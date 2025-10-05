Turcia: Alexandru Maxim a marcat în victoria lui Gaziantep la Karagumruk, 2-0
News.ro, 5 octombrie 2025 19:50
Jucătorul român Alexandru Maxim a deschis scorul în victoria pe care echipa sa, Gaziantep a obţinut-o duminică, în deplasare, cu Karagumruk, scor 2-0.
Acum o oră
19:50
19:40
Dominic Fritz: În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment. Alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii/ "Candidatul unic", cu toate partidele, o idee politică falimentară/ USR va respinge trocuri # News.ro
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei şi la disputele din coaliţie pe această temă, că în democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment şi că alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii. În opinia sa, "candidatul unic", cu toate partidele, indiferent de orientarea politică, este o idee politică falimentară, avertizând că USR va respinge astfel de trocuri. ”Bucureştenii şi românii ştiu singuri pe cine să voteze. Iar data alegerilor este scrisă în lege”, conchide Dominic Fritz.
19:40
Echipa spaniolă FC Sevilla a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, echipa campioană a Spaniei, FC Barcelona, administrându-i acesteia prima înfrângere stagională.
Acum 2 ore
19:20
Republica Moldova: Rezultatele alegerilor parlamentare, declarate valabile de Comisia Electorală Centrală / Cum sunt distribuite cele 101 locuri în Parlament # News.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis să remită hotărârea către Curtea Constituţională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de deputat, informează newsmaker.md.
19:10
Diana Buzoianu, întâlnire cu locuitorii comunei Gura Teghii pe tema proiectului hidrocentralei Surduc: Instanţa a decis că nu a fost calculat întregul impact asupra mediului şi comunităţii / Oamenii se tem că lucrarea îi va lăsa fără apă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a discutat, duminică, cu locuitorii comunei Gura Teghii din judeţul Buzău pe tema proiectului hidrocentralei Surduc şi a anunţat că pentru această investiţie nu au fost emise autorizaţii contestate în instanţă, iar magistraţii au decis că nu a fost calculat întregul impact asupra mediului şi asupra comunităţii. Buzoianu a precizat că oamenii se tem că o astfel de lucrare i-ar lăsa fără apă.
18:50
Sute de mii de protestatari au mărşăluit duminică în Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului în Gaza, relatează Reuters.
18:40
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia HC Podravka, scor 34-24 (16-10), în etapa a IV-a din grupa B a Ligii Campionilor.
Acum 4 ore
18:20
Cine sunt consilierii care ar urma să facă parte din echipa preşedintelui Nicuşor Dan: Ludovic Orban, Marius Lazurca, Valentin Naumescu, Eugen Tomac, angajaţi din Primăria Capitalei şi un avocat apropiat de Geoană - surse # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban ar urma să fie numit consilier prezidenţial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în timp ce Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj, va fi consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiţei Odobescu, care se va întoarce în Ministerul de Externe, apoi va primi un post de ambasador. Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, va fi numit consilier pe politică externă, însă şeful statului şi-ar dori să-l impună la şefia SIE, susţin surse politice pentru News.ro.
18:20
Jucătoarea americană Amanda Anisimova a câştigat al doilea său titlu WTA 1000 din acest sezon la Beijing, învingând-o în finală pe cehoaica Linda Noskova în trei seturi, cu 6-0, 2-6, 6-2.
18:00
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 12-a a Superligii:
17:50
Suceava: Bărbat rănit după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată / Victima, care suferise multiple traumatisme, scoasă de pompieri din autoturism - FOTO # News.ro
Un bărbat a fost rănit, duminică, după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată din judeţul Suceava. Victima a fost scoasă de pompieri din autoturism, fiind transportată la spital deoarece suferise multiple traumatisme.
17:40
Autorităţile turce au interzis un concert al cântăreţului britanic Robbie Williams programat pentru 7 octombrie la Istanbul din „motive de securitate”, a declarat duminică pentru AFP o sursă din biroul guvernatorului oraşului, după ce ONG-urile au făcut apel la manifestaţii împotriva venirii sale.
17:30
Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic. Pagina a fost redenumită Chicken Game 2, iar poza de profil a fost înlocuită cu cea a unei găini # News.ro
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2.
