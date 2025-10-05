Băsescu critică zidul anti-drone al Ursulei von der Leyen: „Evoluția tehnologică e prea rapidă.” Ce soluție propune
Digi24.ro, 5 octombrie 2025 22:50
Traian Băsescu a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că recentele provocări cu drone rusești au arătat vulnerabilitatea țărilor europene. „Demonstrează că îți poate fi violat spațiul aerian și e unul dintre cele mai grave lucruri care pot afecta suveranitatea unui stat”, susține fostul președinte al României. Băsescu critică inclusiv planul Uniunii Europene de a crea un zid anti-drone.
Acum o oră
22:50
22:40
Băsescu, despre războiul hibrid al Rusiei: „O țărișoară ca Republica Moldova a rezistat, în timp ce România a anulat alegerile în 2024” # Digi24.ro
România este ținta unui război hibrid dur inițiat de Federația Rusă, a avertizat, în direct la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu. Același război hibrid a impactat, cu aceeași intensitate, Republica Moldova. Însă, dacă vecinii de peste Prut au reușit să reziste atacurilor hibride ale Kremlinului și să își păstreze drumul pro-european, prin câștigarea unui al doilea mandat de către președinta Maia Sandu, în România influența rusească a dus la anularea alegerilor prezidențiale, a subliniat Băsescu.
Acum 2 ore
22:20
Traian Băsescu: Anularea alegerilor a fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor # Digi24.ro
Traian Băsescu a vorbit duminică seara, în exclusivitate la Digi24, despre anularea alegerilor prezidențiale. Fostul președinte a spus că această decizie a fost pur și simplu o afacere dâmbovițeană și că rușii nu au intervenit decât înaintea turului doi, când au profitat de debandada politică din România. În plus, Băsescu a afirmat că nu îl va convinge nimeni că Georgescu este omul rușilor.
Acum 4 ore
21:30
Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara # Digi24.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu a criticat dur, în direct la Digi24, tensiunile dintre partidele din actuala coaliție de guvernare. „Ce se întâmplă cu partidele este comic - au inventat o nouă instituție, care se numește Coalitia, fiecare partid are la vârf câte un «vicepremier» politic. Ce fac ei este împotriva Constituției, nu există să domini deciziile luate în guvern”, a spus Băsescu.
21:10
Locuințele s-au scumpit în 2025. Care sunt orașele în care metrul pătrat util depășește acum 2.000 de euro # Digi24.ro
Locuințele s-au scumpit în ultimul an cu aproximativ 20%, spun experții imobiliari. În orașele mari, metrul pătrat util a sărit, de ceva vreme, de 2.000 sau chiar și de 3.000 de euro. Acest lucru nu pare să fi afectat, însă, cererea de pe piață, aflată la rândul ei în creștere, anunță Digi 24.
21:10
Administrația Trump amenință: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” # Digi24.ro
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri”, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters.
21:00
Rezultatul alegerilor parlamentare din R. Moldova, validat de Comisia Electorală Centrală. Cum sunt împărțite locurile în Parlament # Digi24.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis să remită hotărârea către Curtea Constituţională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de deputat, potrivit newsmaker.md.
20:40
Protest la Amsterdam față de războiul din Gaza: 250.000 de oameni în stradă. „Guvernul de la Haga să facă presiuni asupra Israelului” # Digi24.ro
Sute de mii de oameni au protestat duminică în Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului în Gaza, relatează Reuters. Organizatorii au estimat că aproximativ 250.000 de persoane au participat la manifestaţie, cifră confirmată de poliţia locală. Majoritatea participanţilor au purtat îmbrăcăminte roşie pentru a-şi exprima sprijinul faţă de „linia roşie” simbolică împotriva asediului israelian asupra Fâșiei Gaza.
20:40
Ministrul Justiției, despre extrădarea lui Sorin Oprescu din Grecia: „Impedimentul invocat anterior de autoritățile elene a dispărut” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radul Marinescu, a explicat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, ce urmează după reținerea lui Sorin Oprescu și ce șanse sunt ca fostul primar al Capitalei să fie extrădat din Grecia. Marinescu susține „în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut”.
20:30
Deputatul PSD Adrian Câciu spune că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală # Digi24.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală şi că respectivul contract ar trebui denunţat.
20:00
Glumă virală pe internet. Cât de ușor pot fi păcăliți internauții de inteligența artificială # Digi24.ro
Un nou trend adună milioane de vizualizări pe internet. În centrul atenției este un om al străzii care aparent e chiar în casa oamenilor țintiți de farsă. AI prank ridică întrebări despre limitele tehnologiei, dar și despre cât de ușor pot fi păcăliți utilizatorii în mediul online.
