RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Bilanțul premierului Bolojan la 100 de zile: Am evitat falimentul| Nu a fost austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate
Rador, 6 octombrie 2025 03:10
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. ”Agenţiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar şi a fost un prim pas pentru a recâstiga […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
03:10
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, s-a declarat optimistă că va ajunge la un acord comercial favorabil cu Statele Unite şi cu alţi parteneri. Marcând un an de mandat, la un miting desfăşurat în Mexico City, doamna Sheinbaum a anunţat de asemenea planuri de reformare a politicii industriale, pentru a reflecta schimbările continue din mediul comercial. Cu […]
03:10
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Bilanțul premierului Bolojan la 100 de zile: Am evitat falimentul| Nu a fost austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate # Rador
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. ”Agenţiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar şi a fost un prim pas pentru a recâstiga […]
Acum 2 ore
03:00
Cancelarul Friedrich Merz suspectează Rusia de implicare în recentele zboruri de drone în spaţiul aerian german # Rador
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că suspectează că Rusia s-a aflat în spatele recentelor zboruri de drone în spaţiul aerian german, inclusiv al acelora care au perturbat traficul de pe aeroportul din München. Domnul Merz a afirmat că operaţiunile dronelor au avut obiectivul de a spiona şi a crea nelinişte în rândul populaţiei. El […]
Acum 4 ore
00:40
Alegerile din Cehia, ofensiva anti-UE a Rusiei, propunerea de acord de pace în Gaza și sosirea intifadei globale în Regatul Unit se regăsesc printre temele cele mai comentate de presa internațională. „La alegerile generale cehii au pedepsit coaliția de guvernare a premierului Petr Fiala și au recompensat mișcarea populistă a lui Andrei Babiš, Acțiunea Cetățenilor […]
00:30
Guvernul își propune să crească prezența pe bursă a companiilor publice. Este o zonă pe care n-am exploatat-o suficient și trebuie să o declanșăm în perioada imediat următoare, a afirmat premierul în bilanţul activității din primele 100 de zile de mandat. Ilie Bolojan a afirmat că există rezerve importante care pot fi valorificate dacă vor […]
00:20
Franța are din această seară un nou Guvern numit de președintele Emmanuel Macron, la propunerea premierului Sébastien Lecornu. Majoritatea membrilor fostului guvern, demis în septembrie de Parlament, își păstrează portofoliile, după cum transmite corespondenta RRA la Paris, Daniela Coman. Reporter: Noul cabinet este format din 18 miniștri proveniți din Blocul de Centru macronist și de […]
Acum 6 ore
23:50
Lucrările de refacere totală a planșeului peste râul Dâmbovița au avansat mult mai rapid decât era prevăzut # Rador
Lucrările de refacere totală a planșeului peste râul Dâmbovița, din zona Pieței Unirii, în centrul capitalei au avansat mult mai rapid decât era prevăzut și au ajuns în a treia etapă, în Zona Fântânilor, a anunțat primarul sectorului 4, care a inițiat proiectul. Pe pagina sa de Facebook, Daniel Băluță a postat și un clip […]
23:30
Premierul va avea săptămâna viitoare întâlniri cu marile companii românești din industria agroalimentară # Rador
Premierul va avea săptămâna viitoare întâlniri cu marile companii românești din industria agroalimentară. El a făcut acest anunț la prezentarea bilanțului activității din primele 100 de zile de mandat, când a enumerat dezvoltarea acestui sector între prioritățile perioadei următoare. Ilie Bolojan a precizat că a convenit deja cu reprezentanții marilor rețele comerciale ca acestea să […]
Acum 12 ore
19:30
O nouă ediție Fidelis de titluri de stat va fi lansată spre sfârșitul săptămânii viitoare. Din 10 octombrie vor fi, din nou, disponibile titlurile de stat cu valori nominale de 100 lei sau 100 euro, la dobânzi avantajoase și cu câștiguri care nu se impozitează. Ministerul Finanțelor a anunțat că dobânzile anuale vor fi de […]
18:50
