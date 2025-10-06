Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
SportMedia, 6 octombrie 2025 03:10
În România, începutul lunii octombrie a fost unul ploios, cu temperaturi scăzute și ninsori la munte, o vreme rece, neobișnuită la începutul toamnei. În București au fost trei zile cu precipitații intense, iar în mai multe zone ale orașului, apa a inundat străzile și trotuarele, arătând încă o dată cât de deficitare sunt lucrările de … The post Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
03:10
Ia o gumă de mestecat și vezi dacă nu cumva ai luat gripă! Atât de simplu ar putea fi foarte curând să vedem dacă suntem sau nu răciți. Oamenii de știință au creat deja un astfel de test, care, în viitorul apropiat, ar putea înlocui exudatul nazal, neplăcut pentru mulți dintre noi. Practic, limba devine … The post S-a inventat guma de mestecat care detectează gripa appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Ochelari inteligenți care-ți monitorizează nu doar vederea, ci starea sănătății, în general. Îți pot salva chiar viața! # SportMedia
Un grup de cercetători de la Universitatea Pennsylvania (UPenn) a dezvoltat un dispozitiv care transformă ochelarii obişnuiţi într-un instrument inteligent pentru monitorizarea sănătăţii. Tehnologia, denumită BlinkWise, foloseşte unde radio şi inteligenţă artificială (AI) pentru a urmări cu precizie mişcările pleoapelor, oferind informaţii utile despre oboseală, stres şi afecţiuni oculare. Clipitul, un gest repetat de peste … The post Ochelari inteligenți care-ți monitorizează nu doar vederea, ci starea sănătății, în general. Îți pot salva chiar viața! appeared first on spotmedia.ro.
03:10
În România, începutul lunii octombrie a fost unul ploios, cu temperaturi scăzute și ninsori la munte, o vreme rece, neobișnuită la începutul toamnei. În București au fost trei zile cu precipitații intense, iar în mai multe zone ale orașului, apa a inundat străzile și trotuarele, arătând încă o dată cât de deficitare sunt lucrările de … The post Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
23:00
Autoritățile britanice, îngrijorate de manifestațiile pro-Palestina. Poliția capătă puteri sporite # SportMedia
Poliția britanică va dispune de mai multe puteri pentru a impune restricții anumitor manifestații, a anunțat duminică guvernul de la Londra, menționând în special adunări pro-palestiniene care suscită „temeri importante” în rândul comunității evreiești. Acest anunț intervine la trei zile după un atac în fața unei sinagogi din Manchester, în care două persoane au fost … The post Autoritățile britanice, îngrijorate de manifestațiile pro-Palestina. Poliția capătă puteri sporite appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Ministrul Justiției, despre șansele ca Sorin Oprescu să fie extrădat de autoritățile elene # SportMedia
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, consideră că în acest moment condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment invocat anterior de autorităţile elene în cazul fostului primar al Primăriei Capitalei, Sorin Oprescu – reţinut sâmbătă la Salonic – a dispărut. Radu Marinescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, ce … The post Ministrul Justiției, despre șansele ca Sorin Oprescu să fie extrădat de autoritățile elene appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Horoscop zilnic pentru 6 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 6 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Horoscop pentru săptămâna 6 - 12 octombrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 6 – 12 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
23:00
FCSB se impune acasă cu Universitatea Craiova, scor 1-0, într-o partidă derbi din runda curentă de Superliga. Singurul gol a venit prin Florin Tănase, din penalti, în minutul 39, iar același Tănase a mai ratat o lovitură de la punctul cu var, în ultimul sfert de oră. FCSB începea în trombă acest derbi de toamnă … The post FCSB câștigă derbiul cu Universitatea Craiova după un meci haotic, decis de camera VAR appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
21:00
Printre consilierii care ar urma să facă parte din echipa lui Nicușor Dan: Orban, Tomac, angajați din Primăria Capitalei, un avocat apropiat de Geoană – surse # SportMedia
Fostul premier Ludovic Orban ar urma să fie numit consilier prezidenţial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în timp ce Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj, va fi consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiţei Odobescu, care se va întoarce în Ministerul de Externe, apoi va primi un post de ambasador. De asemenea, Marius Lazurca, … The post Printre consilierii care ar urma să facă parte din echipa lui Nicușor Dan: Orban, Tomac, angajați din Primăria Capitalei, un avocat apropiat de Geoană – surse appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Pagina de Facebook a CJ Iași a fost atacată. La poza de profil a fost pusă o găină și a fost redenumită Chicken Game 2 # SportMedia
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2. Totodată, mesajul care apare pe pagina CJ Iaşi este ”chicken road”. Atacul a survenit în noaptea de sâmbătă spre duminică. „Pagina de Facebook … The post Pagina de Facebook a CJ Iași a fost atacată. La poza de profil a fost pusă o găină și a fost redenumită Chicken Game 2 appeared first on spotmedia.ro.
