Mogulul Sârbu și extremistul Simion pregătesc suspendarea lui Nicușor Dan: ”Face România de râs”

20:40

Doi adolescenți în vârstă de 15 ani din județul Timiș au fost reținuți de polițiști, după ce au furat motorină din utilajele Primăriei Dumbrava. Când le-au percheziționat locuințele, polițiștii au avut pate și de surprize. Potrivit IPJ Timiș, adolescenții ar fi furat aproximativ 400 de litri de motorină din autovehiculele și utilajele unei unități administrative […]