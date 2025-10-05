Întruchipări meridionale
Adevarul.ro, 5 octombrie 2025 23:00
În spatele crucilor din marmură, sub terasele colinei, se întinde regatul mării.
• • •
Acum 30 minute
23:15
Luna Plină în Berbec, din noaptea de 6/7 octombrie 2025: Cum influențează fiecare zodie și cum să profiți la maximum # Adevarul.ro
Descoperă cum Luna Plină în Berbec din 6/7 octombrie 2025 influențează fiecare zodie și află cum să profiți la maximum de energia curajului, inițiativei și transformării personale.
Acum o oră
23:00
FCSB câștigă la limită pe Arena Națională și face un pas important spre play-off. 1-0 cu Universitatea Craiova, în etapa #12 din Superliga # Adevarul.ro
Aproape 11.500 suporteri au fost prezenți pe Arena Națională, pentru a urmări partida dintre bucureșteni și olteni.
23:00
22:45
Jane Goodall, femeia care a schimbat felul în care lumea privea animalele și natura, a încetat din viață în această săptămână, la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, pe 1 octombrie 2025, în California, în timpul unui turneu de conferințe.
Acum 2 ore
22:15
Horoscop luni, 6 octombrie. Zi cu vibrații amestecate: unele zodii caută liniștea, altele vor socializare # Adevarul.ro
Ziua de 6 octombrie vine cu o energie contrastantă, care îndeamnă la echilibru, claritate și introspecție. Lorina, astrologul Click!, spune că, în timp ce unele zodii vor simți nevoia să se retragă și să se reconecteze cu sinele, altele vor căuta dialog, socializare și exprimare.
22:00
Donald Trump, despre eliberarea ostaticilor din Gaza: „Este o afacere excelentă pentru Israel, pentru întreaga lumea arabă” # Adevarul.ro
timp ce delegațiile Israelului și Hamas se pregătesc să reia luni negocierile de pace în Egipt. În pofida optimismului diplomatic, atacurile israeliene în Gaza continuă.
22:00
Arma care ar transforma Ucraina cu adevărat în coșmarul lui Putin: „Ar schimba multe, dar ar aduce și mari întrebări” # Adevarul.ro
Ucraina face față cu greu atacurilor susținute ale rușilor, dar situația s-ar putea schimba. Șeful generalilor români, Dan Grecu, explică, pentru „Adevărul”, ce i-ar ajuta cu adevărat pe ucraineni.
22:00
„Putin râde de Occident”. Zelenski critică lipsa de reacție a țărilor din vest după un nou atac masiv al Rusiei # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete.
Acum 4 ore
21:30
Nicușor Dan eliberează din funcții 6 din 11 consilieri. Printre aceștia, Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu. Cine le-ar putea lua locul | SURSE # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent. Noile nominalizări urmează să fie făcute luni și să intre în vigoare de la 1 noiembrie, informează G4Media.
21:15
Șeful DNA dezvăluie cum și-a infiltrat omul în mafia din Portul Constanţa: „I-am dat un X5, o casă foarte bună și a avut și bani buni de cheltuială” # Adevarul.ro
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre ancheta complexă din Dosarul „Portul Constanța”, descriind modul în care anchetatorii au reușit să infiltreze trei anchetatori pentru a descoperi acte de corupție într-o infrastructură critică a statului.
21:00
Povestea marinarului care alege să-și petreacă zilele libere curățând Bucureștiul de stickere și graffiti # Adevarul.ro
Iulian Carp are 32 de ani, e marinar și tată, dar și voluntar pe străzile Bucureștiului. În zilele libere își ia echipamentul și curăță indicatoare, panouri și stații de autobuz acoperite de stickere și graffiti, transformând rutina personală într-un proiect numit „Oraș Curat“.
21:00
Trump participă la celebrarea Marinei SUA în plin blocaj guvernamental. „Spectacolul trebuie să continue” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a decis să nu lase blocajul guvernamental să îi stea în cale unei opriri duminică în Norfolk, Virginia, pentru a saluta Marina SUA, care își sărbătorește a 250-a aniversare.
