Cuvinte care vindecă: 10 fraze simple care pot schimba o zi, o relație, o viață — puterea tăcută a oamenilor buni
Adevarul.ro, 6 octombrie 2025 05:15
Descoperă 10 fraze simple care pot vindeca, întări relațiile și aduce alinare în viața de zi cu zi. Învață puterea cuvintelor blânde și cum transformă momentele dificile.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
05:15
Amenințările cibernetice în infrastructurile industriale din Europa de Est: e-mailul rămâne principalul vector de atac # Adevarul.ro
Europa de Est se confruntă cu un peisaj de amenințări cibernetice în infrastructurile industriale, unde principalele surse de malware rămân internetul și aplicațiile de email, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică.
05:15
Cuvinte care vindecă: 10 fraze simple care pot schimba o zi, o relație, o viață — puterea tăcută a oamenilor buni # Adevarul.ro
Descoperă 10 fraze simple care pot vindeca, întări relațiile și aduce alinare în viața de zi cu zi. Învață puterea cuvintelor blânde și cum transformă momentele dificile.
Acum o oră
04:45
Sucul de portocale 100% fruct: aparent sănătos, pericol ascuns pentru glicemie. „Crezi că începi ziua cu vitamine, dar e un vârf de glucoză” # Adevarul.ro
Sucul de portocale 100% fruct pare sănătos, dar poate crește glicemia. Află de ce fructele întregi sunt mai bune, cum te afectează și cât poți consuma zilnic în siguranță.
Acum 2 ore
03:45
Regretele tinerilor cu studii obligați să muncescă la negru și pe salariu minim: „Voi ce mai lucrați în orașul foamei?” # Adevarul.ro
Mulți tineri educați și cu studii se plâng că nu își găsesc locuri de muncă decente și sunt obligați să muncească pe salariul minim pe economie sau chiar „la negru”. De altfel, România este țara cu cei mai mulți tineri fără un loc de muncă.
Acum 4 ore
03:15
Au început la fel. Apoi unul a moștenit o casă, celălalt o rată. Cum schimbă moștenirea destine egale # Adevarul.ro
„Occidentul este pe cale să treacă printr-un eveniment îngrozitor de diviziv. Milenialii încep să-și piardă părinții. Pe măsură ce acest proces continuă, unii vor moșteni averi consistente, în timp ce cei mai mulți nu vor fi la fel de bine poziționați”, scrie Janan Ganesh.
02:45
Investiție emoțională sau pregătire practică? Ce priorități au părinții români în educația copiilor ANALIZĂ # Adevarul.ro
Care este prețul social și economic al unei generații pregătite mai degrabă pentru autonomie emoțională decât pentru competențele digitale și științifice cerute de piață?
02:15
Secretele temuților lotri din pădurile întunecate: „Chinurile cele mai grozave nu-i pot sili la vreo mărturisire” # Adevarul.ro
Până în secolul al XIX-lea, ținuturi întinse ale României de astăzi erau acoperite cu păduri seculare, unele aproape neumblate de localnici, din cauza temerilor pe care le provocau cetele de lotri și sălbăticiunile. Amintirea vechilor haiduci continuă să fie păstrată în legendele locale.
01:45
Strugurii, superalimentul românesc al toamnei. Beneficiile spectaculoase asupra sănătății # Adevarul.ro
Românii recoltează anual aproape un milion de tone de struguri, iar cea mai mare parte este folosită pentru producția de vin. Însă aceste fructe de sezon sunt recunoscute și ca „superalimente”, datorită efectelor lor spectaculoase asupra sănătății.
Acum 6 ore
01:15
Cum este construit Tunelul Poiana, cel mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Va avea galerii de 1,7 kilometri # Adevarul.ro
Șantierul celui mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești s-a animat în așteptarea instalației de foraj care va săpa galeriile de aproape doi kilometri. Constructorii și-au mobilizat muncitorii și utilajele la cele două portaluri ale tunelului Poiana, care leagă Vâlcea și Argeș.
00:45
Tinerii români preferă conturile de economii și aurul în detrimentul proprietății imobiliare # Adevarul.ro
Tinerii români aleg conturile de economii, fondurile de piețe monetare (MMF-urile) și aurul în detrimentul proprietății imobiliare, pentru a-și asigura avuția pe termen lung, potrivit unui studiu de piață.
