Sâmbăta Morților: Tradițiile pe care trebuie să le urmezi și rețeta de colivă pe care trebuie să o prepari pentru a-i cinsti pe cei adormiți
Gândul, 5 octombrie 2025 21:40
Anual, în prima sâmbătă din luna noiembrie, se sărbătoresc „Moșii de Toamnă. I se mai spune și „Sâmbătă Morților”. Anul acesta, sărbătoarea pică sâmbătă, 1 noiembrie, potrivit calendarului ortodox. Este o sărbătoare dedicată celor dragi trecuți în neființă, în Viața de Apoi. În această zi, credincioșii se roagă pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor. Tradițiile […]
• • •
Acum 10 minute
21:50
Anual, în prima sâmbătă din luna noiembrie, se sărbătoresc „Moșii de Toamnă. I se mai spune și „Sâmbătă Morților”. Anul acesta, sărbătoarea pică sâmbătă, 1 noiembrie, potrivit calendarului ortodox. Fiind o sărbătoare dedicată celor dragi trecuți în neființă, în Viața de Apoi, credincioșii se roagă în această zi pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor. Tradițiile […]
Acum 30 minute
21:40
Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele” # Gândul
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că Direcția Națională Anticorupție are dosare în lucru legate de finanțarea campaniilor electorale pentru mai toate partidele politice din România. Declarația vine în contextul tensiunilor dintre DNA și președintele Nicușor Dan, care a criticat public activitatea instituției. „Avem dosare cu finanțarea campaniei pentru […]
21:40
Anual, în prima sâmbătă din luna noiembrie, se sărbătoresc „Moșii de Toamnă. I se mai spune și „Sâmbătă Morților”. Anul acesta, sărbătoarea pică sâmbătă, 1 noiembrie, potrivit calendarului ortodox. Este o sărbătoare dedicată celor dragi trecuți în neființă, în Viața de Apoi. În această zi, credincioșii se roagă pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor. Tradițiile […]
Acum o oră
21:10
Austeritate cu portițe. Adrian Câciu acuză Guvernul Bolojan că „FENTEAZĂ legea”. Cum a ocolit șeful Cancelariei interdicția privind mașinile noi # Gândul
Deși premierul și echipa sa vorbesc despre tăieri și economii, Cancelaria prim-ministrului a găsit o metodă de a ocoli interdicția privind achizițiile de mașini pentru instituțiile publice. Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, acuză Guvernul că „fentează legea”, după ce instituția condusă de Mihai Jurca a închiriat autoutilitare Dacia, în loc de autoturisme, pentru a […]
Acum 2 ore
20:50
Caz GRAV în Vrancea: Copil ucis de câinii vagabonzi. Familia nu anunțase dispariția copilului # Gândul
Un băiat de 3 ani a fost ucis de o haită de câini maidanezi în Mărăsești. El plecase de acasă fără știrea părinților. De altfel, familia nici nu a anunțat dispariția copilului la autoritățile locale. Localnicii se plâng că le e frică să mai iasă în stradă din cauza haitelor de câini, iar în ciuda […]
20:50
Andrej Babis, liderul partidului conservator ANO 2011 care tocmai a câștigat alegerile legislative din Republica Cehă cu 27,1%, nici n-a ajuns prim-ministru, și deja a provocat prima tensiune în relațiile cu Bruxelles. Politicianul de dreapta a spus „NU Ucrainei”. Babis le-a promis alegătorilor că pe durata guvernării ANO 2011, Cehia nu va accepta aderarea Ucrainei […]
20:40
Andrej Babis, liderul partidului conservator ANO 2011 care tocmai a câștigat alegerile legislative din Republica Cehă cu 27,1%, nici n-a ajuns prim-ministru, și deja a provocat prima tensiune în relațiile cu Bruxelles. Politicianul de dreapta a spus „NU Ucrainei”. Babis le-a promis alegătorilor că pe durata guvernării ANO 2011, Cehia nu va accepta aderarea Ucrainei […]
20:20
Un băiat de 3 ani a fost ucis de o haită de câini maidanezi în Mărăsești. El plecase de acasă fără știrea părinților. De altfel, familia nici nu a anunțat dispariția copilului la autoritățile locale. Localnicii se plâng că le e frică să mai iasă în stradă din cauza haitelor de câini, iar în ciuda […]
20:20
Imagini din infernul INUNDAȚIILOR din Bulgaria. Țara vecină s-a confruntat cu pagube uriașe # Gândul
Inundațiile din Bulgaria au produs pagube imense, dar și pierderi de vieți omenești, iar autoritățile intervin în continuare pentru a ajuta persoanele afectate de ploile torențiale. Cadavrul unei rusoaice în vârstă de 58 de ani a fost descoperit în stațiunea Elenite, aceasta fiind a patra victimă confirmată a inundațiilor recente de pe coasta bulgară a […]