21:00
FCSB vrea să-l transfere pe fostul coleg al lui Ianis Hagi de la Rangers, convocat surprinzător de Lucescu la națională # SportMedia
Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu a produs multă uimire cu una dintre convocările sale la lot pentru dubla cu Moldova și Austria din debutul lunii octombrie. Fundașul stânga Kevin Ciubotaru (21 de ani), de la AFC Hermannstadt, este una dintre marile surprize din lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria. Meciurile vor … The post FCSB vrea să-l transfere pe fostul coleg al lui Ianis Hagi de la Rangers, convocat surprinzător de Lucescu la națională appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Bitcoin a atins un nou maxim duminică, depășind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii. Vedeta criptomonedelor a atins 125.689 de dolari, depășind recordul anterior înregistrat în luna august, de circa 124.500 de dolari, relatează AFP. Bitcoin s-a aflat pe un trend ascendent puternic pe … The post Bitcoin a atins un nou maxim appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat valabile alegerile parlamentare din Rep. Moldova, din 28 septembrie 2025, și a confirmat distribuirea mandatelor de deputat, raportul urmând să fie transmis Curții Constituționale pentru validarea oficială a noii componențe a Parlamentului. CEC a declarat oficial valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat procesul-verbal privind totalizarea … The post CEC a validat alegerile parlamentare din Republica Moldova appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, anulat de autorități din „motive de securitate” # SportMedia
Autoritățile turce au interzis un concert al cântărețului britanic Robbie Williams, ce urma să aibă loc pe 7 octombrie al Istanbul, invocând „motive de securitate”, a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul biroului guvernatorului metropolei. Concertul era programat în ziua în care se vor împlini doi ani de la atacul Hamas pe teritoriul … The post Concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, anulat de autorități din „motive de securitate” appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Liber de contract de ceva vreme, după despărțirea de turcii de la Bodrumspor, aflați acum în liga secundă, George Pușcaș este curtat de un antrenor român aflat în străinătate. Pușcaș, 29 de ani, ar putea ajunge în Golf, unde este dorit de un antrenor român, după cum anunță portalul iamsport.ro. Cu 11 goluri marcate în … The post George Pușcaș este dorit de un antrenor român din străinătate appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Alegerile pentru Capitală: USR cere să fie respectată legea. „Discuția despre trocuri să înceteze urgent!” # SportMedia
USR și-a exprimat, duminică, o poziție fermă privind alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, în contextul disputelor din coaliția de guvernare pe tema stabilirii datei scrutinului. Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că data votului este prevăzută de lege și nu poate fi folosită ca instrument de negociere politică. „În democraţie, organizarea alegerilor nu se … The post Alegerile pentru Capitală: USR cere să fie respectată legea. „Discuția despre trocuri să înceteze urgent!” appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Ce era cu baloanele care au dus la închiderea, pentru mai bine de șase ore, a aeroportului din Vilnius # SportMedia
Un incident neobișnuit a perturbat grav traficul aerian din Lituania în weekend: 25 de baloane meteorologice, folosite de regulă de contrabandiști, au pătruns sâmbătă noapte în spațiul aerian al țării dinspre Belarus. Centrul Național de Management al Crizelor (NKVC) a anunțat că între 13 și 14 baloane au fost observate deasupra Vilniusului și a regiunii … The post Ce era cu baloanele care au dus la închiderea, pentru mai bine de șase ore, a aeroportului din Vilnius appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
19:00
Amanda Anisimova a învins-o duminică pe Linda Noskova cu 6-0, 2-6, 6-2, câștigând China Open, al doilea titlu al unui an de succes pentru ea și al patrulea în total. Jucătoarea americană, cap de serie numărul trei, a trecut peste un moment de ezitare în setul al doilea și a învins-o pe jucătoarea cehă, cap … The post Amanda Anisimova e noua campioană de la Beijing appeared first on spotmedia.ro.
