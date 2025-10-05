Amendă uriașă pentru FCSB după derby-ul cu Universitatea Craiova! Sancțiunile dictate de jandarmerie
Fanatik, 6 octombrie 2025 01:00
Comunicatul de presă emis de Jandarmerie după meciul de pe Arena Națională dintre FCSB și Universitatea Craiova. Cu ce sumă a fost amendată echipa lui Gigi Becali.
Acum 2 ore
01:00
00:50
Peluza Nord nu l-a uitat pe Mirel Rădoi după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Moment superb dedicat fostului căpitan al „roș-albaștrilor”. Video # Fanatik
Peluza Nord a făcut show la finalul partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, soldată cu victoria campioanei cu 1-0. Numele lui Mirel Rădoi a răsunat pe toată Arena Națională
Acum 4 ore
00:30
Elias Charalambous, în asentimentul lui Gigi Becali. Cine este jucătorul pe care l-a lăudat după FCSB – U Craiova 1-0: „Este foarte bun, are calitate!” # Fanatik
FCSB a învins U Craiova cu 1-0 și a obținut 3 puncte uriașe în lupta pentru atingerea play-off-ului. Elias Charalambous a lăudat jucătorul pe care patronul Gigi Becali îl apreciază la rândul său.
00:10
Gigi Becali i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs după prestația de coșmar din FCSB – U Craiova 1-0: „De-aia e VAR, nu?” # Fanatik
FCSB a învins Universitatea Craiova cu 1-0, iar Gigi Becali a vorbit despre arbitraj. De ce i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs și ce a spus despre „centralul” din Carei.
5 octombrie 2025
23:50
Gigi Becali și-a luat revanșa față de Alibec după FCSB – U Craiova 1-0: „Nu prea a alergat”. Pe cine a mai criticat și ce a spus despre Tănase, după ce a ratat un penalty # Fanatik
Gigi Becali i-a dat minute lui Alibec, însă atacantul a dezamăgit din nou. Cine sunt „clienții” patronului după FCSB - Craiova 1-0 și ce a spus despre ratarea lui Florin Tănase
23:50
Florin Tănase a lămurit controversa de la FCSB din jurul lui Thomas Neubert. „În anumite momente te simți mai obosit” # Fanatik
Florin Tănase, gol decisiv în FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Prima reacție a mijlocașului român. Ce spune despre controversa despre Thomas Neubert. „Avem mare nevoie de cele 3 puncte”.
23:40
Vladimir Screciu a mitraliat arbitrajul după FCSB – U Craiova 1-0: „Nu pot să îmi explic, aveam alte așteptări de la Kovacs”. Incredibil ce i-a spus Mihai Popescu în timpul meciului # Fanatik
Vladimir Screciu a avut un discurs agresiv la adresa arbitrajului, după ce Istvan Kovacs a dictat un penalty în defavoarea Craiovei. De asemenea, acesta a spus direct ce i-a transmis Mihai Popescu în timpul partidei.
23:30
Gigi Becali a ironizat Rapid după ce FCSB a învins U Craiova: „Cum să dai trei goluri din devieri?” # Fanatik
Gigi Becali, prima reacție după victoria din derby-ul cu Universitatea Craiova. „Remontada și gata”. Ce a spus omul de afaceri despre rivalii de la Rapid.
23:30
Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviu după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Vorbesc același lucru și înainte și după? Spuneți-mi cine a zis!” # Fanatik
Mirel Rădoi a răbufnit după FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Sătul să audă întrebări despre conflictul dintre el și Baiaram, antrenorul oltenilor a oferit explicații pentru ultima dată
23:20
Pontul zilei de luni, 6 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FC Botoșani – UTA # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 6 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul FC Botoșani - UTA.
23:10
„Remontada!”. Gigi Becali, reacție în direct după FCSB – U Craiova 1-0: „A apărat ceva Târnovanu?” # Fanatik
Gigi Becali consideră că FCSB a dominat-o clar pe Universitatea Craiova în victoria obținută pe Arena Națională, scor 1-0. Este convins că pentru echipa lui Charalambous a început "remontada" în SuperLiga.