20:20
Omul care îi păzea voturile lui Mircea Geoană la alegerile anulate din 2024, vehiculat pentru poziția de consilier în echipa lui Nicușor Dan # Gândul
Cosmin Alexandru Soare-Filatov, avocat și cadru universitar, este numele care circulă în prezent ca posibil viitor consilier prezidențial în echipa lui Nicușor Dan, după cum Gândul a relatat AICI. În mod interesant, Filatov nu este străin de politică. În toamna anului 2024, el apărea pe site-ul Biroului Electoral Central drept reprezentant al Partidului România în […]
20:00
După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O tradiție veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o # Gândul
Nu doar că și-a găsit bărbatul ideal, dar a dat și lovitura vieții sale. Shrestha Elena-Daniela, o româncă, s-a măritat cu Balaram, un bărbat din Nepal care își câștigă pâinea în țara noastră, și a avut parte de o adevărată surpriză. După nuntă, ea a plecat cu soțul în țara lui natală, pentru o scurtă […]
Acum 4 ore
19:40
Manifestul lui Mircea DINESCU: „Cînd am scris că nemțălăule-un dulap / dar nu de soi / mi-ați vărsat în cap hîrdăul / dați-mi pielea înapoi!” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a publicat pe Facebook o poezie nouă, plină de ironie și revoltă, intitulată „Dați-mi pielea înapoi!”. În versurile sale, Dinescu vorbește despre sărăcie, nedreptate și lipsa de curaj a oamenilor, dar și despre felul în care societatea a uitat valorile și libertatea de altădată. „Dați-mi pielea înapoi!Pamfletar de viță vechepus de […]
19:20
Ipocrizia NICUȘORIȘTILOR. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei # Gândul
Pare că frigul și lipsa apei calde au devenit o descoperire recentă pentru unii dintre apropiații fostului primar general Nicușor Dan. Ana Ciceală, fost consilier general USR și unul dintre cei mai vechi și apropiați colaboratori ai președintelui României, a sărit recent la gâtul actualului primar interimar, Stelian Bujduveanu, după ce Nicușor Dan a plecat […]
19:00
Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inextricabil materia, spațiul și timpul # Gândul
Cuvântul „ateist” provine din cuvântul „athéisme” din limba franceză , care este datat din anul 1587, care semnifică „o persoană care nu crede în Dumnezeu sau care îi neagă existența lui Dumnezeu”. Dacă în Evul Mediu, oamenii atei riscau să fie condamnați de către inchizitori să fie arși pe rug sau spânzurați (așa cum a pățit […]
18:50
VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți # Gândul
Opt persoane au fost arestate și 20 de polițiști au fost răniți în ciocniri între protestatari pro-palestinieni și Poliție la Barcelona, au anunțat autoritățile spaniole duminică. Manifestanții au vandalizat magazine despre care au susținut că au legături cu Israelul, în timpul unui marș în mare parte pașnic la care au participat 70.000 de protestatari, sâmbătă, […]
18:40
Viktor Orban anunță ÎMPRUMUTURI ieftine pentru companii înainte de alegerile de anul viitor # Gândul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat sâmbătă un nou program de împrumuturi ieftine pentru întreprinderile mici și mijlocii, la o rată fixă a dobânzii de 3%, care va fi lansat luni, înaintea alegerilor din 2026. Aflat la putere din 2010, liderul naționalist se confruntă cu ceea ce analiștii spun că ar putea fi cele mai […]
18:30
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza „în zilele următoare”. Într-o declarație televizată, el a mai spus că gruparea „Hamas va fi dezarmată și Gaza va fi demilitarizată – fie pe calea ușoară, fie pe calea grea, dar acest lucru se va realiza”, transmite BBC. Comentariile vin […]
18:10
Ce s-a ales de Ivan Budincevic, unul dintre cei mai mari portari din Europa. O accidentare gravă l-a împins să-și încheie cariera la 33 de ani # Gândul
Îți mai amintești de Ivan Budincevic, cel care a fost campion al Iugoslaviei, dar și unul dintre cei mai mari portari din Europa? La vârsta de 33 de ani, o accidentare gravă l-a forțat să își încheie cariera de sportiv. Acum, la aproape 40 de ani distanță, se află într-o situație dificilă, trăind din pensia […]
