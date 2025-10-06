Decizia finală: Alegerile din Republica Moldova au fost validate. Distribuția celor 101 de mandate
IasiTV Life, 6 octombrie 2025 06:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele scrutinului parlamentar desfășurat pe 28 septembrie. Votul final al CEC va fi transmis Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor și validarea celor 101 de mandate de deputat. La alegerile parlamentare a participat un număr de 1.609.579 de alegători, prezența la vot fiind de 52,24%.
Acum 10 minute
07:00
Concert de Sărbătorile Iașului: Ștefan Bănică, Irina Baianț și 3 Tenori Ieșeni, pe Scena din Piața Palatului # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași organizează, vineri, 17 octombrie, de la ora 19:00, un mega-concert dedicat Sărbătorilor Iașului 2025, ce va avea loc în Piața Palatului Culturii. Evenimentul promite un spectacol muzical de înaltă ținută, reunind pe scenă artiști consacrați. Publicul îi va putea asculta pe cei 3 Tenori Ieșeni – Andrei
Acum 30 minute
06:40
Decizia finală: Alegerile din Republica Moldova au fost validate. Distribuția celor 101 de mandate # IasiTV Life
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele scrutinului parlamentar desfășurat pe 28 septembrie. Votul final al CEC va fi transmis Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor și validarea celor 101 de mandate de deputat. La alegerile parlamentare a participat un număr de 1.609.579 de alegători, prezența la vot fiind de 52,24%.
Acum o oră
06:20
Pompierii militari au intervenit la locul accidentului cu două echipaje de descarcerare și o ambulanță SMURD. Aceștia au primit sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, care a inclus și un medic. În momentul sosirii forțelor de intervenție, o persoană (un bărbat) rămăsese încarcerată în interiorul autoturismului lovit de tren. Deși era
06:20
Un incendiu izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei a fost stins rapid chiar de către angajații unității. La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din Câmpulung Moldovenesc cu autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, alături de un echipaj SAJ. Angajații unității au
Acum 12 ore
18:40
INVITAȚI / Gabriela Grigori – Learning & developement consultantCarmen Teodorescu – Trainer și facilitator The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / De la joc la decizie în lumea permachange first appeared on IasiTV Life.
Ieri
06:00
Un moment de reculegere cutremurător a avut loc sâmbătă în fața UMF Iași, unde peste o sută de persoane au protestat mut în memoria celor șapte bebeluși care și-au pierdut viața din cauza infecției cu Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria". Manifestația, organizată de asociațiile Declic și RESET, a culminat cu un mesaj scris pe
05:50
Sorin Oprescu, arestat în Grecia! Fostul edil era căutat după condamnarea pentru fapte de corupție # IasiTV Life
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins de autoritățile elene în timp ce se afla pe aeroportul din Salonic. Oprescu era căutat de trei ani, după ce a fugit din România înainte de a fi condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Arestarea a
05:40
Pompierii au intervenit sâmbătă dimineață în comuna Pipirig pentru a stinge un incendiu izbucnit la o gospodărie de pe strada Obor. Deși focul a fost stins rapid, un bărbat a suferit arsuri, iar pagubele materiale au fost semnificative. Solicitarea a ajuns la pompieri la ora 10:05. La locul intervenției s-au deplasat forțe de la SVSU
05:20
Trupul unui copil de 3 ani, descoperit într-un canal în Vrancea. Primele indicii, atac canin # IasiTV Life
Poliția Vrancea investighează o moarte tragică și șocantă. Sâmbătă, 4 octombrie, la ora 15:54, a fost semnalată prezența trupului neînsuflețit al unui copil de aproximativ 3 ani într-un canal din orașul Mărășești. Conform comunicatului oficial al IPJ Vrancea, primele constatări de la fața locului sugerează că viața copilului ar fi fost curmată de un atac
4 octombrie 2025
14:00
Polițiștii locali din cadrul Serviciului 2 Iași au solicitat prezența de urgență a unui echipaj de ambulanță, după ce au observat o persoană întinsă pe trotuar, în zona străzii Gării. Agenții de la Poliția Locală au găsit persoana respectivă pe jos și, neputând stabili starea acesteia, au apelat imediat la Serviciul de Ambulanță Județean Iași
11:00
INVITAT / Arhim. Dosoftei Șcheul – Mare Ecleziarh la Catedrala Mitropolitană din Iași The post LUMINA ORTODOXIEI / Sfințenia – starea noastră de împlinire first appeared on IasiTV Life.
