula 1! Imagini superbe # Antena Sport
The post McLaren a urcat pe podium şi a sărbătorit titlul la constructori în Formula 1! Imagini superbe appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
17:40
Harry Kane mai are contract cu Bayern Munchen până în vara anului 2027, însă atacantul englez are șanse să plece mai devreme de la campioana Germaniei. Acesta este dorit de o forță din Arabia Saudită, care este gata să îi ofere un salariu „extraterestru". În prezent, fotbalistul în vârstă de 32 de ani încasează un
17:40
Reacţia lui Lando Norris după ce McLaren a câştigat un nou titlu la constructori în Formula 1! # Antena Sport
Lando Norris s-a clasat pe 3 în cursa Marelui Premiu din Singapore, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, a fost pe 4. Performanţa celor doi piloţi i-a adus lui McLaren un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând. Lando
17:30
Conducerea lui McLaren a reacţionat după titlul obţinut la constructori: “O echipă excepţională” # Antena Sport
Zac Brown, CEO-ul McLaren şi Andrea Stella, directorul de echipă al McLaren, au reacţionat imediat după ce McLaren a obţinut un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând. Lando Norris a terminat pe locul 3 cursa din Singapore, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, s-a clasat pe 4. Cursa a
17:30
George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: “Nu știm de unde a venit” # Antena Sport
George Russell a câștigat cursa din Marele Premiu de la Singapore, la capătul unui Grand Prix în care britanicul a controlat ziua de duminică fără mari probleme. La finalul weekend-ului, pilotul de la Mercedes s-a arătat extrem de entuziasmat de ce a reușit, iar discursul său a trădat și umirea față de rezultatul final. Russell
17:00
McLaren a câştigat titlul la constructori în Formula 1! Piastri şi Norris şi-au “spulberat” adversarii # Antena Sport
McLaren a câştigat titlul la constructori şi în acest sezon de Formula 1. În acest sezon Oscar Piastri şi Lando Norris nu le-au dat nicio şansă adversarilor la constructori. Cursa de Formula 1 din Singapore a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. George Russell a câştigat cursa, dar momentul cel mai important
17:00
CFR Cluj a pus punct seriei de nouă etape consecutive fără victorie în Liga 1. Câștigătoarea Cupei României a reușit să se impună în fața celor de la Hermannstadt, într-un joc din cadrul etapei cu numărul 12. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a fost condusă pe tabelă încă din minutul 10, dar a revenit în
Acum 4 ore
16:40
Ce notă a primit Răzvan Sava, la o zi după ce a primit vestea convocării la națională! Prestația sa din meciul cu Cagliari # Antena Sport
Răzvan Sava este unul dintre stranerii convocați de Mircea Lucescu pentru partidele din luna octombrie, cu Moldova (amical), respectiv Austria, meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Portarul român a fost titular duminică în disputa dintre Udinese și Cagliari, din cadrul etapei cu numărul 6 din Serie A. Echipa sa a ajuns
16:20
Amanda Anisimova a cucerit duminică titlul la turneul WTA de la Beijing, după o prestație solidă în ultimul act al competiției. Jucătoarea din Statele Unite ale Americii a avut nevoie de aproape două ore pentru a câștiga disputa. Deși Linda Noskova a dus meciul în decisiv, americanca și-a continuat jocul uimitor și și-a trecut în
15:40
Kylian Mbappe se va prezenta la reunirea lotului selecţionatei de fotbal a Franţei, luni în cantonamentul de la Clairefontaine, în ciuda accidentării la glezna dreaptă pe care a suferit-o sâmbătă în cursul meciului Real Madrid – Villarreal (3-1) din campionatul Spaniei, informează L'Equipe. Mbappe a marcat cel de-al treilea gol al madrilenilor, în minutul 81,
15:30
George Puşcaş (29 de ani) a rămas liber de contract, după ce s-a despărţit în această vară de Bodrumspor. Atacantul cotat la 1.1 milioane de euro a ratat transferurile la Legia Varşovia şi Guimaraes, dar are acum o nouă şansă. Aflat într-un moment critic al carierei, vârful care a jucat până acum doar în Europa
15:20
Florentin Petre, mesaj special la 25 de ani de la decesul prietenului său Cătălin Hîldan: “Era un om extraordinar” # Antena Sport
Ca în fiecare an, cei din stafful lui Dinamo şi fanii "câinilor roşii" au ajuns la cimitirul din Brăneşti, pentru a-l omagia pe Cătălin Hîldan, unicul căpitan care a decedat în blestemata zi de 5 octombrie 2000. Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Olteniţa şi Dinamo Bucureşti. Cătălin Hîldan
