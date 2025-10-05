FCSB vs Univ. Craiova 1-0 » Florin Tănase, despre fazele controversate din această seară: „Nu avem ce să reproșăm arbitrajului” + Cum se antrenează pentru penalty-uri și ce spune de echipa națională

21:50

Fostul mare internațional Gabi Balint (62 de ani) a spus că ar schimba doi jucători la pauză, după prima repriză din FCSB - Universitatea Craiova, derby-ul rundei cu numărul 12 din Superliga. Chiar dacă FCSB a reușit să intre în avantaj la pauza meciului, după ce Florin Tănase a deschis scorul din penalty pe finalul reprizei, Gabi Balint a identificat doi fotbaliști din tabăra campioanei pe care i-ar fi schimbat dacă ar fi putut. ...