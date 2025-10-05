Jose Mourinho, huduit copios în Porto – Benfica. “The Special One”, considerat trădător de fanii de pe Dragao
Antena Sport, 6 octombrie 2025 01:10
Jose Mourinho a avut ocazia să se întoarcă pe stadionul echipei la care a scris istorie în Portugalia, FC Porto, însă din postura de adversar. “The Special One”, ajuns pe banca Benficăi recent, a pășit pe Estadio do Dragao pentru a-și înfrunta fosta formație. Înainte de meci, existau întrebări legate de cum vor reacționa suporterii […] The post Jose Mourinho, huduit copios în Porto – Benfica. “The Special One”, considerat trădător de fanii de pe Dragao appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 2 ore
01:10
Jose Mourinho, huduit copios în Porto – Benfica. “The Special One”, considerat trădător de fanii de pe Dragao # Antena Sport
Jose Mourinho a avut ocazia să se întoarcă pe stadionul echipei la care a scris istorie în Portugalia, FC Porto, însă din postura de adversar. “The Special One”, ajuns pe banca Benficăi recent, a pășit pe Estadio do Dragao pentru a-și înfrunta fosta formație. Înainte de meci, existau întrebări legate de cum vor reacționa suporterii […] The post Jose Mourinho, huduit copios în Porto – Benfica. “The Special One”, considerat trădător de fanii de pe Dragao appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
00:10
“Penibil” Gigi Becali i-a taxat pe olteni după FCSB – Universitatea Craiova 1-0! Ce a spus de finul lui, Rădoi # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a răspuns oltenilor, care au criticat arbitrajul după derby-ul FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Mirel Rădoi a anunţat un protest, neprezentându-se la un eveniment fiindcă e de părere că echipa lui a fost dezavantajată în mai multe meciuri în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu FCSB. Gigi Becali, mesaj […] The post “Penibil” Gigi Becali i-a taxat pe olteni după FCSB – Universitatea Craiova 1-0! Ce a spus de finul lui, Rădoi appeared first on Antena Sport.
00:10
Florin Tănase a “înțepat-o” pe Universitatea Craiova după victoria din derby: “Nu e ajutor” # Antena Sport
Florin Tănase a acordat câteva declarații după victoria FCSB-ului din derby-ul cu Universitatea Craiova. Jucătorul lui Elias Charalambous a fost mulțumit de victoria pe care a adus-o chiar el de la punctul cu var și nu a ezitat să arunce o “săgeată” în tabăra oltenilor, după ce aceștia au criticat arbitrajul. Tănase a marcat unicul […] The post Florin Tănase a “înțepat-o” pe Universitatea Craiova după victoria din derby: “Nu e ajutor” appeared first on Antena Sport.
00:00
Verdict crunt pentru jucătorul care a ieșit de pe teren în lacrimi la meciul FCSB – Universitatea Craiova # Antena Sport
FCSB a câștigat derby-ul etapei a 12-a din Liga 1, reușind să se impună la limită în duelul cu Universitatea Craiova. Pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, acesta a fost al treilea meci de campionat fără victorie și al doilea eșec din acest sezon. Mai mult decât atât, gruparea din Bănie l-a pierdut și pe […] The post Verdict crunt pentru jucătorul care a ieșit de pe teren în lacrimi la meciul FCSB – Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
5 octombrie 2025
23:40
Universitatea Craiova a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi a pierdut disputa de pe Arena Națională cu FCSB, la capătul unui joc pe care l-a încheiat în inferioritate numerică. Alexandru Cicâldău a fost eliminat de centralul Istvan Kovacs în repriza a doua, iar fotbalistul oltenilor și-a […] The post Alexandru Cicâldău și-a pus cenușă în cap, după eșecul cu FCSB: „Îmi cer scuze” appeared first on Antena Sport.
