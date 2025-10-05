Așa mai bine arbitrezi „afară”! La cald de la FCSB - U Craiova 1-0 » Istvan Kovacs s-a făcut de râs, cum a iritat Bîrligea pe toată lumea
Golazo.ro, 5 octombrie 2025 22:50
FCSB a învins U Craiova cu 1-0, într-un meci cu trei intervenții VAR care l-au corectat pe „centralul” partidei de pe Arena Națională
• • •
Acum 5 minute
23:30
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Pe listă: Craiova, 3 jucători de la FCSB, atmosfera, arbitrii, Nsimba, Baiaram
Acum 15 minute
23:20
Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos! # Golazo.ro
Kifisia - AEK Atena 2-3. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul oaspeților, a marcat golul victoriei în meciul care a menținut echipa sa pe primul loc în Grecia.
Acum 30 minute
23:10
„Facem remontada campionatului” Patronul FCSB, convins că echipa poate reveni în fruntea clasamentului: „Începem să avem reacție”. Ce jucători a criticat # Golazo.ro
FCSB - Craiova 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după victoria în fața oltenilor.
Acum o oră
23:00
Bîrligea, în conflict cu fanii Atacantul de la FCSB a fost înjurat de suporterii olteni + Le-a răspuns ironic # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a intrat în conflict cu suporterii adverși, la partida de pe Arena Națională.
23:00
Antrenorul Craiovei experimentează și pierde. FCSB joacă pragmatic și câștigă. În rezumat, cam așa a arătat derbyul. Un meci slab între singurele noastre reprezentante în cupele europene
22:50
Așa mai bine arbitrezi „afară”! La cald de la FCSB - U Craiova 1-0 » Istvan Kovacs s-a făcut de râs, cum a iritat Bîrligea pe toată lumea # Golazo.ro
FCSB a învins U Craiova cu 1-0, într-un meci cu trei intervenții VAR care l-au corectat pe „centralul” partidei de pe Arena Națională
Acum 2 ore
22:30
Craiova, al treilea meci cu eliminare FOTO Cicâldău a luat „roșu” după ce l-a lovit cu piciorul în cap pe Olaru # Golazo.ro
Alexandru Cicâldău (28 de ani) a fost eliminat în partida cu FCSB de pe Arena Națională.
21:50
Prezență - surpriză pe Arenă Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica # Golazo.ro
Florinel Coman (27 de ani), atacantul celor de la Al-Gharafa și fostul jucător al celor de la FCSB, este prezent pe Arena Națională la partida dintre campioana României și Universitatea Craiova.
Acum 4 ore
21:00
MM Stoica, atac la suporteri Conducătorul campioanei, revoltat de asistența redusă de la derby-ul cu Craiova: „Cetățeni care vin doar când sunt rezultate” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut un comentariu dur la adresa suporterilor, chiar înaintea meciului cu Universitatea Craiova.
21:00
Penalty anulat pentru FCSB FOTO: Istvan Kovacs, corectat de VAR! Dăduse 11 metri la duelul Romanchuk - Bîrligea # Golazo.ro
FCSB - U Craiova. Penalty anulat pentru formația lui Charalambous în minutul 9 al partidei.
20:20
CSM București, a doua victorie „Tigroaicele” s-au impus în partida cu Podravka Vegeta din Liga Campionilor EHF # Golazo.ro
CSM București - Podravka Vegeta 34-24. Victorie pentru formația noastră în etapa #4 din grupele EHF Champions League.
20:10
Dezastru pentru Young Boys Echipa care a învins FCSB, umilită în Elveția + Viitorul oponent a făcut show în campionat # Golazo.ro
Young Boys Berna, ultima adversară întâlnită de FCSB în Europa League, care s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională, a fost învinsă drastic în campionatul intern.
20:10
Veste tragică Fostul jucător de la UTA s-a stins prematur din viață » Se tratase de cancer în urmă cu puțin timp # Golazo.ro
Vasile Georgiu, fostul jucător al celor de la UTA Arad s-a stins din viață la doar 44 de ani.
20:00
În etapa #25 din liga a doua chineză, fostul atacant dinamovist Astrit Selmani a reușit un gol de senzație
Acum 6 ore
19:20
„Am fost trist!” Louis Munteanu, după primul gol în campionat și ratarea transferului + Mandorlini: „Începem să fim în aceeași barcă” # Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre succesul echipei sale, scor 2-1, în fața celor de la Hermannstadt.
19:10
Planul lui Dinamo Andrei Nicolescu a setat obiectivul pentru amicalul european inedit de duminica viitoare: „Ăsta e targetul!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a confirmat prezența „câinilor” pentru amicalul cu FK Pelister, formație din prima ligă a Macedoniei.
