1 milion de euro în 6 ani – Tributul plătit de orădeni trustului Antena pentru imaginea bună a lui Bolojan
Gândul, 6 octombrie 2025 06:40
De ani buni Oradea este declarată, de către diverse instituții media, cel mai frumos, cel mai bine administrat, cea mai mare minune a României contemporane. În fiecare an, pentru a întreține această imagine, Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR) investește bugete impresionante, variind între 5 și 17 milioane de lei. Oficial, banii […]
• • •
Acum 30 minute
06:40
Acum o oră
06:20
FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din etapa a 12-a a Superligii de fotbal. Singura reușită a partidei a revenit lui Florin Tănase (39 – penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video. Mirel […]
06:10
Ce condamnare a primit tatăl unuia dintre influencerii lui Călin Georgescu. Afaceristul ascundea în casă un adevărat arsenal letal # Gândul
Tatăl unuia dintre influencerii care l-au susținut pe Călin Georgescu în campania prezidențială a fost condamnat după ce anchetatorii i-au găsit în casă mai multe arme de foc, pe care acesta le deținea ilegal. Percheziția în urma căreia a fost descoperit arsenalul l-a vizat, de fapt, pe fiul său, bănuit de implicare în celebrul dosar […]
Acum 8 ore
00:30
Un bariton de 29 de ani din Cluj a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe CREIER pentru îndepărtarea unei tumori # Gândul
Ștefan, bariton al Filarmonicii din Cluj, membru al corului „Anastasios”, a fost operat pe creier și i s-a îndepărtat o tumoră în timp ce cântase „Nunta lui Figaro”. Pacientul în vârstă de 29 de ani a ținut un adevărat recital în timp ce era supus procedurii „awake surgery” pentru ca medicul Iustinian Simion să-i verifice […]
00:20
Un internaut care stă cu chirie de 16 ani l-a întrebat pe un avocat dacă are „DREPT” la casă. Răspunsul avocatului a strâns reacții # Gândul
Un internaut care locuiește cu chirie l-a întrebat pe un avocat dacă poate să aibă dreptul în achiziționarea casei. El a plătit lunar chirie pentru aceeași locuință timp de 16 ani. Pe mulți români îi frământă acest subiect. Avocata Gabriela Ursărescu a dat un răspuns tranșant, lămurindu-l pe internaut. Răspunsul ei a atras rapid atenția […]
5 octombrie 2025
23:50
Săptămâna 6-12 octombrie va fi remarcabilă pentru o zodie, care va primi un bonus dublu din partea Universului. Unele zodii se vor bucura de avantaje financiare pe plan profesional (Tigru, Iepure, Dragon), iar altele se vor înfrunta cu tensiuni și epuizare. Zodia anului, Șarpele, va primi o propunere interesantă și neașteptată, dar astrologii recomandă precauție. Potrivit […]
23:20
Ion Cristoiu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să demisioneze: din motive de sănătate, să ne lase și să se ocupe de copii # Gândul
Ion Cristoiu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și dea demisia din funcția de Președinte al României în cel mai nou clip video al său. Publicistul consideră că acesta a comis prea multe gafe în ultima perioadă, ceea ce i-a dus pe mulți cu gândul la faptul că preșdintele României ar avea probleme medicale. „Atunci când […]
23:10
Daniel Roxin răspunde la întrebarea dacă romanii au ”moștenit” limba vorbită de daci sau invers”: Este o exagerare # Gândul
Ca autor de cărți, realizator de documentare și promotor al valorilor românești, ”căutătorul de comori” Daniel Roxin a stârnit interesul unei largi comunități de cititori.În dialogul cu Adrian Artene, ascultătorii pot povești necunoscute despre civilizațiile avansate care s-au aflat încă din neolitic pe teritoriul României și despre strămoșii daco-romani. Adrian Artene și Daniel Roxin pătrund […]
Acum 12 ore
22:50
Ploaie de foc într-un oraș din China. Un spectacol de drone a degenerat în haos după o defecțiune # Gândul
