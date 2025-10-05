VIDEO. Final plin de entuziasm la ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara 2025. Află cine sunt marii câștigători ai tombolei
Timis Online, 5 octombrie 2025 19:50
Târgul Imobiliar Timișoara TIT 2025 – ediția de toamnă s-a încheiat cu succes la Iulius Congress Hall, reunind timp de două zile dezvoltatori, consultanți și specialiști în amenajări. Vizitatorii au descoperit cele mai noi oferte imobiliare, iar la final, tombola evenimentului a adus premii atractive, printre care excursii și chiar plata primei rate pentru o locuință.
Cinci stejari seculari vor fi tăiați în Parcul Poporului. Nu sunt singurele intervenții de aici # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că, de luni, ca parte din programul de asigurare a siguranței în parcuri, cinci stejari seculari vor fi tăiați în Parcul Regina Maria. În locul lor vor fi plantații unii tineri. În paralel, vor avea loc și alte intervenții în parc.
O nouă zi la Târgul Imobiliar Timișoara: ultimele ore pentru întâlnirea cu dezvoltatorii și finanțatorii # Timis Online
O nouă ediție a Târgului Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro, a început sâmbătă, 4 octombrie, la Iulius Congress Hall și se încheie duminică la ora 18.
VIDEO. Din culisele pieței imobiliare după creșterea TVA: sfaturi și informații în alegerea unei locuințe # Timis Online
Anca Pavel Bucșa, director produs Tion, Agenda și PubliTim, a discutat alături de Simona Șchiopotă și Iza Dozsa, reprezentanți ai pieței imobiliare, în cadrul Târgului Imobiliar Timișoara TIT, ediția de toamnă, despre cele mai de actualitate subiecte în ceea ce privește orientarea spre o viitoare locuință.
Pe crestele abrupte ale Balcanilor Centrali, la peste 1400 de metri altitudine, se ridică o clădire care pare desprinsă dintr-un film SF: o cupolă imensă, cenușie, care domină vânturile și norii. Privită de la distanță, silueta sa seamănă cu o farfurie zburătoare abandonată, o apariție stranie între stânci și păduri. Este vorba despre Palatul Buzludzha, una dintre cele mai bizare moșteniri arhitecturale ale Europei de Est, un „templu comunist” transformat astăzi într-o ruină fascinantă.
NefroCarDia 2025: conferință interdisciplinară și workshop de Onco-Nefrologie la Timișoara # Timis Online
Între 16 și 18 octombrie, Timișoara va găzdui cea de-a 10-a ediție a Conferinței Interdisciplinare NefroCarDia și a 3-a ediție a Workshop-ului de Onco-Nefrologie, organizate sub egida Asociației de Medicină Interdisciplinară, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.
Duminică, 5 octombrie, continuă Târgul Imobiliar Timișoara TIT la Iulius Congress Hall. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot chiar câștiga premii importante.
Un bărbat de 38 de ani a fost reținut de polițiști în Sânmihaiu Român, după ce a fost prins conducând beat și cu permisul anulat. El a mai fost condamnat pentru fapte similare. Polițiștii deschis un dosar penal.
Atac armat la Nisa: două persoane ucise și cinci rănite. Autorii sunt căutați de poliție # Timis Online
Două persoane au fost împușcate mortal, iar alte cinci au fost rănite, unele grav, într-un incident armat petrecut vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au informat sâmbătă autoritățile, potrivit dpa, citată de Agerpres.
FOTO. Adolescenți din Timiș, reținuți pentru furt calificat. Sunt acuzați și de contrabandă cu arme # Timis Online
Doi minori din județul Timiș au fot reținuți pentru furt calificat. În urma perchezițiilor făcute la ei acasă, cercetările au fost extinse și pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
VIDEO. Piața imobiliară timișoreană, între creșterea TVA și cererile clienților. La TIT găsești locuințe noi și posibilități de creditare # Timis Online
Cea de-a XI-a ediție a Târgului Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro, are loc în acest weekend la Iulius Congress Hall. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, au șansa să consulte opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot câștiga premii importante.
Managerii de la Județean și Municipal, felicitați de ministrul Sănătății. Cum vor monitoriza infecțiile # Timis Online
Ministrul timișorean al Sănătății, Alexandru Rogobete, care declara, joi, că nicăieri în lume nu există spitale unde să nu fie identificate infecții asociate asistenței medicale și a încurajat managerii și șefii de secții să raporteze aceste infecții, a primit primele două răspunsuri chiar din Timișoara.
