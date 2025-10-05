Ediţia 06 octombrie 2025 epaper
Ziarul Financiar, 5 octombrie 2025 21:45
Ediţia 06 octombrie 2025 epaper
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
Acum 4 ore
20:00
19:15
Acum 6 ore
17:45
17:30
Acum 8 ore
15:15
Acum 12 ore
13:15
12:45
Bitcoin a spart un nou maxim istoric după închiderea guvernului din SUA, care a generat un val de apetit de risc pentru investitori şi a dus la o nouă explozie pe piaţa crypto. Bitcoin se tranzacţiona duminică la petse 125.000 de dolari. ”Multe active, inclusiv acţiuni, aur şi chiar obiecte de colecţie precum cardurile Pokémon, ating maxime istorice” # Ziarul Financiar
12:30
Ce faci când îţi intră salariul? Pe ce dai prima oară bani? Ce ar trebui să faci ca să ai grijă de tine din viitor # Ziarul Financiar
La 20 de ani sigur ieşi la cafea cu gaşca să puneţi la cale următoarea vacanţă şi, sigur, o faceţi din timp pentru că e nevoie să economisiţi ceva până când vă urcaţi în următorul avion. Gândul economisirii pentru pensie e poate prea îndepărtat acum pentru tine ca să îl iei în serios, dar cum ar fi să priveşti lucrurile puţin altfel?
12:30
12:15
11:45
11:30
11:30
10:30
Ieri
21:30
Miliardarul ceh Andrej Babiš, cu afaceri de peste 200 mil. euro în România, este pe cale să revină la putere după ce a obţinut o victorie decisivă în alegerile parlamentare, promiţând să anuleze patru ani de austeritate, să naţionalizeze CEZ şi să reducă sprijinul militar acordat Ucrainei # Ziarul Financiar
19:15
19:15
19:15
Silvia Brumaru, Director Sales, IQVIA Romania & Republica Moldova: Primele zece cele mai importante arii terapeutice cele mai importante din România realizează circa 50% din vânzările de medicamente. Clasa de oncologie este cea mai importantă şi are o creştere de 20% în ultimele 12 luni # Ziarul Financiar
18:15
Sfârşitul războiului? Israelul a anunţat că se pregăteşte pentru eliberarea tuturor ostaticilor, după ce Hamas a acceptat parţial planul lui Donald Trump pentru a pune capăt războiului de doi ani din Gaza, iar preşedintele american a ordonat Israelului să îşi oprească „imediat” ofensiva # Ziarul Financiar
17:15
17:15
Sfârşitul răzbioului? Israelul a anunţat că se pregăteşte pentru eliberarea tuturor ostaticilor, după ce Hamas a acceptat parţial planul lui Donald Trump pentru a pune capăt războiului de doi ani din Gaza, iar preşedintele american a ordonat Israelului să îşi oprească „imediat” ofensiva # Ziarul Financiar
17:15
14:00
13:30
12:30
Cum ar putea pune capăt vizele de 100.000 de dolari ale lui Trump erei glaciare care a lovit IT-ul românesc. Ionuţ Antiu, pricipal software architect, Antiu Consulting: Companiile americane vor aduce mai puţini oameni în SUA şi se vor orienta către mărirea echipelor din afara ţării şi outsourcing VIDEO # Ziarul Financiar
11:30
10:30
09:45
00:15
METRO îşi extinde magazinele din România: „Între 2022 şi 2025, investiţiile au fost de ordinul a zeci de milioane de euro. Până în 2030, vrem să mai modernizăm şase magazine“. Comerciantul are 30 de unităţi pe format cash & carry în România # Ziarul Financiar
METRO România, unul dintre cei mai puternici actori din comerţul alimentar local, îşi extinde magazinele de pe plan autohton, dezvoltând, printre altele, suprafaţa de depozitare a acestora.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Longevitatea nu se plăteşte cu banii de la CAR: Dacă ieşi la pensie, nu prea ai bani să fii longeviv, un concept care este din ce în ce mai vândut publicului, dar care costă foarte mult. Pe de altă parte, dacă vrei să lucrezi mai mult după pensie, nu te angajează nimeni, aşa că ai o reducere drastică a veniturilor şi nu mai ai bani ca să îţi plăteşti longevitatea # Ziarul Financiar
19:15
19:15
18:15
18:15
18:15
18:00
17:45
17:30
De la Portogruaro la Berbeşti: Familia Berinde s-a întors din Italia şi a investit 130.000 de euro în Salumeria Berbeşti, un business cu brânzeturi şi preparate din carne artizanale inspirate din zona Veneţiei # Ziarul Financiar
Povestea Salumeriei Berbeşti a început în 1999, când Vasile Berinde a plecat să lucreze în Italia. A lucrat iniţial ca şofer şi apoi a ajuns în industria cărnii, la Portogruaro, lângă Veneţia, unde a învăţat meserie de la specialiştii italieni şi, după aproape două decenii, experienţa acumulată acolo a fost piatra de temelie pentru o afacere de familie în România. În 2018, împreună cu soţia sa, Lucia, şi cu fiul Cristian, Vasile Berinde a fondat Salumeria Berbeşti, denumire inspirată de la satul natal din Maramureş.
17:30
17:15
Luminiţa Macsim, Little London Academy: Societatea începe să înţeleagă că existenţa unui sistem privat puternic ridică, indirect, standardele pentru întregul sistem de învăţământ # Ziarul Financiar
Un sistem privat puternic în educaţie ridică, indirect, standardele întregului învăţământ, iar interesul părinţilor pentru liceele private este în creştere, spune Luminiţa Macsim, membru fondator al şcolii private Little London Academy.
17:15
17:15
16:45
16:45
16:45
Star Assembly Sebeş începe producţia unităţilor de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC electric # Ziarul Financiar
Star Assembly, divizia locală a Mercedes-Benz AG din Sebeş (judeţul Alba), inaugurează în octombrie 2025 noua linie de producţie dedicată unităţilor de propulsie pentru noul model GLC full-electric, consolidând rolul strategic al României în tranziţia grupului german către electromobilitate. Evenimentul oficial va avea loc pe 13 octombrie, în cadrul halei special amenajate pentru asamblarea unităţilor de antrenare electrică, în unitatea de producţie care până acum a fost dedicată transmisiilor automate cu 8 şi 9 trepte.
16:30
16:30
Adinel Tudor, CEO al EVO Properties: Avem avantajul de a avea două clădiri de birouri foarte bine conectate la transportul în comun. A preluat la începutul lui 2024 două clădiri de birouri în zona Politehnicii, în Sema Parc # Ziarul Financiar
Adinel Tudor, CEO al EVO Properties, unul dintre jucătorii care au intrat anul trecut pe piaţă, spune că avantajul celor două clădiri de birouri este legătura la transportul în comun şi uşurinţa cu care angajaţii pot ajunge la muncă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.