20:45
CSM București s-a impus categoric în fața rivalei, într-un meci din etapa a IV-a a grupei B a Ligii Campionilor.
20:45
Marius Voineag, șeful DNA, interpretează nemulțumirile președintelui Nicușor Dan drept „o invitație în accelerarea luptei împotriva corupției” # Adevarul.ro
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, interpretează criticile recente ale președintelui României, Nicușor Dan, ca pe o invitație de a intensifica lupta împotriva corupției.
20:45
Ghid de călătorie la poalele Ciucașului. Toamna la Vălenii de Munte, prin Cheia, până la Brașov # Adevarul.ro
De la Vălenii de Munte și până la Brașov, trecând prin Cheia, se deschide un drum care nu e doar o șosea ce taie Carpații, ci o adevărată axă a poveștilor. Călătorul care pornește de aici descoperă un traseu unde natura se împletește cu istoria și cu tradițiile.
20:15
Adrian Câciu acuză Cancelaria primului ministru că „fentează legea”: „A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele” # Adevarul.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat, duminică, achizițiile de autoutilitare făcute de Cancelaria prim-ministrului, despre care spune că sunt ilegale.
20:00
Ministrul Diana Buzoianu vrea studii și analize obiective pentru hidrocentrale: „De ce atragem privirea către lucrări care nu sunt nici eficiente, nici necesare?” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, subliniază că proiectele hidroenergetice din România trebuie aprobate doar pe baza studiilor și datelor obiective, atrăgând atenția că resursele financiare trebuie alocate pentru lucrări fezabile și eficiente.
Acum 6 ore
19:30
Minor de 17 ani, prins la volan sub influența alcoolului după ce a fost urmărit de poliție # Adevarul.ro
Un minor în vârstă de 17 ani, din Hemeiuş, a fost prins de poliţişti în timp ce conducea, sub influenţa băuturilor alcoolice, un autoturism în municipiul Bacău, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
19:30
Depresie Națională sau o Nouă Societate? - Între alienarea tehnologică și renașterea umană # Adevarul.ro
Nevoia de prezență fizică, exacerbată de saturația digitală și insecuritatea globală, contrastează cu riscul de depresie națională. Excluderea nealiniaților la progresul tehnologic și re-umanizarea arată că societatea caută un echilibru, o readaptare a educației în care etica e deasupra profitului
19:30
Premierul Georgiei anunță măsuri drastice împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de implicare în proteste # Adevarul.ro
După protestele violente din Tbilisi, premierul Irakli Kobakhidze anunță o campanie dură împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de ingerință în problemele interne ale țării sale.
19:15
CFR Cluj a obținut cele trei puncte din disputa cu sibienii.
19:00
Călătoriile, mesele copioase sau sedentarismul pot afecta echilibrul natural al organismului și pot duce la constipație, o problemă digestivă ce poate fi gestionată prin metode simple, naturale și eficiente.
18:45
Cum se prezintă Audi A6 Sportback e-tron quattro după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.607 km.
18:15
Lupta grea cu cea mai dificilă accidentare din carieră. Radu Drăgușin, devăluiri dureroase despre recuperare: „A trebuit să învăț din nou cum să merg” # Adevarul.ro
Radu Drăgușin a fost transferat la Tottenham Hotspur în ianuarie 2024.
18:15
UE limitează utilizarea chimicalelor permanente în spumele pentru stingerea incendiilor # Adevarul.ro
Comisia Europeană a anunțat vineri că restricționează utilizarea unor substanțe cunoscute sub numele de PFAS, sau „chimicale eterne”, în spumele pentru stingere.
18:00
Tragedie în fotbalul românesc: A murit după ce și-a trăit visul în Superliga. Fostul jucător a fost răpus de cea mai crudă boală # Adevarul.ro
Bărbatul a fost diagnosticat cu o boală nemiloasă.