Presa chineză de stat relatează că echipe de intervenţie din Tibet încearcă să ajungă la aproape 1.000 de oameni blocaţi pe pante izolate ale Muntelui Everest. Turişti şi alpinişti nu au mai putut părăsi o zonă situată la aproape 5.000 de metri peste nivelul mării după ce ninsori intense care au durat două zile au […]
17:20
Victor Negrescu și peste 50 de eurodeputați solicită accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE # Rador
Vicepreședintele Parlamentul European alături de alți peste 50 de europarlamentari, solicită Președintelui Consiliului European, António Costa, deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Într-o postare pe internet, Victor Negrescu scrie că susținerea fără rezerve a viitorului european al Republicii Moldova de către Parlamentul European este un semnal politic puternic, iar Uniunea […]
17:10
Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas riscă „distrugerea completă”, dacă refuză să renunțe la putere și la controlul asupra Fâşiei Gaza, în condiţiile în care încearcă să pună în aplicare planul său de a pune capăt conflictului de pe teritoriul enclavei. Întrebat dacă premierul israelian Benjamin Netanyahu este de acord cu încetarea bombardamentelor […]
16:30
Un taifun a ajuns pe uscat în sudul Chinei. Mai mult de 300.000 de oameni au fost evacuaţi şi multe curse aeriene şi de feriboturi spre şi dinspre insula Hainan au fost anulate. Furtuna a adus ploi torenţiale şi vânturi cu viteze de până la 150 km/oră. Acelaşi taifun a afectat regiuni din Filipine săptămâna […]
Acum 24 ore
14:50
România participă zilele acestea la cel mai mare târg mondial al industriei alimentare și băuturilor # Rador
România participă zilele acestea la cel mai mare târg mondial al industriei alimentare și băuturilor. Evenimentul se desfășoară la Köln, în Germania, în perioada 4-8 octombrie. Țara noastră se situează în primii 20 de participanți, atât ca număr de companii prezente, cât și ca suprafață expozițională. Sunt 114 expozanți români, organizați în 4 hale tematice […]
14:30
Datoria administrației publice – datoria guvernamentală – a urcat în iunie 2025 la 1040 de miliarde de lei, de la 1034 în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 856 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Ca procent din PIB, datoria […]
14:30
Membri ai colegiului electoral din Siria îi aleg astăzi pe viitorii membri ai noului parlament. Aproximativ 6.000 de persoane, desemnate la rândul lor de guvern, aleg 140 de candidaţi. Preşedintele interimar va alege alţi 70 de viitori parlamentari. Alegerile din trei provincii au fost amânate din raţiuni de securitate. Există oraşe aproape complet distruse. Mai […]
12:00
Valoarea celei mai mari criptomonede din lume, Bitcoin, a atins un nivel record duminică dimineață, depășind pentru scurt timp pragul de 125.000 de dolari. Prețul său s-a dublat în decurs de un an. Analiștii susţin că ascensiunea Bitcoin din ultima săptămână este susținută de creșterile recente de pe piețele bursiere americane, dar și de efectele […]
08:40
Ziua Internațională a Educației este marcată astăzi în întreaga lume în semn de apreciere pentru cadrele didactice. Este celebrată încă din 1994, zi stabilită de UNESCO. În România, în aceeaşi zi este sărbătorită și Ziua Profesorului, diferită față de cea a Învățătorului, care este celebrată pe 5 iunie. Reporterul nostru Felicia Mocanu are detalii despre […]
08:40
Preşedintele Trump a afirmat că Israelul a fost de acord cu o linie inițială de retragere pentru Gaza # Rador
Președintele Trump a declarat că Israelul a fost de acord cu o linie inițială de retragere pentru Gaza, care a fost transmisă și către Hamas. Preşedintele Trump a afirmat că, odată ce gruparea palestiniană confirmă că este de acord cu această linie, va fi instituit imediat un armistițiu și va avea loc un schimb de […]
Ieri
01:20
Toate formele de sprijin acordate fermierilor anul acesta se vor menține și în 2026, a declarat secretarul de stat Ministerul Agriculturii Adrian Pintea # Rador
ecretarul de stat în Ministerul Agriculturii Adrian Pintea a anunțat astăzi la Sângeorgiu de Mureș că toate formele de sprijin acordate fermierilor anul acesta se vor menține și în 2026, existând și posibilitatea introducerii unor măsuri noi. El a precizat că din 16 octombrie va începe plata sprijinului acordat pentru anul 2025, de peste un […]