19:50
Urmează trei zile cu vreme de iarnă. Săptămâna începe cu frig, ploi și ninsori. Șefa ANM anunță când revin temperaturile blânde # Digi24.ro
România va avea un început de săptămână cu vreme rece, neobișnuită pentru această perioadă. Nu scăpăm de vânt și ploi, iar în Oltenia și Moldova, vântul va sufla cu putere. ANM a anunțat duminică ninsori viscolite pe crestele înalte, în timp ce, la nivelul întregii țări, temperaturile nu vor trece de 18 grade. De la mijlocul săptămânii viitoare, vremea începe să se amelioreze însă, pentru ca weekendul viitor să avem chiar și temperaturi blânde, de peste 20 de grade Celsius.
Acum 6 ore
19:10
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, la câteva ore după ce a atacat Ucraina cu sute de drone. Ce l-a înfuriat pe liderul rus # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul va da Kievului rachete cu rază lungă de acțiune, cele care pot lovi adânc în Rusia. Avertismentul vine într-un context în care Moscova atacă tot mai des infrastructura critică (n.r. instalaţii energetice extrem de importante) a Ucrainei. În cel mai recent dintre ele, Kremlinul a folosit inclusiv rachete de croazieră. Cinci oameni au murit și 14 au fost răniți, anunță Digi24.
19:10
Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi, atacată cibernetic. Ce recomandă oficialii instituției celor care intră pe ea # Digi24.ro
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2.
18:50
Ministrul german al Apărării avertizează: „Bundeswehr nu poate fi prezent peste tot unde apar drone pentru a le doborî” # Digi24.ro
Ministrul apărării al Germaniei, Boris Pistorius, a îndemnat duminică la calm, după alertele cu drone de la aeroportul din Munchen, transmite AFP, potrivit Agerpres. El a cerut mai multe prerogative pentru poliţia regională şi infrastructurile critice pentru a lupta contra acestui tip de incident.
18:30
Turcia a interzis concertul lui Robbie Williams de pe 7 octombrie, ziua în care Hamas a atacat Israelul, în 2023. Reacția cântărețului # Digi24.ro
Autorităţile turce au interzis un concert al cântăreţului britanic Robbie Williams, programat pentru 7 octombrie, la Istanbul, din „motive de securitate”, a declarat duminică pentru AFP o sursă din biroul guvernatorului oraşului, după ce ONG-urile au făcut apel la manifestaţii împotriva venirii sale.
18:10
Bărbat rănit după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată # Digi24.ro
Un bărbat a fost rănit, duminică, după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată din judeţul Suceava. Victima a fost scoasă de pompieri din autoturism, fiind transportată la spital deoarece suferise multiple traumatisme.
18:00
Bucăți de drone, găsite lângă Varșovia. Norvegia trimite Poloniei avioane F-35 să-și apere granița cu Rusia. „Vom fi pregătiți” # Digi24.ro
Resturi de dronă au fost descoperite sâmbătă seară, în apropierea Varșoviei, relatează postul de radio polonez RMF FM, citat de RBC-Ukraine. Poliția face cercetări pentru a afla originea dronei. Între timp, Norvegia a trimis Poloniei avioane de vânătoare F-35 pentru a-și proteja granița cu Rusia, scrie Polskie Radio24.
18:00
Minor sub influenţa alcoolului și fără permis de conducere, prins la volan de poliţişti. Ce amendă a primit # Digi24.ro
Un minor în vârstă de 17 ani, din Hemeiuş, a fost prins de poliţişti în timp ce conducea, sub influenţa băuturilor alcoolice, un autoturism în municipiul Bacău, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
17:50
Furtunile fac ravagii în Franța, Scoția și Belgia: 3 morți, drumuri blocate și pene masive de curent. 150 de zboruri anulate în Olanda # Digi24.ro
O furtună de proporții a lovit sâmbătă vestul Europei. Vântul puternic și ploile torențiale au provocat haos în mai multe țări, ucigând 3 persoane, în Irlanda și Franța, blocând drumurile, lăsând gospodării în beznă și paralizând activitatea aeroporturilor. În Belgia, copacii prăbușiți au transformat străzile în adevărate obstacole, în timp ce în Scoția și Norvegia zeci de mii de familii au rămas fără curent electric. În Olanda, furtuna a forțat anularea a peste 150 de zboruri, a anunțat duminică dpa. Probleme sunt, însă, și în Asia, în Nepal, India și China, unde furtunile au adus ploi abundente și alunecări de teren, 60 de oameni pierzându-și viața.
17:40
Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix. Echipa a ajuns astfel la 10 titluri. Recordul este deţinut de scuderia Ferrari, cu 16 titluri mondiale în palmares.