08:20
Pe 23 noiembrie, 3 Tenori Ieșeni fac istorie cu un concert grandios în Sala de Aur din Viena! # IasiTV Life
După aproape trei ani de la inițierea proiectului, 3 Tenori Ieșeni vor susține un concert extraordinar la celebra Sală de Aur (Musikverein) din Viena, locul unde se desfășoară anual Concertul de Anul Nou. Concertul reprezintă o recunoaștere majoră pentru scena artistică ieșeană și a fost realizat cu sprijinul mai multor oficialități și sponsori. Organizatorii au
08:10
Polițiștii de frontieră din Botoșani au descoperit o cantitate semnificativă de articole vestimentare, fără documente legale de proveniență, într-o autoutilitară oprită pentru control în zona de frontieră. Acțiunea a avut loc pe 2 octombrie, în jurul orei 12:00, în localitatea Racovăț. O patrulă a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani a oprit în trafic
07:50
Aproape de tragedie la Botoșani: Un bărbat care săpa o groapă în cimitir a fost prins sub un mal de pământ # IasiTV Life
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost salvat vineri după-amiază de pompierii din Botoșani, după ce a rămas blocat sub un mal de pământ care s-a prăbușit peste el în timp ce săpa o groapă în cimitir. Incidentul a avut loc în localitatea Mlenăuţi, comuna Hudeşti. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență
07:50
Polițiștii locali din cadrul Serviciului 2 Iași au solicitat prezența de urgență a unui echipaj de ambulanță, după ce au observat o persoană întinsă pe trotuar, în zona străzii Gării. Agenții de la Poliția Locală au găsit persoana respectivă pe jos și, neputând stabili starea acesteia, au apelat imediat la Serviciul de Ambulanță Județean Iași
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Radu Carp – Facultatea de Științe Politice – Universitatea București The post POLITICA LA IAȘI / Despre alegeri, democrație și ordinea internațională first appeared on IasiTV Life.
19:40
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iași The post DEZBATEREA ZILEI / SĂRBĂTORILE IAȘULUI, EDIȚIA A XXXIV-A first appeared on IasiTV Life.
16:20
Sănătatea copilului este o prioritate pentru fiecare părinte, iar toată lumea știe că este mult mai bine să previi decât să tratezi. În acord cu această maximă, merită să ai grijă de funcționarea corectă a sistemului imunitar al celui mic și, în acest fel, să îl protejezi eficient împotriva dezvoltării infecțiilor sezoniere și nu numai.
15:40
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iași, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară recrutări, în perioada septembrie – decembrie 2025 . Cererile-tip de înscriere (anexa nr. 1) la concursul de admitere vor fi adresate domnului inspector-șef și vor fi transmise împreună cu copia cărţii de identitate (inclusiv verso, în cazul în care exista viza de reședintă) și consimţământul
13:00
Deputatul Bogdan Cojocaru: Costel Alexe trebuie să își asume responsabilitatea pentru dezastrul de la Spitalul de copii # IasiTV Life
„Rapoartele Corpului de control al ministrului Sănătății și al Inspecției Sanitare de Stat în urma tragediei de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» din Iași, unde șapte copii și-au pierdut viața din cauza infectării cu bacteria Serratia marcescens, scot la iveală nu doar deficiențe medicale severe, ci erori grave de management și
12:50
Opera Națională Română din Iași continuă să fie invitată pe scene mari internaționale, ca urmare a succeselor repurtate în ultimii ani. După ce anul trecut Orchestra Operei Iași a oferit, alături de „3 tenori ieșeni" (Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu, Florin Guzgă), un concert în celebrul Teatro Brancaccio din Roma, iar Baletul Operei Iași a susținut
12:40
ANAF confirmă că a preluat casa deținută în mod ilegal de fostul președinte Klaus Iohannis. Yala a fost schimbată pentru ca statul să poată pătrunde în imobil, pentru că se pare că soții Iohannis nu au predat cheile. Vedeți și Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România "În urma corespondenței purtate cu foștii
09:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut un scurt comentariu despre România în timpul discursului despre politica externă a Rusiei pe care l-a susținut joi seara. "Interzicerea oponenților politici și transformarea procedurilor electorale democratice într-o farsă nu vor funcționa", a spus Putin. Putin susține că cercetările sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare
07:10