Acum 6 ore
14:40
Wang Chuqin şi Wang Manyu au câştigat China Smash 2025, turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY, la care au participat şi trei români, Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Eduard Ionescu. Finala feminină a fost câştigată de numărul 2 mondial. Wang Manyu a dispus cu 4-2 de cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha. Pentru Manyu,
14:30
“Am învăţat să merg din nou”. Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren: “Am luat-o de la zero” # Antena Sport
Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie, într-un meci cu Elfsborg din Europa League. Fundaşul naţionalei s-a accidentat la ligamentul încrucişat anterior şi a avut nevoie de operaţie. De atunci, Drăguşin nu a mai bifat niciun meci, mărturisind că în curând va reveni pe
14:10
Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao pentru un derby “de foc” # Antena Sport
Porto – Benfica, derby-ul rundei a opta din Liga Portugal, va fi în format live video, în AntenaPLAY, de la ora 23:15. Jose Mourinho va fi adversarul echipei la care a scris istorie. Porto e lider în Liga Portugal, după şapte etape disputate, având maximum de puncte. Benfica ocupă locul trei, cu 17 puncte, pe
14:00
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA1000 de la Wuhan. În cazul în care trece de Ostapenko, Sorana va evolua învingătoarea meciului dintre americanca Emma Navvarro, favorită 14, şi chinezoaica Shuai Zhang, beneficiara unui wild card. Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian
13:50
Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei. Schimbare de look pentru “Prinţ” # Antena Sport
Ianis Hagi şi-a făcut apariţia la reunirea naţionalei cu un look schimbat. Internaţionalul român a revenit în lotul "tricolorilor", după ce la precedenta acţiune a României a absentat, fiind fără echipă la momentul respectiv. Ianis Hagi s-a prezentat la Mogoşoaia la o zi după ce a marcat primul gol pentru Alanyaspor. Internaţionalul român a punctat
13:50
Gigi Becali a dorit să îl transfere în această vară pe Ianis Hagi la FCSB. Asta în contextul în care jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro şi-a găsit târziu echipă, semnând cu Alanyaspor pe 4 septembrie, pe ultima sută de metri a perioadei de mercato din Turcia. Totuşi, Ianis nu a luat niciodată în
13:20
Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut “Dobitocule” pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: “E mizerabil” # Antena Sport
Marian Iancu a avut o nouă ieşire în direct şi l-a criticat în continuare pe Mircea Lucescu, cel căruia a ţinut să-i răspundă în cadrul emisiunii moderată de Viorel Grigoroiu, Digi Sport Matinal. Numai că de această dată, nivelul propus în discuţie de Iancu a fost extrem de scăzut. Fostul patron al Timişoarei, pe care
13:20
Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Pe cine va miza antrenorul # Antena Sport
Mirel Rădoi va face cinci schimbări în echipa de start a Universităţii Craiova pentru derby-ul cu FCSB. Partida "de foc" de pe Arena Naţională se va juca azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Mirel Rădoi a decis să schimbe primul 11 după eşecul suferit de olteni în
13:10
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor # Antena Sport
Ioan Ovidiu Sabău e OUT de la U Cluj, după eşecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a anunţat după meci faptul că îşi doreşte să rezilieze contractul cu clujenii, pe care îi antrenează din 2023. Şefii de la U Cluj au decis şi ei să se despartă de
13:00
Etapa finală a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, a debutat sâmbătă, pe ploaie și asfalt umed, astfel că monoposturile nu au avut nicio șansă la primele poziții, fotoliul de lider la „open" după antrenamentele oficiale fiind ocupat, în premieră, de timișoreanul Radu Benea. Duminică, de la ora 13:20, când încep manșele
Acum 8 ore
12:10
Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc: “Faţă de anul trecut…” # Antena Sport
Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc. Antrenorul a transmis că faţă de sezonul trecut, jucătorii sunt mult mai pragmatici şi mai maturi. "Şumi" şi-a felicitat fosta echipa pentru succesul obţinut cu Farul, scor 3-1, în etapa a 12-a din Liga 1. În cazul în
12:00
Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a marcat un eurogol în Turcia: “Cine e tăticu`?” # Antena Sport