Acum 8 ore
17:30
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, despre cazul copilului ucis de câini: Există legislație, primarii au atribuții și obligații # Digi24.ro
Reacție de ultimă oră a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în cazul copilului ucis de maidanezi, într-o localitate din Vrancea. Oficialul spune clar: autoritățile locale trebuie să asigure siguranța cetățenilor.
16:50
Prăpăd din cauza furtunii, în Nepal și India: cel puțin 60 de morți. Aproape 1.000 de persoane sunt blocate pe Everest. Anunțul MAE # Digi24.ro
Alunecările de teren și inundațiile provocate de ploile torențiale din Nepal și din India vecină au dus la moartea a peste 60 de persoane, au anunțat autoritățile locale. Duminică au fost întreprinse eforturi de salvare pentru a degaja accesul către taberele de pe versantul estic - tibetan - al muntelui Everest, unde aproape 1.000 de persoane au rămas blocate din cauza unui viscol puternic, anunță Reuters.
16:50
„America și Europa să-l oprească pe Putin!” Apelul lui Zelenski după atacul rusesc cu sute de drone și rachete balistice în Ucraina # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face un apel disperat către Statele Unite și Europa, după atacul masiv al rușilor, din timpul nopții, în care sute de drone și rachete balistice au fost lansate asupra mai multor regiuni din Ucraina din Marea Neagră. Cel puțin cinci oameni au fost uciși în urma bombardamentelor rusești. Zelenski cere aliaților săi „să acționeze pentru a-l opri pe Putin”.
16:30
Femei reținute de Poliție, după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală. Prinse în fapt, i-au luat la bătaie pe angajați # Digi24.ro
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore, după ce au furat haine dintr-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei, apoi le-au lovit pe angajatele care încercau să recupereze bunurile, anunță Digi24.
16:00
Evacuări masive în China, după ce taifunul Matmo a lovit zonele de coastă: „Intrați rapid în modul de luptă” # Digi24.ro
China a evacuat aproape 350.000 de oameni din zonele de coastă din sudul țării, în timp ce taifunul Matmo a lovit duminică, aducând vânturi puternice și ploi torențiale în provinciile Guangdong și Hainan, relatează Independent.
15:50
Sute de oameni stau deja la coadă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași începe miercuri # Digi24.ro
Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au venit la catedrala ieşeană înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia din următoarele zile, Organizatorii estimează că rândul ar putea depăşi doi kilometri.
Acum 12 ore
15:30
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP, potrivit Agerpres.
15:20
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieşit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, i-a asigurat pe alegători de sentimentele sale proeuropene, după o întâlnire cu preşedintele Petr Pavel pentru a începe discuţiile privind viitorul guvern.
15:10
Hamas anunță că vrea un acord cu Israelul și că e gata să înceapă „imediat” schimbul de prozonieri # Digi24.ro
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda „imediat” la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP.
15:10
Promisiunea făcută de Kim Jong Un înainte de o paradă importantă: „Dușmanii noștri ar trebui să fie îngrijorați” # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis să ia măsuri militare suplimentare și să aloce mai multe resurse strategice pentru a răspunde consolidării forțelor americane în sud, în timp ce țara se pregătește pentru o paradă importantă, relatează Al Jazeera.
14:50
55 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova. Anunțul lui Victor Negrescu # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova, după alegerile câștigate de forțele proeuropene.
14:20
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai importante decât diploma universitară # Digi24.ro
Diploma universitară, chiar dacă provine de la o facultate de top, s-ar putea să devină mai puțin importantă pe piața muncii, în detrimentul a patru calități pe care le caută în prezent angajatorii, spune CEO-ul LinkedIn, Ryan Roslansky.
14:00
Vladimir Putin avertizează asupra consecințelor dacă SUA furnizează rachete Tomahawk Ucrainei # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment cu privire la consecințele care ar putea rezulta din furnizarea de către SUA a rachetelor Tomahawk. Reacția liderului de la Kremlin vine după ce Volodimir Zelenski i-ar fi cerut președintelui american aceste arme cu rază lungă de acțiune, conform Ukrainska Pravda.
13:50
Anunțul poliției din Vrancea în cazul copilului de 3 ani găsit mort în Mărășești. Primarul dă vina pe birocrație # Digi24.ro
Apar noi informații din ancheta în cazul copilului de trei ani găsit mort, în localitatea Mărășești din județul Vrancea. Expertiza medico-legală a confirmat faptul că micuțul a murit după ce a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul din localitate dă vina pe birocrație.
13:40
Autoritățile din Lituania au descoperit ce era în baloanele suspecte care au dus la închiderea aeroportului din Vilnius # Digi24.ro
Autoritățile din Lituania au oferit duminică detalii despre baloanele văzute în apropierea aeroportului din Vilnius. Timp de mai multe ore, aeroportul din capitala Lituaniei a fost închis după ce autoritățile locale au dat alarma că mai multe baloane suspecte se află în apropiere.