22:50
Greșeala tactică a lui Rădoi care îngroapă Craiova, taxată dur în timpul meciului cu FCSB! # Fanatik
Analiză fermă în timpul meciului de pe Arena Națională! Care este greșeala tactică ce a costat-o pe Universitatea Craiova enorm în meciurile cu Rakow și FCSB.
22:50
Cine e arbitrul care a corectat 3 decizii ale lui Istvan Kovacs la VAR! A fost acuzat că e pro-FCSB după un derby cu Dinamo # Fanatik
Trei decizii ale lui Istvan Kovacs au fost întoarse cu arbitrajul video în FCSB - Universitatea Craiova. În camera VAR a fost Sorin Costreie, acuzat în trecut că e pro-FCSB.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 6 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 628 de lei cu ajutorul a două meciuri de tenis din turneul feminin de la Wuhan.
22:40
Probleme pentru Mirel Rădoi! Un titular s-a rupt în derby-ul cu FCSB și a început să plângă! # Fanatik
Universitatea Craiova ar putea avea probleme în următoarele etape din Superliga României. Un jucător de bază s-a accidentat serios în derby-ul cu FCSB.
Acum 6 ore
22:20
Scene terifiante! Campionul mondial la fotbal, în apropierea unui urs cu fetița în brațe. Video # Fanatik
Campionul mondial la fotbal în 2022 a trecut prin clipe terifiante. Ce s-a întâmplat în momentul în care un urs s-a apropiat de el și de familia lui.
22:10
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor” # Fanatik
Moment tensionant la partida Sepsi - Ceahlăul 1-0 din Liga 2. Jandarmii au interzis suporterilor să intre pe stadionul din Sf. Gheorghe cu „tricolorul”.
21:50
Mihai Stoica a răbufnit la adresa suporterilor înainte de FCSB – U Craiova: „Cetățeni care vin doar când sunt rezultate” # Fanatik
FCSB - U Craiova a fost derby-ul etapei cu numărul 11, însă nu s-a bucurat de o asistență foarte mare. Mihai Stoica i-a mustrat pe fanii care vin la stadion doar când echipa produce rezultate bune
21:40
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!” # Fanatik
Istvan Kovacs, eroare în startul partidei, când a dictat lovitură de pedeapsă pentru FCSB la un duel corect între Romanchuk și Bîrligea. Decizia, corectată după intervenția VAR, i-a enervat pe fanii olteni.
21:20
Florinel Coman, suporter de lux la FCSB – Universitatea Craiova! Lângă el stă un patronul unei echipe de SuperLiga. Foto # Fanatik
Nume importante din fotbalul românesc la FCSB - Universitatea Craiova. Florinel Coman urmăreşte meciul alături de Mihai Stoica. În tribune şi-a făcut apariţia şi Alexandra Duckadam.
21:10
Teodora Stoica, prezență specială pe gazon înainte de FCSB – U Craiova! Care este motivul apariției. Foto # Fanatik
Ce a făcut Teodora Stoica, fiica președintelui de la FCSB, înainte de meciul campioanei României cu Universitatea Craiova. Campania în care se implică aceasta.
21:00
Faza care a aruncat în aer derby-ul FCSB – U Craiova! Istvan Kovacs a întors la VAR un penalty pentru campioană. Video # Fanatik
VAR a anulat un penalty pentru FCSB în prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova. Istvan Kovacs dictase inițial lovitura de pedeapsă pentru gazde.
20:50
Mihai Stoichiță, despre principala temere înainte de România – Austria: „Mă închin de fiecare dată” # Fanatik
Mihai Stoichiță a vorbit despre săptămâna importantă pentru naționala lui Mircea Lucescu. România joacă ultimele meciuri din 2025, cu Moldova și Austria.
20:40
Ce seară pentru Răzvan Marin în Grecia. Mijlocașul român, gol de 3 puncte pentru AEK Atena în prelungiri. Cum a reușit să marcheze în confruntarea cu Kifisia.
