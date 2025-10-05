Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
Fanatik, 5 octombrie 2025 21:40
Istvan Kovacs, eroare în startul partidei, când a dictat lovitură de pedeapsă pentru FCSB la un duel corect între Romanchuk și Bîrligea. Decizia, corectată după intervenția VAR, i-a enervat pe fanii olteni.