18:10
Vladimir Putin spune că relațiile Rusiei cu SUA ar fi DISTRUSE dacă Washingtonul va trimite rachete Tomahawk Ucrainei # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că, dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri în interiorul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relației dintre Moscova și Washington. Sursa foto: Profimedia
18:00
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” îl aduce ca invitat pe scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. Cunoscut pentru preocupările sale legate de istorie, identitate națională și patrimoniu cultural, Daniel Roxin aduce în fața publicului perspective originale și documentate despre trecutul și prezentul nostru. Daniel […]
Acum 6 ore
17:30
Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere # Gândul
„Trebuie să știm, fiecare dintre noi, ce ni se oferă să mâncăm” își începe lecția despre mere Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Așa cum a anunțat cu ocazia lansării partidului nou-înființat, al cărui președinte este, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), Piedone și-a făcut propriul ANPC. Nu dă amenzi și […]
17:30
Obișnuiești să îți usuci hainele pe calorifer iarna? Acest aspect, spun unii dintre specialiști, nu ar fi unul potrivit, deoarece ar putea declanșa anumite probleme de sănătate. Iată mai jos, în articol, ce pericol se ascunde în spatele acestui gest. În timpul sezonului rece, multe dintre persoanele care locuiesc la bloc aleg să își usuce […]
17:20
PROTESTE în Georgia după ce partidul aflat la guvernare a câștigat alegerile locale. Manifestanții au încercat să intre în Palatul Prezidențial # Gândul
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a revendicat victoria în cadrul alegerilor locale organizate sâmbătă în țară și care au fost boicotate de cele două blocuri principale de opoziție. Zeci de mii de oameni au intrat în capitala Tbilisi sâmbătă, pentru a mărșălui împotriva Guvernului, pe care îl acuză că a readus țara în […]
17:10
EXCLUSIV. Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect” # Gândul
Firul vieții bolnavilor de cancer s-a încurcat în plasa țesută, pe de o parte, de beneficiile profesionale ale magistraților, pe de altă parte, de interesele politice ale guvernului Bolojan. Altfel spus, dreptul la viață al acestor pacienți depinde de deznodământul care va fi pronunțat de CCR pe legea reformei pensiilor magistraților. În contextul în care […]
17:10
„Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist # Gândul
În urmă cu zece ani, Comitetul de Investigații al Rusiei a redeschis ancheta privind uciderea țarului Nicolae al II-lea și a familiei sale în 1918, la insistențele Bisericii Ortodoxe Ruse. Anchetatorii federali au exhumat cadavrele Romanovilor – ultima familie conducătoare a Imperiului Rus – și au efectuat teste ADN suplimentare pentru a confirma autenticitatea rămășițelor […]
17:10
„Trebuie să știm, fiecare dintre noi, ce ni se oferă să mâncăm” își începe lecția Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Așa cum a anunțat cu ocazia lansării partidului nou-înființat, al cărui președinte este, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), Piedone și-a făcut propriul ANPC. Nu dă amenzi și nu răstoarnă […]
17:10
„Când frigiderul e gol, lucrurile nu mai stau chiar așa.” Aşa a început fostul premier, Adrian Năstase, o reflecţie despre realitatea politică şi socială actuală, în cadrul cele mai recente ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache. Discuția a pornit de la nemulțumirile tot mai mari din societate și de la situația politică actuală, […]
17:10
Europa, lovită de FURTUNI. Zboruri anulate, pene de curent și copaci căzuți din cauza ciclonului mediteranean # Gândul
Mai multe regiuni din Europa au fost lovite de o furtună puternică. Zeci de zboruri au fost anulate, iar pompierii au avut sute de intervenții. În Bruxelles au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, potrivit agenţiei belgiene de ştiri Belga. […]
17:10
Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata # Gândul
