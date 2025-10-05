EXCLUSIV Tranzacție majoră pe piața închirierilor. Procter & Gamble își mută cei 700 de angajați din sediul central în birourile lui Liviu Tudor. Sediul actual va fi demolat
Profit.ro, 6 octombrie 2025 00:50
Compania cu capital american Procter & Gamble, unul dintre cei mai mari producători de bunuri de larg consum nealimentare la nivel mondial, urmează să își mute sediul central din București în clădirile Yunity Park ale dezvoltatorului imobiliar Liviu Tudor, în contextul în care sediul actual din Iride va fi demolat de noul proprietar, omul de afaceri Alin Niculae, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară. Aceasta este una dintre cele mai mari tranzacții de închiriere din acest an.
• • •
Acum 2 ore
00:50
România a fost al șaselea cel mai mare producător de automobile din Uniunea Europeană, în prima jumătate de an, chiar dacă producția a scăzut. Țara noastră generează aproape 4% din vehiculele asamblate în UE, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:50
EXCLUSIV Tranzacție majoră pe piața închirierilor. Procter & Gamble își mută cei 700 de angajați din sediul central în birourile lui Liviu Tudor. Sediul actual va fi demolat # Profit.ro
00:50
Producătorul olandez global de textile și soluții de dormit Innofa, cu unități de producție în Olanda, Statele Unite și Mexic, a lansat operațiunile pentru a deschide o nouă fabrică, acum în România, parte a strategiei de expansiune globală.
00:50
Familia Bîlteanu și Vladimir Cohn vor parc fotovoltaic de peste 50 MW, cu stocare, pe un teren al fostului CET Giurgiu, amplasament pe care Cohn face și fabrică de hârtie # Profit.ro
O firmă deținută de Electromontaj SA, controlată majoritar de familia antreprenorială Bîlteanu, și Kameran Financial, a omului de afaceri Vladimir Cohn, dezvoltă un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată de peste 50 MW la Giurgiu, pe un teren al fostei centrale termoelectrice (CET) din localitate.
00:50
DOCUMENT Cum a intrat La Plăcinte în insolvență. “Boala nu este întotdeauna cauzată de neglijență.” # Profit.ro
Activitatea lanțuluiui de restaurante La Plăcinte a fost profund afectată, începând cu anul 2020, de o serie de factori externi, atât economici, cât și legislativi, care au generat pierderi continue și au împiedicat revenirea financiară, este explicată intrarea în insolvență a companiei, anunțată anterior de Profit.ro.
Acum 6 ore
22:30
BCR, anunț către clienți - Comisioane noi, transfer prin număr de telefon, reguli la tranzacții greșite sau fraudă # Profit.ro
Banca Comercială Română (BCR) anunță că introduce, din 8 decembrie, modificări importante la contractele pentru serviciile bancare.
20:40
Oficialii din Lituania au descoperit cu surprindere ce anuma se afla în mai multe baloane care au pătruns în spațiul aerian al țării și au blocat multe ore aeroportul din Vilnius.
Acum 8 ore
20:30
Turcia a interzis un concert al cântărețului britanic Robbie Williams.
20:20
PPC lansează în România investiții în stocare la 6 centrale, cu bani europeni CONFIRMARE # Profit.ro
Subsidiare din România ale Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, care a preluat în 2023 principalele operațiuni românești ale italienilor de la Enel, au investescîn instalații de stocare la 6 centrale locale de producție de energie regenerabilă, proiecte calificate pentru finanțări nerambursabile UE din Fondul de Modernizare, alimentat cu încasări din vânzarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) alocate celor mai sărace state membre ale Uniunii.
19:30
Americanii au descoperit - Guvernul cubanez sprijină invazia Rusiei în Ucraina cu mii de soldați # Profit.ro
Americanii vor anunța ONU că Guvernul cubanez sprijină invazia Rusiei în Ucraina.
19:00
Un total de circa 15.000 de angajați ai NASA au fost trimiși acasă, săptămâna aceasta.
Acum 12 ore
18:30
Bolojan schimbă semnificativ regulile investițiilor „Anghel Saligny” și CNI. Subprograme oprite # Profit.ro
Guvernul a schimbat semnificativ regulile de derulare a investițiilor prin programul „Anghel Saligny” și a celor derulate de Compania Națională de Investiții (CNI).
17:40
Circa 1.000 de turiști sunt blocați pe versantul tibetan al Everestului, după o furtună de zăpadă
17:20
Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iași fost compromisă în urma unui atac cibernetic.
16:50
Zboruri anulate în mai multe țări europene. O puternică furtună a provocat căderi de copaci și pene de curent # Profit.ro
O puternică furtună a fost înregistrată în mai multe regiuni din Europa.
15:30
Trump vine cu o plată fără precedent - Dă copiilor migranți câte 2.500 de dolari dacă pleacă singuri în țările lor # Profit.ro
Administrația Trump vrea să le ofere copiilor migranți 2.500 de dolari dacă acceptă să se întoarcă, voluntar, în țările lor de origine.
15:00
România se confruntă la acest moment cu un deficit uriaș de forță de muncă. În aceste condiții, angajatorilor din țară le este tot mai greu să găsească personal.
14:30
Băncile centrale ale lumii au cumpărat încă 15 tone de aur, în luna august, relevă date prezentate acum.
13:50
Noul premier al Franței, Sebastien Lecornu, se pregătește să introducă o taxă suplimentară pentru persoanele cu venituri anuale mai mari de 250.000 de euro.
