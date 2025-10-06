Murături de toamnă – Cât îi costă pe ieșeni borcanul de pus pe iarnă? Cât de sănătoase sunt legumele la saramură sau oțet – opinia nutriționistului
Toamna e în toi, iar ieșenii au început deja să umple balconul și cămara cu borcane colorate, pline de legume în saramură sau în oțet. Murăturile rămân nelipsite de pe mesele de iarnă, dar prețurile din acest an ridică întrebarea: de unde e mai avantajos să le cumperi, din piață sau din supermarket? Am făcut un raid pentru cei curioși. Articolul Murături de toamnă – Cât îi costă pe ieșeni borcanul de pus pe iarnă? Cât de sănătoase sunt legumele la saramură sau oțet – opinia nutriționistului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Strigăm catalogul și la județ: notele aleșilor CJ pe septembrie. Ședință liniștită la Consiliul Județean înaintea furtunii de la Spitalul de Copii # Ziarul de Iasi
Sesiunea de interpelări a aleșilor județeni pare să fi fost mai interesantă decât ordinea de zi, la ultima reuniune în plen a CJ Iași. Articolul Strigăm catalogul și la județ: notele aleșilor CJ pe septembrie. Ședință liniștită la Consiliul Județean înaintea furtunii de la Spitalul de Copii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu carul: cifre financiare spectaculoase în județ # Ziarul de Iasi
În ciuda celor mai dure reglementări fiscale din ultimul deceniu și a închiderilor impuse de autorități, industria jocurilor de noroc din Iași continuă să genereze cifre spectaculoase. Marje de profit care depășesc 40% și afaceri de peste 10 milioane de euro în cazul liderilor locali confirmă că domeniul rămâne unul dintre cele mai rentabile din județ. Vorbim aici doar despre firmele care au sediul social înregistrat în Iași, nu și despre cele care operează în județ doar filiale. Articolul „Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu carul: cifre financiare spectaculoase în județ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„RUSALKA”, filmul lui Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern, ajunge la Iași. Spectatorii vor putea discuta cu unii dintre protagoniști # Ziarul de Iasi
Un film despre prietenie, regret și frumusețea fragilă a timpului care trece ajunge la Iași. „RUSALKA”, lungmetrajul de debut în ficțiune al regizorului Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern în rol principal, va avea o proiecție de gală joi, 10 octombrie, de la ora 20.00, la Cinema Ateneu. Evenimentul se va desfășura în prezența regizorului și a unor membri din echipa de producție. Articolul „RUSALKA”, filmul lui Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern, ajunge la Iași. Spectatorii vor putea discuta cu unii dintre protagoniști apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mama a doi copii și-a lăsat micuții la locul de joacă și s-a apucat de furat la Palas. Prinsă cu poșeta burdușită de bikini furați de la H&M # Ziarul de Iasi
O ieșeancă i-a luat fiului său cadoul dorit, dar a „uitat” să-l și plătească. La fel și cu mai multe seturi de lenjerie intimă. Fapta a adus-o în fața judecătorilor, care au preferat totuși să o lase în libertate. Articolul Mama a doi copii și-a lăsat micuții la locul de joacă și s-a apucat de furat la Palas. Prinsă cu poșeta burdușită de bikini furați de la H&M apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piața locală? Câte magazine sunt deja la Iaşi? # Ziarul de Iasi
În mediul de business se vorbește despre un plan ambițios: ucrainenii de la Aurora Multimarket urmăresc să deschidă 1.000 de magazine în România, potrivit informațiilor „Ziarul de Iași”. Totuși, în prezent, apar oficial doar cu 60 de unități, dintre care șase în Iași, însă numărul lor exact nu este confirmat. Articolul Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piața locală? Câte magazine sunt deja la Iaşi? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Cifre: Iașul atrage milioane de euro de la investitori, dar stăm mult sub județele din Vest # Ziarul de Iasi