23:40
Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o “secetă” de victorii # Antena Sport
PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a învins-o la limită pe Olympiacos într-unul dintre cele mai tari derby-uri ale campionatului grec. Alb-roșiii au deschis scorul, însă echipa românului a întors rezultatul în partea a doua și și-a asigurat cele trei puncte. În urma partidei de pe Toumba, PAOK a urcat pe locul secund în […] The post Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o “secetă” de victorii appeared first on Antena Sport.
23:30
Mirel Rădoi s-a enervat după FCSB – Craiova 1-0: “Dacă începem să inventăm…”! A anunţat un protest # Antena Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a fost foarte nervos după înfrângerea echipei sale din derby-ul cu FCSB. Florin Tănase a marcat singurul gol al meciului, din penalty, în minutul 39. Tănase a mai executat un penalty, pe care l-a ratat, în minutul 78 al meciului. Tehnicianul Universităţii Craiova a anunţat că va […] The post Mirel Rădoi s-a enervat după FCSB – Craiova 1-0: “Dacă începem să inventăm…”! A anunţat un protest appeared first on Antena Sport.
23:20
Vladimir Screciu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat” # Antena Sport
FCSB a câștigat derby-ul etapei a 12-a din Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 1-0 în fața Universității Craiova. Formația antrenată de Elias Charalambous a ajuns la două succese consecutive în campionat, în timp ce oltenii au înregistrat al treilea meci fără victorie. Vladimir Screciu a comis o eroare decisivă în jocul […] The post Vladimir Screciu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat” appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali nu se “îmbată cu apă rece” după FCSB – Univ. Craiova: “Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus” # Antena Sport
Gigi Becali a transmis că victoria contra celor de la Universitatea Craiova nu îl face să se gândească din nou la titlu. Patronul de la FCSB a declarat că primul obiectiv pentru roș-albaștri este încheierea sezonului regular pe loc de play-off, iar abia după va privi din nou spre trofeul Ligii 1. Finanțatorul campioanei a […] The post Gigi Becali nu se “îmbată cu apă rece” după FCSB – Univ. Craiova: “Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus” appeared first on Antena Sport.
23:00
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a criticat doi jucători după ce FCSB a câştigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana ultimelor două sezoane s-a impus la limită, cu 1-0, dintr-un gol marcat din penalty de Florin Tănase. Becali i-a criticat dur după meci pe Denis Alibec şi Mamadou Thiam. După meciul pierdut de FCSB […] The post Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! appeared first on Antena Sport.
23:00
FCSB s-a impus în cel mai important meci al etapei a 12-a din acest sezon. Campioana en-titre a câștigat la limită disputa cu Universitatea Craiova, scor 1-0, jocul fiind decis de reușita lui Florin Tănase, din lovitură de la 11 metri. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a jucat din minutul 58 în inferioritate numerică, după […] The post Cuvântul repetat obsesiv de Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0 appeared first on Antena Sport.
22:40
Florin Tănase, “talismanul” FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1 # Antena Sport
FCSB a câştigat toate cele 3 meciuri din Liga 1, din acest sezon, cu goluri marcate de Florin Tănase. Atât cu Petrolul, cât şi cu Oţelul şi cu Universitatea Craiova, FCSB s-a impus la limită, cu 1-0. Florin Tănase a înscris golul victoriei în toate aceste meciuri. În Petrolul – FCSB 0-1, Tănase a marcat […] The post Florin Tănase, “talismanul” FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
22:10
Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere” # Antena Sport
Mihai Stoica a venit cu un mesaj dur pentru suporterii FCSB-ului care au decis să nu vină pe stadion la derby-ul cu Universitatea Craiova. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis înainte de startul meciului că preferă să aibă mai puțini oameni în tribune, atât timp cât sunt unii loiali. Stoica a vrut să […] The post Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere” appeared first on Antena Sport.
22:00
Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat # Antena Sport
Napoli – Genoa s-a terminat 2-1. Formaţia patronată de Dan Şucu a deschis scorul în minutul 33, prin Jeff Ekathor. Campioana Italiei a egalat în minutul 57, când a marcat Anguissa. Rasmus Hojlund, împrumutat de Napoli de la Manchester United, a reuşit să înscrie golul victoriei gazdelor, în minutul 75. Napoli s-a impus cu 2-1 […] The post Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat appeared first on Antena Sport.