17:45
Pagina de Facebook a CJ Iași, compromisă de un atac cibernetici. Reprezentanții instituției au cerut ajutorul Meta # Adevarul.ro
Consiliul Județean Iași a anunțat că pagina sa oficială de pe rețeaua de socializare Facebook a fost compromisă în urma unui atac cibernetic efectuat prin preluarea neautorizată a unui cont cu drept de administrator.
17:45
Premierul Ilie Bolojan și liderii PNL Cluj, prezenți la înmormântarea mamei primarului Emil Boc # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent duminică la Răchițele, la slujba de înmormântare a mamei primarului Emil Boc, Ana Boc, care s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.
Acum 8 ore
17:15
Doctorița implicată în scandalul „mega-șpăgilor” de la Casa de Pensii Bihor a murit într-un accident rutier. Ce s-ar fi găsit în mașina pe care o conducea # Adevarul.ro
Doctorița Ana Guț, implicată în celebrul dosar al „mega-șpăgilor” de la Casa Județeană de Pensii Bihor, și-a pierdut viața sâmbătă, într-un tragic accident rutier. Surse apropiate anchetei susțin că în mașina condusă de aceasta s-ar fi găsit sume mari de bani.
17:00
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală” # Adevarul.ro
Analistul Andrei Caramitru a oferit o explicație pentru cea mai nouă piesă lansată de trupa Taxi, „Când rinocerii”, care a stârnit discuții aprinse în mediul online.
16:45
Într-un război al cifrelor, al dronelor și al propagandei, povestea lui "Rus", un soldat ucrainean care a apărat timp de aproape două luni două poduri strategice din regiunea Donețk, amintește că, uneori, istoria se scrie în subsoluri întunecoase, cu mâinile murdare, cu dinții strânși și cu o voință
16:30
Benjamin Netanyahu anunță posibila eliberare a ostaticilor „în zilele următoare”, în timp ce Hamas acuză Israelul de „masacre” și cere presiuni internaționale # Adevarul.ro
Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza „în zilele următoare”. În timp ce negocierile indirecte pentru încetarea focului urmează să înceapă în Egipt, tensiunile cresc între Israel, Hamas și comunitatea internațională.
16:00
„A fost o pură întâmplare și o gafă a unui politician”. Seara în care libertatea a trecut granițele Europei fără avertisment # Adevarul.ro
Anii ’50 au însemnat mirajul noii ideologii care cuprindea jumătatea de est a Europei, comunismul. Treptat, după un progres realizat cu forța, el a început să piardă teren în fața Occidentului, ca mai apoi, în 1989, să ajungă să cadă bucată cu bucată, explică istoricul Adrian Cioroianu.
16:00
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință # Adevarul.ro
O nouă carte scrisă de doi matematicieni francezi susține că oferă un răspuns definitiv la cea mai mare întrebare legată de existența lui Dumnezeu.
16:00
Cum jefuiește statul legal: despăgubiri mult sub valoarea reală a terenurilor expropriate # Adevarul.ro
Românii cu proprietăți vizate de expropriere, pentru construcția de drumuri, extinderea rețelei de metrou sau alte infrastructuri, nu sunt recompensați corect pentru bunul deținut și pierd sume considerabile având în vedere că imobilul afectat nu este evaluat la valoarea de piață.
15:45
Rusia atacă Ucraina cu sute de drone și zeci de rachete. Volodimir Zelenski solicită închiderea spraţiului aerian și cere ajutor internaţional # Adevarul.ro
În urma unei noi serii de atacuri aeriene de proporții asupra Ucrainei, Volodimir Zelenski face apel la închiderea completă a spațiului aerian al țării și cere sprijin din partea SUA și a Europei pentru a contracara „terorismul aerian” orchestrat de Moscova.
Acum 12 ore
15:15
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Autoritățile elene investighează o posibila tentativă de fugă, pentru a scăpa de extrădare # Adevarul.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni de un procuror în Grecia, după ce a fost reținut în apropierea aeroportului din Salonic. Autoritățile elene investighează posibila lui fugă pentru a evita extrădarea către România, unde este condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare.
15:15
Datoria guvernamentală a României a crescut la 1.040 miliarde lei, echivalentul a 57,2% din PIB # Adevarul.ro
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de Agerpres.