Un frumos spectacol de drone s-a terminat foarte prost într-un oraș din Republica Populară Chineză. Liuyang, din provincia Hunan. Totul a degenerat în haos după o defecțiune tehnică. Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica, potrivit The Sun. Incidentul a avut loc la Sky Theatre din China, pe 2 octombrie, […]
22:30
Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni. Este ignorată aproape complet în manualele școlare” # Gândul
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” îl aduce ca invitat pe scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. Cunoscut pentru preocupările sale legate de istorie, identitate națională și patrimoniu cultural, Daniel Roxin aduce în fața publicului perspective originale și documentate despre trecutul și prezentul nostru. Daniel […]
22:30
Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în COMUNISM. Fostul nomenclaturist a vorbit la Asia Expres despre „combinațiile” pe care le făcea # Gândul
Despre Serghei Mizil se cunosc multe aspecte, fiind un personaj transparent, spumos în discurs, fără menajamente și cu un debit care a făcut deliciul publicului de peste două decenii. De asemenea, el nu s-a ferit să vorbească despre „combinațiile” pe care le-a avut în timpul regimului comunist. Află, în articol, cum s-a îmbogățit concurentul de […]
22:30
Controversă în Germania. DRONELE care au dat peste cap traficul aerian din Munchen ar fi fost de origine militară # Gândul
Un raport confidențial al poliției germane, consultat de publicația Bild, menționează că dronele observate la aeroportul din München erau folosite în scopuri militare, citează MEDIAFAX. Un raport clasificat al poliției germane, obținut de ziarul Bild, menționează că dronele responsabile de perturbarea de pe aeroportul din München erau drone militare de recunoaștere, sugerând că nu erau […]
22:00
21:50
Tradiții și obiceiuri de Sâmbătă Morților: Se împarte COLIVĂ, se aprind lumânări și nu este indicat să se circule noaptea pe stradă # Gândul
Anual, în prima sâmbătă din luna noiembrie, se sărbătoresc „Moșii de Toamnă. I se mai spune și „Sâmbătă Morților”. Anul acesta, sărbătoarea pică sâmbătă, 1 noiembrie, potrivit calendarului ortodox. Fiind o sărbătoare dedicată celor dragi trecuți în neființă, în Viața de Apoi, credincioșii se roagă în această zi pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor. Tradițiile […]
21:40
Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele” # Gândul
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că Direcția Națională Anticorupție are dosare în lucru legate de finanțarea campaniilor electorale pentru mai toate partidele politice din România. Declarația vine în contextul tensiunilor dintre DNA și președintele Nicușor Dan, care a criticat public activitatea instituției. „Avem dosare cu finanțarea campaniei pentru […]
21:40
Sâmbăta Morților: Tradițiile pe care trebuie să le urmezi și rețeta de colivă pe care trebuie să o prepari pentru a-i cinsti pe cei adormiți # Gândul
Anual, în prima sâmbătă din luna noiembrie, se sărbătoresc „Moșii de Toamnă. I se mai spune și „Sâmbătă Morților”. Anul acesta, sărbătoarea pică sâmbătă, 1 noiembrie, potrivit calendarului ortodox. Este o sărbătoare dedicată celor dragi trecuți în neființă, în Viața de Apoi. În această zi, credincioșii se roagă pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor. Tradițiile […]
21:10
Austeritate cu portițe. Adrian Câciu acuză Guvernul Bolojan că „FENTEAZĂ legea”. Cum a ocolit șeful Cancelariei interdicția privind mașinile noi # Gândul
Deși premierul și echipa sa vorbesc despre tăieri și economii, Cancelaria prim-ministrului a găsit o metodă de a ocoli interdicția privind achizițiile de mașini pentru instituțiile publice. Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, acuză Guvernul că „fentează legea”, după ce instituția condusă de Mihai Jurca a închiriat autoutilitare Dacia, în loc de autoturisme, pentru a […]