Deși Iașul a devenit în ultimul deceniu unul dintre cele mai dinamice centre universitare și IT din România, datele oficiale ale Băncii Naționale a României (BNR) arată că estul țării continuă să atragă investiții străine mult mai mici decât vestul. Cum s-ar putea schimba situația când se vor finaliza cele două autostrăzi ce leagă Moldova de restul țării? Articolul Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Cifre: Iașul atrage milioane de euro de la investitori, dar stăm mult sub județele din Vest apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei, scrie news.ro. Articolul Mbappe s-a accidentat la meciul câştigat de Real Madrid, scor 3-1, cu Villarreal apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
După ce au pierdut fără mizăm la Bârlad, ei vor juca sâmbăta viitoare, în primul meci din faza finală a DNS, la Galați. Articolul Rugbiștii ieșeni, calificați în play-off apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Politehnica Iași a disputat sâmbătă seară un meci în etapa a IV-a a ultimului eșalon intern. În Sala Liceului cu Program Sportiv din Iași, Poli s-a confruntat cu Teutonii, formația unei comune brașovene de 8.000 de locuitori, Ghimbav. Articolul Politehnica Iași a fost bătută acasă de echipa unei comune de 8.000 de locuitori apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Iașul sărbătorește gustul autentic la „Zilele Recoltei”. Produse locale de la 90 de producători, pe Arena USV din Copou # Ziarul de Iasi
Sute de persoane participa la „Zilele Recoltei”, eveniment organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV). Până la ora 18.00 găsiți pe Arena USV Iași, în campusul universității (cu acces din Rond Agronomie), peste 90 de producători din regiunea Moldovei. Articolul Iașul sărbătorește gustul autentic la „Zilele Recoltei”. Produse locale de la 90 de producători, pe Arena USV din Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Meteorologii nu sunt magicieni: prognozele „accuweather”, „iadul alb” și „cupola de foc” sunt doar instrumente pentru pierdut vremea # Ziarul de Iasi
Primele răciri ale vremii de la început de toamnă - anotimp care începe în ultimii ani în forma sa autentică meteorologic abia spre sfârșitul lunii septembrie - ne readuc aminte de iarnă cu toate potențialele sale provocări meteorologice. Articolul Meteorologii nu sunt magicieni: prognozele „accuweather”, „iadul alb” și „cupola de foc” sunt doar instrumente pentru pierdut vremea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Pelerinajul la Moaștele Sfintei Parascheva a început deja din această duminică, chiar dacă data deschiderii oficiale este 8 octombrie # Ziarul de Iasi
Sunt câteva sute de pelerini în curtea interioară a Catedralei Mitropolitane, iar rândul nu mai încape, ca de obicei, de-a lungul bisericii, ci șerpuiește pe alei până aproape de intrarea de pe pietonalul Ștefan cel Mare. Articolul Pelerinajul la Moaștele Sfintei Parascheva a început deja din această duminică, chiar dacă data deschiderii oficiale este 8 octombrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Andrei Cristea, după ce a fost ovaționat de fanii Politehnicii la Chiajna: „Poli și Iașul vor fi mereu în sufletul meu!” # Ziarul de Iasi
Fostul căpitan al Politehnicii Iași, Andrei Cristea, care antrenează acum pe Concordia Chiajna, a fost ovaționat azi, la Chiajna, de către galeria ieșeană. Articolul Andrei Cristea, după ce a fost ovaționat de fanii Politehnicii la Chiajna: „Poli și Iașul vor fi mereu în sufletul meu!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean a fost piratată. Iată noul „profil” al CJ! # Ziarul de Iasi
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean a devenit, în ultimele zile, subiect de discuție, după ce imaginea de profil a fost înlocuită cu fotografia unei găini, iar mesajul afișat era „chicken road”, stârnind nedumerirea și amuzamentul utilizatorilor. Articolul Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean a fost piratată. Iată noul „profil” al CJ! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
După botez, un cuplu din Miroslava a ajuns cu mașina direct în șanț. Poliția i-a găsit dimineață pe el la volan, beat mort, iar pe ea dormind adânc pe scaunul din dreapta # Ziarul de Iasi
De la un botez, un ieșean a ajuns cu mașina într-un gard, apoi într-o secție de poliție, pentru a sfârși în fața judecătorilor. Putea sfârși după gratii, dar acuzațiile de refuz al prelevării de probe biologice și ultraj nu i-au adus decât o pedeapsă cu suspendarea executării. Articolul După botez, un cuplu din Miroslava a ajuns cu mașina direct în șanț. Poliția i-a găsit dimineață pe el la volan, beat mort, iar pe ea dormind adânc pe scaunul din dreapta apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