18:40
„I-am interzis să facă asta” Mihai Stoica, enervat de o tactică folosită de Târnovanu: „Am avut discuția asta de mai multe ori” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre tragerile de timp ale lui Ștefan Târnovanu (25 de ani).
18:10
Dominație totală în Formula 1 Au câștigat titlul mondial cu 6 etape înainte de finalul sezonului + Russell, victorie surpriză în Singapore # Golazo.ro
McLaren câștigă al doilea titlu mondial consecutiv la MP din Singapore, cu șase etape înainte de finalul sezonului!
18:10
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute! # Golazo.ro
Turneul Ningbo Open va avea parte de o arenă mult mai modernă decât cea cu care fanii tenisului erau obișnuiți.
18:00
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin # Golazo.ro
Dinamo i-a dedicat un mesaj special lui Cătălin Hîldan, care s-a stins din viață la un meci amical disputat de „câini” la Oltenița, pe 5 octombrie 2000.
Acum 8 ore
17:30
De la Lyon, în Liga 3 Un jucător crescut la formația franceză a semnat în al treilea eșalon din România # Golazo.ro
Noam Bonnet (23 de ani), un tânăr jucător francez, a semnat în Liga 3 din România.
17:00
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) în România. Stanciu evoluează la Genoa, echipă al cărei acționar majoritar este Dan Șucu (62 de ani), care deține totodată și pachetul majoritar la Rapid.
16:10
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), internaționalul român de la Tottenham, a participat la un eveniment organizat de BRD. GOLAZO.ro a fost la evenimentul în care fotbalistul a vorbit despre revenirea din accidentare.
16:10
Albu, câtă precizie! FOTO. Jucătorul lui FC Hermannstadt a înscris în Gruia cu o execuție spectaculoasă » Ce a reclamat CFR Cluj # Golazo.ro
FC Hermannstadt a deschis devreme scorul în partida cu CFR Cluj, după o execuție spectaculoasă a lui Dragoș Albu. Gazdele au cerut un fault în atac la Marcus Coco.
Acum 12 ore
15:20
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil” # Golazo.ro
Marian Iancu (60 de ani), fostul patron al Politehnicii, l-a criticat pe selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani). Iancu i-a cerut lui „Il Luce” să demisioneze și l-a numit, printre altele, „dobitoc”.
14:30
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea # Golazo.ro
Federația Română de Handbal (FRH) a reacționat după incidentele controversate petrecute în „Liga Zimbrilor”, în timpul meciului dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara (28-27). Atunci, George Buricea (46 de ani), antrenorul timișorenilor și selecționerul naționalei României, l-a bruscat pe jucătorul său Zoran Nikolic.
14:10
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1 # Golazo.ro
Șefii Galațiul au ascuns motivul real al prăbușirii psihice a fotbalistului împrumutat de la Universitatea Craiova
13:30
FCSB - U Craiova LIVE de la 20:30 , derby-ul etapei #12 din Liga 1 » Campioana nu-și mai permite pași greșiți, oltenii vor să revină în vârf # Golazo.ro
FCSB și Universitatea Craiova se duelează astăzi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei #12 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
13:20
Dezastru pentru FCSB Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu U Craiova . Mai sunt câteva ore până la derby # Golazo.ro
Cel mai important meci al etapei a 12-a va avea loc duminică seara, pe Arena Națională: FCSB - Universitatea Craiova, de la 20:30. Deși mai sunt doar câteva ore până la startul meciului, biletele vândute sunt mult sub așteptările organizatorilor.
12:50
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan # Golazo.ro
Cristian Chivu (44 de ani), antrenorul Inter Milano, a vorbit despre victoria echipei sale, 4-1 în fața celor de la Cremonese. Românul a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul dintre Juventus și AC Milan
12:20
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele # Golazo.ro
Alexander Zverev îi acuză pe directorii de turnee că iau măsuri pentru a-i ajuta pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner să ajungă în finale.
12:00
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!” # Golazo.ro
Părinții uneia dintre cele trei victime care și-au pierdut viața într-un tragic accident, în timp ce se aflau într-un Tesla Cybertruck, au dat în judecată compania deținută de Elon Musk (54 de ani).
10:50
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!” # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a dezvăluit cum a reușit să depășească perioada dificilă de la PSV.
Acum 24 ore
10:30
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu fostul internațional român Ilie Dumitrescu pentru o analiză a celei mai tari partide din etapa a 12-a a Ligii 1.
10:10
Noi detalii despre Dawa Agentul fundașului de la FCSB îl contrazice pe Mihai Stoica: „Mai repede decât în mod normal!” # Golazo.ro
Joyskim Dawa (29 de ani) va redeveni curând apt de joc, susține impresarul fundașului central de la FCSB.
