Asia Express, 5 octombrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, probleme în drum spre următoarea misiune. Ce probă au primit concurenții

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu sunt împreună de câteva săptămâni. Relația lor pare că evoluează din ce în ce mai bine, iar cei doi se afișează tot mai des împreună. Asistenta de la Neatza a vorbit despre lucrurile pe care ea le consideră esențiale într-o relație, lucruri cu care și iubitul ei a fost de acord.