21:50
Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova # Antena Sport
Florin Tănase a deschis scorul în minutul 39 al derby-ului FCSB – Universitatea Craiova, după ce a transformat un penalty dictat de Istvan Kovacs. Imediat după golul lui Tănase jucătorii campioanei au făcut cunoscuta lor horă a bucuriei, pe care în acest sezon au arătat-o în mult mai puţine rânduri decât în sezonul trecut. Jucătorii […] The post Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova appeared first on Antena Sport.
21:50
Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român # Antena Sport
Andrei Rațiu a fost titular și integralist duminică în meciul dintre Real Sociedad și Rayo Vallecano, din cadrul etapei cu numărul 8 a primei ligi din Spania. Fotbalistul român a contribuit decisiv la prima victorie a echipei sale, după o serie de șase meciuri fără succes. Acesta va fi o soluție pentru selecționerul Mircea Lucescu, […] The post Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român appeared first on Antena Sport.
21:30
Istvan Kovacs, chemat de două ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, o dată în favoarea campioanei # Antena Sport
Centralul Istvan Kovacs (41 de ani) a mai fost chemat o dată la VAR în finalul primei reprize a derby-ului FCSB – Universitatea Craiova. După faza din minutul 6, de la duelul dintre Bîrligea şi Romanchuk din careu, când a decis, în cele din urmă, că nu e penalty, în minutul 35 a avut loc […] The post Istvan Kovacs, chemat de două ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, o dată în favoarea campioanei appeared first on Antena Sport.
21:30
Vladimir Screciu, două gafe în trei zile pentru Universitatea Craiova! Eroare mare în jocul cu FCSB # Antena Sport
FCSB – Universitatea Craiova este cel mai important meci al etapei cu numărul 12 din Liga 1. Ambele formații vin după eșecuri suferite în cupele europene. Prima repriză a disputei de pe Arena Națională a fost animată, cu multe decizii importante luate de centralul Istvan Kovacs. Cea mai importantă a fost dictarea unei lovituri de […] The post Vladimir Screciu, două gafe în trei zile pentru Universitatea Craiova! Eroare mare în jocul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
21:20
FCSB – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei cu numărul 12 din Liga 1. Disputa are loc pe Arena Națională din București, la câteva zile după ce ambele formații au fost învinse în Europa, respectiv Conference League. La cel mai tare meci din cadrul rundei asistă și Florinel Coman. Fotbalistul celor de la […] The post Apariție surpriză pe Arena Națională, la FCSB – Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
21:20
Manchester City, victorie la limită contra lui Brentford. Erling Haaland, din nou decisiv # Antena Sport
Manchester City a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, Brentford, duminică seara, în etapa a 7-a din Premier League. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în prima repriză (min.9) de atacantul norvegian Erling Haaland, liderul clasamentului golgheterilor actualei ediţii din Premier League, cu nouă reuşite. Erling Haaland, decisiv pentru City În […] The post Manchester City, victorie la limită contra lui Brentford. Erling Haaland, din nou decisiv appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Cătălin Hîldan, omagiat de antrenorii şi fanii lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
21:10
Ghinion imens pentru Mihnea Rădulescu. Jucătorul Craiovei s-a accidentat singur și a părăsit terenul în lacrimi # Antena Sport
Mihnea Rădulescu, jucătorul de bandă al Universității Craiova, s-a accidentat în startul partidei contra celor de la FCSB. În minutul 11 al meciului, tânărul din lotul lui Mirel Rădoi s-a prăbușit la pământ la capătul unei faze în care nu a fost atins de nimeni, dar în care a părut că a călcat strâmb. Accidentarea […] The post Ghinion imens pentru Mihnea Rădulescu. Jucătorul Craiovei s-a accidentat singur și a părăsit terenul în lacrimi appeared first on Antena Sport.