00:15
6 octombrie: Ziua în care s-a născut actrița Vasilica Tastaman, „blonda fatală cu un râs spumos” # Adevarul.ro
La 6 octombrie 1933 s-a născut actrița română Vasilica Tastaman. În aceiași zi, în 1889, celebrul cabaret Moulin Rouge și-a deschis porțile, iar în 1973 a început Războiului de Yom Kippur.
00:15
O postare de pe Reddit România a generat nenumărate comentarii și reacții după ce autorul a comparat prețurile de acum cu cele din urmă cu patru ani: „O sticlă de apă costa 2 lei în 2021, astăzi e aproape 5 lei. Vouă v-a crescut salariul cu 250%?”.
5 octombrie 2025
23:45
Sfântul Toma Necredinciosul, sărbătorit pe 6 octombrie: povestea apostolului care a transformat îndoiala în credință. Ocrotitorul întârziaților # Adevarul.ro
Descoperă povestea Sfântului Toma Necredinciosul, sărbătorit pe 6 octombrie: cum a transformat îndoiala în credință și a devenit ocrotitorul celor întârziați.
Acum 8 ore
23:15
Luna Plină în Berbec, din noaptea de 6/7 octombrie 2025: Cum influențează fiecare zodie și cum să profiți la maximum # Adevarul.ro
Descoperă cum Luna Plină în Berbec din 6/7 octombrie 2025 influențează fiecare zodie și află cum să profiți la maximum de energia curajului, inițiativei și transformării personale.
23:00
FCSB câștigă la limită pe Arena Națională și face un pas important spre play-off. 1-0 cu Universitatea Craiova, în etapa #12 din Superliga # Adevarul.ro
Aproape 11.500 suporteri au fost prezenți pe Arena Națională, pentru a urmări partida dintre bucureșteni și olteni.
23:00
În spatele crucilor din marmură, sub terasele colinei, se întinde regatul mării.
22:45
Jane Goodall, femeia care a schimbat felul în care lumea privea animalele și natura, a încetat din viață în această săptămână, la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, pe 1 octombrie 2025, în California, în timpul unui turneu de conferințe.
22:15
Horoscop luni, 6 octombrie. Zi cu vibrații amestecate: unele zodii caută liniștea, altele vor socializare # Adevarul.ro
Ziua de 6 octombrie vine cu o energie contrastantă, care îndeamnă la echilibru, claritate și introspecție. Lorina, astrologul Click!, spune că, în timp ce unele zodii vor simți nevoia să se retragă și să se reconecteze cu sinele, altele vor căuta dialog, socializare și exprimare.
22:00
Donald Trump, despre eliberarea ostaticilor din Gaza: „Este o afacere excelentă pentru Israel, pentru întreaga lumea arabă” # Adevarul.ro
timp ce delegațiile Israelului și Hamas se pregătesc să reia luni negocierile de pace în Egipt. În pofida optimismului diplomatic, atacurile israeliene în Gaza continuă.
22:00
Arma care ar transforma Ucraina cu adevărat în coșmarul lui Putin: „Ar schimba multe, dar ar aduce și mari întrebări” # Adevarul.ro
Ucraina face față cu greu atacurilor susținute ale rușilor, dar situația s-ar putea schimba. Șeful generalilor români, Dan Grecu, explică, pentru „Adevărul”, ce i-ar ajuta cu adevărat pe ucraineni.
22:00
„Putin râde de Occident”. Zelenski critică lipsa de reacție a țărilor din vest după un nou atac masiv al Rusiei # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete.
Acum 12 ore
21:30
Nicușor Dan eliberează din funcții 6 din 11 consilieri. Printre aceștia, Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu. Cine le-ar putea lua locul | SURSE # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent. Noile nominalizări urmează să fie făcute luni și să intre în vigoare de la 1 noiembrie, informează G4Media.
21:15
Șeful DNA dezvăluie cum și-a infiltrat omul în mafia din Portul Constanţa: „I-am dat un X5, o casă foarte bună și a avut și bani buni de cheltuială” # Adevarul.ro
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre ancheta complexă din Dosarul „Portul Constanța”, descriind modul în care anchetatorii au reușit să infiltreze trei anchetatori pentru a descoperi acte de corupție într-o infrastructură critică a statului.