A fost jefuit de portofelul plin cu bani exact în timp ce făcea sex. S-a întâmplat la Iași, în zona Autogării Codreanu # Ziarul de Iasi
Un ieșean a fost lăsat fără portofel și cu pantalonii pe vine de o tânără care îi oferise o partidă de sex. A reușit să o găsească pe fată în aceeași noapte și și-a cerut banii înapoi, dar nu a reușit să o convingă. Nu au reușit nici judecătorii, care în schimb i-au aplicat un spor la o pedeapsă mai veche. Articolul A fost jefuit de portofelul plin cu bani exact în timp ce făcea sex. S-a întâmplat la Iași, în zona Autogării Codreanu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cât de eficienți au fost aleșii ieșenilor în luna septembrie? Catalogul cu note al consilierilor locali # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” publică catalogul de note pentru ședința ordinară a Consiliului Local (CL) din luna septembrie. Consilierii au arătat în continuare un apetit pentru a adresa interpelări și a cere socoteală executivului pe teme de interese general. Articolul Cât de eficienți au fost aleșii ieșenilor în luna septembrie? Catalogul cu note al consilierilor locali apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Județul Iași, lider național al echilibrului femei-bărbați în antreprenoriatul românesc. O analiză inedită, cu cifre surprinzătoare # Ziarul de Iasi
Într-o Românie în care antreprenoriatul feminin câștigă tot mai mult teren, județul Iași iese în evidență prin echilibrul aproape perfect între femei și bărbați în mediul de afaceri. Datele arată că succesul economic nu depinde doar de resurse financiare, ci și de climatul social, educațional și cultural, care poate transforma inițiativele feminine în motoare ale dezvoltării locale. Articolul Județul Iași, lider național al echilibrului femei-bărbați în antreprenoriatul românesc. O analiză inedită, cu cifre surprinzătoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor, scrie news.ro. Articolul Vrancea: Copil de trei ani, găsit mort într-un canal. Ucis de câini? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
De ce ANAF inactivează abuziv firme „curate”, fără datorii la stat: se uită la adresă, nu la bilanț # Ziarul de Iasi
De ce ANAF inactivează abuziv firme care nu au nici o problemă legală sau fiscală: sediul acestor societăți comerciale este închiriat de la firme de profil, scrie defapt.ro. Articolul De ce ANAF inactivează abuziv firme „curate”, fără datorii la stat: se uită la adresă, nu la bilanț apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Bonusuri de aproape 100 de milioane de lei, în 2025, la CNAIR, deși construcția de autostrăzi s-a împotmolit # Ziarul de Iasi
Bonusuri de aproape 100 de milioane de lei, în 2025, la CNAIR, deși construcția de autostrăzi s-a împotmolit: guvernul Bolojan a aprobat bugetul companiei care administrează infrastructura rutieră care prevede o creștere a salariului mediu de la 10.654 de lei la 11.716 lei, scrie defapt.ro. Articolul Bonusuri de aproape 100 de milioane de lei, în 2025, la CNAIR, deși construcția de autostrăzi s-a împotmolit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Altă dată în prim-planul primei ligi, unde a obținut și o medalie de bronz, echipa de baschet masculin Politehnica Iași pornește astăzi la un nou drum în ultima ligă internă. După ce în sezonul trecut a avut un parcurs dezamăgitor, ajungând în ultima grupă a eșalonului amintit, Poli speră să facă un pas înainte în această stagiune, mai ales că nivelul competiției se anunță a fi foarte scăzut. Articolul Un nou start pentru Politehnica Iași, care a rămas în ultima divizie din România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași – II # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială. Articolul Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași – II apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTBAL Campioni la declarații, corigenți pe teren. Un nou eșec rușinos al Politehnicii, o nouă pată pe obrazul Iașului # Ziarul de Iasi