00:20
Micro-întreprinderile și firmele mici și mijlocii din domeniul IT vor putea obține între 500 de mii și 3 milioane de euro pentru dezvoltarea de aplicații și produse inovative, printr-o linie de finanțare propusă oficial în consultare publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Programul are un buget total de aproape 50 de milioane de euro, […]
4 octombrie 2025
23:20
Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil, declară prim-vicepreședintele Daniel Băluță # Rador
Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil, a declarat astăzi prim-vicepreședintele Daniel Băluță, precizând că data exactă va fi anunțată în câteva zile de președintele interimar Sorin Grindeanu, după consultările din Consiliul Politic Național. El a subliniat că se va respecta termenul legal prevăzut în statutul partidului cu privire la organizarea acestui eveniment. […]
18:50
Informație de ultimă oră: Sorin Oprescu ar fi fost prins și săltat din Salonic. La această oră, vorbim despre o fotografie pe care o avem în exclusivitate cu Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, înconjurat de polițiști, cel care a fost condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru mai multe fapte de corupție. De […]
18:50
Premierul Ilie Bolojan consideră că magistrații care și-au suspendat parțial activitatea ar trebui să primească și o salarizare parțială # Rador
Premierul Ilie Bolojan consideră că magistrații care și-au suspendat parțial activitatea ar trebui să primească și o salarizare parțială. El a mai atras atenția că oamenii depind de sentințele date în justiție și că ei trebuie respectați printr-un serviciu public decent. În același timp, șeful executivului i-a cerut ministrului justiției să inițieze un dialog cu […]
18:40
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi ediții Fidelis, care se va desfășura între 10 și 17 octombrie. Dobânzile oferite de stat sunt de până la 8,2% pentru titlurile în lei și de până la 6,5% pentru cele în euro. Pot subscrie persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani, prin băncile […]
18:40
Proiectul de reformă a administrației locale și centrale ar putea fi finalizat săptămâna viitoare # Rador
Proiectul de reformă a administrației locale și centrale ar putea fi finalizat săptămâna viitoare, estimează premierul Ilie Bolojan. El a declarat că toți partenerii din coaliție susțin necesitatea reducerii personalului, însă urmează să fie stabilit modul concret de aplicare. Reforma va fi inclusă în al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, pe care guvernul intenționează să-l […]
17:00
România – principala piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova # Rador
România a revenit pe primul loc ca piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu un volum de 20,71 milioane de dolari și o cotă de 16,9% din total, urmată la mică distanță de Belarus cu 20,27 milioane de dolari și o cotă de 16,5%, arată date din balanța de […]
17:00
Cursurile de apă din județele Olt, Teleorman și Constanța se află sub Cod galben de inundații # Rador
Cursurile de apă din județele Olt, Teleorman și Constanța se află sub Cod galben de inundații. Până mâine dimineață la ora 9:00, specialiștii prognozează creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Între timp, au fost ridicate toate celelalte avertizări hidrologice emise anterior./lalexandrescu/csimion RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 4 octombrie
16:50
Programul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” se apropie de final. Se mai organizează doar astăzi și mâine şi în weekend-ul viitor, după care se va încheia odată cu răcirea vremii. În acest sfârșit de săptămână, evenimentul are loc pe Calea Victoriei doar mâine. Sunt programate spectacole de teatru, concerte live și ateliere creative. Astfel, […]
16:50
Un tren de pasageri a fost lovit în urma unui atac rusesc cu drone într-o gară din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei. Zeci de persoane au fost rănite. „Un atac rusesc cu drone brutal împotriva gării din Șostka, regiunea Sumî”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Telegram, postând un videoclip cu un vagon de […]
16:50