21:00
Fază controversată în startul derby-ului FCSB – Craiova! Istvan Kovacs a dictat penalty, apoi s-a răzgândit # Antena Sport
O fază controversată a avut loc în minutul 6 al derby-ului FCSB – Universitatea Craiova. La un duel din careu dintre Daniel Bîrligea şi Romanchuk, Istvan Kovacs a dictat penalty. Istvan Kovacs a aşteptat ulterior semnalul din camera VAR, în timp ce Florin Tănase se pregătea să execute lovitura de la 11 metri. Istvan Kovacs […] The post Fază controversată în startul derby-ului FCSB – Craiova! Istvan Kovacs a dictat penalty, apoi s-a răzgândit appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Norris şi Piastri au făcut-o pe McLaren campioană la constructori în Formula 1 # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Norris şi Piastri au făcut-o pe McLaren campioană la constructori în Formula 1 appeared first on Antena Sport.
20:50
Răzvan Marin, decisiv într-un meci dramatic al lui AEK Atena. Gol din penalty în prelungiri # Antena Sport
Răzvan Marin a marcat primul său gol din campionat în tricoul lui AEK Atena, într-un meci în care galben-negrii s-au impus dramatic în fața celor de la Kifisia. Intrat pe teren în minutul 67, când scorul era 2-2, mijlocașul român a înscris în minutul 90+2 de la punctul cu var și a adus victoria echipei […] The post Răzvan Marin, decisiv într-un meci dramatic al lui AEK Atena. Gol din penalty în prelungiri appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Radu Drăguşin le ţine pumnii colegilor săi cu Austria. Vrea să fie şi el la Mondial # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Radu Drăguşin le ţine pumnii colegilor săi cu Austria. Vrea să fie şi el la Mondial appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
20:10
Ianis Hagi i-a dedicat golul tatălui său, Gică Hagi, şi a spus cum e să fie, la rândul său, tată # Antena Sport
Ianis l-a făcut fericit pe tatăl Hagi cu golul marcă înregistrată de la turci. A păstrat unul la fel de frumos şi pentru Austria, duminica viitoare la Antena 1, de la 21:45. “Când marchezi un gol aproape perfect, profesorul este mai fericit decât elevul”, a spus Ianis Hagi pentru AntenaSport. Ianis i-a dedicat tatălui Gică Hagi reuşita din lovitura liberă care i-a încântat pe turci. “M-a felicitat pentru gol, doar el ştie cât de mult am lucrat împreună la fazele fixe şi cât am stat pe teren să-mi explice ce şi cum”, a precizat Ianis Hagi. Ianis Hagi s-a prezentat cu un nou look la naţională. El e convins că poate ajunge cu România la […] The post Ianis Hagi i-a dedicat golul tatălui său, Gică Hagi, şi a spus cum e să fie, la rândul său, tată appeared first on Antena Sport.
20:10
Jannik Sinner, forțat să abandoneze de la Shanghai. Campionul en-titre din China, OUT din turul 3 # Antena Sport
Tenismenul italian Jannik Sinner, deţinătorul titlului, a abandonat duminică în turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari. Sinner, numărul 2 mondial, s-a retras în setul al treilea al meciului cu olandezul Tallon Griekspoor, după ce a acuzat o problemă musculară la piciorul […] The post Jannik Sinner, forțat să abandoneze de la Shanghai. Campionul en-titre din China, OUT din turul 3 appeared first on Antena Sport.
20:00
Amical inedit pentru Dinamo. Unde pleacă alb-roșiii în pauza provocată de meciurile naționalei # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va pleca în Macedonia de Nord în perioada în care România își dispută meciurile contra Moldovei și Austriei. “Câinii” o vor întâlni pe Pelister Bitola, echipa pentru care evoluează fostul jucător al alb-roșilor, Mirko Ivanovski. Dinamo are opt jucători plecați la echipele naționale în această perioadă, însă președintele clubului […] The post Amical inedit pentru Dinamo. Unde pleacă alb-roșiii în pauza provocată de meciurile naționalei appeared first on Antena Sport.