17:10
Echipa CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 12-a din Superligă.
17:10
Formula 1: McLaren, campioană la constructori în 2025 / Norris a ocupat locul 3 în Singapore. Cursa a fost câştigată de Russell # News.ro
Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix.
16:40
Expunerea la plastic în primii ani de viaţă afectează sănătatea pe termen lung şi poate creşte riscul de obezitate, infertilitate şi astm - studiu # News.ro
Expunerea zilnică la substanţe chimice din plastic, încă din copilărie, poate avea efecte negative de durată asupra sănătăţii, crescând riscul de boli cronice precum obezitate, infertilitate, astm şi tulburări de dezvoltare cerebrală, arată o amplă analiză realizată de cercetătorii de la NYU Langone Health, publicată recent în revista ştiinţifică The Lancet Child & Adolescent Health. Analiza a fost publicată în contextul discuţiilor pentru un Tratat Global privind Plasticul, negociat sub egida ONU, care îşi propune să impună limite obligatorii în producţia şi utilizarea acestui material.
16:30
Fostul internaţional mexican Omar Bravo, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore # News.ro
Fostul internaţional mexican Omar Bravo, cel mai bun marcator din istoria clubului Chivas Guadalajara, a fost arestat sâmbătă în Mexic, în statul Jalisco, fiind suspectat de agresiune sexuală asupra unei minore, a anunţat procuratura, citată de lequipe.fr.
Acum 6 ore
15:40
Polo: Steaua Bucureşti, calificată în grupele LEN Euro Cup, fază în care va juca şi Dinamo Bucureşti, repartizată direct # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti s-a calificat în grupele LEN Euro Cup, fiind una din cele trei echipe din preliminarii care merg mai departe de pe locul 2. În sezonul regulat a fost repartizată direct Dinamo Bucureşti, în timp ce Rapid va continua în Conference Cup.
15:30
O pictură de Magritte, considerată „Taylor Swift a suprarealismului”, va fi scoasă la vânzare în Paris # News.ro
O pictură a artistului suprarealist René Magritte, care a făcut parte dintr-o colecţie privată timp de peste 90 de ani, va fi scoasă la vânzare la sfârşitul acestei luni.
15:30
Formaţia Udinese, cu portarul Răzvan Sava integralist, a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Cagliari, în etapa a 6-a a campionatului Italiei.
15:10
Marc Marquez, după căzătura de la Grand Prix-ul Indoneziei: Nu este cel mai bun mod de a sărbători titlul mondial # News.ro
Noul campion mondial Marc Marquez a dat veşti pe reţelele sociale duminică, la câteva ore după căzătura spectaculoasă şi accidentarea la umărul drept în primul tur al Grand Prix-ului Indoneziei la MotoGP, câştigat de tânărul său compatriot Fermin Aldeguer.
14:50
Polo: Steaua Bucureşti, eşec cu VK Solaris în ultimul meci din preliminariile LEN Euro Cup şi încheie grupa C pe locul 2 # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti a fost învinsă duminică, la Sibenik, în grupa C preliminară a LEN Euro Cup, scor 13-12, cu gazda VK Solaris. Steaua încheie pe locul 2, iar Rapid Bucureşti s-a clasat pe locul 3 în aceeaşi grupă.
14:40
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda „imediat” la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP.
14:40
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au agresat pe angajatele care încercau să recupereze acele bunuri - VIDEO # News.ro
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei, iar apoi le-au tras pe păr şi le-au lovit cu pumnii şi picioarele pe angajatele care au încercat să recupereze bunurile.
14:30
Formaţia Sepsi OSK a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a 9-a a Ligii a II-a.
Acum 8 ore
14:20
Gaza - Papa Leon salută „progresele semnificative” către pace/ Suveranul Pontif şi-a exprimat îngrijorarea faţă de „creşterea urii antisemite în lume” şi „profunda tristeţe faţă de imensele suferinţe îndurate de poporul palestinian din Gaza” # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reînnoindu-şi apelurile la încetarea focului în enclava palestiniană devastată de război şi la eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi de Hamas.
14:10
Sectorul non-petrolier al Azerbaidjanului se aşteaptă să reprezinte 70% din economia ţării, potrivit ministrului Economiei, Mikayil Jabbarov, citat de News.az.