20:50
20:50
Începe „războiul” Praga vs Bruxelles: Andrej Babis, liderul partidului victorios în alegerile din Cehia, spune „NU” aderării Ucrainei la UE # Gândul
Andrej Babis, liderul partidului conservator ANO 2011 care tocmai a câștigat alegerile legislative din Republica Cehă cu 27,1%, nici n-a ajuns prim-ministru, și deja a provocat prima tensiune în relațiile cu Bruxelles. Politicianul de dreapta a spus „NU Ucrainei”. Babis le-a promis alegătorilor că pe durata guvernării ANO 2011, Cehia nu va accepta aderarea Ucrainei […]
20:40
20:20
20:20
Imagini din infernul INUNDAȚIILOR din Bulgaria. Țara vecină s-a confruntat cu pagube uriașe # Gândul
Inundațiile din Bulgaria au produs pagube imense, dar și pierderi de vieți omenești, iar autoritățile intervin în continuare pentru a ajuta persoanele afectate de ploile torențiale. Cadavrul unei rusoaice în vârstă de 58 de ani a fost descoperit în stațiunea Elenite, aceasta fiind a patra victimă confirmată a inundațiilor recente de pe coasta bulgară a […]
20:20
Omul care îi păzea voturile lui Mircea Geoană la alegerile anulate din 2024, vehiculat pentru poziția de consilier în echipa lui Nicușor Dan # Gândul
Cosmin Alexandru Soare-Filatov, avocat și cadru universitar, este numele care circulă în prezent ca posibil viitor consilier prezidențial în echipa lui Nicușor Dan, după cum Gândul a relatat AICI. În mod interesant, Filatov nu este străin de politică. În toamna anului 2024, el apărea pe site-ul Biroului Electoral Central drept reprezentant al Partidului România în […]
20:00
După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O tradiție veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o # Gândul
Nu doar că și-a găsit bărbatul ideal, dar a dat și lovitura vieții sale. Shrestha Elena-Daniela, o româncă, s-a măritat cu Balaram, un bărbat din Nepal care își câștigă pâinea în țara noastră, și a avut parte de o adevărată surpriză. După nuntă, ea a plecat cu soțul în țara lui natală, pentru o scurtă […]
19:40
Manifestul lui Mircea DINESCU: „Cînd am scris că nemțălăule-un dulap / dar nu de soi / mi-ați vărsat în cap hîrdăul / dați-mi pielea înapoi!” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a publicat pe Facebook o poezie nouă, plină de ironie și revoltă, intitulată „Dați-mi pielea înapoi!”. În versurile sale, Dinescu vorbește despre sărăcie, nedreptate și lipsa de curaj a oamenilor, dar și despre felul în care societatea a uitat valorile și libertatea de altădată. „Dați-mi pielea înapoi!Pamfletar de viță vechepus de […]
19:20
Ipocrizia NICUȘORIȘTILOR. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei # Gândul
Pare că frigul și lipsa apei calde au devenit o descoperire recentă pentru unii dintre apropiații fostului primar general Nicușor Dan. Ana Ciceală, fost consilier general USR și unul dintre cei mai vechi și apropiați colaboratori ai președintelui României, a sărit recent la gâtul actualului primar interimar, Stelian Bujduveanu, după ce Nicușor Dan a plecat […]
19:00
Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inextricabil materia, spațiul și timpul # Gândul
Cuvântul „ateist” provine din cuvântul „athéisme” din limba franceză , care este datat din anul 1587, care semnifică „o persoană care nu crede în Dumnezeu sau care îi neagă existența lui Dumnezeu”. Dacă în Evul Mediu, oamenii atei riscau să fie condamnați de către inchizitori să fie arși pe rug sau spânzurați (așa cum a pățit […]
18:50
VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți # Gândul
Opt persoane au fost arestate și 20 de polițiști au fost răniți în ciocniri între protestatari pro-palestinieni și Poliție la Barcelona, au anunțat autoritățile spaniole duminică. Manifestanții au vandalizat magazine despre care au susținut că au legături cu Israelul, în timpul unui marș în mare parte pașnic la care au participat 70.000 de protestatari, sâmbătă, […]