19:00
„Doamna de Fier” niponă. Povestea primei femei care ar putea conduce Japonia: de la tobe și scufundări, la politica de vârf # SportMedia
Sâmbătă, la Tokyo, Partidul Liberal-Democrat (PLD), aflat la guvernare de decenii, și-a ales noul lider. Câștigătoarea este Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani – o figură conservatoare, naționalistă, dar și o prezență atipică în peisajul rigid al politicii nipone. Prin această victorie, Takaichi devine, cel mai probabil, prima femeie prim-ministru a Japoniei, odată … The post „Doamna de Fier” niponă. Povestea primei femei care ar putea conduce Japonia: de la tobe și scufundări, la politica de vârf appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Gruparea feroviară CFR Cluj a trecut de cei de la AFC Hermannstadt, scor 2-1 în runda curentă a Superligii de fotbal a României. Louis Munteanu a fost decisiv la prima victorie a „feroviarilor” după aproape 3 luni. Cu gol și assist, tânărul atacant a fost MVP-ul duelului din Gruia. Duel care a început cu golul … The post CFR Cluj câștigă cu Sibiul, Louis Munteanu revine în prim plan după 3 luni appeared first on spotmedia.ro.
19:00
„O clipă până la prăbușirea NATO”: Dezvăluirile lui Jens Stoltenberg despre anii de foc cu Donald Trump # SportMedia
În noaptea alegerilor prezidențiale din 2016, Jens Stoltenberg, pe atunci secretar general al NATO, era convins – ca toată lumea la Bruxelles – că Hillary Clinton va câștiga. Soția lui pregătise hamburgeri pentru prieteni, la reședința oficială din capitala europeană, iar Stoltenberg s-a culcat devreme, cu sentimentul liniștitor că lucrurile vor rămâne pe făgașul cunoscut. … The post „O clipă până la prăbușirea NATO”: Dezvăluirile lui Jens Stoltenberg despre anii de foc cu Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
19:00
O delegație israeliană și reprezentanți ai grupării Hamas urmează să se întâlnească luni în Egipt pentru discuții mediate de Statele Unite privind un posibil armistițiu în Fâșia Gaza și un schimb de prizonieri. Potrivit Politico, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seara că a trimis echipa „pentru a finaliza detaliile tehnice”, adăugând că își … The post Israel și Hamas încep negocieri în Egipt, pe baza planului de pace propus de Trump appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Campioana României la handbal feminin a bifat a doua victorie din faza grupelor a noului sezon de Champions League, o întălnire disputată acasă cu croatele de la Podravka Koprivnica. Scorul a fost 34-24 pentru fetele antrenate de Adi Vasile, care acum au două victorii și două eșecuri în noua stagiune de Champions League. CSM urcă … The post CSM București se impune clar pe teren propriu în Champions League appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Clubul de Liga 1 UTA Arad, multiplă campioană a României în trecut, se află în doliu, după dispariția prematură a unui fost fotbalist. UTA Arad a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că fostul fotbalist al „Bătrânei Doamne”, Vasilică Georgiu, a murit la vârsta de 44 de ani. Considerat la timpul său unul dintre cei … The post A murit un fost fotbalist de la UTA Arad, în vârstă de doar 44 de ani appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Ioan Ovidiu Sabău, pe picior de plecare de la U Cluj. Cine este favorit să îl înlocuiască # SportMedia
Tehnicianul român de la Universitatea Cluj, Neluțu Sabău, 57 de ani, se află pe picior de plecare de la echipa pe care a calificat-o în play-off în sezonul trecut și, mai mult, a dus-o într-o cupă europeană după peste 50 de ani de pauză. După ultimele rezultate slabe, Clujul fiind departe acum de top 6, … The post Ioan Ovidiu Sabău, pe picior de plecare de la U Cluj. Cine este favorit să îl înlocuiască appeared first on spotmedia.ro.
