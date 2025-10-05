FCSB vs Univ. Craiova 1-0 » Charalambous, despre arbitrajul din această seară: „Vreau să îl felicit pe Kovacs” + Ce spune de superstiția sa la penalty-uri și posibila revenire a lui Florinel Coman
Gazeta Sporturilor, 6 octombrie 2025 01:10
FCSB vs Univ. Craiova 1-0 » Charalambous, despre arbitrajul din această seară: „Vreau să îl felicit pe Kovacs" + Ce spune de superstiția sa la penalty-uri și posibila revenire a lui Florinel Coman
FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a oferit prima reacție după succesul de duminică seară.Cipriotul a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbaliștilor săi. A ținut să-l evidențieze pe Alexandru Stoian, atacantul de 17 ani care îndeplinește regula U21 și care a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase în minutul 39. ...
00:00
Ediția specială GSP Live a revenit duminică, 5 octombrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FCSB și Universitatea Craiova, scor 1-0.Emisiunea a putut fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Invitații lui Mihai Mironică au fost antrenorul Daniel Pancu și jurnalistul Grigore Cartianu.
00:00
Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a lăudat din nou pe Juri Cisotti, după victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa #12 a Superligii.Cisotti a fost integralist în victoria cu echipa olteană și l-a impresionat pe Gigi Becali. Dacă pe mijlocașul italian l-a lăudat, patronul campioanei a avut și câțiva „clienți”. ...
00:00
FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Emil Săndoi (60 de ani), fostul mare jucător și antrenor al oltenilor, a intervenit telefonic la GSP Live Special, emisiunea moderată de Mihai Mironică, și a analizat partida de pe Arena Națională.În viziunea lui, Vladimir Screciu a comis o greșeală asemănătoare celei de joi, atunci când a fost eliminat în meciul cu Rakow, din Conference League. ...
Basarab Panduru, fost internațional, i-a criticat dur pe Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram, jucătorii Universității Craiova, după eșecul oltenilor cu FCSB, scor 0-1.Cei doi jucători ofensivi au intrat pe teren în minutul 67, înlocuindu-i pe Etim și Nsimba în atac. Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram, criticați de Basarab Panduru după FCSB - Craiova 1-0Al Hamlawi și Baiaram au fost criticați pentru că nu s-au văzut în joc.„Assad și Baiaram au fost inexistenți. ...
Juventus și AC Milan au încheiat la egalitate la Torino, scor 0-0, în derby-ul etapei cu numărul #6 din Serie A. Elevii lui Max Allegri au irosit o lovitură de la 11 metri!Programul complet al etapei #6 din Serie AFINAL » Juventus - AC Milan 0-0Click AICI pentru statistici;Minutul 54: Christian Pulisic a ratat de la 11 metri! Fotbalistul american a trimis peste poartă de la punctul cu var. ...
FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a avut un discurs-manifest la finalul partidei de pe Arena Națională. Acesta a început cu laude la adresa jucătorilor și s-a terminat cu critici la adresa deciziilor de arbitraj.Cunoscut pentru declarațiile pline de „culoare”, Rădoi a recunoscut că singurul aspect negativ al partidei a fost rezultatul. În rest, a fost mulțumit de jocul elevilor pe care îi pregătește. ...
Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a oferit declarații la finalul meciului cu Universitatea Craiova, scor 1-0, din runda 12 din Superliga.Florin Tănase a remarcat faptul că cei de la FCSB și-au îmbunătățit rezultatele. Echipa lui Becali a ajuns la 3 victorii în ultimele 4 partide. ...
Manchester City s-a impus la limită pe terenul celor de la Brentford, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #7 din Premier League, iar acest succes i-a adus lui Pep Guardiola un nou record personal de invidiat.Programul complet al etapei #7 din Premier LeagueErling Haaland a marcat unicul gol al întâlnirii de la Londra în minutul 9. ...
Alexandru Cicâldău, mijlocașul Universității Craiova, și-a cerut scuze după ce a fost eliminat în meciul cu FCSB, scor 0-1.Cicâldău a văzut primul cartonaș galben în prelungirile primei reprize, pe al doilea în minutul 58, după ce l-a lovit pe Olaru cu piciorul în cap. Mijlocașul oltenilor a declarat că meciul a fost echilibrat până la eliminarea lui. ...