Acum 24 ore
13:30
Vacanțele pe litoralul bulgăresc al Mării Negre vor costa mai mult, de anul viitor.
13:00
Șantaj la Catena - Bani aruncați în mașina polițistului, pe geam. "Odată intrat în troaca de porci, nu te mai spală nimeni!” # Profit.ro
Un ofițer al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției, care pune în aplicare mandate de supraveghere tehnică în dosare penale, a admis că a profitat de informații confidențiale pentru avantaje financiare de la fostul șef al companiei Fildas Trading, care administrează lanțul farmaceutic Catena.
12:50
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a declanșat o nouă acțiune de control în sălile de jocuri de noroc.
12:40
Bitcoinul a atins un nou maxim, depășind pragul de 125.000 de dolari.
12:40
Grupul auto franco-italian Stellantis vrea să investească în SUA circa 10 miliarde de dolari.
12:30
În scurt timp vom trece la ora de iarnă.
12:10
A apărut primul tren inteligent, în China. Și în România a fost lansat primul tren chinezesc FOTO&VIDEO # Profit.ro
Compania chineză CRRC a lansat primul Tren Regional Inteligent.
11:30
Viktor Orban a anunțat un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici și mijlocii.
10:50
Un ceas cu eSIM îți dă libertatea de a lăsa telefonul acasă și totuși să rămâi conectat.
10:30
Sanae Takaichi, fosta ministră a Securității Economice, a fost aleasă de partidul de guvernământ din Japonia ca noul său lider, ceea ce o face probabil să devină prima femeie premier a țării.
09:50
Noua rețea socială lansată de OpenAI pentru clipuri video generate cu ajutorul AI-ului pare să fie deja un succes, conform primelor estimări.
09:20
Suita de aplicații mobile dezvoltate de Adobe are un nou membru, în Premiere, care aduce pe iPhone o parte din instrumentele de editare video ale apreciatei soluții pentru desktop cu același nume.
09:10
Vinul zilei: un Châteauneuf-du-Pape intens și catifelat, 100% Grenache, 92 puncte Robert Parker, un roșu elegant, cu arome de vișine negre și condimente fine, ideal pentru preparate din carne și brânzeturi maturate # Profit.ro
Vinul de duminică este Domaine le Mourre Châteauneuf-du-Pape 2022, un roșu nobil din sudul Franței.
Ieri
01:10
ULTIMA ORĂ FOTO Dacia pregătește o mare surpriză peste doar câteva zile. „Small, built like a giant!” # Profit.ro
Dacia prezintă o fotografie cu un mesaj surprinzător, prin care anunță „ceva nou”. În imagine apare silueta unui automobil cu o formă mai puțin obișnuită.
01:00
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a mai inițiat un proiect de producție de electricitate solară, de astă dată cu amplasament în Țara Hațegului, județul Hunedoara, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Exclusivitățile săptămânii: Fabrică de tradiție, salvată în ultimul moment de la dispariție. Gigant german preia unul dintre principalii distribuitori de piese pentru vehicule din țară. Miliardarul Sokratis Kokkalis intră în asigurările din România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
4 octombrie 2025
23:10
Ploile se întorc în România începând de duminică noapte.
21:30
Fostul premier Andrej Babis, care controlează grupul ceh agroalimentar Agrofert, dar și compania East Grain din Cluj, revine la putere în Cehia.
20:40
Apa Nova arată la ce a fost supus sistemul de canalizare în Capitală - În mai puțin de 2 ore a căzut 50% din media multianuală a precipitațiilor pe octombrie. În 2 zile, sistemul de canalizare a fost tranzitat un debit echivalent cu al Râului Mureș # Profit.ro
Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureș, în zilele de 2 și 3 octombrie.
20:20
Profiturile înainte de plata taxelor ale Jamie Oliver Holdings (JOH) au scăzut anul trecut cu 1 milion lire sterline, ajungând la 2,4 milioane lire sterline.
20:10
Un parc fotovoltaic de 100 milioane euro este pregătit în România.
20:10
China furnizează informații Rusiei pentru a-i permite să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei.
20:00
Revolut, companie fintech cu circa 4 milioane de clienți pe piața locală, a introdus oficial în România Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB).
20:00
Partidul lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, judecat pentru corupție, câștigă în Cehia # Profit.ro
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia.
19:50
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la zece ani și opt luni de închisoare pentru mai multe fapte de corupție, dar fugit în Grecia, a fost reținut, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic
19:00
Proiectul de extindere a celebrului hotelul Rex, din stațiunea Mamaia, a fost respins de experții în patrimoniu.
18:30
Inteligența artificială poate fi folosită pentru a crea breșe nemaiîntâlnite de securitate în biologie, susțin experții Microsoft.
18:00
Sunt nenumărate cazuri în care noii proprietari ai unei locuințe constată că nu au fost inspirați să cumpere acea proprietate, descoperind abia acum că au lângă ei vecini gălăgioși.
17:30
Bacșișul, trecut direct de restaurante și cafenele la plata cu cardul. Mulți clienți nemulțumiți # Profit.ro
În primii doi ani (2023 și 2024) de la introducerea impozitului pe bacșiș, veniturile la buget au fost de doar o treime din estimările inițiale, iar pentru anul 2025 nivelul estimat este similar, conform datelor analizate de Profit.ro.
16:50
Autoritățile chineze vor anula zboruri și vor închide magazine.
16:10
Un nou pasaj pietonal va fi amenajat între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2.
