Mario a fost drogat cu „drogul violului” și jefuit, într-un club din Zürich: „5.300 de euro în 11 minute, prin Apple Watch”. Ce spune patronul localului
Libertatea, 6 octombrie 2025 06:50
Mario T. (46 de ani) spune că i s-au administrat droguri în băutură și i s-au sustras 5.000 de franci, circa 5.300 de euro, de pe cardul bancar, când era într-un club din Zürich, relatează Blick. Poliția investighează cazul. Victima, un elvețian de origine luxemburgheză, a decis să vorbească public pentru a avertiza alte persoane […]
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
06:50
Acum 12 ore
21:10
Prima apariție a lui Khalil Al-Hayya, unul dintre liderii Hamas pe care Israelul a încercat să-i omoare în Doha, după tentativa de asasinat: „Suntem îndurerați” # Libertatea
Khalil Al-Hayya, unul dintre liderii Hamas pe care Israelul a încercat să-i omoare în Doha, a apărut într-un videoclip pentru prima dată după tentativa de asasinat. El își jelește fiul ucis în atacul israelian din ziua de 9 septembrie și vorbește despre pierderile din Gaza, potrivit CNN. Liderul Hamas Khalil Al-Hayya, prima apariție după tentativa […]
Acum 24 ore
13:50
Târgul de purici din Bistrița strânge bani pentru construirea unui adăpost al victimelor violenţei domestice # Libertatea
La Bistrița, un eveniment devenit tradiție reușește, an de an, să transforme lucrurile vechi în șanse noi pentru oameni aflați în dificultate. Târgul de Purici, ajuns la cea de-a 11-a ediție, adună obiecte folosite, dar în stare bună, care sunt vândute la prețuri modice, iar o parte din banii strânși vor fi folosiți pentru construirea […]
13:20
Protest masiv la Tel Aviv: 120.000 de oameni au cerut eliberarea ostaticilor din Gaza: „Acum ori niciodată” # Libertatea
Mii de israelieni au ieșit în stradă în Tel Aviv pentru a protesta în favoarea ostaticilor, în timp ce se așteaptă vești despre un potențial acord de încetare a focului și eliberare a celor captivi. Conform Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților, aproximativ 120.000 de persoane au participat la demonstrație, potrivit Sky News. Reacții ale familiilor […]
13:20
O tragedie cutremurătoare a avut loc în Constanța, unde un bebeluș de doar două luni a decedat în circumstanțe neclare. Incidentul s-a petrecut pe 4 octombrie, pe strada Labirint, conform Ziua Constanța. Primele indicii sugerează că bebelușul s-ar fi înecat cu mâncare. Diana Claudia Tătărici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, a […]
10:10
„Neam ucis de nosocomiale”: peste 100 de persoane din Iași au aprins lumânări pentru copiii care au murit în spital # Libertatea
Durere și revoltă în Piața Națiunilor din Iași. Părinți, activiști și oameni simpli au adus candele pentru copiii morți la Spitalul „Sfânta Maria”, în urma infecțiilor nosocomiale, scrie Observator News. Lumânări aprinse și un mesaj care a devenit simbol: „Neam ucis de nosocomiale” Sâmbătă seara, în Piața Națiunilor din Iași, în fața Universității de Medicină […]
10:10
Premieră post-’89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari # Libertatea
Puterea politică, prin funcții precum șefia celor două camere ale Parlamentului sau a Guvernului, este concentrată pentru prima prima dată în mâinile unor lideri din Transilvania, Banat și Crișana. Mai mult, la șefia tuturor partidelor aflate la putere se află tot oameni din județele aflate la nord de Arcul Carpatic. Geografie politică echilibrată în timpul […]
Ieri
16:40
Primarul Sectorului 4 anunță noi restricții de circulație în Piața Unirii, începând de luni. Lucrările avansează rapid, existând șanse să se încheie mai devreme decât planificat. Daniel Băluță a explicat cum se va circula în zona Planșeului Unirii, în următoarele șase luni. Care este stadiul actual al lucrărilor de la Planșeul Unirii Primarul Sectorului 4 […]
13:10