Rapperul Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la o pedeapsă de 50 de luni de închisoare, după ce instanța federală din Manhattan l-a găsit vinovat de organizarea de călătorii transfrontaliere pentru escorte masculine care participau la spectacole sexuale alimentate de droguri, alături de fostele sale iubite.
Ce spune RAR despre anvelopele „all season” și ce amendă puteți lua dacă nu aveți cauciucuri de iarnă # Timis Online
Registrul Auto Român le transmite tuturor șoferilor să fie atenți la ce anvelope folosesc atunci când merg pe drumuri acoperite cu gheață, polei sau zăpadă.
Recomandări de weekend de la Visit Timiș: Festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii și concursul „Ukadénotu Kutélče” de la Dudeștii Vechi # Timis Online
În Timiș, toamna și-a intrat în drepturi, iar ceaunele încep să fiarbă. Două festivaluri de renume, dedicate gastronomiei locale, vor da savoare weekendului. Astfel, dacă ești în căutarea unor experiențe autentice, Visit Timiș îți recomandă Festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii și concursul „Ukadénotu Kutélče” de la Dudeștii Vechi.
Președintele Nicușor Dan merge la Washington. Vrea o întâlnire „de substanță” cu Donald Trump # Timis Online
Potrivit HotNews.ro, Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională și șef al Cancelariei președintelui, a afirmat, la Digi24, că se lucrează pentru o întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu omologul american Donald Trump, la Washington.
Student de 25 de ani, externat după 50 de zile de tratament pentru arsuri grave la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Un tânăr de 25 de ani, student la Facultatea de Stomatologie, a fost externat după 50 de zile de spitalizare în Unitatea Funcțională pentru Arși a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. Acesta a suferit arsuri profunde pe 55% din suprafața corporală, iar recuperarea sa este considerată un caz medical excepțional.
FOTO. A început ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara. Oferte, premii și ateliere financiare pentru copii # Timis Online
O nouă ediție a Târgului Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro, a început sâmbătă, 4 octombrie, la Iulius Congress Hall. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot chiar câștiga premii importante.
Sâmbătă, 4 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Conferința „Controverse în Endocrinologia Pediatrică” aduce experți naționali și internaționali la Timișoara # Timis Online
În perioada 16-18 octombrie, Clinica Universitară Pediatrie I, sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, organizează conferința „Controverse în Endocrinologia Pediatrică”, un eveniment dedicat specialiștilor din țară și de peste hotare.
Sâmbătă, 4 octombrie, începe o nouă ediție a celui mai important eveniment imobiliar din vestul țării, Târgul Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot chiar câștiga premii importante.
IBS – Italian Building System SRL, subsidiară a companiei italiene Metal.Ri, va fi prezentă la Târgul Imobiliar Timișoara, ediția de toamnă, ce va avea loc în perioada 4–5 octombrie la Iulius Congress Hall.
RETIM dezminte dezinformările lansate de conducerea CJ Timiș privind starea Celulei 2 de la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela # Timis Online
ADVERTORIAL. RETIM respinge acuzațiile privind depășirea capacității de depozitare pe Celula 2, subliniind că depozitul de deșeuri nu este complet ocupat și că există în continuare suficient spațiu disponibil pentru depozitarea fără riscuri de poluare a mediului a deșeurilor municipale din județul Timiș.
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei # Timis Online
ADVERTORIAL. Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați. Între 1–21 octombrie, în toate magazinele Auchan, clienții vor putea beneficia de peste 1.300 de oferte, promoții și avantaje extra prin cardul de fidelitate.
Cinema Timiș sărbătorește doi ani de la redeschidere cu filme, muzică și un afterparty # Timis Online
În perioada 10-12 octombrie, Cinema Timiș aniversează doi ani de la redeschidere, cu un program aniversar care combină filme de ficțiune clasice și recente, documentare despre natură și artă, dar și muzică cu o selecție inedită de videoclipuri românești vintage, prezentate în exclusivitate pe marele ecran, urmată de nelipsitul afterparty.