18:40
Viktor Orban anunță ÎMPRUMUTURI ieftine pentru companii înainte de alegerile de anul viitor # Gândul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat sâmbătă un nou program de împrumuturi ieftine pentru întreprinderile mici și mijlocii, la o rată fixă a dobânzii de 3%, care va fi lansat luni, înaintea alegerilor din 2026. Aflat la putere din 2010, liderul naționalist se confruntă cu ceea ce analiștii spun că ar putea fi cele mai […]
18:30
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza „în zilele următoare”. Într-o declarație televizată, el a mai spus că gruparea „Hamas va fi dezarmată și Gaza va fi demilitarizată – fie pe calea ușoară, fie pe calea grea, dar acest lucru se va realiza”, transmite BBC. Comentariile vin […]
18:10
Ce s-a ales de Ivan Budincevic, unul dintre cei mai mari portari din Europa. O accidentare gravă l-a împins să-și încheie cariera la 33 de ani # Gândul
Îți mai amintești de Ivan Budincevic, cel care a fost campion al Iugoslaviei, dar și unul dintre cei mai mari portari din Europa? La vârsta de 33 de ani, o accidentare gravă l-a forțat să își încheie cariera de sportiv. Acum, la aproape 40 de ani distanță, se află într-o situație dificilă, trăind din pensia […]
18:10
Vladimir Putin spune că relațiile Rusiei cu SUA ar fi DISTRUSE dacă Washingtonul va trimite rachete Tomahawk Ucrainei # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că, dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri în interiorul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relației dintre Moscova și Washington. Sursa foto: Profimedia
Acum 24 ore
18:00
17:30
Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere # Gândul
„Trebuie să știm, fiecare dintre noi, ce ni se oferă să mâncăm” își începe lecția despre mere Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Așa cum a anunțat cu ocazia lansării partidului nou-înființat, al cărui președinte este, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), Piedone și-a făcut propriul ANPC. Nu dă amenzi și […]
17:30
Obișnuiești să îți usuci hainele pe calorifer iarna? Acest aspect, spun unii dintre specialiști, nu ar fi unul potrivit, deoarece ar putea declanșa anumite probleme de sănătate. Iată mai jos, în articol, ce pericol se ascunde în spatele acestui gest. În timpul sezonului rece, multe dintre persoanele care locuiesc la bloc aleg să își usuce […]
17:20
PROTESTE în Georgia după ce partidul aflat la guvernare a câștigat alegerile locale. Manifestanții au încercat să intre în Palatul Prezidențial # Gândul
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a revendicat victoria în cadrul alegerilor locale organizate sâmbătă în țară și care au fost boicotate de cele două blocuri principale de opoziție. Zeci de mii de oameni au intrat în capitala Tbilisi sâmbătă, pentru a mărșălui împotriva Guvernului, pe care îl acuză că a readus țara în […]
17:10
EXCLUSIV. Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect” # Gândul
Firul vieții bolnavilor de cancer s-a încurcat în plasa țesută, pe de o parte, de beneficiile profesionale ale magistraților, pe de altă parte, de interesele politice ale guvernului Bolojan. Altfel spus, dreptul la viață al acestor pacienți depinde de deznodământul care va fi pronunțat de CCR pe legea reformei pensiilor magistraților. În contextul în care […]
17:10
„Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist # Gândul
În urmă cu zece ani, Comitetul de Investigații al Rusiei a redeschis ancheta privind uciderea țarului Nicolae al II-lea și a familiei sale în 1918, la insistențele Bisericii Ortodoxe Ruse. Anchetatorii federali au exhumat cadavrele Romanovilor – ultima familie conducătoare a Imperiului Rus – și au efectuat teste ADN suplimentare pentru a confirma autenticitatea rămășițelor […]
17:10
17:10