19:30
Sevilla – Barcelona 4-1. Campioana en-titre suferă primul eșec al sezonului! Robert Lewandowski a ratat penalty # Antena Sport
Barcelona a suferit duminică primul eșec al sezonului din campionatul Spaniei. La câteva zile după înfrângerea cu Paris Saint Germain, din Liga Campionilor, echipa lui Hansi Flick a fost învinsă de Sevilla, în cadrul etapei cu numărul 8. Robert Lewandowski a avut șansa de a-și băga echipa în meci, la scorul de 2-1 în favoarea […] The post Sevilla – Barcelona 4-1. Campioana en-titre suferă primul eșec al sezonului! Robert Lewandowski a ratat penalty appeared first on Antena Sport.
19:30
Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi # Antena Sport
Alexandru Maxim a marcat un nou gol pentru Gaziantep, formația din Turcia la care evoluează din anul 2020, cu o pauză de jumătate de sezon în care a jucat la Beșiktaș. În cel mai recent meci din campionat, mijlocașul a înscris de la punctul cu var în duelul contra celor de la Karagumruk, “lanterna roșie” […] The post Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi appeared first on Antena Sport.
19:20
Ce a ajuns să facă pentru bani Cristian Daminuţă: “În lipsa creierului, am luat decizii greşite” # Antena Sport
Cristian Daminuţă (35 de ani) lucrează în prezent ca agent de securitate pe aeroportul din oraşul său natal, Timişoara. (IMAGINI CU DAMINUŢĂ ŞI SOŢIA LUI ÎN GALERIA FOTO) Trecut pe la Inter şi AC Milan, Daminuţă şi-a încheiat cariera de fotbalist în 2023. După retragere el anunţa că şi-a deschis o afacere cu burgeri, dar […] The post Ce a ajuns să facă pentru bani Cristian Daminuţă: “În lipsa creierului, am luat decizii greşite” appeared first on Antena Sport.
19:10
Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit” # Antena Sport
CFR Cluj a luat trei puncte din disputa cu Hermannstadt, după un meci excelent făcut de Louis Munteanu. „Perla” lui Neluțu Varga a marcat golul egalizator în jocul de duminică și a avut și un assist sclipitor la reușita lui Emerllahu. Andrea Mandorlini a tras concluziile după fluierul final și a spus cine este remarcatul […] The post Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit” appeared first on Antena Sport.
18:50
Louis Munteanu a rupt tăcerea după transferul ratat de la CFR Cluj: “Să fie un reset și pentru mine” # Antena Sport
Louis Munteanu a vorbit în fața jurnaliștilor după victoria CFR-ului în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-1. Atacantul lui Andrea Mandorlini s-a arătat mulțumit de cele trei puncte obținute de el și coechipierii săi, după care a vorbit pe scurt și despre momentul în care ar fi putut pleca în străinătate, însă nicio mutare […] The post Louis Munteanu a rupt tăcerea după transferul ratat de la CFR Cluj: “Să fie un reset și pentru mine” appeared first on Antena Sport.
18:40
CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor” # Antena Sport
CSM București a obținut duminică a doua victoria din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fetele pregătite de Adi Vasile au surclasat Podravka Vegeta, în cadrul etapei a patra, scor 34-24. Cu un moral bun după victoria contra rivalei Rapid, campioana României a avut o evoluție fabuloasă în Champions League. „Tigroaicele” și-au dominat […] The post CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
18:30
Valentin Mihăilă a povestit cum a marcat din propria jumătate de teren în Turcia: “Mă așteptam să treacă” # Antena Sport
Valentin Mihăilă a oferit o primă reacție după ce a marcat primul său gol în Turcia grație unei reușite din propria jumătate de teren. Aflat la Mogoșoaia pentru reunirea lotului naționalei, extrema de la Rizespor a dezvăluit cum a gestionat faza respectivă și cum a ajuns să tragă la poartă dintr-o poziție ieșită din comun. […] The post Valentin Mihăilă a povestit cum a marcat din propria jumătate de teren în Turcia: “Mă așteptam să treacă” appeared first on Antena Sport.
