Jose Mourinho, huduit copios în Porto – Benfica. “The Special One”, considerat trădător de fanii de pe Dragao

20:10

Ianis l-a făcut fericit pe tatăl Hagi cu golul marcă înregistrată de la turci. A păstrat unul la fel de frumos şi pentru Austria, duminica viitoare la Antena 1, de la 21:45. “Când marchezi un gol aproape perfect, profesorul este mai fericit decât elevul”, a spus Ianis Hagi pentru AntenaSport. Ianis i-a dedicat tatălui Gică Hagi reuşita din lovitura liberă care i-a încântat pe turci. “M-a felicitat pentru gol, doar el ştie cât de mult am lucrat împreună la fazele fixe şi cât am stat pe teren să-mi explice ce şi cum”, a precizat Ianis Hagi. Ianis Hagi s-a prezentat cu un nou look la naţională. El e convins că poate ajunge cu România la […] The post Ianis Hagi i-a dedicat golul tatălui său, Gică Hagi, şi a spus cum e să fie, la rândul său, tată appeared first on Antena Sport.