Ce faci în weekend? Zilele Recoltei revin la USV Iași cu peste 80 de standuri și produse de sezon # IasiTV Life
Ieșenii sunt invitați să marcheze începutul lunii octombrie la cea de-a patra ediție a „Zilelor Recoltei", găzduită de Universitatea de Științelor Vieții (USV). Evenimentul tip expoziție cu vânzare se desfășoară sâmbătă și duminică, pe 4 și 5 octombrie 2025, pe Arena USV din Rond Agronomie. Peste 80 de producători locali și regionali vor fi prezenți
07:00
VIDEO. Tensiuni la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”: Noul manager spune că va aplica măsurile impuse de corpul de control # IasiTV Life
Schimbarea de management la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" aduce promisiunea unor măsuri urgente. Noul manager, Radu Constantin Luca, a recunoscut că a preluat conducerea în plină criză, generată de cazurile de infecții nosocomiale și investigațiile Ministerului Sănătății. Medicul Luca a subliniat că va fi aplicat integral Raportul Corpului de Control și a cerut sprijinul
07:00
Pelerinaj la Iași de sărbătoarea Sfintei Parascheva: Detalii despre programul religios 8-15 octombrie # IasiTV Life
Momentele de prăznuire de la Iaşi, la mijloc de octombrie, reprezintă un prilej de comuniune întru sfinţenie a drepslăvitorilor creștini din țară, dar și din străinătate. Anul acesta, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la moaștele Sfântului Grigorie Palama,
2 octombrie 2025
20:10
Dramaturgul și scriitorul Matei Vișniec revine în atenția publicului cu o nouă apariție editorială: volumul pentru copii, dar și pentru adulți, „Consulatul Lunii sau Adelina și Crocodilii de Mlaștină". Evenimentul de lansare și lectură performativă va avea loc pe, 4 octombrie, la ora 12:00, la Librăria Cărturești Palas din Iași. Într-un orășel liniștit trăiește Adelina,
17:50
INVITAT / ROXANA NECULA – Viceprimar municipiu Iași The post DEZBATEREA ZILEI / RAPORT DE ACTIVITATE LA NOUĂ LUNI first appeared on IasiTV Life.
14:50
Raport-șoc la Spitalul de Copii din Iași: haos în secția în care au murit șapte bebeluși # IasiTV Life
Corpul de control al ministrului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat au încheiat un control derulat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" din Iași și la DSP Iași, în contextul focarului de infecții asociate asistenței medicale (IAAM) cu Serratia marcescens. Potrivit unor surse apropiate anchetei, raportul preliminar reține o serie de nerespectări
12:10
Un incendiu violent s-a produs în această dimineață în localitatea Popeni, comuna George Enescu. O casă a fost cuprinsă de flăcări. Un vecin a observat focul și a sunat imediat după ajutor. Vedeți și Accident incredibil: Un biciclist, împușcat accidental de un glonț tras dintr-un poligon La caz au ajuns, în cel mai scurt timp,
10:10
În cadrul coaliției de guvernare, negocierile pentru tăierile din administrația locală și centrală sunt extrem de complicate și chiar dacă nu s-a ajuns la un acord final, în coaliție s-au stabilit liniile generale. Conform surselor noastre, săptămâna viitoare, marți, situația va fi tranșată, pentru că s-au stabilit măsurile de luat, iar acum se fac calculele
09:40
În Moldova sunt în prezent în execuție șase loturi din Autostrada A7, toate cu termen oficial de finalizare sfârșitul anului 2025. Sunt aproape 173 de kilometri, toți construiți de grupul de firme UMB, însă marea majoritate nu vor fi gata la timp. CNAIR confirmă pentru HotNews.ro care sunt singurele porțiuni care vor fi gata de
09:20
Conform unei analize Oxford Economics citată de Curs de Guvernare, două orașe din România au fost incluse în topul celor mai dinamice orașe europene în ultimii 15 ani, iar Iașul este unul dintre ele. Astfel, în topul orașelor europene cu cea mai rapidă creștere economică orașul nostru ocupă locul al patrulea, peste Amsterdam, Luxemburg, Copenhaga,
06:50
Pasagerii Aeroportului Intern
06:30
Ministrul Sănătății, verdict dur în cazul copiilor morți la Iași: „Nu s-a respectat niciun protocol!” # IasiTV Life
Scandalul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași se mută în plan penal. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că va trimite rapoartele de control la Parchet, după ce a descris situația din spital drept un dezastru. Ministrul a criticat lipsa totală de reacție și profesionalism, rezumând situația cu o frază dură: „Nu [...] The post Ministrul Sănătății, verdict dur în cazul copiilor morți la Iași: „Nu s-a respectat niciun protocol!” first appeared on IasiTV Life.
