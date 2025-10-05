Măsuri de redresare economică în Germania
Ziarul Lumina, 5 octombrie 2025 21:40
Prima economie a Europei va fi din nou competitivă, a promis cancelarul german Friedrich Merz după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat un pachet de măsuri de relansare economică, care vizează, printre altele,
21:50
Că lumea începe să trăiască într-o realitate paralelă, nimic nou. După ce am văzut acum câțiva ani o femeie măritându-se cu o gară (nu și cu toți cei care treceau pe-acolo), iar o alta căsătorindu-se cu
Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta am reușit să vizităm mai multe orașe decât am fi putut spera: Cluj, Sighet, Satu Mare, Oradea, Deva, Târgu Jiu, Craiova în România, Nessebar, Ravda, Pomorie, Burgas, Sozopol
Mai ales cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale, orice om de bună-credință va putea observa că Biserica s-a remarcat făcând o zidire exemplară, ca pentru Dumnezeu. În general, lucrul pe șantierele ei nu me
A fost odată un rege care trebuia să ofere un premiu artistului care va picta cel mai frumos tablou cu imaginea păcii. Mulţi pictori şi-au încercat talentul. Dintre toate operele de artă, regele a ales două.
Toamna este socotită de unele persoane a doua primăvară, datorită multitudinii de culori cu care se înveșmântează, în urma scăderii sintezei de clorofilă, pe fondul diminuării intensității luminii. Aceste
La Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași (MMRMI) poate fi vizitată expoziția „Dezvoltare durabilă: perspectivă istorică în zona Văii Prutului Mijlociu”, parte din proiectul internațional „Gateways
Modul în care arată interioarele caselor maramureșene de astăzi este subiectul unei discuții incluse în seria „Conferințele de la Șosea”, care va avea loc mâine, 7 octombrie, la Muzeul Național al
Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă numerar pentru situaţiile de urgenţă, sugerează un studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), care argumentează că bancnotele rămân o protecţie
Europa pregăteşte un „zid de drone” ca parte a unui plan de apărare împotriva unei eventuale agresiuni din partea Rusiei. Liderii Uniunii Europene au discutat săptămâna trecută, la Copenhaga, despre această
SUA sunt angajate într-un „conflict armat” împotriva cartelurilor drogurilor, a decretat Donald Trump într-o notificare trimisă de Pentagon Congresului cu referire la recentele operaţiuni din largul coastelor Ve
Parlamentarii europeni vor dezbate luni cele două moţiuni de cenzură depuse împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar joi va avea loc votul în plen menit să „evalueze statutul
Comisarul general al României pentru Expo 2025 Osaka, Ferdinand Nagy, a oferit, în numele Pavilionului României, o donaţie de carte Bibliotecii Nakanoshima din Osaka, după cum informează Ministerul Afacerilor
Sfințirea, inaugurarea și deschiderea Catedralei Naționale sau a Catedralei Mântuirii Neamului pentru serviciul liturgic public, începând cu ziua, ce va deveni de acum istorică, de duminică, 26 octombrie 2025, zi
La începutul lunii decembrie 1935, într-o casă mititică din Poiana Mărului, sat al comunei Mălini, în care locuiau învățătorii Eugen și Profira Labiș, s-a născut un băiat. Se apropia sărbătoarea Sfântului Nicolae, așa că numele lui a venit natural. Trei ani mai târziu a sosit pe lume Margareta, apoi, când el era deja adolescent, mezina Teodora. Și părinții, și copiii au fost atașați de oamenii locului, o comunitate marcată de greutăți și de război. Azi, numele lor încă luminează amintirile sătenilor de la Mălini.
Sfânta Parascheva ne învață că tinerețea e momentul cel mai potrivit pentru a-L alege pe Dumnezeu # Ziarul Lumina
La începutul lunii decembrie 1935, într-o casă mititică din Poiana Mărului, sat al comunei Mălini, în care locuiau învățătorii Eugen și Profira Labiș, s-a născut un băiat. Se apropia sărbătoarea
Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului - Luca 8, 5-15)Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și, semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu
Cuvioasa Parascheva, prezență vie, discretă și puternică în viața celor care o cheamă cu credință # Ziarul Lumina
Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută și ca „Ocrotitoarea Moldovei”, este prăznuită în fiecare an la 14 octombrie, fiind una dintre cele mai iubite sfinte ale Ortodoxiei. Moaștele sale se află de peste 350
Canonizarea a 16 sfinţi, anul acesta, de către Biserica Ortodoxă Română, la aniversarea unui secol de patriarhat, şi perspectiva canonizării a 16 femei cu viaţă sfântă (soţii de domnitori, monahii,
După 35 de ani de lucrări, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Galata a primit veșmânt nou de har # Ziarul Lumina
În prima duminică a lunii octombrie, ieșenii din cartierele Mircea cel Bătrân și Galata s-au bucurat de încununarea ostenelilor lor pentru zidirea și împodobirea noii biserici închinate sărbătorii Adormirii
Duminica a 19‑lea după Rusalii a rămas în memoria credincioșilor din satul Mireș, din comuna Sângeru, județul Prahova, ca o zi cu totul specială. În această zi, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul,
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit în Duminica a 19‑a după Rusalii Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, înconjurat de un sobor de preoți
Credincioși, reprezentanți ai Guvernului României, dar și ai Parlamentului României și European au participat în Duminica a 19‑lea după Rusalii, 5 octombrie, la resfințirea bisericii parohiale Apărătorii Pat
În Duminica a 19‑a după Rusalii, 5 octombrie 2025, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Ilarion Felea la Catedrala Arhiepiscopală din Arad # Ziarul Lumina
Duminică, 5 octombrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea.
