Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică”
Sport.ro, 5 octombrie 2025 19:50
Unul dintre cei mai promițători fotbaliști români joacă acum la un nivel neașteptat de scăzut.
Acum 10 minute
20:20
Gigi Becali, avertisment pentru căpitanul Olaru: "Dacă mai faci asta, joacă altul! Nu am ce să fac" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul campioanei FCSB, a lansat un nou atac public la adresa lui Darius Olaru, liderul din teren al echipei.
Acum 30 minute
20:10
FC Barcelona a luat 4! Lewandowski a ratat lamentabil un penalty, dezastru pentru catalani, aflați la prima înfrângere a sezonului # Sport.ro
Sevilla n-a avut milă de Lewandowski și compania.
20:00
Răzvan Lucescu, sub presiune la Salonic! Anunțul făcut de mâna sa dreaptă înainte de derby # Sport.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, traversează o perioadă dificilă, cu cinci meciuri consecutive fără victorie.
Acum o oră
19:50
Universitatea Craiova se duelează cu FCSB în etapa a 12-a din Superliga României.
19:50
Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică” # Sport.ro
Unul dintre cei mai promițători fotbaliști români joacă acum la un nivel neașteptat de scăzut.
19:40
Surprizele pregătite de Gigi Becali pentru meciul cu Universitatea Craiova! Primul 11 al lui FCSB # Sport.ro
FCSB – Universitatea Craiova se joacă în această seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa a 12-a din Superliga României.
Acum 2 ore
19:20
Valentin Mihăilă a ajuns la lotul naționalei cu un moral de fier, după ce a înscris un gol de generic în Turcia, din propria jumătate de teren.
19:10
CSM București, VICTORIE în Champions League! S-a distrat cu Podravka, Trine Ostergaard a făcut legea pe teren # Sport.ro
Al doilea succes în grupă pentru campioana României.
18:50
Punct important obținut de Gyor în NB I.
18:50
Mandorlini, discurs categoric după CFR Cluj - Hermannstadt: "E unul dintre cei mai buni atacanți din România" # Sport.ro
CFR Cluj a spart gheața și a obținut prima victorie în Superliga după aproape trei luni, 2-1 pe teren propriu cu FC Hermannstadt.
18:50
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a anunțat în mai multe rânduri faptul că urmează ca Louis Muneteanu să fie vândut în strâinătate pentru o sumă colosală.
18:30
Louis Munteanu, mesaj pentru Mircea Lucescu, după ce a contribuit decisiv la victoria lui CFR: ”Merg așa cum o fac mereu!” # Sport.ro
CFR Cluj a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-1 în etapa a 12-a din Superliga României.
Acum 4 ore
18:10
Pep Guardiola, reacție vehementă după ce s-a spus că Barcelona îl vrea pe Haaland: ”Nu cred că e atât de prost!” # Sport.ro
Presa din Spania a scris zilele trecute faptul că Barcelona vrea să dea lovitura pe piața de transferuri.
18:00
Campionii au un singur gând înainte de derby-ul cu Craiova: "Nu contează cine marchează, important e să îi batem!" # Sport.ro
Tensiune maximă înaintea derby-ului etapei a 12-a din Superliga, dintre FCSB și Universitatea Craiova, programat duminică seară, de la 20:30, pe Arena Națională.
17:50
Schimbare de ultim moment la FCSB! Cum arată primul 11 al campioanei pentru meciul cu Universitatea Craiova # Sport.ro
FCSB se duelează cu Universitatea Craiova în etapa a 12-a din Superliga României.
17:50
A fost cursa lui! Pole position și victorie în Marele Premiu din Singapore, Max Verstappen doar pe locul 2 # Sport.ro
O nouă cursă spectaculoasă în Formula 1.
17:40
Dinamo părăsește România! Destinație neașteptată pentru "câini" în pauza competițională: "Ăsta e targetul!" # Sport.ro
În timp ce majoritatea echipelor din Superliga profită de pauza competițională pentru a se antrena în țară, Dinamo a ales o altă strategie.
17:20
25 de ani fără Cătălin Hîldan, ”Unicul Căpitan”! Suporterii, alături de Zeljko Kopic și Florentin Petre la cimitirul din Brănești # Sport.ro
Fostul internațional și căpitan al lui Dinamo a încetat din viață pe 5 octombrie 2000.
17:20
"Regele" nu abdică! La 38 de ani, Djokovic l-a depășit pe Federer și a stabilit un nou record # Sport.ro
Novak Djokovic continuă să sfideze timpul și să rescrie cărțile de istorie ale tenisului. La 38 de ani, sârbul a debutat cu o victorie la Mastersul de la Shanghai, 7-6, 6-4 cu Marin Cilic, și a doborât un record deținut de marele său rival, Roger Federer.
17:00
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!” # Sport.ro
Dennis Man a contribuit cu un gol și o pasă de gol în victoria obținută de PSV Eindhoven pe terenul lui PEC Zwolle, scor 4-0.
16:50
Udinese a remizat cu Cagliari, scor 1-1.
