Adrian Sârbu vrea ca pensionarii care îngrijesc un copil să primească 1.000 de euro pensie. Dar dacă îngrijesc o iubită tânără?
Impact.ro, 6 octombrie 2025 00:50
Adrian Sârbu propune ca pensionarii care cresc un copil să primească o pensie de 1.000 de euro lunar. Ideea sună frumos, dar se lovește de o problemă: cei mai mulți pensionari au deja în grijă […] The post Adrian Sârbu vrea ca pensionarii care îngrijesc un copil să primească 1.000 de euro pensie. Dar dacă îngrijesc o iubită tânără? appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Acum 2 ore
00:50
00:40
Acum 4 ore
00:30
00:20
00:00
00:00
5 octombrie 2025
23:50
Acum 6 ore
21:50
Acum 24 ore
06:10
06:10
Ieri
00:00
Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia și ar putea fi trimis în țară. Cam devreme vine anul ăsta „diaspora” acasă pentru sărbători… # Impact.ro
00:00
4 octombrie 2025
23:50
Prețul uriaș al unei felii de pizza pe Aeroportul Otopeni. La o felie de pizza, primești rest un bilet de avion # Impact.ro
23:30
Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii”. America e prea departe, noi vrem să știm cine va fi viitorul președinte al Poloniei după domnul Simion # Impact.ro
23:30
Consilierii lui Nicușor Dan se laudă îi pregătesc o întâlnire „de substanță” cu Donald Trump. Ok. Mai ușor cu substanțele! # Impact.ro
23:20
România, țara cu cei mai mulți tineri care nu muncesc. Unul dintre motive: se face dimineață la ore nepotrivite # Impact.ro
23:20
Ideologul rus Alexandr Dughin amenință omenirea cu arma nucleară! Altul care și-a anulat abonamentul la Netflix și acum se plictisește… # Impact.ro
09:50
09:30
Mai mult de 2 zile în urmă
01:10
Producția de energie a României a crescut imens datorită furtunii. Acum e momentul să se dubleze iar prețul la curent! # Impact.ro
3 octombrie 2025
23:20
AUR spune că președintele Nicușor Dan trebuie suspendat. Se cam plictisește domnul Simion fără Netflix… # Impact.ro
23:10
S-a inundat Gara de Nord! Ar fi super să putem călători și cu vapoarele pe liniile CFR, că astea merg mai repede # Impact.ro
22:50
Putin susține că „mii de europeni” se mută în Rusia. El visează să se mute nu mii, ci zeci de milioane. Cu tot cu țările lor # Impact.ro
22:50
Ilie Bolojan spune că subvențiile pentru partide vor fi reduse cu 10%. E ok 10%. Exact cât vor avea PNL și PSD la alegeri, împreună # Impact.ro
22:40
Iohannis, lăsat de ANAF fără casa din centrul Sibiului. Dar nu e problemă: acum, că s-a întors la meditații, își poate lua alte case # Impact.ro
22:40
22:30
Japonezii încearcă să țină departe urșii de localități cu un „zid” sonic. Să nu pună manele în zidul sonic. Nu funcționează, s-a încercat deja la noi # Impact.ro
22:00
12:30
Românii petrec cu 46% mai mult timp în mall decât anul trecut. Publicitatea indoor, noul pol de creștere în media # Impact.ro
10:10
09:50
00:50
Klaus Iohannis, fostul lider al turismului românesc în jurul globului, a fost executat silit de ANAF # Impact.ro
00:50
Putin acuză România că a manipulat alegerile. Încă nu i-a trecut supărarea că și-a luat-o în Moldova… # Impact.ro
2 octombrie 2025
23:10
Viktor Orban acuză UE că a decis să meargă la război. După părerea lui, și Ucraina a atacat Rusia # Impact.ro
22:50
Vești bune pentru avocații de divorțuri: Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șaptea oară! # Impact.ro
22:50
22:40
22:30
Călin Georgescu are 7 bodyguarzi care își mențin bicepșii și tricepșii cu aer dacic, deoarece teoretic nu sunt plătiți # Impact.ro
22:20
14:20
IRCC crește la peste 6% în trimestrul patru. La cât vor ajunge ratele românilor pe final de an # Impact.ro
06:10
02:10
Nicușor Dan anunță că România va începe să doboare dronele rusești. E sărbătoare la centrele de fier vechi # Impact.ro
01:00
00:30
00:00
Negoiță te pune să plătești parcarea, dar cu condiția să eliberezi locul în 5 minute, că altfel te amendează # Impact.ro
1 octombrie 2025
23:10
„Cred în tine, dulce și senină hrană, apă, energie” – Silvia Dumitrescu, cucerită definitiv de Călin Georgescu # Impact.ro
22:00
21:10
Călin Georgescu a primit un binoclu în fața IPJ Ilfov și s-a uitat prin el invers, să vadă cât mai departe Tribunalul # Impact.ro
18:00
Exclusiv! Primarul arestat al Mangaliei, Cristian Radu, a permis cu bună-știință construcții ilegale la baza falezei # Impact.ro
09:10