Vladimir Screciu (25 de ani), care a jucat pe postul de fundaș central în FCSB - Craiova, scor 1-0, a fost foarte nervos pe arbitrajul lui Istvan Kovacs.Vladimir Screciu a făcut praf arbitrajul lui Istvan Kovacs și s-a legat de faza în care l-a faultat pe Alexandru Stoian în propriul careu. Acesta a povestit și un dialog inedit pe care l-ar fi avut cu Mihai Popescu, stoperul de la FCSB. ...
Florin Tănase a marcat golul victoriei celor de la FCSB cu Universitatea Craiova, scor 1-0. Mijlocașul ofensiv a înscris de la 11 metri, ajungând la 40 de penalty-uri transformate în carieră în Liga 1.Ulterior, FCSB a mai primit un penalty, în repriza a doua, pentru un henț al lui Screciu la un șut al lui Miculescu. Istvan Kovacs a dictat lovitură de pedeapsă după ce a revăzut faza pe monitorul VAR. Tot Tănase a șutat, dar de data asta a fost blocat.VIDEO CU FAZA. ...
FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Alexandru Stoian (17 ani), titularul postului de under, a oferit declarația serii. Atacantul a obținut penalty-ul din care Florin Tănase (30 de ani) a înscris unicul gol al partidei în minutul 39.Înlocuit la pauză, Stoian susține că nici n-a știut faptul că a fost faultat în careu de Screciu. Și-a dat seama ulterior, iar după consultarea VAR, Istvan Kovacs a dictat lovitură de la 11 metri. ...
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a intrat în direct imediat după meciul câștigat de echipa lui în fața Universității Craiova, scor 1-0, în runda 12 din Superliga.Gigi Becali a fost foarte încântat de meciul făcut de echipa lui, care a mai făcut un pas important spre play-off. Patronul nu vrea încă să vorbească de campionat și spune că se gândește doar la prezența în play-off. ...
FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al României U21, a fost invitat la GSP Live Special, emisiunea moderată de Mihai Mironică, și a analizat partida de pe Arena Națională.În viziunea lui, jucătorii care au „contribuit” la eșecul Craiovei au fost Vladimir Screciu (25 de ani) și Alexandru Cicâldău (28 de ani). ...
După două faze de penalty judecate eronat în teren în prima repriză a meciului FCSB - Universitatea Craiova, arbitrul Istvan Kovacs a comis-o și în repriza a doua, când nu a văzut o lovitură de la 11 metri, fiind, din nou, corectat de VAR.Istvan Kovacs nu mai arbitrase în Liga 1 de pe 22 august, de la o remiză a Unirii Slobozia cu UTA, scor 1-1. A fost delegat la FCSB - Craiova, derby-ul etapei #12. A avut o partidă de coșmar, după care riscă suspendarea. ...
10 concluzii după FCSB - Universitatea Craiova 1-0 în runda a 12-a din Superliga.1. FCSB a bătut-o întemeiat pe Universitatea Craiova. Raportul ocaziilor: 7-3 în favoarea gazdelor.2. Campionatul debutează azi pentru FCSB. Craiova urmează să decidă dacă va reacționa la criză ca o echipă de titlu sau va colapsa ca în trecut. Acum, și despre arbitraj.3. Nu a fost penalty în minutul 7, Istvan Kovacs se păcălise. ...
FCSB - Universitatea Craiova. Tensiune maximă pe Arena Națională, la derby-ul etapei 12 din Superliga. A fost o partidă cu de toate, penalty-uri, decizii de arbitraj corectate de VAR și o eliminare!Craiova a primit lovitură după lovitură pe Arena Națională. Mai întâi, Mihnea Rădulescu (20 de ani), titularul postului U21, s-a accidentat în minutul 14 și a fost înlocuit cu David Matei. ...
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a intrat în conflict cu suporterii celor de la Universitatea Craiova în derby-ul rundei cu numărul 12 din Superliga. Daniel Bîrligea a fost titular în atacul campioanei și a avut mai multe ocazii importante de a marca. Acesta s-a aflat pe teren până în minutul 62, când Denis Alibec a intrat în locul său. GALERIE FOTO. ...
Mihai Toma (18 ani), mijlocaș ofensiv la bază, a fost introdus în locul lui Alexandru Pantea (22 de ani), fundaș dreapta, la pauza meciului dintre FCSB și Universitatea Craiova.Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a scos la pauză pe Pantea pentru că acesta avea cartonaș galben. Latifundiarul a recunoscut în mai multe rânduri că preferă să îi schimbe pe fotbaliștii care iau cartonaș galben în prima repriză, pentru a nu risca eliminări în partea a doua. ...