Concordia Chiajna – Politehnica Iași 2-0 (1-0), în etapa a IX-a a ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL Campioni la declarații, corigenți pe teren. Un nou eșec rușinos al Politehnicii, o nouă pată pe obrazul Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer # Ziarul de Iasi
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent. Articolul „ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Polo: Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti # Ziarul de Iasi
FR Polo anunţă, sâmbătă, că a suspendat accesul spectatorilor la meciurile rămase de jucat în următoarele două zile la turneul masculin U16 zona Sud Tur, după ce părinţii unor jucători de la Rapid Bucureşti au agresat fizic şi verbal o arbitră, în timpul şi după meciul cu Dinamo Bucureşti. Arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit FRP, preluat de news.ro. Articolul Polo: Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTO – Zeci de oameni au aprins lumânări în Piața Națiunii din Iași, în memoria copiilor uciși de infecțiile nosocomiale # Ziarul de Iasi
Zeci de ieșeni s-au adunat sâmbătă seara, 4 octombrie, în Piața Națiunii din Iași, pentru a aprinde lumânări în memoria celor șapte copii care au murit în urma unor infecții intraspitalicești la Spitalul de Copii „Sf. Maria”. Evenimentul, organizat de comunitatea Declic, a fost un moment de reculegere, dar și un semnal de alarmă pentru autorități. Articolul FOTO – Zeci de oameni au aprins lumânări în Piața Națiunii din Iași, în memoria copiilor uciși de infecțiile nosocomiale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Surprizele selecţionerului Mircea Lucescu # Ziarul de Iasi
Naţionala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Naţională: un meci amical împotriva Moldovei şi partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul convocat pentru cele două jocuri format din 14 jucători din străinătate şi alţi 14 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România, scrie news.ro. Articolul Lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Surprizele selecţionerului Mircea Lucescu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Superliga revine? Reprezentanţii acesteia şi UEFA ar fi aproape de un acord, anunţă „Mundo Deportivo” # Ziarul de Iasi
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr. Articolul Superliga revine? Reprezentanţii acesteia şi UEFA ar fi aproape de un acord, anunţă „Mundo Deportivo” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Tony află luni dacă va fi demis de la Politehnica Iași. Deja au apărut două variante # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a pierdut astăzi, la Chiajna, 0-2 (0-1) partida cu echipa locală Concordia, din etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal. Noul eșec a dus Iașul pe locul X în clasament, cu doar 14 puncte și -1 în clasamentul adevărului! Articolul Tony află luni dacă va fi demis de la Politehnica Iași. Deja au apărut două variante apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Fotbal: Valentin Mihăilă a marcat un gol de senzație în Turcia, din propria jumătate de teren # Ziarul de Iasi
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat primul său gol, unul de senzație, pentru Rizespor, care a învins-o pe Antalyaspor cu scorul de 5-2, vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei. Articolul Fotbal: Valentin Mihăilă a marcat un gol de senzație în Turcia, din propria jumătate de teren apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
O nouă comună bate Iașul – Politehnica a fost învinsă de doi foști ieșeni, Andrei Cristea și Boiciuc # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a suferit un nou eșec în Liga a II-a de fotbal. După ce în precedenta deplasare pierduse la Afumați, azi Poli a cedat, 0-2 (0-1), în fața formației unei alte comune din jurul Bucureștiului, Chiajna. Articolul O nouă comună bate Iașul – Politehnica a fost învinsă de doi foști ieșeni, Andrei Cristea și Boiciuc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Autorul își declară adeziunea la străvechea și onorabila sectă a iubitorilor de pisici. Articolul Mițura & Năcă, sive de catis apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ministrul Sănătăţii, atac dur la Costel Alexe: „Inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate!” # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete, îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, liberalul Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria”, unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit, susţinând că deşi Alexe a prezentat public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATII, ”realitatea din teren arată contrariul”. ”Este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate!”, comentează Rogobete, notează news.ro. Articolul Ministrul Sănătăţii, atac dur la Costel Alexe: „Inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Din totalul de voturi din republică, AUR, această coloană a cincea, a reușit să acumuleze puțin peste 1.500 de voturi. Adică 0,1% din voturile exprimate. Mai puțin decât locuitorii unui bloc. O irelevanță mai puternică nu avea cum să se contureze. Articolul Pânza de păianjen a irelevanței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Astăzi, de la ora 11:00, Concordia Chiajna întâlnește Politehnica Iași în etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul LIVE-TEXT: Urcăm pe loc de play-off? Concordia Chiajna – Poli Iași (0-0) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
O nouă modă face furori printre ieșeni: vacanță în octombrie și noiembrie. Sunt preferate atât băile termale, dar și plajele din Maldive sau Seychelles # Ziarul de Iasi
Când mercurul scade în termometrele din Iași, o parte dintre ieșeni abia încep să-și pregătească valizele. Pentru unii, toamna înseamnă concedii în stațiuni termale, alții pornesc mai departe, în căutarea soarelui, spre destinații precum Cipru, Egipt, Dubai. Iar cei cu chef de aventură pun deoparte câteva mii de euro pentru Maldive, Zanzibar sau circuite culturale în Asia. Articolul O nouă modă face furori printre ieșeni: vacanță în octombrie și noiembrie. Sunt preferate atât băile termale, dar și plajele din Maldive sau Seychelles apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Șoselele Iașului, în bilanț negru: 47 de morți și peste 1.700 de accidente în primele nouă luni din 2025 # Ziarul de Iasi
Accidentele rutiere grave continuă să facă ravagii pe șoselele din județul Iași. Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, în primele nouă luni ale anului 2025 au fost înregistrate 1.776 de accidente. Dintre acestea, 1.188 s-au produs pe drumurile județene, iar 588 în municipiul Iași. Articolul Șoselele Iașului, în bilanț negru: 47 de morți și peste 1.700 de accidente în primele nouă luni din 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
ApaVital SA a scumpit tariful pentru avizele de amplasament cu 40% în doar trei ani. În alte județe prețurile au rămas neschimbate # Ziarul de Iasi
ApaVital S.A., operatorul regional de apă și canalizare din municipiul Iași, a majorat constant tariful pentru emiterea avizelor de amplasament, prețul ajungând în 2024 la 155,13 lei, față de 110,79 lei în 2021. Este o creștere de aproape 40%, justificată de operator prin „valoarea manoperei orare”. Articolul ApaVital SA a scumpit tariful pentru avizele de amplasament cu 40% în doar trei ani. În alte județe prețurile au rămas neschimbate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Noua reformă a administrației: unde se va tăia cel mai „adânc” la Iași? Fără orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, niciun municipiu cu mai puțin de 40.000 # Ziarul de Iasi
În funcție de criteriul numărului de locuitori, după recensământ sau după domiciliu, județul Iași ar putea să rămână cu un singur municipiu și două orașe. Articolul Noua reformă a administrației: unde se va tăia cel mai „adânc” la Iași? Fără orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, niciun municipiu cu mai puțin de 40.000 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Atac dur al lui Chirica la adresa capilor de la București: „Țară condusă de nebuni, fără minte!” Arsenal Iași a adus un trofeu european la Primărie # Ziarul de Iasi
Echipa Arsenal Iași, care a câștigat recent EMF Eurocup la minifotbal, echivalentul Europa League la fotbal, a fost felicitată astăzi la Primăria Municipiului Iași. Articolul Atac dur al lui Chirica la adresa capilor de la București: „Țară condusă de nebuni, fără minte!” Arsenal Iași a adus un trofeu european la Primărie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Republica Moldova după alegeri: De ce Rusia a pierdut, cine va fi opoziția și ce urmează # Ziarul de Iasi