Ianis Hagi a marcat un eurogol şi a oferit şi un assist, la cel mai bun meci al său de la venirea în Turcia, Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2. Acestea au fost primele reuşite pentru mijlocaşul cotat la 1.5 milioane de euro în cele 4 meciuri adunate. Ianis a avut nevoie de doar 14 minute, pentru
11:50
Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru primul 11 al FCSB-ului în derby-ul cu Craiova. Ce se întâmplă cu Adrian Şut # Antena Sport
Gigi Becali pregăteşte o titularizare surpriză la
11:10
Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter. Reacţie nervoasă în momentul schimbării: “A dat cu pumnul” # Antena Sport
Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter, în victoria cu 4-1 cu Cremonese. Denzel Dumfries a fost nemulţumit în momentul în care a fost schimbat de antrenorul român. Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport au remarcat reacţia avută de fundaşul olandez, în momentul în care a părăsit terenul. În minutul 54, în locul fundaşului […] The post Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter. Reacţie nervoasă în momentul schimbării: “A dat cu pumnul” appeared first on Antena Sport.
11:10
Dinamo comemorează, duminică, 25 de ani de la moartea fostul căpitan Cătălin Hîldan, care a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa. Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Olteniţa şi Dinamo Bucureşti. Cătălin Hîldan s-a prăbuşit la centrul terenului. 25 de ani de […] The post 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:40
Cristi Săpunaru revine lângă Porto, echipă alături de care a cucerit opt trofee. Fostul fundaş, care s-a retras la finalul sezonului trecut, va fi prezent la derby-ul cu Benfica. Partida “de foc” dintre Porto şi Benfica se va disputa azi, de la ora 23:15, şi va fi live în AntenaPLAY. Cristi Săpunaru revine lângă Porto, […] The post Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul “de foc” cu Benfica appeared first on Antena Sport.
10:30
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit în trecut cât plăteşte pentru loja pe care o deţine la Roland Garros , pe ”Philippe Chatrier”. Pentru a putea vedea cele mai tari meciuri de la Openul francez, acesta scoate din conturi 120.000 de euro anual. Chiar dacă nu ajunge mereu la Paris în perioada Roland Garros, […] The post Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” appeared first on Antena Sport.
09:50
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Rapid vrea să transfere un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Giuleştenii au învins-o cu 3-1 pe Farul, în etapa a 12-a a campionatului, şi au depăşit-o provizoriu pe Universitatea Craiova. Victor Angelescu a dezvăluit că în iarnă, Costel Gâlcă va primi întăriri. Giuleştenii vor să […] The post Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu appeared first on Antena Sport.
09:50
Marele derby al etapei a 12-a, dintre FCSB şi Universitatea Craiova, se va desfăşura duminică, de la 20:30. Înainte de duelul de pe Arena Naţională, FCSB e pe locul 11, cu 10 puncte, la 14 lungimi de Craiova, care a coborât pe 2, după victoria Rapidului cu Farul (3-1). Ambele echipe vin după eşecuri înregistrate […] The post FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri appeared first on Antena Sport.
09:40
Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi a dezvăluit care este singura problemă cu care se confruntă la Universitatea Craiova, înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naţională se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Mirel Rădoi a transmis că jucătorii săi […] The post Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
09:10
Fostul quarterback din NFL (liga profesionistă de fotbal american), Mark Sanchez, se află în stare stabilă la spital după ce a fost înjunghiat în Indianapolis şi a fost arestat pentru rolul său în incident. Americanul în vârstă de 38 de ani, care a fost al cincilea ales în draftul NFL din 2009 pentru New York […] The post Mark Sanchez a fost înjunghiat şi apoi arestat appeared first on Antena Sport.
09:10
Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1 # Antena Sport
Xabi Alonso a dezvăluit un detaliu care spune totul despre relaţia dintre Vinicius şi Kylian Mbappe, după ce Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Villarreal, în etapa a opta din La Liga. Cele două staruri au marcat în victoria clară obţinută de “galactici”, care au urcat provizoriu pe primul loc. Vinicius a reuşit o […] The post Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1 appeared first on Antena Sport.