Chip al iubirii neapuse - stavrofora Macrina Toderuț, stareță și ostenitoare smerită de la Agapia # Ziarul Lumina
Stavrofora Macrina Toderuț, fostă stareță a Mănăstirii Agapia între anii 1992‑1994, are deja o biografie alcătuită din nenumărate osteneli și fapte bune, înscrise ca mărturii ale iubirii pentru Mirele
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXVII, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, pp. 347‑348„Gândește‑te, iubite, cât e de mare virtutea aceasta a iubirii de
Fraților, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci, știe că nu mint! În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă, dar, printr-o fe
Sfânta Haritina a trăit pe vremea lui Diocleţian (284-305) şi a comitelui Dometie. Rămasă orfană de tânără, a fost luată ca slujnică în casă de un om bun şi milostiv pe care-l chema Claudiu. Acela a
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, la Mănăstirea Cernica # Ziarul Lumina
Evlavia și emoția duhovnicească au fost sentimentele care au caracterizat prima prăznuire a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. La Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a avut loc sâmbătă, 4
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, teolog al iubirii Sfintei Treimi și dascăl al Filocaliei # Ziarul Lumina
În secolul al XX-lea, Dumnezeu a dăruit poporului român bine-credincios preoți duhovnicești, înțelepți și mărturisitori, care au luminat prin cuvintele și faptele lor calea oamenilor către Hristos, în
„Sfinţenia este împlinirea umanului“, nota, la începutul unui volum, profesorul de teologie Nichifor Crainic. Îndemnul la sfinţire pe care Hristos îl adresează tuturor oamenilor reprezintă firescul
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau înțelepte, iar cinci erau
Fraților, nu fiți copii la minte. Fiți copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiți desăvârșiți. În Lege este scris: «Voi grăi acestui popor în alte limbi și prin buzele altora, și nici așa nu vo
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae; Sf. Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei # Ziarul Lumina
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae s‑a născut în 16 noiembrie 1903, în satul Vlădeni, din județul Brașov, fiind cel mai mic dintre fiii binecredincioșilor creștini Ieremia și Reveca. De mic, tânărul Dumitru iubea slujbele Bisericii și citirea Sfintei Scripturi. A învățat la școala primară din satul natal și, cu mari eforturi, a urmat cursurile Liceului „Andrei Șaguna” din Brașov. A studiat, apoi, la Facultatea de Teologie din Cernăuți, cu sprijinul Mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului, care mai târziu l‑a trimis la Atena pentru a‑și însuși limba greacă și a‑și desăvârși pregătirea teologică. În anul 1929, a devenit dascăl la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, unde și‑a format mulți ucenici. După un an, Dumitru s‑a căsătorit cu Maria Mihu, alături de care a întemeiat o frumoasă familie creștină cu trei copii. Primii doi prunci au adormit întru Domnul la vârste fragede, această încercare provocând multă durere părinților. Tânărul teolog a primit hirotonia întru diacon în 1931, iar, un an mai târziu, marele dar al preoției, dovedindu‑se un ales slujitor al Bisericii lui Hristos. Între anii 1936 și 1946 a condus Academia Teologică Andreiană. Tot în această perioadă, el s‑a aplecat cu multă evlavie asupra textelor filocalice, pe care le‑a tradus treptat, la început fiind ajutat de ucenicii săi, aflați în obștea Mănăstirii Sâmbăta de Sus: Cuvioșii Arsenie Boca și Serafim Popescu. Și‑a încheiat activitatea de dascăl la Sibiu, la presiunea autorităților comuniste, în 1947 fiind transferat la Facultatea de Teologie din București ca profesor la catedra de Ascetică și Mistică, ulterior încredințându‑i‑se și catedra de Teologie Dogmatică. La București, Sfântul Dumitru a locuit împreună cu familia în casa parohială a Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Vechi și, în scurt timp, a început să participe la întâlnirile mișcării isihaste „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim, unde obișnuia să citească celor de față din noile sale traduceri ale scrierilor Sfântului Grigorie Palama, aducând, astfel, o fundamentare teologică și patristică năzuințelor pentru rugăciune și isihie. În 4 septembrie 1958, Părintele Dumitru Stăniloae a fost arestat de autoritățile comuniste pentru legăturile pe care le‑a avut cu persoanele implicate în mișcarea „Rugul Aprins”. Sfântul Dumitru și‑a săvârșit anii de temniță grea în închisorile de la Jilava și Aiud, răbdând multe chinuri, insulte și umilințe. Peste ani, Părintele