Filmul săptămânii: „Avatar: The Way of Water” – relansare, înainte de premiera celui de-al treilea film din serie # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Avatar: The Way of Water”, al doilea film din franciza lui James Cameron, începută în 2009 cu primul „Avatar”. Lansat inițial în decembrie 2022, filmul revine acum pe marile ecrane ca relansare specială, pregătind publicul pentru premiera celui de-al treilea capitol din saga „Avatar”, programată pentru decembrie 2025.
Un bărbat de 33 de ani din Bistriţa-Năsăud a fost reţinut de DIICOT pentru acte de terorism, după ce a produs şi testat dispozitive explozive artizanale. La percheziţii au fost găsite substanţe periculoase, materiale pirotehnice şi propagandă teroristă, iar procurorii cer arestarea sa preventivă, potrivit HotNews.
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a readus, vineri, în atenție, situația deponeului ecologic din comuna Ghizela deținut de instituție. Acesta spune că realitatea este una foarte, foarte gravă și că nu s-ar fi putut ajunge în această situație fără complicitate din partea instituțiilor statului, care ar fi trebuit să monitorizeze și să sancționeze astfel de abateri.
Simpli plătitori de taxe, cu acte în regulă, sau „hoți” de trotuar, cu complicitatea unor instituții? Reacții în cazul Dinar # Timis Online
Joia trecută, Primăria Timișoara a început demolarea construcțiilor ilegale de la Restaurantul Dinar. De atunci, reprezentanții localului au ieșit cu mai multe atacuri la adresa administrației locale. Vineri, a reacționat și primarul Dominic Fritz, care prezintă „cum ni s-a furat un trotuar”, în etape.
FOTO. Ghirozenii nu vor mai trebui să își facă buletinul la Timișoara. Devine funcțional noul SPCLEP # Timis Online
Ionuț Stănușoiu, primarul comunei Ghiroda, anunță că devine funcțional Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) al comunei. Astfel, locuitorii satelor Ghiroda și Giarmata Vii nu vor mai trebui să vină până la Timișoara pentru a-și schimba actele de identitate.
FOTO. Arena Eroii Timișoarei va fi deținută și de Primăria Timișoara, și de Consiliul Județean Timiș # Timis Online
Arena Eroii Timișoarei, stadionul ridicat de Primăria Timișoara momentan din bugetul local, va fi împărțit, în acte, și cu Consiliul Județean Timiș. Instituția condusă de Simonis s-a angajat să suporte 20 de milioane de lei din costul de construcție.
V-ar plăcea să înotați o oră cu David Popovici? Campionul național, mondial și olimpic la natație, incontestabil unul dintre cei mai admirați și celebri români ai acestui moment, oferă o sesiune de înot în sprijinul copiilor și tinerilor cu dizabilități.
Joi, 2 octombrie, studenții cazați în căminul 15, care se află în Complexul Studențesc din Timișoara, s-au confruntat cu o situație neașteptată, apa a început să curgă din tavan în mai multe camere, iar fisurile tavanului erau vizibile cu ochiul liber. Filmări trimise de studenți au surprins întreaga situație.
Expoziții, conferințe și tururi ghidate. Timișorenii au o lună să descopere barocul pierdut # Timis Online
Prin intermediul proiectului „Heritage of Timișoara: Baroque – În căutarea barocului pierdut”, Asociația „Prin Banat” oferă publicului o lună de expoziții, conferințe și tururi ghidate care readuc în atenția publicului moștenirea barocă a Timișoarei.
Un stomatolog indian din Dumbrăvița, reținut de polițiști după ce ar profesa ilegal în estetică # Timis Online
Doi medici, unul din Arad și unul din Timiș, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi efectuat intervenții estetice pentru care nu erau calificați, ei fiind de profesie stomatologi.
VIDEO. Continuă lucrările de peste 4 milioane de euro de la Gara de Nord din Timișoara # Timis Online
CFR Infrastructură Timișoara prezintă noi imagini de pe șantierul Gării de Nord din Timișoara. Se lucrează atât la corpul C2, cel mai înalt, cât și la corpul adiacent C3.
Cornelia-Elena Micicoi de la USR, desemnată de Guvernul Bolojan în funcția de prefect al județului Timiș. A depus jurământul # Timis Online
Cornelia-Elena Micicoi de la USR, fost consilier județean, desemnată de Guvernul Bolojan să ocupe funcția de prefect al județului Timiș, a depus, vineri, la Palatul Administrativ, jurământul de credință.