09:00
Dennis Man, prima reacţie după ce a dat recital la PSV: “Sunt un băiat liniştit. Ştiu ce pot oferi echipei” # Antena Sport
Dennis Man a oferit prima reacţie după ce a marcat un gol şi a oferit şi o pasă decisivă pentru PSV, în victoria de pe terenul lui Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie. Internaţionalul român şi-a trecut în cont prima reuşită la campioana Olandei. După meci, Dennis Man a transmis că s-a acomodat la […] The post Dennis Man, prima reacţie după ce a dat recital la PSV: “Sunt un băiat liniştit. Ştiu ce pot oferi echipei” appeared first on Antena Sport.
08:50
Victor Angelescu a dat cărţile pe faţă legat de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid # Antena Sport
Discuţiile despre o eventuală trecere a lui Nicolae Stanciu de la Genoa la Rapid au reapărut după evoluţiile neconvingătoare pe care mijlocaşul de 32 de ani le-a avut în Serie A pentru grifoni. Internaţionalul român a marcat un gol în cele cinci meciuri adunate pentru Genoa, în toate competiţiile. Mai mult, el s-a şi accidentat […] The post Victor Angelescu a dat cărţile pe faţă legat de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid appeared first on Antena Sport.
08:40
Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1 # Antena Sport
Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la derby-ul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1. Giuleştenii au învins-o cu 3-1 pe Farul şi i-au depăşit pe olteni în fruntea campionatului. Victor Angelescu a recunoscut că şi-ar dori ca derby-ul de pe Arena Naţională, din […] The post Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
08:30
Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni, după ce a dus-o pe Inter la 5 victorii consecutive # Antena Sport
Cristi Chivu a fost savuros la conferinţa de presă susţinută după Inter – Cremonese 4-1, a cincea victorie consecutivă în toate competiţiile, una care i-a propulsat provizoriu pe nerazzurri la egalitate cu echipele de pe podiumul din Serie A. Ultima întrebare la care a răspuns antrenorul de 44 de ani la conferinţa de presă a […] The post Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni, după ce a dus-o pe Inter la 5 victorii consecutive appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
The post Jurnal Antena Sport | Grămadă mare la masă appeared first on Antena Sport.
00:00
Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Russell pleacă din pole # Antena Sport
Cursa Marelui Premiu de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pentru a şaptea oară în cariera sa, pilotul Mercedes va pleca din pole-position. De pe locul al doilea va pleca Max Verstappen, în timp ce Oscar Piastri, liderul clasamentului piloţilor, va pleca de pe poziţia […] The post Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Russell pleacă din pole appeared first on Antena Sport.
4 octombrie 2025
23:30
Cristi Manea, despre convocarea la naţionala României: “M-am bucurat ca un copil”. Ce a spus despre FCSB – Universitaea Craiova # Antena Sport
Cristi Manea a vorbit după victoria obţinută de Rapid în etapa cu numărul 12 despre revenirea la echipa naţională. Giuleştenii s-au impus cu 3-1 în faţa celor de la Farul Constanţa şi au urcat pe primul loc în Liga 1. Prestaţiile lui Manea din ultima perioadă l-au convins pe Mircea Lucescu să îl cheme pe […] The post Cristi Manea, despre convocarea la naţionala României: “M-am bucurat ca un copil”. Ce a spus despre FCSB – Universitaea Craiova appeared first on Antena Sport.
23:30
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1: „Am intrat relaxați, ne-a fost frică” # Antena Sport
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat pe primul loc în Liga 1. Antrenorul nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi din a doua repriză, atunci când la scorul de 2-0, constănțenii au forțat egalarea. Costel Gâlcă a transmis că jucătorii au intrat relaxați […] The post Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1: „Am intrat relaxați, ne-a fost frică” appeared first on Antena Sport.
23:10
Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea # Antena Sport
Echipa Arsenal Londra a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia West Ham United, într-un meci din etapa a şaptea a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminică. “Tunarii” au deschis scorul pe Emirates Stadium prin Declan Rice, fostul căpitan al lui West Ham (38), iar apoi şi-au majorat avantajul în repriza secundă, […] The post Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea appeared first on Antena Sport.