Situația pensiilor din județul Galați prezintă discrepanțe semnificative. Peste 100 de pensionari primesc o pensie calculată la valoarea de 1 leu, în timp ce cea mai mare pensie din județ depășește 45.000 de lei, relatează Monitorul de Galați. Distribuția pensiilor în Galați Conform datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii […]
13:10
Iubirea nu afectează creierul în mod uniform, ci există un gradient de activitate cerebrală în funcție de tipul de relație, potrivit unui studiu recent publicat în revista Cerebral Cortex, relatează El Pais. Gradientul activității cerebrale Cercetarea, identifică șase tipuri distincte de iubire, fiecare cu un impact diferit asupra creierului. Tipurile de iubire sunt împărțite în […]
13:10
Timișoara își va duce gunoaiele la Arad și Hunedoara, după ce firma RETIM a încălcat legea | VIDEO # Libertatea
Situație critică în județul Timiș. Firma RETIM, care gestionează deșeurile, a depășit capacitatea legală de depozitare la deponeul de la Ghizela, iar Garda de Mediu a dispus oprirea depozitării începând cu 20 octombrie 2025. Până la construirea unei noi celule, deșeurile din Timișoara vor fi transportate în județele Arad și Hunedoara, scrie publicația locala Timiș […]
11:20
Sfatul pe care Irina Columbeanu l-a primit de la tatăl vitreg, Mr. Pink: „Am încredere în el”. Fiica Monicăi Gabor a spus ce se întâmplă în familia din America # Libertatea
Irina Columbeanu a vorbit sincer despre relația apropiată pe care o are cu Mr. Pink, partenerul mamei sale, Monica Gabor. Adolescenta l-a descris ca pe un tată vitreg bun și a dezvăluit detalii emoționante despre legătura lor și sprijinul pe care îl primește din partea acestuia. Irina Columbeanu a vorbit deschis despre legătura specială pe […]
10:00
Berkshire Hathaway, compania miliardarului Warren Buffett, a anunțat achiziția diviziei petrochimice a Occidental Petroleum, OxyChem, într-o tranzacție de 9,7 miliarde de dolari. Aceasta este cea mai mare achiziție a companiei în ultimii trei ani, potrivit Forbes. Berkshire va plăti integral în numerar Berkshire, care deține deja aproximativ 28,2% din Occidental, va plăti integral suma în […]
10:00
Trump a înghețat 28 de miliarde de dolari, ajutoare pentru zonele democrate. Shutdown-ul continuă în SUA # Libertatea
Administrația președintelui american Donald Trump a înghețat vineri 2,1 miliarde de dolari din finanțarea transportului în comun din Chicago, într-o nouă mișcare de presiune asupra orașelor democrate. Potrivit Reuters, această decizie vine în contextul eșecului negocierilor din Senat pentru a pune capăt închiderii guvernului federal. Înghețarea fondurilor pentru Chicago Decizia de a bloca fondurile destinate […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Pallady nu e doar numele unui bulevard! Cine a fost marele artist român și legătura sa fascinantă cu Matisse # Libertatea
Născut la Iași, într-o familie boierească, cu rădăcini chiar în generația Cantacuzinilor, Theodor Pallady (1871–1956) a fost unul dintre cei mai mari artiști români ai începutului de secol XX. A studiat și a trăit nu mai puțin de trei decenii la Paris, unde s-a împrietenit cu însuși Henri Matisse. Legătura lor a dăinuit o viață. […]
10:10
Un autobuz pentru transportul muncitorilor s-a făcut scrum, vineri dimineaţă, pe Şoseaua Vizirului din municipiul Brăila, fără a fi înregistrate victime. Traficul este blocat pe un sens de mers din cauza incendiului. Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS). Autobuzul a ars generalizat, însă […]
10:10
Uite ce ți-am găsit: „Agent de mentenanță…”! Vrei? „Content Writer and Publisher…” Îți place? Mie îmi place cum sună, content! „Fundraiser…” Ăsta nu știu ce muncește, dar cred că are leafă mare. „Social Media Manager…” Aici îți cere vechime de manager, nu e pentru tine. „Junior Strategic Purchaser for Professional Services…” Vezi, junior! E pentru […]
10:10
