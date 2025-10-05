VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Scântei în derby! Decizii ce vor isca discuţii şi tensiune până la ultimul fluier
Primasport.ro, 5 octombrie 2025 22:40
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Scântei în derby! Decizii ce vor isca discuţii şi tensiune până la ultimul fluier
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
23:30
VIDEO | ”Asta este singura formă de protest”. Mirel Rădoi a răbufnit la flash-interviu # Primasport.ro
VIDEO | ”Asta este singura formă de protest”. Mirel Rădoi a răbufnit la flash-interviu
23:30
Victorie mare pentru Răzvan Lucescu! S-a impus în ”duelul de foc” cu Olympiakos
Acum 30 minute
23:10
VIDEO | Alexandru Stoian a jucat excelent ca under în derby. ”Când m-am întins pe jos am spus Doamne ajută” # Primasport.ro
VIDEO | Alexandru Stoian a jucat excelent ca under în derby. ”Când m-am întins pe jos am spus Doamne ajută”
23:10
VIDEO | Cicâldău a ţinut să îşi ceară scuze. ”Nu se va mai repeta”
23:00
Gigi Becali, savuros după ce a câştigat cu Universitatea Craiova. ”Remontada, remontada!” # Primasport.ro
Gigi Becali, savuros după ce a câştigat cu Universitatea Craiova. ”Remontada, remontada!”
Acum o oră
22:40
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Scântei în derby! Decizii ce vor isca discuţii şi tensiune până la ultimul fluier # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Scântei în derby! Decizii ce vor isca discuţii şi tensiune până la ultimul fluier
Acum 2 ore
22:20
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Florin Tănase ratează din penalty # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Florin Tănase ratează din penalty
22:00
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Cicâldău este eliminat # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Cicâldău este eliminat
21:50
VIDEO | Real Sociedad - Rayo Vallecano 0-1. A fost weekend-ul stranierilor! Andrei Raţiu a pasat decisiv la gol # Primasport.ro
VIDEO | Real Sociedad - Rayo Vallecano 0-1. A fost weekend-ul stranierilor! Andrei Raţiu a pasat decisiv la gol
Acum 4 ore
21:30
VIDEO | Genoa - Napoli 1-2. Formaţia lui Dan Şucu, pe punctul de a obţine un rezultat mare # Primasport.ro
VIDEO | Genoa - Napoli 1-2. Formaţia lui Dan Şucu, pe punctul de a obţine un rezultat mare
21:20
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Tănase înscrie dintr-un penalty dictat la VAR # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Tănase înscrie dintr-un penalty dictat la VAR
21:10
Accidentat la piciorul drept, Sinner a abandonat la Shanghai
20:50
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Penalty întors la VAR pentru campioană # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Penalty întors la VAR pentru campioană
20:30
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
20:20
EXCLUSIV | Basarab Panduru are o enigmă cu privire la formula de start a celor de la FCSB. ”Cât poate să joace?” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Basarab Panduru are o enigmă cu privire la formula de start a celor de la FCSB. ”Cât poate să joace?”
20:00
Neconvocat de Mircea Lucescu, Alexandru Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep
19:50
Reacţia lui Louis Munteanu după primul gol în Superliga. ”Să fie un reset şi pentru mine, să joc ca anul trecut” # Primasport.ro
Reacţia lui Louis Munteanu după primul gol în Superliga. ”Să fie un reset şi pentru mine, să joc ca anul trecut”
19:50
VIDEO | FC Sevilla - Barcelona 4-1. Succes antologic reuşit de andaluzi! Campioana Spaniei a fost KO # Primasport.ro
VIDEO | FC Sevilla - Barcelona 4-1. Succes antologic reuşit de andaluzi! Campioana Spaniei a fost KO
Acum 6 ore
18:40
Iulian Călin şi Florin Andrei sunt arbitrii partidelor de luni din Superliga
18:40
Amanda Anisimova a câştigat la Beijing al doilea său titlu WTA 1000 din 2025
18:40
VIDEO | CSM Bucureşti - Podravka 34-24. Recital românesc în Liga Campionilor
18:10
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana vrea să aducă la iarnă un jucător pe care îl are de ceva timp în vedere # Primasport.ro
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana vrea să aducă la iarnă un jucător pe care îl are de ceva timp în vedere
18:00
LIVE VIDEO | FCSB – U. Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro, azi, ora 20:30 # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FCSB – U. Craiova, la Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro, azi, ora 20:30