„Când frigiderul e gol, lucrurile nu mai stau chiar așa.” Aşa a început fostul premier, Adrian Năstase, o reflecţie despre realitatea politică şi socială actuală, în cadrul cele mai recente ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache. Discuția a pornit de la nemulțumirile tot mai mari din societate și de la situația politică actuală, […]
17:10
Europa, lovită de FURTUNI. Zboruri anulate, pene de curent și copaci căzuți din cauza ciclonului mediteranean # Gândul
Mai multe regiuni din Europa au fost lovite de o furtună puternică. Zeci de zboruri au fost anulate, iar pompierii au avut sute de intervenții. În Bruxelles au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, potrivit agenţiei belgiene de ştiri Belga. […]
17:10
Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata # Gândul
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a inaugurat vineri secțiunea Novi Sad-Subotica a căii ferate de mare viteză care leagă Serbia de Ungaria. Aceasta este prima parte a proiectului care devine acum operațională în Serbia. Un tren a plecat dimineața din Belgrad și a ajuns în Subotica în aproximativ o oră, unde a avut loc ceremonia oficială […]
17:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
17:00
Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: Datoria publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării # Gândul
Conform ultimelor date prezentate de Ministerul Finanțelor, datoria publică a României a atins un nou record: 57,2% din PIB-ul țării. Suma a crescut la 1.040,62 miliarde de lei. În luna mai 2025, datoria publică a României era de 1.034,71 miliarde de lei, ceea ce însemna 56,8% din PIB, transmite Forbes. Datoria pe termen mediu și […]
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:40
Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz # Gândul
Zanzibar este considerat un „colț de Rai” cu peisaje spectaculoase cu apă turcoaz și o floră și faună aparte. De altfel, insula din Tanzania este adorată de mulți turiști, acolo regăsindu-se și una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Totuși, ce trebuie să știi înainte de a te muta în arhipelag? O româncă a […]
16:20
Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că pregătește un proiect de lege prin care românii cu venituri sub 3.000 de lei pe lună ar putea plăti doar 1 leu/kWh pentru energia electrică. Propunerea ar urma să-i protejeze pe cei mai vulnerabili de creșterea facturilor din iarna care vine – dar fără să fie clar cum […]
16:10
Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit la o locuință aflată în fondul forestier din satul Sadău, comuna Brodina, județul Suceava. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la acumulatorul unui echipament electric de lucru, lăsat sub tensiune. Din fericire, nu au existat victime. „Pompierii militari au intervenit, duminică dimineață, în jurul orei 9:00, pentru […]
16:00
„Trumpistul” Andrej Babis, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, are afaceri URIAȘE în România. Unde a investit # Gândul
Andrej Babis, fost premier al Cehiei și marele câștigător al alegerilor parlamentare de săptămâna aceasta din țară, are afaceri importante și în România. Miliardarul născut în Slovacia a făcut în luna august o tranzacție importantă pe piața din România, după cum notează publicația Seznam Zprávy. Agrofert, conglomeratul deținut de Babis, liderul mișcării ANO, a făcut […]
16:00
Ion Țiriac a dat lovitura pe piața imobiliară. Ce sumă va încasa magnatul, după vânzarea unei clădiri cu suprafața de peste 8.000m² # Gândul
Ion Țiriac (86 de ani) a semnat un antecontract pentru vânzarea unei clădiri din București, care are o suprafață de peste 8.000m². Este vorba despre clădirea de birouri din centrul Capitalei, aproape de Piața Romană. Acum, magnatul român, care deține o colecție impresionantă de vehicule istorice și moderne, „marchează” o nouă lovitură pe piața imobiliară. […]
