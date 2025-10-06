1 milion de euro în 6 ani – Tributul plătit de orădeni trustului Antena pentru imaginea bună a lui Bolojan

16:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că pregătește un proiect de lege prin care românii cu venituri sub 3.000 de lei pe lună ar putea plăti doar 1 leu/kWh pentru energia electrică. Propunerea ar urma să-i protejeze pe cei mai vulnerabili de creșterea facturilor din iarna care vine – dar fără să fie clar cum […]