21:00
Povestea marinarului care alege să-și petreacă zilele libere curățând Bucureștiul de stickere și graffiti # Adevarul.ro
Iulian Carp are 32 de ani, e marinar și tată, dar și voluntar pe străzile Bucureștiului. În zilele libere își ia echipamentul și curăță indicatoare, panouri și stații de autobuz acoperite de stickere și graffiti, transformând rutina personală într-un proiect numit „Oraș Curat“.
21:00
Trump participă la celebrarea Marinei SUA în plin blocaj guvernamental. „Spectacolul trebuie să continue” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a decis să nu lase blocajul guvernamental să îi stea în cale unei opriri duminică în Norfolk, Virginia, pentru a saluta Marina SUA, care își sărbătorește a 250-a aniversare.
20:45
CSM București s-a impus categoric în fața rivalei, într-un meci din etapa a IV-a a grupei B a Ligii Campionilor.
20:45
Marius Voineag, șeful DNA, interpretează nemulțumirile președintelui Nicușor Dan drept „o invitație în accelerarea luptei împotriva corupției” # Adevarul.ro
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, interpretează criticile recente ale președintelui României, Nicușor Dan, ca pe o invitație de a intensifica lupta împotriva corupției.
20:45
Ghid de călătorie la poalele Ciucașului. Toamna la Vălenii de Munte, prin Cheia, până la Brașov # Adevarul.ro
De la Vălenii de Munte și până la Brașov, trecând prin Cheia, se deschide un drum care nu e doar o șosea ce taie Carpații, ci o adevărată axă a poveștilor. Călătorul care pornește de aici descoperă un traseu unde natura se împletește cu istoria și cu tradițiile.
20:15
Adrian Câciu acuză Cancelaria primului ministru că „fentează legea”: „A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele” # Adevarul.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat, duminică, achizițiile de autoutilitare făcute de Cancelaria prim-ministrului, despre care spune că sunt ilegale.
20:00
Ministrul Diana Buzoianu vrea studii și analize obiective pentru hidrocentrale: „De ce atragem privirea către lucrări care nu sunt nici eficiente, nici necesare?” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, subliniază că proiectele hidroenergetice din România trebuie aprobate doar pe baza studiilor și datelor obiective, atrăgând atenția că resursele financiare trebuie alocate pentru lucrări fezabile și eficiente.
19:30
Minor de 17 ani, prins la volan sub influența alcoolului după ce a fost urmărit de poliție # Adevarul.ro
Un minor în vârstă de 17 ani, din Hemeiuş, a fost prins de poliţişti în timp ce conducea, sub influenţa băuturilor alcoolice, un autoturism în municipiul Bacău, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
19:30
Depresie Națională sau o Nouă Societate? - Între alienarea tehnologică și renașterea umană # Adevarul.ro
Nevoia de prezență fizică, exacerbată de saturația digitală și insecuritatea globală, contrastează cu riscul de depresie națională. Excluderea nealiniaților la progresul tehnologic și re-umanizarea arată că societatea caută un echilibru, o readaptare a educației în care etica e deasupra profitului
19:30
Premierul Georgiei anunță măsuri drastice împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de implicare în proteste # Adevarul.ro
După protestele violente din Tbilisi, premierul Irakli Kobakhidze anunță o campanie dură împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de ingerință în problemele interne ale țării sale.
19:15
CFR Cluj a obținut cele trei puncte din disputa cu sibienii.
19:00
Călătoriile, mesele copioase sau sedentarismul pot afecta echilibrul natural al organismului și pot duce la constipație, o problemă digestivă ce poate fi gestionată prin metode simple, naturale și eficiente.
18:45
Cum se prezintă Audi A6 Sportback e-tron quattro după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.607 km.
18:15
Lupta grea cu cea mai dificilă accidentare din carieră. Radu Drăgușin, devăluiri dureroase despre recuperare: „A trebuit să învăț din nou cum să merg” # Adevarul.ro
Radu Drăgușin a fost transferat la Tottenham Hotspur în ianuarie 2024.
18:15
UE limitează utilizarea chimicalelor permanente în spumele pentru stingerea incendiilor # Adevarul.ro
Comisia Europeană a anunțat vineri că restricționează utilizarea unor substanțe cunoscute sub numele de PFAS, sau „chimicale eterne”, în spumele pentru stingere.
