VIDEO. Final plin de entuziasm la ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara 2025. Află cine sunt marii câștigători ai tombolei

Arta contemporană se instalează într-unul din cele mai moderne și vibrante cartiere noi ale Timișoarei, în turnurile rezidențiale de la XCity Towers. XCity Towers își afirmă deschiderea către dialogul dintre comunitate, oraș și artă prin participarea la ediția din acest an a Nopții Albe a Galeriilor (NAG 2025), cel mai important eveniment dedicat artei contemporane din România, care are loc în perioada 3–5 octombrie în București și în alte 16 orașe din țară, inclusiv Timișoara.