20:40
Mirel Rădoi, primire călduroasă înainte de FCSB – Universitatea Craiova! Cum a reacționat Mihai Stoica # Fanatik
Mirel Rădoi s-a bucurat de o primire călduroasă pe Arena Națională. Antrenorul Universității Craiova a fost îmbrățișat de Mihai Stoica și de ceilalți membri din staff-ul campioanei.
Acum 8 ore
20:20
FC Barcelona, campioana Spaniei din ultimul sezon, a suferit o înfrângere rușinoasă, în deplasare cu Sevilla. Ce a declarat Pedri, la finalul celor 90 de minute.
20:10
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat” # Fanatik
Un fost fotbalist a trecut printr-o experiență terifiantă. A fost implicat într-un grav accident rutier, iar mașina sa a fost distrusă. Ce a discutat cu poliția.
19:50
Alexandru Maxim, gol în Karagumruk – Gaziantep 0-2. Ce au scris turcii despre el și ce notă a primit românul. Sorescu nu a fost în lot # Fanatik
Alexandru Maxim a ieșit din nou la rampă în Turcia. Fotbalistul român a marcat în Karagumruk - Gaziantep 0-2. Cu cât a fost notat după meci și ce impresie a lăsat.
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 6 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show incendiar după FCSB – Universitatea Craiova # Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție premium luni, 6 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici îi are alături pe Adrian Mutu, Marius Șumudică, Andrei Vochin și Eugen Trică.
19:30
Radu Drăgușin, ultimele detalii despre revenirea pe teren: „Mai am foarte puțin”. Ce a spus după ce Tottenham nu i-a dat voie la națională # Fanatik
Radu Drăgușin se apropie cu pași repezi de revenire, iar Mircea Lucescu și-a dorit să-l aducă în angrenajul echipei naționale, dar Tottenham a refuzat clar. Cum a reacționat internaționalul român
19:10
Meciul din La Liga a fost oprit dintr-un motiv incredibil! Ce i-au strigat fanii unui jucător # Fanatik
Probleme serioase la un meci din prima ligă a Spaniei. Suporterii l-au făcut pe arbitru să întrerupă partida. Ce s-a întâmplat, de fapt, în duelul din La Liga.
18:50
Fotbaliștii de la FCSB le-au pus gând rău rivalilor de la U Craiova înaintea meciului direct: „Nu înseamnă că se va termina așa”. Video # Fanatik
Jucătorii de la FCSB le-au transmis un avertisment rivalilor de la U Craiova. Ce au spus Mihai Lixandru, Valentin Crețu și Daniel Bîrligea înaintea marelui meci.
18:40
Ianis Hagi a furat toate privirile cu stilul său la reunirea lotului! Cum s-a prezentat „Prințul” la națională # Fanatik
O parte din fotbaliștii convocați la echipa națională s-au prezentat la baza de antrenament de la Mogoșoaia. După ce a atras toate privirile la ultimul meci din Turcia, Ianis Hagi a făcut-o și la reunirea lotului
Acum 12 ore
18:20
Young Boys, umilită în Elveția după ce a învins-o pe FCSB în Europa League. Câte goluri a putut să ia formația din Berna # Fanatik
Young Boys și-a dat toate golurile la București! Dezastru pentru formația din Berna în campionatul intern: ploaie de goluri în poarta fostei adversare a celor de la FCSB
18:10
Profețiile lui Mitică, luni, 6 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top după FCSB – U Craiova # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 6 octombrie, ora 13:30, la „Profețiile lui Mitică”
17:50
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv # Fanatik
FCSB se confruntă în acest sezon cu mari probleme la nivelul jucătorului U21, iar în iarnă pregătește transferul unui fotbalist care să acopere această regulă.
17:40
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Hermanstadt 2-1. „A fost o perioadă mai întunecată, dar ne-am deblocat. Mă bucur pentru Louis Munteanu. Are calitate cât duce trenul!”. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga, foarte bucuros după victoria lui CFR Cluj în fața lui Hermannstadt! Omul de afaceri, încântat de revenirea lui Louis Munteanu: „Are calitate cât duce trenul!”