18:30
George Buricea se apără după incidentul incredibil cu Zoran Nikolic: “Nimeni nu a dat niciun pumn nimănui” # Antena Sport
Antrenorul Politehnicii Timişoara şi selecţionerul echipei naţionale, George Buricea (46 de ani), a negat vehement că şi-ar fi lovit propriul jucător, pe Zoran Nikolic, după incidentul din timpul meciului CSM Vaslui – Politehnica Timişoara 28-27. Cazul va fi judecat de Comisia de Disciplină, după cum a anunţat Federaţia Română de Handbal, într-un comunicat. George Buricea, […] The post George Buricea se apără după incidentul incredibil cu Zoran Nikolic: “Nimeni nu a dat niciun pumn nimănui” appeared first on Antena Sport.
18:20
Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu CFR: „Am făcut greșeli pe care nu le putem elimina” # Antena Sport
Hermannstadt continuă să facă un sezon catastrofal, după ce a suferit încă un eșec în Liga 1. Gruparea sibiană a cedat cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la CFR Cluj, asta deși a condus încă din minutul 10. Cu doar două victorii în acest sezon, finalista din sezonul trecut din Cupa României se […] The post Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu CFR: „Am făcut greșeli pe care nu le putem elimina” appeared first on Antena Sport.
18:00
“Multe lucruri au mers anapoda astăzi”. Max Verstappen, tranșant după Marele Premiu de la Singapore # Antena Sport
Max Verstappen nu s-a ferit să recunoască faptul că nu s-a bucurat de cea mai bună prestație a sa la Singapore, unde a încheiat pe poziția secundă, în spatele lui George Russell. Cvadruplul campion mondial a vorbit după cursa de pe circuitul stradal inclusiv despre strategia abordată de echipa sa pentru a putea obține un […] The post “Multe lucruri au mers anapoda astăzi”. Max Verstappen, tranșant după Marele Premiu de la Singapore appeared first on Antena Sport.
18:00
Neluțu Varga a reacționat, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „A fost o perioadă mai întunecată” # Antena Sport
CFR Cluj a pus punct unei serii de nouă etape consecutive fără victorie în campionat și s-a impus cu scorul de 2-1 contra celor de la Hermannstadt. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a obținut abia al doilea succes din acest sezon, iar Neluțu Varga s-a simțit ușurat. Ardelenii au urcat pe locul 11 în campionat, […] The post Neluțu Varga a reacționat, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „A fost o perioadă mai întunecată” appeared first on Antena Sport.
18:00
McLaren a urcat pe podium şi a sărbătorit titlul la constructori în Formula 1! Imagini superbe # Antena Sport
The post McLaren a urcat pe podium şi a sărbătorit titlul la constructori în Formula 1! Imagini superbe appeared first on Antena Sport.
17:40
Harry Kane mai are contract cu Bayern Munchen până în vara anului 2027, însă atacantul englez are șanse să plece mai devreme de la campioana Germaniei. Acesta este dorit de o forță din Arabia Saudită, care este gata să îi ofere un salariu „extraterestru”. În prezent, fotbalistul în vârstă de 32 de ani încasează un […] The post Pleacă Harry Kane de la Bayern? Ofertă uriașă primită de golgheterul din Bundesliga appeared first on Antena Sport.
17:40
Reacţia lui Lando Norris după ce McLaren a câştigat un nou titlu la constructori în Formula 1! # Antena Sport
Lando Norris s-a clasat pe 3 în cursa Marelui Premiu din Singapore, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, a fost pe 4. Performanţa celor doi piloţi i-a adus lui McLaren un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând. Lando […] The post Reacţia lui Lando Norris după ce McLaren a câştigat un nou titlu la constructori în Formula 1! appeared first on Antena Sport.