17:00
The Guardian: Israelul, acuzat că a ținut-o pe Greta Thunberg într-o celulă infestată și a umilit-o # SportMedia
Activista de mediu Greta Thunberg susține că a fost supusă unui tratament dur în detenția israeliană, după ce a fost reținută și îndepărtată de pe o flotilă cu ajutoare pentru Gaza. Într-un e-mail trimis de Ministerul suedez de Externe apropiaților activistei, consultat de The Guardian, un oficial care a vizitat-o pe Thunberg în închisoare a … The post The Guardian: Israelul, acuzat că a ținut-o pe Greta Thunberg într-o celulă infestată și a umilit-o appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Trump autorizează desfășurarea Gărzii Naționale la Chicago. Guvernatorul Illinois acuză un „abuz de putere” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a autorizat trimiterea a 300 de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, invocând „violențele și lipsa de lege” din oraș, în contextul protestelor față de politicile federale de imigrație și al unui incident în care agenți ai patrulei de frontieră au împușcat o femeie. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail … The post Trump autorizează desfășurarea Gărzii Naționale la Chicago. Guvernatorul Illinois acuză un „abuz de putere” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
15:00
Violențe în Georgia: Premierul îi acuză pe protestatari că au încercat să răstoarne guvernul și acuză UE de amestec # SportMedia
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, i-a acuzat duminică pe protestatarii care au încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial că au încercat să răstoarne guvernul și a acuzat totodată Uniunea Europeană de amestec în politica țării. Potrivit lui Kobahidze, până la 7.000 de persoane au participat la miting, dar ”încercarea lor de a răsturna ordinea constituțională” … The post Violențe în Georgia: Premierul îi acuză pe protestatari că au încercat să răstoarne guvernul și acuză UE de amestec appeared first on spotmedia.ro.
15:00
FCSB, gruparea campioană a României en-titre, nu mai poate suporta actualul început catastrofal de sezon și se vede nevoită să aducă jucători proaspeți în iarnă. Jucători proaspeți și mai ales relevanți pentru regula jucătorului Under 21. Acolo unde FCSB are doar 3 soluții mari și late în prezent: Toma, Stoian și Cercel, care oricum nu … The post FCSB iese la cumpărături în iarnă și și-a stabilit deja 5 ținte pentru transferuri appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Liverpool, în criză! A fost învinsă de Chelsea, pe Stamford Bridge, în Premier League și e la al treilea eșec consecutiv # SportMedia
FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, a fost învinsă la limită în deplasare, cu scorul de 2-1, de formația Chelsea Londra, sâmbătă seara, în derby-ul etapei a șaptea din Premier League. Tânărul atacant brazilian Estevao (18 ani) a adus victoria londonezilor, în timpul adițional al meciului de pe stadionul Stamford Bridge (90+6). Chelsea reușise … The post Liverpool, în criză! A fost învinsă de Chelsea, pe Stamford Bridge, în Premier League și e la al treilea eșec consecutiv appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Reacția scoțienilor de la Rangers după golul fabulos al lui Ianis Hagi în Turcia: Clasă mondială # SportMedia
Ianis Hagi a impresionat pe toată lumea cu golul său splendid marcat în tricoul celor de la Alanyaspor în Turcia, gol direct din lovitură liberă. Mijlocașul de 26 de ani începe să își arate clasa în Superliga turcească, unde a reușit un gol superb și o pasă decisivă în remiza obținută de echipa sa în … The post Reacția scoțienilor de la Rangers după golul fabulos al lui Ianis Hagi în Turcia: Clasă mondială appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Putin avertizează că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar distruge relațiile cu SUA. Pacea pare și mai îndepărtată # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că, dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relației Moscovei cu Washingtonul. La mai puțin de două luni de când președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu Putin la un summit în … The post Putin avertizează că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar distruge relațiile cu SUA. Pacea pare și mai îndepărtată appeared first on spotmedia.ro.
13:00
FCSB o va înfrunta pe Universitatea Craiova în marele derbi al rundei curente din Superliga, duminică seara de la 20.30, pe Arena Națională din București. Craiova este echipa pe val, cea a momentului din Liga 1, fiind fosta lideră a clasamentului, înainte de începerea rundei, detronată temporar după victoria Rapidului de sâmbătă seara, scor 3-1 … The post Decizie surprinzătoare luată de FCSB, înaintea derbiului cu Craiova appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Presa din Serbia face o analiză dură celor de la FCSB: „La echipă s-a instaurat haosul” # SportMedia
Presa sârbă a făcut o analiză campioanei României FCSB, având în vedere că peste puțin timp, Steaua Roșie Belgrad o va înfrunta pe gruparea roș-albastră în grupa principală de Europa League. Sârbii notează perioada foarte slabă avută de FCSB în ultima vreme, cu doar 2 victorii în campionat, analizând și ultimul eșec din Europa League, … The post Presa din Serbia face o analiză dură celor de la FCSB: „La echipă s-a instaurat haosul” appeared first on spotmedia.ro.