17:30
FCSB – Universitatea Craiova, Live Video etapa 12. Totul despre cea mai așteptată confruntare a sezonului # Fanatik
FCSB - Universitatea Craiova este capul de afiș din etapa 12 de SuperLiga. Află scorul final, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatul meciului care va avea loc pe Arena Națională.
17:20
Marius Şumudică, remarcat surpriză după Rapid – Farul 3-1: “Am crezut mereu în el! A făcut o partidă excepţională”. Marele atu pentru derby-ul cu Dinamo # Fanatik
Marius Șumudică a analizat ultimul meci al Rapidului, victoria cu 3-1 din Giulești cu Farul. Fostul antrenor al bucureștenilor a spus totul despre forma echipei pregătite acum de Costel Gâlcă.
17:00
Scandal șocant în fotbalul englez. Un arbitru a fost condamnat la 13,5 ani de închisoare după ce a abuzat 3 minore # Fanatik
Un caz terifiant zguduie puternic fotbalul englez. Gareth Viccars, 47 de ani, arbitru asistent în EFL (English Football Leagues) a fost condamnat la 13,5 ani de închisoare după ce a abuzat 3 minore.
16:40
Observatorul de la Slobozia – Dinamo rupe tăcerea: “M-a sunat Gino Iorgulescu. Așa s-a decis să jucăm”. Exclusiv # Fanatik
Observatorul partidei Slobozia - Dinamo a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum s-a decis ca jocul să se desfășoare și a precizat că a fost sunat și de Gino Iorgulescu.
16:20
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei # Fanatik
Pe platformele oficiale de resale oferite de FIFA se vând bilete la prețuri astronomice la Cupa Mondială din 2026. 998.534 dolari este prețul oficial pentru un bilet la finală pe platforma StubHub.
16:10
5, cifra fatidică pentru familia Hîldan. Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea tatălui „Unicului Căpitan!” # Fanatik
Marin Hîldan, tatăl lui „Unicului Căpitan”, a plecat la ceruri în urmă cu 3 ani. Cristi Hîldan, detalii dureroase despre ultimele luni din viața sa.
15:50
„Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente!”. Vali Crețu, mărul discordiei: „La golul 2, dădea călcâie la palton” # Fanatik
Eșecul celor de la FCSB, 0-2, cu Young Boys Berna, în Europa League, a adus în prim-plan aceeași problemă care este cunoscută: modul în care se face echipa.
15:10
Accidentarea lui Edjouma a deschis Cutia Pandorei la FCSB. Meme Stoica: „Eu i-am interzis lui Târnovanu!”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit în emisiunea "MM la FANATIK" că i-a interzis lui Ştefan Târnovanu să mai tragă de timp. Ce spune despre golul încasat în inferioritate numerică.
15:00
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo îi va aduce un omagiu lui Cătălin Hîldan, în ziua în care se fac 25 de ani de la moartea sa
14:20
Rodion Cămătaru, îngrijorat înainte de FCSB – Universitatea Craiova: “Echipa nu arată bine după ultimele meciuri!”. Reacţie surpriză despre suspendarea lui Bancu # Fanatik
Rodion Cămătaru a analizat derby-ul FCSB - Universitatea Craiova. Ce a spus fostul mare atacant al oltenilor înaintea meciului de pe Arena Națională din cadrul etapei a 12-a.
14:10
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi # Fanatik
Luminița, soția lui Gică Popescu, este o apariție extrem de rară în spațiul public intern. E prezentă, în general, la evenimente majore din viața familiei.
13:50
Doliu în fotbalul românesc! A murit fostul mijlocaș din SuperLiga. Peste câteva zile ar fi împlinit 45 de ani # Fanatik
A murit Vasilică Georgiu, fostul fotbalist de la UTA. A pierdut lupta cu o boală cruntă
Acum 24 ore
13:30
Coşmar fără sfârşit pentru Andrei Borza: „Fractura era deplasată şi a fost nevoie de operaţie!”. Când revine pe teren # Fanatik
Robert Niță a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, chinul pe care l-a îndurat Andrei Borza după accidentarea suferită la echipa națională