Numărul căsătoriilor în rândul persoanelor de peste 50 de ani aproape s-a triplat în România în ultimii 20 de ani. Dacă în anul 2000 erau înregistrate aproximativ 2.000 de astfel de căsătorii, în 2023 au depășit 6.000, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Număr mai mare de căsătorii în care unul din soți are […]
10:10
SUA se așteaptă la o avalanșă de cereri de viză înainte de Cupa Mondială 2026 și se pregătește să ia măsuri speciale # Libertatea
Departamentul de Stat al SUA se pregătește pentru un aflux masiv de cereri de vize în contextul Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Autoritățile americane vor suplimenta personalul din ambasade și consulate pentru a face față situației, relatează AP. Punerea în vânzare a biletelor În vederea gestionării eficiente a cererilor de interviuri pentru vize, Departamentul […]
10:00
După un an de injecții pentru slăbit, o mamă supraponderală a ajuns pe masa de operație # Libertatea
Julie Reilly, mama a trei copii, din Birmingham, a reușit să slăbească 22 de kilograme într-un an cu ajutorul injecțiilor Mounjaro. Bucuria transformării s-a transformat însă într-un coșmar medical, potrivit Daily Mail. Pierderea rapidă în greutate i-a adus complicații În vârstă de 57 de ani, britanica Julie Reilly lucrează într-o cofetărie, unde tentațiile sunt la […]
09:10
Porția de carte. Marea de octombrie și culorile ei vindecătoare / Pofta de viață a senectuții # Libertatea
În fiecare săptămână, Libertatea vă prezintă o rubrică dedicată cititorilor, cu două apariții dintre cele mai noi și mai incitante ale editurilor din România. Insulele fermecate (Laura Coffey, Editura Act și Politon) Mituri, natură, un strop de magie și de imaginație la lucru – toate acestea sunt propuse de Laura Coffey, autoare și eroină a […]
09:10
Retailerul de modă rapidă Shein își face intrarea pe piața offline, anunțând deschiderea în noiembrie a primelor sale magazine fizice în Europa. Mai exact, Shein va deschide primele sale magazine fizice în Franța, potrivit News. Decizia vine în urma unui acord cu Société des Grands Magasins (SGM) și marchează o schimbare semnificativă în modelul de […]
2 octombrie 2025
18:50
Povestea tristă din bucătăria în care a crescut Andreea Esca: „Am vrut să îi demonstrez mamei că pot să fac ceva” # Libertatea
Andreea Esca a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, povestea tristă pe care o auzea mereu în bucătăria în care a copilărit, dar și scopul pe care și l-a stabilit pentru a-i demonstra mamei sale că poate să schimbe lucrurile. Fundația Renașterea, 25 de ani de activitate Andreea Esca a fost prezentă la evenimentul organizat […]
18:40
Ar putea fi prima femeie care reușește asta: fosta candidată la Miss Belgia vrea să devină noul șef al Federației FIA de Formula 1 # Libertatea
Ar putea deveni o belgiană prima femeie președintă a Federației Internaționale de Automobilism (FIA)? Virginie Philippot, în vârstă de 33 de ani, și-a anunțat oficial candidatura, dezvăluind acest lucru printr-o postare pe Instagram, relatează cotidianul belgian Het Laatste Nieuws. „Nu vreau să fiu prima, ci vreau să mă asigur că nu voi fi ultima”, a […]
15:40
Un număr de 16 români au fost arestați într-o parcare din Wiltshire, în urma unui raid al Ministerului de Interne britanic, oamenii fiind acuzați că urmau să-și ia banii pentru muncă ilegală, anunță tabloidul britanic Daily Mail. Ofițerii de imigrare, sprijiniți de Poliția din Wiltshire, au descins vineri pe Beanacre Road, în Melksham, oprind grupul […]
15:40
Orașul în care locuiește o singură persoană: are 91 de ani, plătește taxe și se alege singură # Libertatea
În statul Nebraska, din Statele Unite ale Americii, se află localitatea Monowi care se remarcă prin faptul că este cea mai mică din țară, cu o populație de doar o singură persoană. Istoricul localității În sat locuiește doar Elsie Eiler, care va împlini pe 11 octombrie vârsta de 92 de ani. Fiind singura locuitoare din […]
15:40