18:00
”Suntem realişti”. Situaţia rămâne complicată pentru Măldărăşanu
17:50
Andrea Mandorlini a bifat prima victorie de la revenirea în Gruia. ”Am suferit, dar am arătat şi multe lucruri bune” # Primasport.ro
Andrea Mandorlini a bifat prima victorie de la revenirea în Gruia. ”Am suferit, dar am arătat şi multe lucruri bune”
Acum 8 ore
17:30
Primul transfer al iernii la Rapid? Giuleştenii iau în calcul aducerea unuia din cei mai buni mijlocaşi ai Superligii # Primasport.ro
Primul transfer al iernii la Rapid? Giuleştenii iau în calcul aducerea unuia din cei mai buni mijlocaşi ai Superligii
17:20
McLaren, campioană la constructori în 2025! George Russell s-a impus în Singapore
17:10
Fostul internaţional mexican Omar Bravo, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore # Primasport.ro
Fostul internaţional mexican Omar Bravo, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore
17:00
VIDEO | CFR Cluj - Hermannstadt 2-1. Feroviarii se repun pe şine
16:40
VIDEO | Sepsi Sfântu Gheorghe – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0. Victorie facilă pentru gazde # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi Sfântu Gheorghe – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0. Victorie facilă pentru gazde
16:30
George Puşcaş, dorit de o formaţie ce ocupă ultimul loc în campionat şi are 0 puncte # Primasport.ro
George Puşcaş, dorit de o formaţie ce ocupă ultimul loc în campionat şi are 0 puncte
16:20
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Emerllahu aduce gazdele în avantaj # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Emerllahu aduce gazdele în avantaj
16:10
Ce surpriză! Cristiano Bergodi e în discuţii cu o formaţie din Superliga
16:00
Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jelena Ostapenko în primul tur la Wuhan. Cu cine va juca Jaqueline Cristian # Primasport.ro
Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jelena Ostapenko în primul tur la Wuhan. Cu cine va juca Jaqueline Cristian
15:50
Steaua Bucureşti, eşec cu VK Solaris în ultimul meci din preliminariile LEN Euro Cup la polo # Primasport.ro
Steaua Bucureşti, eşec cu VK Solaris în ultimul meci din preliminariile LEN Euro Cup la polo
15:40
VIDEO | Udinese - Cagliari 1-1. Încă un meci ca titular în Serie A bifat de Răzvan Sava # Primasport.ro
VIDEO | Udinese - Cagliari 1-1. Încă un meci ca titular în Serie A bifat de Răzvan Sava
Acum 12 ore
15:30
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Louis Munteanu # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Louis Munteanu
15:20
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu deschide scorul
15:10
Lionel Messi, trei pase decisive în victoria echipei Inter Miami cu New England Revolution # Primasport.ro
Lionel Messi, trei pase decisive în victoria echipei Inter Miami cu New England Revolution
15:10
Marc Marquez, după căzătura de la Grand Prix-ul Indoneziei. ”Nu este cel mai bun mod de a sărbători titlul mondial” # Primasport.ro
Marc Marquez, după căzătura de la Grand Prix-ul Indoneziei. ”Nu este cel mai bun mod de a sărbători titlul mondial”
15:10
Fost jucător din prima ligă a României, decedat la doar 44 de ani
15:00
FC Dinamo comemorează 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan
14:50
Radu Drăguşin, dezvăluiri despre cea mai grea perioada a vieţii sale: „De ce fix mie? A fost o perioada lungă până să învăţ să merg din nou” # Primasport.ro
Radu Drăguşin, dezvăluiri despre cea mai grea perioada a vieţii sale: „De ce fix mie? A fost o perioada lungă până să învăţ să merg din nou”
14:40
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:30
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, 1-0. Victorie facilă pentru gazde
13:50
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
13:40
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
13:20
Mirel Rădoi avertizează înainte de meciul cu FCSB: „Au odihnit foarte mulţi jucători. Au arătat că partida cu Universitatea Craiova e mai importantă decât cea cu Young Boys Berna” # Primasport.ro
Mirel Rădoi avertizează înainte de meciul cu FCSB: „Au odihnit foarte mulţi jucători. Au arătat că partida cu Universitatea Craiova e mai importantă decât cea cu Young Boys Berna”
12:40
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul
11:50
Reacţia lui Dennis Man după primul gol marcat în tricoul lui PSV: “Pot ajuta această echipă” # Primasport.ro
Reacţia lui Dennis Man după primul gol marcat în tricoul lui PSV: “Pot ajuta această echipă”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.