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a inaugurat vineri secțiunea Novi Sad-Subotica a căii ferate de mare viteză care leagă Serbia de Ungaria. Aceasta este prima parte a proiectului care devine acum operațională în Serbia. Un tren a plecat dimineața din Belgrad și a ajuns în Subotica în aproximativ o oră, unde a avut loc ceremonia oficială […]
17:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
17:00
Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: Datoria publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării # Gândul
Conform ultimelor date prezentate de Ministerul Finanțelor, datoria publică a României a atins un nou record: 57,2% din PIB-ul țării. Suma a crescut la 1.040,62 miliarde de lei. În luna mai 2025, datoria publică a României era de 1.034,71 miliarde de lei, ceea ce însemna 56,8% din PIB, transmite Forbes. Datoria pe termen mediu și […]
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:40
Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz # Gândul
Zanzibar este considerat un „colț de Rai” cu peisaje spectaculoase cu apă turcoaz și o floră și faună aparte. De altfel, insula din Tanzania este adorată de mulți turiști, acolo regăsindu-se și una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Totuși, ce trebuie să știi înainte de a te muta în arhipelag? O româncă a […]
16:20
Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că pregătește un proiect de lege prin care românii cu venituri sub 3.000 de lei pe lună ar putea plăti doar 1 leu/kWh pentru energia electrică. Propunerea ar urma să-i protejeze pe cei mai vulnerabili de creșterea facturilor din iarna care vine – dar fără să fie clar cum […]
16:10
Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit la o locuință aflată în fondul forestier din satul Sadău, comuna Brodina, județul Suceava. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la acumulatorul unui echipament electric de lucru, lăsat sub tensiune. Din fericire, nu au existat victime. „Pompierii militari au intervenit, duminică dimineață, în jurul orei 9:00, pentru […]
16:00
„Trumpistul” Andrej Babis, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, are afaceri URIAȘE în România. Unde a investit # Gândul
Andrej Babis, fost premier al Cehiei și marele câștigător al alegerilor parlamentare de săptămâna aceasta din țară, are afaceri importante și în România. Miliardarul născut în Slovacia a făcut în luna august o tranzacție importantă pe piața din România, după cum notează publicația Seznam Zprávy. Agrofert, conglomeratul deținut de Babis, liderul mișcării ANO, a făcut […]
16:00
Ion Țiriac a dat lovitura pe piața imobiliară. Ce sumă va încasa magnatul, după vânzarea unei clădiri cu suprafața de peste 8.000m² # Gândul
Ion Țiriac (86 de ani) a semnat un antecontract pentru vânzarea unei clădiri din București, care are o suprafață de peste 8.000m². Este vorba despre clădirea de birouri din centrul Capitalei, aproape de Piața Romană. Acum, magnatul român, care deține o colecție impresionantă de vehicule istorice și moderne, „marchează” o nouă lovitură pe piața imobiliară. […]
Acum 8 ore
15:40
Radu Drăgușin, internaționalul român care evoluează la Tottenham Hotspur, a stat de vorbă, duminică după-amiază, la taclale într-un eveniment organizat de unul dintre partenerii săi. Fotbalistul de 23 de ani a dezvăluit în premieră cum a trăit primele zile după grava accidentare din luna ianuarie. Momentul adevărului pentru Radu Drăgușin! „Am învățat din nou cum […]
15:30
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică” # Gândul
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre regii spanioli care „revendicau rădăcini din lumea dacică”. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul. […]
15:30
Prima REACȚIE a lui Traian Băsescu după eliberarea Elenei Udrea:”Ar fi fost un bun politician” # Gândul
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit pentru prima dată despre Elena Udrea după ce aceasta a fost eliberată din închisoare, la Realitatea PLUS. Traian Băsescu a subliniat faptul că fostul ministru al Turismului ar fi avut un parcurs politic remarcabil „dacă nu ar fi avut probleme” și a subliniat că nu a avut […]
15:20
Sorin Oprescu ajunge mâine în fața unui procuror grec. Va fi întrebat dacă acceptă PREDAREA către România # Gândul