13:00
FSLI atrage atenția că educația din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani # SportMedia
Educația din România traversează ”cea mai neagră perioadă” din ultimii 35 de ani, din cauza prevederilor Legii privind măsurile fiscal-bugetare care au transformat școala românească într-un sistem ”dezorganizat și demotivant”, afirmă duminică președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu, în mesajul transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Educației. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) … The post FSLI atrage atenția că educația din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Se schimbă formatul în Champions League din nou? Cum ar putea arăta cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii # SportMedia
UEFA a primit o propunere finală pentru proiectul Superligii Europene, care ar include o schimbare dramatică a formatului actual al Ligii Campionilor. Potrivit cotidianului spaniol El Mundo Deportivo, citat de Goal, proiectul a fost ținut secret în ultimele opt luni, UEFA, susținătorii Superligii A22 Sports Management și marile puteri Barcelona și Real Madrid purtând negocieri … The post Se schimbă formatul în Champions League din nou? Cum ar putea arăta cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Tensiune la Inter, deși echipa lui Chivu merge ceas. Una dintre vedete, supărată pe antrenorul român: „A dat cu pumnul în minge” # SportMedia
Internazionale Milano, formație antrenată de Cristi Chivu, s-a distrat sâmbătă seara în Serie A, scor 4-1 acasă cu cei de la Cremonese, revelația acestui sezon italian. Totuși, chiar dacă în ultima perioadă, echipa lui Chivu merge strună, sunt totuși tensiuni relevante în sânul vestiarului formației nerrazzure. Astfel, mijlocașul olandez Denzel Dumfries (29 de ani) n-a … The post Tensiune la Inter, deși echipa lui Chivu merge ceas. Una dintre vedete, supărată pe antrenorul român: „A dat cu pumnul în minge” appeared first on spotmedia.ro.
13:00
UE pregătește o lovitură fără precedent împotriva Rusiei: după înghețarea activelor, a venit rândul ”flotei din umbră” # SportMedia
Uniunea Europeană pregătește temeiuri legale pentru reținerea petrolierelor care intră în Marea Baltică fără pavilion, a relatat EUobserver, citând documente UE. Conform publicației, Uniunea Europeană intenționează să impună restricții asupra altor 120 de petroliere aparținând flotei din umbră a Rusiei, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Aceasta aduce numărul total … The post UE pregătește o lovitură fără precedent împotriva Rusiei: după înghețarea activelor, a venit rândul ”flotei din umbră” appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Constructorul auto francez Renault plănuieşte să elimine aproximativ 3.000 de posturi la nivel mondial, printr-un program de plecări voluntare vizând funcţiile-suport. Măsura face parte dintr-un plan de economii denumit ”Arrow”, care prevede o reducere cu 15% a personalului din departamentele de resurse umane, finanţe şi marketing, potrivit newsletterului francez L’Informe, citat de Reuters. Cele mai … The post Renault intenționează să elimine 3.000 de posturi administrative appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ianis Hagi explică execuția magistrală de la meciul celor de la Alanyaspor: „Am avut cel mai bun profesor!” # SportMedia
Mijlocașul român de 26 de ani, Ianis Hagi a avut o primă reacție după primul gol reușit în tricoul turcilor de la Alanyaspor. Echipa sa a remizat sâmbătă cu cei de la Genclerbirligi, scor 2-2, în etapa 8 din campionatul Turciei. Hagi a marcat splendid din lovitură liberă directă în minutul 14, atunci când a … The post Ianis Hagi explică execuția magistrală de la meciul celor de la Alanyaspor: „Am avut cel mai bun profesor!” appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Victoria miliardarului Babis provocă temeri în întreaga UE. 5 concluzii cheie după alegerile din Cehia # SportMedia
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis, ANO (Acțiunea cetățenilor nemulțumiți), a obținut o victorie decisivă în alegerile parlamentare din Cehia. Dar rezultatul votului riscă să transforme Cehia într-o altă bătaie de cap pentru UE, comentează Politico. Europa a urmărit alegerile cu prudență, deoarece Babis a promis că va reduce sprijinul pentru Ucraina, va contesta planurile … The post Victoria miliardarului Babis provocă temeri în întreaga UE. 5 concluzii cheie după alegerile din Cehia appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Fotbalistul român Dennis Man, 27 de ani, a făcut senzație în tricoul celor de la PSV Eindhoven, reușind un gol și o pasă de gol în partida cu Zwolle, scor 4-0 în runda curentă din Eredivisie. Sunt primele sale reușite în Olanda, după un început mai degrabă ezitant de sezon, după transferul său în Țările … The post Presa din Olanda, cucerită de Dennis Man după meciul fabulos făcut pentru PSV appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Vremea se răcește iar. Urmează un nou episod de ploi abundente, frig și ninsori viscolite la munte # SportMedia
După o săptămână cu vreme rece, ploi și vânt puternic, duminică se încălzește în toată țara și apare și soarele. Însă vremea bună ține doar azi. Din această seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, temperaturile scad, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit. ANM a emis o … The post Vremea se răcește iar. Urmează un nou episod de ploi abundente, frig și ninsori viscolite la munte appeared first on spotmedia.ro.