Planul secret al GRU pentru un atac terorist în Polonia: explozibili ascunși în conserve de porumb, descoperiți într-un cimitir # Libertatea
Serviciile secrete rusești ar fi plănuit un atac în Polonia cu drone și explozibili ascunși în conserve de porumb, relatează Gazeta Wyborcza, preluată de Euronews.de. Agenția Poloneză de Securitate Internă și Parchetul Public investighează în prezent posibile atacuri teroriste, puse la cale de serviciile secrete rusești. Se pare că acestea au fost planificate în Lituania, […]
15:40
În ultimele zile, numele tatălui lui David Popovici, Mihai Popovici, a fost pe prima pagină a presei sportive, după ce unii părinți ai tinerilor care fac înot la CS Dinamo l-au atacat în spațiul public pe acesta. Din câte se pare, Mihai Popovici a fost acuzat de mai multe nereguli în activitatea sa ca manager […]
15:40
România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict # Libertatea
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, joi, că România — la fel ca şi aliaţii din NATO — a decis să nu intervină în spaţiul aerian al Ucrainei, relatează News.ro. „Există o linie foarte fină între a ajuta o ţară în război, conform reglementărilor internaţionale, să-şi apere teritoriul şi cetăţenii – şi asta se întâmplă […]
13:00
Discuția purtată de Andreea Esca și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Ce a spus vedeta PRO TV când credea că are microfonul oprit # Libertatea
În prima zi a lunii octombrie, Palatul Cotroceni a îmbrăcat lumina roz, ca simbol al speranței și solidarității în lupta împotriva cancerului de sân, la evenimentul care a marcat 25 de ani de activitate a Fundației Renașterea. La evenimentul organizat cu ocazia Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân au luat parte, printre altele, […]
13:00
Aris Eram a slăbit 8 kilograme. „Dau dintr-o extremă în cealaltă. Ori mănânc până nu mai pot, ori am un stil de viață foarte sănătos” # Libertatea
Aris Eram, între răsfăț culinar și slăbit sănătos, în ediția din această seară, MediCOOL. Fiul Andreei Esca va fi prezent în emisiune diseară pentru a dezvălui totul despre parcursul lui către un stil de viață mult mai sănătos. Emisiunea difuzată de la ora 18:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY, aduce împreună […]
11:30
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan # Libertatea
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat pentru Euronews planurile de relansare economică a României și infrastructura strategică care va lega portul Constanța de vestul Europei, conform Economica. Deficitul și predictibilitatea fiscală, priorități pentru 2026 „În primul rând, pe chestiunea de deficit, mare parte din măsuri au fost luate şi ele ne permit, în 2025 – […]
11:20
Cum te poți asigura că iPhone-ul tău nu are de suferit? Câteva obiceiuri te vor ajuta să păstrezi iPhone 16 Pro Max, să ai grijă de iPhone-ul tău, pentru a-l putea folosi o perioadă cât mai îndelungată de timp. Hai să vezi ce greșeli să nu faci și cum pot afecta acestea iPhone 16 Pro […]
11:20
Asigură-ți o experiență de folosire a telefonului iPhone 16 plăcută, încă de cum l-ai achiziționat. Dar cum faci asta și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le-ai putea face? Ce ți-ar putea influența experiența de utilizare în mod negativ? Despre 3 dintre aceste greșeli vorbim în rândurile de mai jos. Hai să vezi […]
11:20
A-ți încărca telefonul greșit nu înseamnă doar să folosești un cablu incompatibil. Poți face și alte greșeli, iar despre acestea, precum și despre ce se poate întâmpla dacă îți încarci greșit telefonul mobil vorbim mai pe larg în articolul de astăzi. Încărcarea greșită a telefonului mobil: ce înseamnă să-ți încarci telefonul greșit? Anumite practici afectează […]
11:20
Căsătorii întrerupte de alarma Primăriei Oradea care e defectă. Consilierii nici nu mai reacționează când se declanșează # Libertatea