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va ajunge mâine dimineață în fața unui procuror din Salonic, pentru o audiere în cadrul procedurii privind mandatul european de arestare emis pe numele său. Potrivit unor surse Gândul, procurorul îl va întreba pe Oprescu dacă acceptă să fie predat autorităților române. Dacă fostul edil își dă acordul, acesta […]
15:10
Încearcă să nu-ți irosești energia în prea multe direcții. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 6 octombrie 2025. Berbec Este foarte important să nu încerci să câștigi dragostea și aprecierea altcuiva controlându-i deciziile. Este timpul să lași oamenii din jurul tău să-și stabilească propriile reguli și limite. Oferă acelei persoane speciale spațiul […]
15:10
Andrej Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia, se declară „loial Europei”. „Vreau ca Europa să funcționeze bine” # Gândul
Andrej Babis, fost premier al Cehiei, a jurat loialitate față de Europa în timpul întâlnirii sale cu președintele pentru a începe discuțiile privind formarea unui nou guvern duminică, la o zi după ce mișcarea sa a obținut primul loc în cadrul alegerilor parlamentare. Rezultatele finale au arătat că partidul ANO al lui Babis a câștigat […]
14:50
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării” # Gândul
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre un studiu de paleogenetică efectuat asupra situației genetice a europenilor. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi […]
14:50
Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică” # Gândul
Daniel Roxin, jurnalist și scriitor, a fost invitat în cel mai nou podcast ALTCEVA, cu Adrian Artene. El a vorbit despre adevărul îngropat al Sarmisegetuzei Regia, un subiect preferat de mulți pasionați de istorie și nu numai. El a spus că la Sarmisegetuza Regia se află mult mai multe lucruri decât ceea ce se poate […]
14:40
Interviu INEDIT cu prinţul William:”2024 a fost cel mai greu an al vieții mele. Sunt mândru de soția mea și de tatăl meu” # Gândul
Prinţul William a declarat că 2024, anul în care soţia sa, Kate, prinţesa de Wales, şi tatăl său, regele Charles al III-lea, au urmat tratamente pentru cancer, a fost cel mai greu an al viețiii sale. Moștenitorul tronului a făcut mărturisiri fără perdea într-un interviu inedit acordat actorului Eugene Levy la Windsor, pentru emisiunea Apple […]
14:10
Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite” # Gândul
În cel mai nou episod al podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene, a fost invitat scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. El a vorbit, printre altele, și despre Tăblițele de la Tărtăria: au fost sau nu acestea prima scriere din lume? Iată dialogul dintre Adrian Artene și scriitorul Daniel Roxin […]
14:00
Serviciile ucrainene de informații acuză CHINA că ar furniza Rusiei date despre țintele din Ucraina # Gândul
China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial ucrainean de informații de rang înalt. Oleh Alexandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe a Ucrainei, a declarat agenției de știri de stat Ukrinform că China transmite informații din satelit despre […]
14:00
După patru luni, Nicușor Dan își numește mâine garnitura de consilieri. Printre ei, Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca. Peste zece numiri vor fi făcute, iar mulți dintre foștii colaboratori ai președintelui de la Primăria Capitalei se vor transfera la Cotroceni # Gândul
După îndelungi calcule, la mai bine de patru luni de la instalarea în funcția de președinte, Nicușor Dan pare, în sfârșit, pregătit să-și numească echipa de la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, șeful statului urmează să anunțe luni, 6 octombrie, numirea oficială a noilor consilieri prezidențiali. Este vorba despre un grup de peste […]
14:00
Atunci când vine frigul, multe persoane tind să țină geamurile închise, pentru a nu lăsa aerul rece să pătrundă în interior. Totuși, susțin specialiștii, acest aspect nu ar fi tocmai pozitiv pentru sănătate. Aerul închis, care este plin de poluanți și microbi, ar putea să dăuneze mai mult sănătății, spre deosebire de frig. De aceea, […]