14:10
Sute de oameni aşteaptă la Catedrala Mitropolitană din Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii au venit înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia - FOTO # News.ro
Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au venit la catedrala ieşeană înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia din următoarele zile, organizatorii estimând că rândul ar putea depăşi doi kilometri.
13:40
13:30
Victor Negrescu (PSD): Am iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica. Moldova. ”Alegerile libere şi corecte desfăşurate duminica trecută nu lasă loc de îndoială: poporul Moldovei şi-a reafirmat dorinţa clară de a se integra în Uniunea Europeană. Alegerea lor, făcută în pofida presiunilor externe şi a campaniilor de dezinformare, atestă rezilienţa şi hotărârea lor democratică. Acesta este un punct de cotitură care cere un răspuns la fel de puternic şi prompt din partea Uniunii Europene”, argumentează semnatarii scrisorii, adăugând că ”Republica Moldova este mai mult decât un partener şi aparţine Uniunii Europene”.
13:20
Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jelena Ostapenko în primul tur la Wuhan. Cu cine va juca Jaqueline Cristian # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA1000 de la Wuhan.
13:10
Lituania - Aproximativ 25 de baloane folosite de contrabandişti au perturbat zborurile la aeroportul din Vilnius # News.ro
Mai mult de douăzeci de baloane utilizate de contrabandişti pentru a transporta ţigări din Belarus în Lituania au perturbat funcţionarea aeroportului din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, au informat autorităţile locale.
13:00
Ministrul Apărării, Israel Katz, a afirmat duminică că aproximativ 900.000 de locuitori au evacuat oraşul Gaza, unde armata israeliană desfăşoară operaţiuni pentru a alunga luptătorii mişcării islamiste palestiniene Hamas.
12:50
Constanţa: Un bărbat de 25 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu maşina / El avea suspendat dreptul de a conduce - FOTO # News.ro
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a murit, duminică, în judeţul Constanţa, după ce maşina pe care o conducea s-a răsturnat. Poliţiştii au stabilit că şoferul avea suspendat dreptul de a conduce.
12:50
Bistriţa-Năsăud: Adolescent de 15 ani, rănit după ce a căzut de o înălţime de cinci metri / El a suferit un traumatism de coloană şi a fost dus la spital # News.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost rănit, duminică, în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce a căzut de la o înălţime de aproximativ cinci metri. În urma impactului, el a suferit un traumatism de coloană şi a fost dus la spital.
12:30
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de a pătrunde în palatul prezidenţial, respinsă de poliţie, potrivit AFP.
Acum 12 ore
12:20
MLS: Messi, trei pase decisive în victoria echipei Inter Miami cu New England Revolution, scor 4-1 / Omagiu pentru Sergio Busquets - VIDEO # News.ro
Datorită celor trei pase decisive ale lui Lionel Messi şi dublelor lui Jordi Alba şi Tadeo Allende, Inter Miami s-a impus în faţa echipei New England Revolution (4-1) şi urcă pe podiumul Conferinţei Est din MLS.
12:10
Constanţa: Patru persoane, printre care şi doi copii, rănite după ce două maşini s-au ciocnit # News.ro
Patru persoane, printre care şi doi copii, au fost rănite, duminică, într-un accident rutier în care au fost implicate două maşini, produs în localitatea Cobadin, din judeţul Constanţa.
12:10
12:00
Hotelier, Nisipurile de Aur, Bulgaria: Vom majora preţul la vacanţe din 2026 cu până în 20%, dar această majorare nu are legătură cu intrarea Bulgariei în zona Euro, ci cu creşterea inflaţiei. 80% dintre turiştii hotelului sunt români # News.ro
Reprezentanţii resortului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din staţiunea Nisipurile de Aur, din Bulgaria, spun că de anul viitor vor majora preţurile pachetelor de vacanţă cu cel mult 20%, însă măsura nu este determinată de intrarea Bulgariei în zona Euro, ci de creşterea inflaţiei. Dacă anul acesta, la început de sezon, preţul unei vacanţe se ridica la 550 de euro pentru doi adulţi şi un copil până în 12 ani, pachetul all inclusive în luna mai 2026 va porni de la 750 de euro. 80% din turiştii hotelului sunt români. Angelica Chirica, manager de marketing şi promovare pentru piaţa româneasca al hotelului, a declarat pentru News.ro că turistul nu va fi afectat foarte mult de aceste majorări dacă îşi va face rezervare profitând de reducerile din early booking, care ajung şi la 40%.