Fostul mare internațional Gabi Balint (62 de ani) a spus că ar schimba doi jucători la pauză, după prima repriză din FCSB - Universitatea Craiova, derby-ul rundei cu numărul 12 din Superliga. Chiar dacă FCSB a reușit să intre în avantaj la pauza meciului, după ce Florin Tănase a deschis scorul din penalty pe finalul reprizei, Gabi Balint a identificat doi fotbaliști din tabăra campioanei pe care i-ar fi schimbat dacă ar fi putut. ...
FCSB - Universitatea Craiova 1-0 (pauză). Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei României U21, a fost invitat la GSP Live Special, emisiunea moderată de Mihai Mironică, și a tras concluziile primei reprize de pe Arena Națională.În viziunea lui, Alexandru Stoian (17 ani) a fost cel mai bun jucător al reprizei, ținând cont penalty-ul pe care l-a obținut în minutul 38, faultat de Vladimir Screciu. ...
Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB în finalul primei reprize al derby-ului cu Universitatea Craiova. „Centralul” nu a văzut direct intervenția lui Vladimir Screciu și a fost ajutat de VAR.Prima repriză a fost de coșmar pentru Kovacs pe Arena Națională. Mai întâi, a dat eronat penalty pentru FCSB în minutul 6. Romanchuk a atins mingea înainte de contactul cu Bîrligea. ...
Novak Djokovic, Holger Rune, Arthur Rinderknech și Giovanni Mpetshi Perricard s-au adăugat jucătorilor care au semnalat cât de dificile sunt condițiile meteo în care se dispută penultimul Masters 1000 al anului, cel de la Shanghai: „Există un element de luptă care nu are nimic de-a face cu tenisul. Este vorba de a supraviețui”. ...
Cu Nicușor Stanciu indisponibil din cauza unor probleme musculare, Genoa lui Dan Șucu a cedat pe terenul campioanei Napoli, scor 1-2, într-un duel al rundei cu numărul #6 din Serie A.Programul complet al etapei #6 din Serie AAșa cum era de așteptat, elevii lui Antonio Conte au dominat jocul, însă în prima repriză, defensiva oaspeților a avut o prestație exemplară, reușind să blocheze orice tentativă de a marca a campioanei Italiei. ...
FCSB - Universitatea Craiova. Start electrizant de partidă pe Arena Națională. Gazdele au primit o lovitură de la 11 metri din partea „centralului” Istvan Kovacs, anulată după intervenția VAR. Iar în minutul 11, Mihnea Rădulescu (20 de ani), mijlocașul dreapta al oltenilor, s-a accidentat și n-a mai putut continua.Probleme mari pentru Mirel Rădoi și Craiova în startul partidei de pe Arena Națională. ...
Derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova a început cu scântei. În minutul 6, Istvan Kovacs a dictat penalty pentru bucureșteni. Ulterior, a mers la monitorul VAR și a anulat decizia.Ce s-a întâmplat? Darius Olaru a centrat din flancul stâng, mingea a ajuns între Bîrligea și Romanchuk. Cei doi s-au ciocnit picior în picior, iar „centralul” a dictat lovitură de la 11 metri. ...
Numărul 2 mondial, Jannik Sinner (24 de ani), a fost nevoit să se retragă în setul al treilea al partidei din turul 3 cu Tallon Griekspoor din Olanda, la scorul de 6-7 (3), 7-5, 3-2 în favoarea adversarului, după ce nu a mai putut rezista crampelor puternice.Dramatic. Chinuitor. Agonic. Așa se pot descrie secvențele din setul al treilea al meciului dintre campionul en-titre de la Shanghai, Jannik Sinner, și Tallon Griekspoor. ...
AEK Atena, formația mijlocașului român Răzvan Marin (29 de ani), a învins-o în deplasare pe Kifisia, scor 3-2, în etapa 6 din campionatul Greciei.Lăsat pe banca de rezerve de antrenorul Marko Nikolic, Marin a fost introdus pe teren în repriza a doua și a înscris golul victoriei pentru echipa lui, în prelungiri, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. ...
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a răbufnit pe stadion înainte de meciul roș-albaștrilor cu Universitatea Craiova, când a vorbit despre asistența scăzută de pe Arena Națională.În ciuda apelului făcut de Mihai Stoica către fani după eșecul cu Young Boys, scor 0-2, suporterii nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru partida cu Universitatea Craiova, liderul din Superliga înainte de startul etapei #12. ...