Mulți ar putea fi tentați să creadă că, după această nouă înfrângere, Kremlinul își va strânge bagajele și va renunța la Republica Moldova. Dar Rusia nu pleacă niciodată: preferă să-și schimbe masca. Lecțiile ultimilor ani arată că atunci când strategiile brutale eșuează, vine rândul subtilității. Articolul Republica Moldova după alegeri: De ce Rusia a pierdut, cine va fi opoziția și ce urmează apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Gala Elevului Ieșean 2025: tineri, profesori și directori, celebrați pentru implicare și performanță în comunitatea școlară # Ziarul de Iasi
Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Iași a organizat pe 3 octombrie, la Cinema Victoria (Sala Unirii), cea de-a doua ediție a Galei Elevului Ieșean, un eveniment dedicat recunoașterii și celebrării elevilor care se implică activ în viața școlară și comunitară. Articolul Gala Elevului Ieșean 2025: tineri, profesori și directori, celebrați pentru implicare și performanță în comunitatea școlară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Zilele Recoltei încep astăzi la Iași: 90 de producători din regiunea Moldovei pun de masă tot ce au mai bun # Ziarul de Iasi
Astăzi, 4 octombrie, se deschide oficial cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Zilele Recoltei”, organizat de Universitatea de Științele Vieții din Iași (USV). Timp de două zile, până duminică, ieșenii sunt așteptați pe Arena USV Iași, în campusul universității (cu acces din Rond Agronomie), pentru a descoperi și degusta produse locale de sezon. Articolul Zilele Recoltei încep astăzi la Iași: 90 de producători din regiunea Moldovei pun de masă tot ce au mai bun apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Drona, noul aliat al fermierilor din Iași: legea care poate schimba agricultura românească # Ziarul de Iasi
Fermierii din Iași ar putea aplica tratamente fitosanitare cu drone, dacă legea aflată în dezbatere parlamentară va fi adoptată. Proiectul propune certificarea operatorilor și trasabilitatea zborurilor, într-un cadru legal clar. Agricultorii locali spun că tehnologia le-ar reduce costurile și ar proteja culturile. Articolul Drona, noul aliat al fermierilor din Iași: legea care poate schimba agricultura românească apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Apel către bicicliștii din Iași! Pedalați pe „pistele oficiale” din statisticile Primăriei Iași, la Masa Critică 2.0 # Ziarul de Iasi
Pedalează pentru schimbare! Duminică, bicicliștii ieșeni ies la „Masa Critică 2.0” pentru a atrage atenția că orașul are nevoie de infrastructură modernă și sigură pentru transportul alternativ. Pe 5 octombrie, de la ora 11:11, ieșenii sunt invitați să se adune în fața Palatului Roznovanu pentru a pedala prin oraș. Articolul Apel către bicicliștii din Iași! Pedalați pe „pistele oficiale” din statisticile Primăriei Iași, la Masa Critică 2.0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Dați afară de „La Ghiocel”, doi scandalagii au bătut fără motiv un om al străzii. S-au întors să vadă dacă mai trăiește, doar ca să-l lovească iar cu sălbăticie, până a murit # Ziarul de Iasi
Dați afară dintr-o crâșmă după ce s-au bătut cu alt consumator, doi scandalagii s-au luat de un om al străzii, pe care l-au bătut cu sălbăticie. Îngrijorată de posibilitatea de a-l fi omorât, o tânără care îi însoțea le-a cerut să verifice starea victimei. Articolul Dați afară de „La Ghiocel”, doi scandalagii au bătut fără motiv un om al străzii. S-au întors să vadă dacă mai trăiește, doar ca să-l lovească iar cu sălbăticie, până a murit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTBAL | Poli contra Andrei Cristea – Bateți la Chiajna și stați în vacanță pe loc de play-off! # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, Concordia – Politehnica Iași, în etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL | Poli contra Andrei Cristea – Bateți la Chiajna și stați în vacanță pe loc de play-off! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur și două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiției. Articolul Haltere: Mihaela Cambei a câștigat o medalie de aur și două de argint la Mondiale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