11:50
Daniel David, de Ziua Mondială a Educaţiei: Preocuparea mea e ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional care ne paralizează ţara # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, cu prilejul Zilei Internaţionale a Profesorului (Ziua Mondială a Educaţiei) că preocuparea sa este ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional, care ne paralizează ţara şi care trebuie reformat paradigmatic ”pentru a nu deveni o civilizaţie eşuată sub obscurantism şi o colonie tehnologică/ştiinţifică”. Daniel David a explicat că trebuie să ne schimbăm pentru a face educaţia relevantă pentru această lume, iar dacă nu vom înţelege acest lucru, atunci nu vom mai avea o ţară. ”Ştiu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem şi nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forţă a educaţiei: puterea de a transforma criza în progres şi incertitudinea în sens”, subliniază ministrul.
11:20
Cinci persoane au fost ucise duminică în urma atacurilor ruseşti asupra regiunilor ucrainene Zaporojie (sud) şi Lviv (vest), au anunţat autorităţile locale, un atac care a determinat Polonia vecină să mobilizeze avioane şi sisteme terestre, potrivit AFP.
11:20
MotoGP: Victorie pentru debutantul Fermin Aldeguer la Grand Prix-ul Indoneziei. Căzătură violentă pentru Marc Marquez - VIDEO # News.ro
La doar 20 de ani, pilotul spaniol Fermin Aldeguer a obţinut prima sa victorie în MotoGP, duminică, la Marele Premiu al Indoneziei, de pe circuitul de la Mandalika.
11:20
Somnul, considerat mult timp un proces controlat exclusiv de creier, ar putea fi rezultatul unei colaborări complexe între organism şi microbiomul intestinal. Cercetări recente au descoperit că molecule provenite din bacterii se găsesc în mod natural în creier şi par să fie implicate direct în reglarea ciclurilor de somn.
10:30
ANM - Vreme rece, vânt şi ploi de duminică seară până joi dimineaţă. La altitudini mari va ninge viscolit. Cum va fi vremea în Bucureşti # News.ro
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.
10:30
Gisèle Pelicot va participa la procesul de apel, întrucât un bărbat condamnat pentru violul ei contestă verdictul # News.ro
Gisèle Pelicot, care a supravieţuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbaţi după ce a fost drogată de fostul ei soţ, va compărea din nou luni în faţa instanţei din Franţa, după ce unul dintre bărbaţii condamnaţi pentru violul ei se confruntă cu un al doilea proces, în urma apelului împotriva verdictului.
10:20
FC Dinamo comemorează, duminică, 25 de ani de la moartea fostul căpitan Cătălin Hîldan, care a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa.
10:10
George Clooney spune că Trump ar trebui să creeze stimulente, nu tarife, pentru industria cinematografică # News.ro
Starul de cinema George Clooney a declarat că ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor produse în străinătate este o soluţie greşită pentru o problemă reală, potrivit Reuters.
09:40
Traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, a fost reluată duminică, după ce fusese suspendată la începutul lunii octombrie din cauza nivelului scăzut al apelor fluviului.
09:30
"Familia Murdaugh: Secrete ascunse", serialul poliţist "În Căutarea Ursului" şi noi poveşti din "Războiul Stelelor: Viziuni", în octombrie la Disney+/ VIDEO # News.ro
Disney+ propune în octombrie "Familia Murdaugh: Secrete ascunse" ("Murdaugh: Death in the Family"), un serial inspirat din un podcast cunoscut, cu Patricia Arquette şi Jason Clark în rolurile principale, şi "În Căutarea Ursului" ("To Cook a Bear"), un nou serial poliţist original nordic (Suedia). "Războiul Stelelor: Viziuni" ("Star Wars: Visions") revine cu noi poveşti şi acţiune dincolo de limite, odată cu premiera volumului 3.
