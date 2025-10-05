Băsescu critică zidul anti-drone al Ursulei von der Leyen: „Evoluția tehnologică e prea rapidă.” Ce soluție propune

19:50

România va avea un început de săptămână cu vreme rece, neobișnuită pentru această perioadă. Nu scăpăm de vânt și ploi, iar în Oltenia și Moldova, vântul va sufla cu putere. ANM a anunțat duminică ninsori viscolite pe crestele înalte, în timp ce, la nivelul întregii țări, temperaturile nu vor trece de 18 grade. De la mijlocul săptămânii viitoare, vremea începe să se amelioreze însă, pentru ca weekendul viitor să avem chiar și temperaturi blânde, de peste 20 de grade Celsius.