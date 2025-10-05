Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”

14:00

Atunci când vine frigul, multe persoane tind să țină geamurile închise, pentru a nu lăsa aerul rece să pătrundă în interior. Totuși, susțin specialiștii, acest aspect nu ar fi tocmai pozitiv pentru sănătate. Aerul închis, care este plin de poluanți și microbi, ar putea să dăuneze mai mult sănătății, spre deosebire de frig. De aceea, […]