16:40
Ianis Hagi, dezvăluire în premieră despre Gică Hagi după capodopera din Turcia: "Profesorul e mai fericit ca elevul" # Sport.ro
Ianis Hagi a spart gheața în Turcia cu o execuție de maestru, un gol din lovitură liberă și o pasă decisivă în meciul pe care echipa sa, Alanyaspor, l-a terminat la egalitate, scor 2-2, pe terenul lui Genclerbirligi.
16:30
Inter Miami s-a distrat cu New England Revolution, scor 4-1.
16:30
Marius Șumudică a făcut praf un titular de la FCSB și acuză: ”Becali nu e informat corect!” # Sport.ro
Marius Șumudică a văzut prestația lui FCSB în meciul cu Young Boys Berna, scor 0-2, în faza principală Europa League, iar evoluția unui titular l-a dezamăgit.
Acum 6 ore
15:40
Răzvan Sava, la națională după încă un meci ca titular în Serie A! Cum s-a descurcat în Udinese - Cagliari # Sport.ro
Răzvan Sava (23 de ani) a fost titular la Udinese în remiza de pe teren propriu contra lui Cagliari, scor 1-1, în runda a șasea din Serie A.
15:10
Parada modei la Mogoșoaia: cum au apărut Hagi, Mihăilă și Cîrjan înaintea meciurilor cu Moldova și Austria # Sport.ro
Echipa națională a României demarează pregătirile pentru meciurile cu Moldova și Austria, din această lună.
15:00
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e în continuare în elita tenisului mondial.
15:00
Dorit de Becali la FCSB și de Iordănescu la Legia, Ianis Hagi le-a transmis un mesaj direct # Sport.ro
Gigi Becali a încercat în această vară să-l aducă pe Ianis Hagi la FCSB.
14:40
FCSB - U Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + cel mai pariat scor la meciul etapei. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
FCSB - Universitatea Craiova, cote pariuri.
Acum 8 ore
14:20
Duminică seară, de la 20:30, Arena Națională va găzdui un duel de foc în etapa a 12-a din Superliga.
14:10
Radu Drăgușin își anunță revenirea pe teren după mai bine de 8 luni de chin: "Am avut tot piciorul oprit. A trebuit să învăț să merg din nou" # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham și al naționalei României, este aproape de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie.
13:50
Doliu în fotbalul arădean.
13:40
Fan înfocat FCSB, Codin Maticiuc s-a îndrăgostit și de sportul care a „explodat” în România # Sport.ro
Padelul devine tot mai popular în România.
13:30
Alessandro Nesta (49 de ani), fostul mare jucător de la AC Milan, a comentat schimbările de la formația de pe San Siro și starul adus în această vară.
12:50
Eljero Elia (38 de ani), fostul fotbalist olandez de la Juventus, Southampton sau Werder Bremen, a fost implicat într-un accident grav.
12:50
Inter Milano a continuat seria excelentă sub comanda lui Cristi Chivu, impunându-se sâmbătă seara cu 4-1 în fața celor de la Cremonese.
Acum 12 ore
12:20
Tehnicianul și-a anunțat plecarea de la formația din Cluj.
12:10
Duminică, de la ora 20:30, FCSB primește vizita Universității Craiova pe Arena Națională, într-un derby cu miză uriașă pentru echipa lui Gigi Becali.
11:50
Haaland nu s-a abținut: cum l-a numit pe Estevao, puștiul care a decis derby-ul Chelsea - Liverpool # Sport.ro
Erling Haaland, starul lui Manchester City, a urmărit derby-ul Chelsea - Liverpool 2-1, disputat sâmbătă seară, în Premier League.
11:50
The Mastermind. Caramavrov schițează portretul unuia dintre cei mai revoluționari antrenori din fotbalul actual # Sport.ro
În inima Londrei, un basc a reușit să redea unui gigant adormit speranța și identitatea.
11:40
Turneu de table la București.
11:30
"Băi, dobitocule!" Marian Iancu, derapaj în direct după ce a fost numit "escroc ordinar" de Mircea Lucescu # Sport.ro
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a intrat într-un conflict cu selecționerul României, Mircea Lucescu.
11:20
Duminică seară, de la ora 21:45, Lille primește vizita campioanei Paris Saint-Germain pe „Stade Pierre-Mauroy”.
11:10
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit în privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev # Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) întârzie să își demonstreze calitățile la Dinamo Kiev, clubul din Ucraina care l-a achiziționat recent de la FC U Craiova.
11:10
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: "Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul îți strigă să te oprești" # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
11:10
Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Cetățenii” au nevoie de victorie ca de aer # Sport.ro
Premier League continuă cu un duel spectaculos duminică, 5 octombrie, între Brentford și Manchester City, de la ora 18:30.
11:00
FCSB – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30! Meci crucial pentru trupa lui Becali # Sport.ro
Etapa a 12-a din Superligă aduce un nou derby de foc pe Arena Națională.
11:00
CFR Cluj - Hermannstadt, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:00! Duel între vecinele din clasament # Sport.ro
CFR Cluj și Hermannstadt deschid ziua de fotbal duminică, de la ora 15:00.
11:00
Zi de foc în Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO! # Sport.ro
Spectacolul din Franța continuă și duminică în etapa a 7-a din Ligue 1.
10:50
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei.