13:20
Noua metodă de detectare a gripei: cum ar putea guma de mestecat să-ți semnaleze prezența afecțiunii # Digi24.ro
Gripa este mult mai decât o simplă răceală - este una dintre cele mai periculoase afecțiuni respiratorii din lume, care cauzează circa jumătate de milion de decese în fiecare an, relatează Technology Networks.
13:10
Liderul sindicatului FSLI: Şcoala românească s-a transformat într-un sistem dezorganizat şi demotivant # Digi24.ro
Educaţia din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani, iar în prezent şcoala românească s-a transformat într-un sistem dezorganizat şi demotivant, susţine preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, de Ziua Internaţională a Educaţiei.
13:00
Somnul, considerat mult timp un proces controlat exclusiv de creier, ar putea fi rezultatul unei colaborări complexe între organism şi microbiomul intestinal. Cercetări recente au descoperit că molecule din bacterii se găsesc în mod natural în creier şi par să fie implicate direct în reglarea ciclurilor de somn.
12:50
Cristian Păun avertizează că dobânzile la credite nu vor scădea „cât timp nu scade inflația”. România, „în criză de finanțare” # Digi24.ro
Cristian Păun, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că România trece printr-o „criză de finanțare”, dar și una fiscal-bugetară, rostogolind datorii din trecut și „acumulând mereu unele noi”. Țara se confruntă cu un deficit excesiv, pe care guvernul încearcă să-l regleze, dar care pune presiune puternică pe inflație. Cât timp cât nu scade inflația, nu scad nici dobânzile la credite, a anunțat economistul.
12:20
Povestea adolescentului care la 16 ani a strâns un milion de dolari pentru afacerea lui cu AI. Sfatul lui pentru tineri # Digi24.ro
Un adolescent de 16 ani din Londra, a reușit să strângă 1 milion de dolari pentru proiectul său de inteligență artificială (AI) numit „Beem”. În loc să susțină examenele de liceu, Toby Brown a ales să renunțe la școală și să se mute în Silicon Valley pentru a-și continua proiectele.
12:10
Existența Ucrainei este în interesul Ungariei, susține Viktor Orban: „Nu este vorba de un punct de vedere geopolitic” # Digi24.ro
Existența Ucrainei, care separă Ungaria de Rusia, este în interesul Budapestei, a spus premierul ungar Viktor Orban într-un interviu acordat publicației Hetek și publicat sâmbătă, 4 octombrie, relatează Kyiv Independent.
12:10
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător” # Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici care se rotesc în Atlanticul de Nord se comportă extrem de ciudat, posibil pentru că se apropie de punctul de colaps, arată o nouă analiză a cochiliilor de scoici.
11:20
Vremea rămâne rece în România: urmează patru zile de frig, ploi și ninsori viscolite. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat duminică, 5 octombrie, că vremea se va menține rece. Nu scăpăm de vânt și ploi, iar la munte, la altitudini mari, va ninge.
10:50
O femeie a fost împușcată în SUA în timpul manifestațiilor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump # Digi24.ro
O femeie înarmată a fost împușcată de agenți ai poliției de frontieră în momentul în care a intrat cu mașina în vehiculele agenților federali anti-migrație.
10:50
Femeie lovită de fostul partener în plină stradă, în Cluj-Napoca. Bărbatul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un tânăr din Cluj a fost arestat preventiv după ce și-a bătut fosta parteneră pe stradă și apoi într-un magazin unde femeia se refugiase. Victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție împotriva bărbatului, însă polițiștii s-au autosesizat.
Acum 24 ore
10:00
În 1914, deasupra orașului francez Reims, un avion trage într-o altă aeronavă pe care o doboară. Era o premieră, mai ales că avioanele vremii erau mașinării rudimentare.
10:00
Exodul studenților români. De ce aleg tinerii sa studieze în străinătate: „Posibilitățile de angajare sunt mult diferite” # Digi24.ro
Universitățile din România pierd anual între 30.000 și 40.000 de studenți. Aceștia preferă să studieze peste graniță unde spun că au programe de studii care nu se găsesc în țara nostră, primesc burse și au alte oportunități de angajare.
09:40
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări # Digi24.ro
Cel mai scump hamburger din lume poate fi savurat în Cabrera de Mar, în apropiere de Barcelona. Omul din spatele acestui preparat de peste 9.000 de euro este Bosco Castro, proprietar al restaurantului „Aupa”, relatează Corriere della Sera.
09:30
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Chicago: „Să protejeze agenţii şi bunurile federale" # Digi24.ro
La aproape o lună de când a amenințat cu o intervenție militară, președintele american Donald Trump a autorizat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, relatează AFP, conform Agerpres.