09:00
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete în Ucraina, a declarat, sâmbătă, un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene. Oleg Alexandrov, oficial al Agenţiei de Informaţii Externe a Ucrainei, a declarat agenţiei de ştiri de stat Ukrinform că China transmite informaţii obţinute prin satelit despre ţinte, inclusiv … The post China este acuzată că furnizează Rusiei informații despre ținte din Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar în urma unei alerte privind „baloane” suspecte # SportMedia
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 – ora României). Aceste incidente se înmulţesc în toată Europa, membrii UE suspectând Rusia că ar fi la originea survolării unor situri … The post Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar în urma unei alerte privind „baloane” suspecte appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Costel Gîlcă a dus Rapidul pe primul loc în Superliga și propune un jucător la națională după victoria cu Farul # SportMedia
Rapid e noua lideră a clasamentului din Liga 1, după victoria fulger cu Farul Constanța, scor 3-1 în etapa curentă, meci disputat sâmbătă seara. Giuleștenii sunt lideri cel puțin până duminică, atunci când Craiova se va deplasa pe terenul celor de la FCSB. Până atunci, antrenorul Costel Gîlcă a ținut să îi evidențieze pe Elvir … The post Costel Gîlcă a dus Rapidul pe primul loc în Superliga și propune un jucător la națională după victoria cu Farul appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian și-au aflat adversarele din primul tur de la Wuhan, ultimul WTA 1000 din acest an # SportMedia
Cele două tenismene românce de top, Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, 64 WTA), și-au aflat primele adversare din cadrul turneului Masters 1000 WTA de la Wuhan, China, ultimul turneu de acest tip din 2025. În perioada 4-12 octombrie, Wuhan, China, va găzdui un turneu WTA 1000, la … The post Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian și-au aflat adversarele din primul tur de la Wuhan, ultimul WTA 1000 din acest an appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Ziua 1320 Alertă aeriană în toată Ucraina. Polonia și-a ridicat, de urgență, avioanele de luptă (Foto & Video) # SportMedia
Ziua 1230 de război a debutat cu o alertă aeriană în toată Ucraina. Forțele Aeriene au anunțat duminică dimineață că întreaga țară se află sub amenințarea unor noi atacuri cu rachete rusești. Avertismentul vine după mai multe ore de alerte aeriene și avertismente privind atacuri cu drone. Mai multe rachete și drone au lovit regiunea … The post Ziua 1320 Alertă aeriană în toată Ucraina. Polonia și-a ridicat, de urgență, avioanele de luptă (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
01:00
Simion, încă un derapaj la adresa lui Nicușor Dan: V-am spus că e autist și nu m-ați crezut # SportMedia
Liderul AUR George Simion îl numeşte din nou „autist” pe preşedintele Nicuşor Dan, pe care însă nu îl nominlizează explicit. „V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum … The post Simion, încă un derapaj la adresa lui Nicușor Dan: V-am spus că e autist și nu m-ați crezut appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Astronomii au descoperit indicii noi care sugerează existența unei planete ascunse în sistemul nostru solar. Numită Planeta Y, aceasta nu a fost detectată direct, ci dedusă din înclinarea orbitei unor obiecte îndepărtate din centura Kuiper. Potrivit cercetătorilor, trebuie să existe ceva care să perturbe aceste orbite și să le încline, notează CNN. „O explicație ar … The post Planeta Y? Indicii noi despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.