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), a făcut declarații cu puțin timp înainte de FCSB - Universitatea Craiova, derby-ul etapei 12 din Superliga.Acesta a vorbit despre echipa națională, care va disputa peste câteva zile două meciuri. Primul, amicalul cu Moldova (9 octombrie), iar al doilea este decisivul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial (12 octombrie). ...
Lewis Hamilton, pilotul Ferrari, a fost penalizat cu 5 secunde la timpul final al Marelui Premiu al Singapore, din cauza nerespectării limitelor pistei în ultimele tururi ale cursei. Această penalizare l-a coborât de pe locul 7 pe locul 8 în clasament cursei.Hamilton s-a plâns că a rămas fără frâne în ultimele 4 tururi pe circuitul „Marina Bay”, lăsându-l pe celălalt pilot Ferrari, Charles Leclerc, să treacă în fața sa și terminând pe locul 7. ...
Numărul 2 mondial, Jannik Sinner (24 de ani), a fost nevoit să se retragă în setul al treilea al partidei din turul 3 cu Tallon Griekspoor din Olanda, la scorul de 6-7 (3), 7-5, 3-2 în favoarea adversarului, după ce nu a mai putut rezista crampelor puternice.Dramatic. Chinuitor. Agonic. Așa se pot descrie secvențele din setul al treilea al meciului dintre campionul en-titre de la Shanghai, Jannik Sinner, și Tallon Griekspoor. ...
Bologna, următoarea echipă cu care FCSB va da piept în acest sezon de Europa League, s-a impus categoric pe teren propriu în fața celor de la Pisa, scor 4-0, într-un duel al rundei cu numărul #6 din Serie A. Marius Marin a jucat tot meciul pentru trupa lui Gilardino. ...
Liderul clasamentului în Formula 1, Oscar Piastri, a vorbit cu multă prudență despre incidentul cu coechipierul său de la McLaren, Lando Norris, petrecut în virajul al treilea al Marelui Premiu din Singapore.La radio, în timpul cursei, Piastri a părut foarte furios și chiar a întrebat dacă este deja acceptabil ca Lando să-l lovească pe pistă, dar ulterior, în fața presei, a adoptat un ton mult mai reținut. ...
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a făcut „fotbalistul perfect” cu jucători de la FCSB și Universitatea Craiova, formații care se întâlnesc de la 20:30, în derby-ul rundei 12 din Superliga. Basarab Panduru a trebuit să aleagă câte un fotbalist la 12 categorii diferite: lovitură de cap, inteligență, motivație, lider, forță, șut, tehnică, dribling, viteză, pasă, piciorul drept, piciorul stâng. ...
Ploile masive care au căzut peste București în ultimele zile au afectat Arena Națională, cel mai mare stadion al țării. Reporterii GSP au surprins imagini incredibile la meciul FCSB - Universitatea Craiova, derby-ul etapei #12 din Superliga.Pereții de la loji au fost îmbibați cu apă, urmele fiind extrem de vizibile. Inclusiv loja destinată sponsorului principal al celor de la FCSB a fost afectată serios.FOTO. ...
Erling Haaland (25 de ani) este unul dintre cei mai buni atacanți din lume. Starul lui Manchester City are cifre incredibile în acest sezon, însă vârful norvegian a abordat un subiect neașteptat și a recunoscut faptul că are anumite temeri în legătură cu ce se va întâmpla după moarte.Atacantul lui Manchester City și al naționalei Norvegiei, Erling Haaland, a vorbit deschis despre temerile sale și a recunoscut că se teme de moarte. ...
CFR Cluj - Hermannstadt 2-1. Ardelenii au obținut a doua victorie din acest sezon, iar patronul Nelu Varga are și motive de bucurie, după o perioadă în care vicecampioana României s-a zbătut în subsolul clasamentului.Acesta a ținut să-l remarce pe Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul Superligii din sezonul trecut. Atacantul a înscris în premieră în acest sezon.În plus, Louis a oferit și un assist la golul 2 marcat de kosovarul Lindon Emerllahu. ...
Hugo Ekitike (23 de ani), fotbalistul transferat de Liverpool în această vară pentru nu mai puțin de 95 de milioane de euro de la Eintracht Frankfurt, a avut prestații solide în primele sale meciuri din tricoul „cormoranilor”, însă până să ajungă la statutul actual, francezul a străbătut un drum lung și, pe alocuri, anevoios. Acesta a povestit totul într-un interviu pentru BBC. ...