Dumitru avea să mărturisească faptul că temnița a fost o „școală a rugăciunii”. După cinci ani de detenție, a fost eliberat, în 15 ianuarie 1963. Vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina i‑a încredințat apoi un post în administrația Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar din 1965 a reușit să îl readucă la Institutul Teologic ca profesor și îndrumător pentru doctoranzi. A fost deosebit de cinstit în lumea ortodoxă, mai ales de monahii din Muntele Athos, care, citându‑l în Tomosul din anul 1975, îl numeau „venerabilul dascăl ortodox de teologie”. În ultima parte a vieții, Sfântul Dumitru s‑a îmbolnăvit de cancer la stomac. El a fost spovedit pe patul de suferință de părintele său duhovnicesc, Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, care l‑a încurajat să‑și poarte suferințele bolii cu încredere în Dumnezeu. Înainte de mutarea sa din această viață, Sfântul Dumitru Stăniloae a fost cercetat, în timpul rugăciunii, de Dumnezeu, de Maica Domnului și de sfinți. Bineplăcând lui Dumnezeu și oamenilor, prin viețuirea sa înaltă, și‑a sfârșit viața aceasta în ziua de 4 octombrie 1993, fiind înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica.
Primirea cinstitelor moaște ale Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica # Ziarul Lumina
Cu o zi înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a avut loc primirea cinstitelor moaște ale sfântului mare teolog
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, anul universitar 2025-2026 a început cu rugăciune. În dimineața zilei de 3 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,
În această după-amiază, Biblioteca Sfântului Sinod din București a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, dedicat proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, considerat cel mai important teolog ortodox al secolului al 20 -lea.
Biserica Ortodoxă Română, prin Federația Filantropia, continuă să își manifeste solidaritatea față de poporul sirian greu încercat de cutremurul devastator din februarie 2023. Astfel, în data de 15 iulie
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, joi, 2 octombrie, la Casa „Cornea Brăiloiu” din Târgu Jiu, a avut loc Consfătuirea profesorilor de religie din județul Gorj.Au
În ziua de prăznuire a Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian și a Sfintei Mucenițe Iustina fecioara, 2 octombrie, a fost sfințit noul sediu al Atelierului de lumânări „Lumină lină” din incinta Centrului
Mănăstirea Brebu, județul Caraș‑Severin, și‑a sărbătorit hramul de praznicul Acoperământul Maicii Domnului, 1 octombrie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Ca
Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului a organizat în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice o activitate la Centrul social catedral „Sfânta Treime” din incinta Catedralei
La Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida, s‑au desfășurat consfătuirile anuale ale profesorilor de religie din județul Sălaj. Consfătuirea a fost un prilej de reflecție asupra activităților
La hramul Catedralei Episcopale „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de patru ierarhi, în prezenţa a numeroşi
Sfântul Simeon Metafrastul, Parafrază în 150 de capete, 119-121, în Filocalia (2001), vol. 5, p. 338„Aceasta înseamnă a ne curăți pe noi înșine de toată întinăciunea trupului și a duhului (II
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și, la vremea potrivită, a trimis
În istoria creştinismului sfinţii au fost oamenii care au apărat dreapta credinţă, mărturisind-o chiar cu preţul vieţii. Ei sunt eroii credinţei, modele pentru noi în urmarea lui Hristos, reprezentând
Dacă vreun scriitor cu adevărat iscusit ar avea răgazul să călătorească pe urmele Mitropolitului Hrisostom, care a viețuit în partea de sud-vest a Muntelui Athos, în preajma locului ocrotit de Sfântul Cuvios
Proclamarea canonizării Părintelui Dumitru Stăniloae constituie cu siguranță cel mai fericit prilej de a medita la teologia sfințeniei pe care marele nostru dascăl a elaborat-o de-a lungul vieții și de a observa faptul că el a întrupat-o în propria ființă, adevărul celor afirmate fiind confirmat de adevărul celor trăite. Genialitatea, unicitatea și specificul acestei teologii experiențiale se confirmă prin viața sa trăită „în Hristos și în Biserică”, jertfită pe altarul propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, prin scris sau prin viu grai, pe altarul familiei și pe altarul comuniunii generoase, sincere și delicate, al comunității în mijlocul căreia a adus lumina cunoașterii și a iubirii lui Dumnezeu Cel în Treime închinat și preaslăvit.