09:50
Mesaj pentru FCSB? Măldărășanu, despre transferul lui Kevin Ciubotaru : „Să rămână cu picioarele pe pământ” # Golazo.ro
Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre posibila plecare a lui Kevin Ciubotaru (21 de ani). Jucătorul a atras atenția lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.
09:10
Iar se schimbă radical Liga?! Super Liga se unește cu UEFA pentru o nouă Champions League. Barcelona s-a sucit! » Toate detaliile # Golazo.ro
Liga Campionilor s-ar putea transforma din nou în viitorul apropiat. Totul ar avea legătură cu Super Liga Europei
4 octombrie 2025
23:50
Intențiile conducerii lui U Cluj Președintele Universității, după ce Sabău a declarat că vrea să părăsească echipa: „E o presiune foarte mare” # Golazo.ro
Radu Constantea (41 de ani), președintele celor de la U Cluj, a anunțat hotărârea conducerii clujene, după ce Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) anunțase că vrea să demisioneze.
23:50
A spart gheața VIDEO Cum a înscris Dennis Man primul gol în tricoul lui PSV Eindhoven » A dat și o pasă decisivă # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a marcat primul gol pentru PSV Eindhoven, în duelul contra celor de la PEC Zwolle, 4-0.
23:40
Dobre e sincer VIDEO Autorul unei duble, rapidistul a fost urmărit de Lucescu din tribună: „N-am fost în cea mai bună formă” # Golazo.ro
RAPID - FARUL 3-1. Alex Dobre (27 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa.
Ieri
23:20
A început războiul din derby VIDEO Alex Dobre a dat tonul trivialităților anti-Dinamo » Imagini de la finalul meciului, la galerie # Golazo.ro
Rapid - Farul 3-1. Alex Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a sărbătorit victoria alături de galerie și i-a atacat pe rivalii de la Dinamo.
23:00
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, cere răbdare pentru ca „feroviarii” să redreseze situația din campionat.
22:30
3 momente ratate de camerele TV în Giulești Rapid - Farul 3-1 » „Cadou” pentru Zicu, cum a fost întâmpinat Hagi + pacea de la Rapid # Golazo.ro
Rapid a învins Farul în Giulești cu 3-1, goluri marcate de Dobre (2), Koljic, respectiv Vînă. Înaintea fluierului de start, Ianis Zicu a avut parte de un moment de apreciere pe “Giulești”.
22:10
„Lașilor!” Rasism în fotbalul european. Cuvântul care l-a înfuriat: „Să aibă curajul să-mi zică asta în față” # Golazo.ro
Lamine Ba, fundașul lui Varazdin, furios după discriminarea suferită la 0-1 cu Istra, în prima ligă croată
22:00
Le-a dat patru! VIDEO Interul lui Chivu, festival de goluri cu singura echipă care era neînvinsă în Serie A + Lautaro, în istoria „nerazzurrilor” # Golazo.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (44 de ani), a câștigat partida cu Cremonese din etapa #6 a Serie A, scor 4-1.
21:50
„Am fost jalnici” Alexandru Chipciu a pus tunurile pe toată lumea după eșecul cu Csikszereda: „Va fi prăpăd” # Golazo.ro
Csikszereda - Universitatea Cluj 2-1. Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul „studenților”, și-a criticat dur echipa pentru eșecul de la Miercurea Ciuc.
21:10
De la cine a învățat Ianis Hagi Internaționalul român, după ce a marcat un gol superb din lovitură liberă: „Am avut cel mai bun profesor” # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani), mijlocașul celor de la Alanyaspor, a vorbit despre influența tatălui său, Gheorghe Hagi (60 de ani) asupra sa.
21:00
Gest șocant VIDEO+FOTO Selecționerul României și-a lovit propriul jucător, în timpul meciului + Sancțiunea ridicolă pe care a primit-o # Golazo.ro
George Buricea (46 de ani), antrenorul celor de la SCM Politehnica Timișoara și selecționerul naționalei de handbal masculin, a comis un gest șocant la o partidă din Liga Națională.
20:50
George Simion, derapaj cu repetiție Ce a scris despre Nicușor Dan » Aceeași reacție pentru care își prezenta scuzele în urmă cu 5 luni # Golazo.ro
George Simion (39 de ani), liderul AUR, l-a numit din nou „autist” pe președintele Nicușor Dan (55 de ani).
20:40
Rădoi despre FCSB Antrenorul lui U Craiova, înaintea duelului de pe Arenă: „A fost surprinzător pentru toată lumea” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, se așteaptă la un meci dificil contra lui FCSB.