17:30
Conducerea lui McLaren a reacţionat după titlul obţinut la constructori: “O echipă excepţională” # Antena Sport
Zac Brown, CEO-ul McLaren şi Andrea Stella, directorul de echipă al McLaren, au reacţionat imediat după ce McLaren a obţinut un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând. Lando Norris a terminat pe locul 3 cursa din Singapore, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, s-a clasat pe 4. Cursa a […] The post Conducerea lui McLaren a reacţionat după titlul obţinut la constructori: “O echipă excepţională” appeared first on Antena Sport.
17:30
George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: “Nu știm de unde a venit” # Antena Sport
George Russell a câștigat cursa din Marele Premiu de la Singapore, la capătul unui Grand Prix în care britanicul a controlat ziua de duminică fără mari probleme. La finalul weekend-ului, pilotul de la Mercedes s-a arătat extrem de entuziasmat de ce a reușit, iar discursul său a trădat și umirea față de rezultatul final. Russell […] The post George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: “Nu știm de unde a venit” appeared first on Antena Sport.
17:00
McLaren a câştigat titlul la constructori în Formula 1! Piastri şi Norris şi-au “spulberat” adversarii # Antena Sport
McLaren a câştigat titlul la constructori şi în acest sezon de Formula 1. În acest sezon Oscar Piastri şi Lando Norris nu le-au dat nicio şansă adversarilor la constructori. Cursa de Formula 1 din Singapore a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. George Russell a câştigat cursa, dar momentul cel mai important […] The post McLaren a câştigat titlul la constructori în Formula 1! Piastri şi Norris şi-au “spulberat” adversarii appeared first on Antena Sport.
17:00
CFR Cluj a pus punct seriei de nouă etape consecutive fără victorie în Liga 1. Câștigătoarea Cupei României a reușit să se impună în fața celor de la Hermannstadt, într-un joc din cadrul etapei cu numărul 12. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a fost condusă pe tabelă încă din minutul 10, dar a revenit în […] The post CFR Cluj – Hermannstadt 2-1. Ardelenii încheie seria neagră din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
16:40
Ce notă a primit Răzvan Sava, la o zi după ce a primit vestea convocării la națională! Prestația sa din meciul cu Cagliari # Antena Sport
Răzvan Sava este unul dintre stranerii convocați de Mircea Lucescu pentru partidele din luna octombrie, cu Moldova (amical), respectiv Austria, meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Portarul român a fost titular duminică în disputa dintre Udinese și Cagliari, din cadrul etapei cu numărul 6 din Serie A. Echipa sa a ajuns […] The post Ce notă a primit Răzvan Sava, la o zi după ce a primit vestea convocării la națională! Prestația sa din meciul cu Cagliari appeared first on Antena Sport.
16:20
Amanda Anisimova a cucerit duminică titlul la turneul WTA de la Beijing, după o prestație solidă în ultimul act al competiției. Jucătoarea din Statele Unite ale Americii a avut nevoie de aproape două ore pentru a câștiga disputa. Deși Linda Noskova a dus meciul în decisiv, americanca și-a continuat jocul uimitor și și-a trecut în […] The post Amanda Anisimova, campioană la Beijing! An de vis pentru americancă appeared first on Antena Sport.
15:40
Kylian Mbappe se va prezenta la reunirea lotului selecţionatei de fotbal a Franţei, luni în cantonamentul de la Clairefontaine, în ciuda accidentării la glezna dreaptă pe care a suferit-o sâmbătă în cursul meciului Real Madrid – Villarreal (3-1) din campionatul Spaniei, informează L’Equipe. Mbappe a marcat cel de-al treilea gol al madrilenilor, în minutul 81, […] The post Anunţul făcut de L`Equipe după accidentarea lui Kylian Mbappe appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.