18:00
Tragedie în fotbalul românesc: A murit după ce și-a trăit visul în Superliga. Fostul jucător a fost răpus de cea mai crudă boală # Adevarul.ro
Bărbatul a fost diagnosticat cu o boală nemiloasă.
17:45
Pagina de Facebook a CJ Iași, compromisă de un atac cibernetici. Reprezentanții instituției au cerut ajutorul Meta # Adevarul.ro
Consiliul Județean Iași a anunțat că pagina sa oficială de pe rețeaua de socializare Facebook a fost compromisă în urma unui atac cibernetic efectuat prin preluarea neautorizată a unui cont cu drept de administrator.
17:45
Premierul Ilie Bolojan și liderii PNL Cluj, prezenți la înmormântarea mamei primarului Emil Boc # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent duminică la Răchițele, la slujba de înmormântare a mamei primarului Emil Boc, Ana Boc, care s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.
17:15
Doctorița implicată în scandalul „mega-șpăgilor” de la Casa de Pensii Bihor a murit într-un accident rutier. Ce s-ar fi găsit în mașina pe care o conducea # Adevarul.ro
Doctorița Ana Guț, implicată în celebrul dosar al „mega-șpăgilor” de la Casa Județeană de Pensii Bihor, și-a pierdut viața sâmbătă, într-un tragic accident rutier. Surse apropiate anchetei susțin că în mașina condusă de aceasta s-ar fi găsit sume mari de bani.
17:00
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală” # Adevarul.ro
Analistul Andrei Caramitru a oferit o explicație pentru cea mai nouă piesă lansată de trupa Taxi, „Când rinocerii”, care a stârnit discuții aprinse în mediul online.
16:45
Într-un război al cifrelor, al dronelor și al propagandei, povestea lui "Rus", un soldat ucrainean care a apărat timp de aproape două luni două poduri strategice din regiunea Donețk, amintește că, uneori, istoria se scrie în subsoluri întunecoase, cu mâinile murdare, cu dinții strânși și cu o voință
Acum 24 ore
16:30
Benjamin Netanyahu anunță posibila eliberare a ostaticilor „în zilele următoare”, în timp ce Hamas acuză Israelul de „masacre” și cere presiuni internaționale # Adevarul.ro
Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza „în zilele următoare”. În timp ce negocierile indirecte pentru încetarea focului urmează să înceapă în Egipt, tensiunile cresc între Israel, Hamas și comunitatea internațională.
16:00
„A fost o pură întâmplare și o gafă a unui politician”. Seara în care libertatea a trecut granițele Europei fără avertisment # Adevarul.ro
Anii ’50 au însemnat mirajul noii ideologii care cuprindea jumătatea de est a Europei, comunismul. Treptat, după un progres realizat cu forța, el a început să piardă teren în fața Occidentului, ca mai apoi, în 1989, să ajungă să cadă bucată cu bucată, explică istoricul Adrian Cioroianu.
16:00
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință # Adevarul.ro
O nouă carte scrisă de doi matematicieni francezi susține că oferă un răspuns definitiv la cea mai mare întrebare legată de existența lui Dumnezeu.
16:00
Cum jefuiește statul legal: despăgubiri mult sub valoarea reală a terenurilor expropriate # Adevarul.ro
Românii cu proprietăți vizate de expropriere, pentru construcția de drumuri, extinderea rețelei de metrou sau alte infrastructuri, nu sunt recompensați corect pentru bunul deținut și pierd sume considerabile având în vedere că imobilul afectat nu este evaluat la valoarea de piață.
15:45
Rusia atacă Ucraina cu sute de drone și zeci de rachete. Volodimir Zelenski solicită închiderea spraţiului aerian și cere ajutor internaţional # Adevarul.ro
În urma unei noi serii de atacuri aeriene de proporții asupra Ucrainei, Volodimir Zelenski face apel la închiderea completă a spațiului aerian al țării și cere sprijin din partea SUA și a Europei pentru a contracara „terorismul aerian” orchestrat de Moscova.
15:15
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Autoritățile elene investighează o posibila tentativă de fugă, pentru a scăpa de extrădare # Adevarul.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni de un procuror în Grecia, după ce a fost reținut în apropierea aeroportului din Salonic. Autoritățile elene investighează posibila lui fugă pentru a evita extrădarea către România, unde este condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.