05:20
Spitalul din Iași unde au murit copii, acuzat că a plătit 55.000 de lei pentru servicii fictive # IasiTV Life
Nereguli financiare grave scot la iveală un tablou îngrijorător la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Două rapoarte devastatoare ale Curții de Conturi arată că, în timp ce unitatea sanitară se confrunta cu răspândirea de bacterii periculoase care au dus la moartea unor copii, conducerea plătea firme de curățenie care nu și-ar fi prestat [...] The post Spitalul din Iași unde au murit copii, acuzat că a plătit 55.000 de lei pentru servicii fictive first appeared on IasiTV Life.
05:10
Intervenție de urgență: Scene șocante după ce un bărbat a rămas blocat într-un tocător # IasiTV Life
Un bărbat din localitatea Cilibiu, comuna Golăești, a ajuns la spital cu brațul stâng strivit, după ce și l-a prins într-un tocător de porumb. Pompierii Detașamentului 2 Iași au intervenit de urgență cu autospeciale de descarcerare și un container multirisc pentru a elibera victima. Misiunea, descrisă ca fiind de o dificultate tehnică deosebită, s-a încheiat [...] The post Intervenție de urgență: Scene șocante după ce un bărbat a rămas blocat într-un tocător first appeared on IasiTV Life.
1 octombrie 2025
17:30
INVITAT / David Marian – Co-Fondator SiriusAi The post BUSINESS ROMÂNESC / Despre AI si Publicitate first appeared on IasiTV Life.
17:30
INVITAT / Prof. dr. preot Robert Sârghea – Parohia Bădărăi The post DEZBATEREA ZILEI / Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului first appeared on IasiTV Life.
14:40
Garajul de detailing auto NO NAME AUTO din Tomești, județul Iași, face un pas uriaș înainte și aduce în premieră regională o tehnologie de ultimă generație: curățarea ecologică cu gheață carbonică! Fondat în noiembrie 2021 de antreprenorul Ciprian Hrișcă, NO NAME AUTO s-a impus rapid prin investiții masive în echipamente și prin dorința de a [...] The post NO NAME AUTO – Detailing Auto de Viitor first appeared on IasiTV Life.
11:30
Primul spectacol al Operei Naționale Române din Iași din luna octombrie are loc astăzi. De la ora 18.30, în Sala Mare, publicul va putea urmări cea mai cunoscută creație a lui Georges Bizet, opera în patru acte „Carmen”. Vedeți și Palatul Culturii Iași, sărbătoare de centenar! Se organizează „Balul Palatului” Reprezentația, cu o altă distribuție, [...] The post „Carmen”, de Georges Bizet, și „Giselle”, de Adolphe Adam, la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
10:20
Impacturile sociale ale tehnologiei live a cazinourilor asupra informației publice și dezbaterii # IasiTV Life
Ritmul schimbărilor tehnologice în industria jocurilor de noroc pare să fi lăsat foarte puțin neatins. Spun „pare”, pentru că — ei bine — nu totul e clar; dar, în ultimul deceniu, platformele online cu mese live au, cel puțin pare, redefinit felul în care publicul înțelege și discută despre gambling. Milioane de români intră zilnic [...] The post Impacturile sociale ale tehnologiei live a cazinourilor asupra informației publice și dezbaterii first appeared on IasiTV Life.