UE intenționează să includă alte 120 de petroliere pe listele celor vizate de sancțiunile impuse împotriva Rusiei # Rador
Uniunea Europeană intenționează să includă alte 120 de petroliere pe listele sale de sancțiuni în cadrul celui de-al 19-a pachet de sancțiuni aplicate de UE împotriva Rusiei, relatează EUobserver, citând unele documente în posesia cărora a intrat. Această măsura va creşte la 568 numărul navelor din Rusia vizate de sancțiuni. Sancțiunile includ interdicția ca aceste […]
13:50
Mii de persoane intenţionează să ia parte la un protest de amploare în capitala Georgiei, Tbilisi, în contextul debutului votului la alegerile locale. Este primul scrutin de când alegerile parlamentare controversate din 2024 au aruncat ţara într-o criză politică. Majoritatea grupurilor de opoziţie şi activiştii boicotează votul de sâmbătă şi susţin că vor să răstoarne […]
13:40
O companie elveţiană încearcă să creeze un computer alcătuit din neuroni produşi în laborator # Rador
O companie de tehnologie din Elveţia a anunţat că încearcă să creeze un computer alimentat cu neuroni crescuţi în laborator. Compania FinalSpark a precizat că a realizat neuroni care pot supravieţui luni întregi şi pot răspunde unor comenzi simple de tastatură printr-un impuls de energie. Firma speră că mini-creierele sintetice ar putea înlocui siliconul din […]
12:20
Cetăţenii Republicii Cehe votează sâmbătă, în ultima zi a unui scrutin care l-ar putea readuce la putere pe miliardarul populist Andrej Babiš, în baza promisiunilor de creștere a salariilor și de stimulare a economiei, precum şi de reducere a sprijinului acordat Ucrainei. Schimbarea față de actualul guvern de centru-dreapta ar consolida tabăra populistă și anti-imigrație […]
11:30
Este cod galben de inundații pe cursuri de apă din județele Olt, Teleorman și Constanța. Până mâine la ora 09:00, specialiștii prognozează creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Între timp, au fost ridicate toate avertizările hidrologice emise anterior, iar cele meteorologice au expirat și nu au fost reînnoite. (RADIO […]
11:20
Cel mai gros strat de zăpadă din țară se înregistrează la Vârful Omu, în Munții Bucegi, unde în urmă cu o oră măsura 44 de cm. La Bâlea Lac, în munții Făgăraș, zăpada are 30 de cm și continuă să ningă. Și în stațiunea montană Păltiniș a nins abundent, astfel că stratul de zăpadă măsoară […]
10:20
4 – 10.X: „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic” este o sărbătoare internaţională a ştiinţei şi tehnologiei şi a contribuţiilor acestora la îmbunătaţirea condiţiei umane; declarată la cea de-a 54-a sesiune a Adunării Generale a ONU prin Rezoluţia 54/68 din 6.XII.1999, pentru a sărbători contribuţiile aduse de ştiinţa şi tehnologia spaţială la îmbunătăţirea condiţiei umane; datele […]
10:10
Rusia a lansat un nou atac asupra infrastructurii energetice din regiunea ucraineană Cernihiv # Rador
Armata rusă a lansat un nou atac asupra sistemului energetic al regiunii ucrainene Cernihiv, în noaptea de vineri spre sâmbătă, avariind mai multe obiective critice de alimentare cu energie electrică. Potrivit companiei „Cernihivoblenergo”, aproximativ 50.000 de consumatori au fost afectați de întreruperile de curent. În regiune, continuă să fie aplicat un program de întreruperi planificate: […]
10:10
EVENIMENTE INTERNE – Culte, Biserică * Jud. Ilfov: Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae va avea loc, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Cernica. Din program: ora 8:00 – Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 şi 6 ora 9:00 – Sfânta Liturghie oficiată de soborul desemnat în Biserica ‘Sfântul […]
09:30
ANAF anunță că a preluat jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, deținut anterior de familia fostului președinte, Klaus Iohannis # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunță că a preluat jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, deținut anterior de familia fostului președinte, Klaus Iohannis. Acțiunea Fiscului a venit după ce instanța a decis că o parte a imobilului a fost deținută ilegală de familia Iohannis. ANAF sublinează că foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la […]
09:20
