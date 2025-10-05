EXCLUSIV Tranzacție majoră pe piața închirierilor. Procter & Gamble își mută cei 700 de angajați din sediul central în birourile lui Liviu Tudor. Sediul actual va fi demolat

20:20

Subsidiare din România ale Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, care a preluat în 2023 principalele operațiuni românești ale italienilor de la Enel, au investescîn instalații de stocare la 6 centrale locale de producție de energie regenerabilă, proiecte calificate pentru finanțări nerambursabile UE din Fondul de Modernizare, alimentat cu încasări din vânzarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) alocate celor mai sărace state membre ale Uniunii.