08:40
Tragedie în Vaslui: Un copil de 11 ani a murit, intoxicat cu ciuperci. Mama și surorile, internate la spital # IasiTV Life
Un caz deosebit de grav a șocat comunitatea din Țuțcani, județul Vaslui, în această dimineață. Un băiat în vârstă de 11 ani a murit la domiciliu, cel mai probabil în urma unei intoxicații cu ciuperci. Alertate prin 112 inițial pentru minorul decedat, echipele de intervenție au descoperit și alte victime: mama (32 de ani) și [...] The post Tragedie în Vaslui: Un copil de 11 ani a murit, intoxicat cu ciuperci. Mama și surorile, internate la spital first appeared on IasiTV Life.
08:10
Sute de mii de pelerini așteptați la Iași: Pe 8 octombrie începe pelerinajul la Sfânta Parascheva # IasiTV Life
Capitala Moldovei se află în pline pregătiri pentru cel mai mare pelerinaj creștin ortodox din România: cel dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. În doar o săptămână, sunt așteptate sute de mii de persoane din toate colțurile țării să se închine la moaște. Anul acesta, hramul cade într-o zi de marți (14 octombrie), însă aglomerația maximă este [...] The post Sute de mii de pelerini așteptați la Iași: Pe 8 octombrie începe pelerinajul la Sfânta Parascheva first appeared on IasiTV Life.
07:40
Crimă și tentativă de omor la Neamț: Un tânăr și-a ucis fosta iubită și i-a rănit grav mama, orbit de gelozie # IasiTV Life
n eveniment tragic a zguduit localitatea Spiridonești din Neamț, după ce o tânără de 20 de ani a fost ucisă cu sânge rece chiar în curtea casei. Mama victimei, în vârstă de 37 de ani, a fost și ea înjunghiată și se află acum internată în stare gravă la spital. Atacul sângeros, petrecut marți, 30 [...] The post Crimă și tentativă de omor la Neamț: Un tânăr și-a ucis fosta iubită și i-a rănit grav mama, orbit de gelozie first appeared on IasiTV Life.
07:40
Palatul Culturii din Iași, unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului și ale patrimoniului național, se pregătește de o sărbătoare fastuoasă. Pe 11 octombrie 2025, la exact 100 de ani de la inaugurarea sa din 1925, clădirea istorică va marca centenarul printr-un eveniment de gală. Momentul culminant al celebrării îl va constitui „Balul Palatului”, [...] The post Palatul Culturii Iași, sărbătoare de centenar! Se organizează „Balul Palatului” first appeared on IasiTV Life.
07:30
ACCIDENT GRAV la Erbiceni: Șapte victime, dintre care patru minori! Șoferul vinovat era băut # IasiTV Life
Un accident rutier grav s-a produs marți seară, în localitatea Erbiceni, soldat cu un număr impresionant de victime. Potrivit ultimelor informații, în urma impactului, șapte persoane au fost rănite, printre care patru sunt minori. Conform primelor cercetări, vinovat de producerea coliziunii este un șofer în vârstă de 25 de ani, originar din localitatea Belcești. Acesta [...] The post ACCIDENT GRAV la Erbiceni: Șapte victime, dintre care patru minori! Șoferul vinovat era băut first appeared on IasiTV Life.
30 septembrie 2025
20:30
INVITAT / MARICEL POPA – Deputat PSD The post DEZBATEREA ZILEI / Milioane de euro investiți la Spitalul de copii ”Sf. Maria” first appeared on IasiTV Life.
20:30
INVITAT / Carmen TARHON – Psihoterapeut integrativ The post DAREA DE SEAMĂ / Echilibru de toamnă first appeared on IasiTV Life.
14:10
Un adevărat blestem pare să-i urmărească pe moștenitorii soților Elena și Nicolae Ceaușescu. După ce Nicu și Zoia Ceaușescu au murit prematur din cauza unor boli incurabile, lui Valentin Ceaușescu (77 de ani) i-a recidivat o afecțiune gravă, iar tratamentul costă o avere în condițiile în care ultimul moștenitor al cuplului dictatorial de dinainte de [...] The post Valentin Ceaușescu n-are bani să-și trateze boala gravă first appeared on IasiTV Life.