15:00
Două tinere reținute după ce au furat haine dintr-un mall din Capitală și au agresat angajatele magazinului # Adevarul.ro
Două tinere de 21 și 25 de ani au fost reținute după ce ar fi furat haine dintr-un magazin din Veranda Mall și au agresat angajatele care au încercat să le oprească, tulburând ordinea publică.
15:00
Funcția prezidențială nu se reduce niciodată la simpla legitimitate juridică oferită de vot. Într-o democrație, câștigarea alegerilor este condiția de început, nu dovada finală a competenței sau a autorității simbolice.
14:45
Avertisment lansat de NASA: Pământul devine, de la an la an, tot mai întunecat. Care sunt cauzele și ce înseamnă pentru viitorul omenirii # Adevarul.ro
O nouă analiză realizată de cercetători NASA confirmă o schimbare importantă în echilibrul energetic al planetei: Pământul reflectă tot mai puțină lumină solară înapoi în spațiu, mai ales în emisfera nordică.
14:15
Despăgubiri de peste 60 de milioane de lire sterline pentru victimele abuzurilor sexuale ale lui Mohamed Al Fayed. Peste 100 de angajați de la Harrods ar putea primi bani # Adevarul.ro
Harrods alocă peste 60 de milioane de lire sterline pentru un program de despăgubire a victimelor presupuselor abuzuri comise de fostul său proprietar, Mohamed Al Fayed.
13:45
„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie ca să îți distrug viața”. Infractorii cibernetici vânează adolescenți ușor de manipulat # Adevarul.ro
Tot mai multe cazuri de șantaj sexual care vizează adolescenții online sunt înregistrate în SUA și Europa. Minorii sunt manipulați să trimită imagini intime, sub amenințarea că acestea vor fi făcute publice.
13:30
Este rezultatul alegerilor din Republica Moldova o înfrângere pentru Puțin? Răspunsul istoricului Armând Goşu # Adevarul.ro
Armand Goșu, istoric specializat pe spațiul ex-sovietic, susține ca e greu de spus daca rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere pentru regimul de la Kremlin.
13:30
Daniel David cere sprijin politic pentru salvarea educației. „Anul 2025, probabil cel mai periculos an pentru țară după Revoluţia din 1989” # Adevarul.ro
Ministrul Daniel David a lansat un semnal de alarmă, descriind anul 2025 drept „cel mai periculos” de după Revoluția din 1989, și a făcut apel la semnarea unui pact strategic pentru viitorul educației și cercetării în România.
13:30
Duminică, 5 octombrie au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, organizate de Loteria Română.
13:00
Cei 5 jucători care s-ar afla pe lista de dorințe ale FCSB-ului. Perioada de mercato din iarnă, decisivă pentru campioana României # Adevarul.ro
Gigi Becali dă milităria jos din pod. Omul de afaceri vrea să reînvie lotul campioanei României.
13:00
Care este starea campionului F1 Michael Schumacher, între discreție absolută și fotografiile sustrase din calculatorul personal și scurse în presă # Adevarul.ro
La peste un deceniu de la accidentul de schi care i-a schimbat viața, Michael Schumacher rămâne învăluit într-un văl de mister. Fostul campion mondial de Formula 1 continuă să fie subiectul a numeroase speculații, zvonuri și încercări de a pătrunde în viața sa privată.
13:00
Vineri, în redacția CBS News s-a simțit o tensiune neobișnuită: numirea lui Bari Weiss, jurnalistă de opinie cunoscută pentru criticile sale la adresa mass‑mediei tradiționale, ca redactor-șef, pare a marca începutul unei transformări majore pentru un brand de televiziune cu tradiție.
12:45
Bijuteria contemporană: artă purtabilă și statement de stil. Dincolo de poveste cu Dan Pierșinaru, artist vizual # Adevarul.ro
Creativitate, curaj și storytelling: bijuteria contemporană românească și internațională într-un show unic la AUTOR și Transilvania Jewelry Festival
