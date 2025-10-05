Un internaut care stă cu chirie de 16 ani l-a întrebat pe un avocat dacă are „DREPT” la casă. Răspunsul avocatului a strâns reacții

15:30

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit pentru prima dată despre Elena Udrea după ce aceasta a fost eliberată din închisoare, la Realitatea PLUS. Traian Băsescu a subliniat faptul că fostul ministru al Turismului ar fi avut un parcurs politic remarcabil „dacă nu ar fi avut probleme” și a subliniat că nu a avut […]