Nord One, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Timișoara și pionier în construcția de locuințe nZEB – clădiri cu consum energetic aproape zero – participă în weekendul 4-5 octombrie la Târgul Imobiliar Timișoara, organizat la Iulius Congress Hall. Vizitatorii standului Nord One vor putea beneficia de reduceri finale la apartamente și vor avea șansa de a participa la un concurs cu un premiu consistent.
Noi restricții de trafic, în mai multe zone din Timișoara. Vor fi în vigoare câteva săptămâni bune # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că trei străzi din Timișoara vor avea restricții de circulație în perioada următoare. Două dintre aceste măsuri se aplică timp de o lună și jumătate. A treia, „doar” timp de aproape trei săptămâni.
„Timișoara Decide!” 2025: Elevii de la CNB decid cum investesc 50.000 de lei oferiți de Primărie # Timis Online
Colegiul Național Bănățean a dat startul ediției 2025 a proiectului de bugetare participativă „Timișoara Decide!”, inițiativă prin care elevii pot propune și vota proiecte menite să răspundă nevoilor reale din școli.
OncoHelp marchează 20 de ani de la înființare prin „Dovleacul Roz” și un nou corp de clădire pentru pacienții oncologici # Timis Online
Asociația OncoHelp aniversează anul acesta două decenii de existență, perioadă în care a devenit una dintre cele mai importante structuri medicale în lupta împotriva cancerului în vestul țării. Înființată în 2005, organizația a oferit sprijin și tratament pentru zeci de mii de pacienți oncologici.
Aproape 500 de localuri din Timișoara, amendate în ultimele șase luni de Poliția Locală # Timis Online
Desfășurarea de acte de comerț fără avizul emis de Primăria Timișoara sau cu încălcarea mențiunilor din acesta este principala neregulă descoperită de polițiștii locali la restaurante, terase și cafenele în ultimele șase luni ale anului 2025. Agenții au aplicat în perioada menționată aproape 500 de amenzi.
Jabri Properties, un dezvoltator de renume în Timișoara, cunoscut pentru proiectele sale de calitate, se pregăteşte pentru sfârşitul anului 2025 – începutul anului 2026 să dea în folosinţă primele apartamente în complexul rezidențial de pe Strada Martir Dan Carpin, nr. 17.
Încă zece containere pentru colectarea uleiului uzat, în mai multe zone din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că intenționează să extindă rețeaua de „oilboxuri”, de unde firma OilRight SRL colectează uleiul uzat, cu încă zece containere. Proiectul urmează să fie supus votului într-o viitoare ședință a Consiliului Local Timișoara.
XCity Towers devine parte din traseul Noaptea Albă a Galeriilor 2025 Viziteaz expoziție de artă contemporană găzduită în Galeria de Artă de la parterul Tower 3 # Timis Online
Arta contemporană se instalează într-unul din cele mai moderne și vibrante cartiere noi ale Timișoarei, în turnurile rezidențiale de la XCity Towers. XCity Towers își afirmă deschiderea către dialogul dintre comunitate, oraș și artă prin participarea la ediția din acest an a Nopții Albe a Galeriilor (NAG 2025), cel mai important eveniment dedicat artei contemporane din România, care are loc în perioada 3–5 octombrie în București și în alte 16 orașe din țară, inclusiv Timișoara.
Vineri, 3 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a dat startul pregătirilor pentru Târgul de Crăciun # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a demarat organizarea Târgului de Crăciun. Anul acesta, evenimentul va avea loc în perioada 23 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026 în centrul orașului.
Vineri, 3 octombrie, în Piața Libertății au loc evenimente cu ocazia Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat. La CRAFT se desfășoară Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”. Mai puteți merge la teatru sau la expoziții.
Aventuri de neuitat pentru toată familia, la Iulius Town: instalații gigant, „călătorii interstelare” și teatru interactiv # Timis Online
Școlile și grădinițele și-au redeschis porțile pentru micii „bobocei”, iar Iulius Town marchează începutul de toamnă cu un weekend bogat în activități dedicate celor care tocmai s-au întors din vacanță.
Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit joi Istanbulul, cel mai mare oraș al Turciei, provocând panică în rândul locuitorilor și determinând pe mulți să iasă în stradă, potrivit martorilor citați de Reuters și Agenția pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), citate de Agerpres.