Peste 350 de intervenții au avut pompierii în București și în județul Ilfov în cele două zile de cod portocaliu de fenomene meteo extreme, arată cel mai recent bilanț publicat în această dimineață. Sute de copaci au fost rupți de rafalele puternice de vânt, elemente de construcție s-au desprins, au fost afectate cabluri electrice și […]
09:10
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar trebui să înceapă chiar din această lună # Rador
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar trebui să înceapă chiar din această lună. Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității acestor autorități autonome, singurul act normativ din al doilea pachet fiscal asupra căruia s-a pronunțat până acum Curtea Constituțională. Șeful statului a subliniat importanța legii, despre care […]
08:20
Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia, îşi alege al treilea lider din ultimii cinci ani. Trei candidaţi sunt favoriţi pentru a-l înlocui pe Shigeru Ishiba, care a renunţat în septembrie la funcţia de premier, după două înfrângeri zdrobitoare la alegerile intermediare. Votul pentru şefia partidului ar putea fi istoric, întrucât Sanae Takaichi ar […]
08:10
Un judecător de la New York a dispus condamnarea rapperului american Sean Diddy Combs la patru ani şi două luni de închisoare, după ce acesta a fost inculpat în luna iulie de organizarea unor călătorii transfrontaliere pentru acte de prostituţie. Judecătorul a afirmat că el a supus două dintre fostele sale iubite la abuz fizic, […]
08:00
Hamas a acceptat planul preşedintelui SUA privind Gaza, dar nu a detaliat ce puncte din plan necesită negocieri suplimentare # Rador
Gruparea palestiniană Hamas a anunțat vineri târziu că este dispusă să elibereze toți ostaticii rămași, dar nu a detaliat ce puncte din planul preşedintelui american Donald Trump necesită negocieri suplimentare. Hamas a declarat vineri târziu că a acceptat unele elemente ale „planului de pace în 21 de puncte” al președintelui american Donald Trump, și anume […]
08:00
Drumul județean care duce spre stațiunea Păltiniș a fost închis din cauza ninsorii abundente # Rador
Drumul județean care duce spre stațiunea montană Păltiniș din județul Sibiu, a fost închis, azi-noapte, din cauza ninsorii abundente. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și polei, dar și cu arbori rupți de vânt. Autoritățile au decis să închidă drumul după ce un copac a căzut pe un autoturism, iar șoferul, un tânăr de 29 de […]
07:20
Israelul a anunţat că se pregăteşte pentru aplicarea imediată a primei etape a planului lui Donald Trump privind Gaza # Rador
Israelul se pregătește pentru o „punere în aplicare imediată” a primei etape a planului privind Fâşia Gaza al președintelui american Donald Trump pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor, în urma unui răspuns din partea grupului palestinian Hamas, a declarat sâmbătă dimineață biroul premierului israelian./mbaciu/ilapadat (REUTERS – 4 octombrie)
07:20
Întreruperea de energie care a afectat în aprilie Spania şi Portugalia a fost provocată de o supratensiune (raport ENTSO-E) # Rador
Un raport iniţial al Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport de Electricitate (ENTSO-E) relevă că întreruperile masive de curent electric care au lovit Spania continentală şi Portugalia în luna aprilie au fost provocate de o supratensiune pe reţea. Experţii ENTSO-E au declarat că a fost cel mai grav astfel de incident în ultimul […]
07:20
Federația americană a angajaților guvernamentali (AFGE), cel mai mare sindicat al angajaților federali, a intentat vineri un proces împotriva Departamentului Educației, susținând că mesajele automate („out-of-office”) trimise în numele unor angajați fără consimțământul lor reprezintă o încălcare a Primului Amendament. Mai mulți lucrători concediați din cadrul Departamentului Educației au avut mesaje automate prin care au […]
07:00
Dintre toate „instrumentele” pe care le avem la îndemână pentru decorare, culoarea este, fără îndoială, cea mai izbitoare. Ea poate da tonul stilului unei case, poate modela modul în care oaspeții vă percep simțul pentru design și poate chiar să vă influențeze starea de spirit. Poate tocmai de aceea, nici nu s-a făcut bine octombrie […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.