Alarma Primăriei Oradea se declanșează frecvent în cele mai nepotrivite situații. În acestă vară, sirena a întrerupt, în repetate rânduri, căsătoriile care erau oficiate la Starea Civilă, speriind mirii. Angajații instituției nu se mai miră, relatează Bihoreanul. Săptămâna trecută, de exemplu, ședința Consiliului Local a fost întreruptă câteva minute după ce s-a declanșat alarma de […]
08:10
Hoți români de cupru, dați de gol de laudele de pe TikTok: au spus în fața judecătorului că au cheltuit 320.000 de euro pe mâncare # Libertatea
Doi hoți români au fost condamnați la închisoare pentru furtul a zeci de tone de cupru, în Franța, după ce s-au dat de gol cu laudele de pe TikTok, informează AFP. Tribunalul penal din Bordeaux a condamnat miercuri doi români la trei ani de închisoare, iar un al treilea la doi ani pentru tăinuire. Prejudiciul […]
08:10
România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Bogdan Ivan: „România astăzi plătește cel mai scump curent din Europa” # Libertatea
România se confruntă cu prețuri record la energie electrică, ajungând uneori să plătească cel mai scump curent din Europa. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezvăluit că media tranzacțiilor pe bursă în ultima săptămână a fost de 145 euro/MWh, comparativ cu 61 euro/MWh în Franța, conform News. Prețuri record la energie electrică „România astăzi plăteşte cel […]
07:50
Clasamentul Travelers’ Choice a fost realizat pe baza unui algoritm care a analizat recenziile din ultimul an de pe platforma TripAdvisor, oferind o perspectivă obiectivă asupra preferințelor clienților. Titlul de „Cel mai bun dintre cei mai buni” acordat de Travelers’ Choice Awards celebrează cel mai înalt nivel de excelență în domeniul călătoriilor. Este oferit celor […]
07:50
BMW recheamă în service peste 145.000 de vehicule din cauza unui potențial risc de incendiu. Care sunt modelele cu probleme # Libertatea
BMW a rechemat peste 145.000 de maşini în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului (NHTSA) a avertizat că supraîncălzirea demarorului ar putea creşte riscul de incendiu. Vehiculele care sunt rechemate Producătorul auto a menționat că, în total, au fost rechemate 145.102 vehicule. Modelele afectate sunt vehiculele BMW 340I, X6, 840I, 740LI, X7 […]
07:50
Prima persoană din istorie cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari este Elon Musk. De unde vin cei mai mulți bani # Libertatea
Prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari este Elon Musk, CEO-ul Tesla. Imperiul financiar al acestuia a crescut spectaculos datorită revenirii acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters. Un plan de compensare de 1 […]
1 octombrie 2025
22:20
Cum justifică Laura Codruța Kovesi dosarul disciplinar deschis împotriva procurorului european al Bulgariei # Libertatea
Procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, a clarificat, marți, motivele procedurii disciplinare împotriva procurorului european bulgar, Teodora Georgieva, într-o scrisoare adresată Uniunii Judecătorilor din Bulgaria, relatează site-ul bulgar Novinite. Laura Codruța Kovesi a explicat că dosarul a fost inițiat din cauza „gravității potențialei încălcări, a necesității de a proteja valorile fundamentale ale Parchetului European, a reputației sale instituționale și de a asigura eficacitatea anchetelor […]
21:40
Un asteroid ar putea lovi Luna, cercetătorii se întreabă dacă ar trebui să-l distrugă cu o bombă nucleară # Libertatea
Un grup de cercetători, inclusiv oameni de știință de la NASA, analizează dacă un asteroid cu o probabilitate de 4% de a lovi Luna în 2032 ar trebui deviat sau distrus. Studiul, publicat pe platforma arXiv pe 15 septembrie, explorează metode de prevenire a unui impact care ar putea genera un nor periculos de resturi […]
21:40
Castanele românești de Tismana nu s-au mai făcut, din cauza secetei. Fructele din import n-au gust și sunt scumpe: „dar ne facem pofta” # Libertatea
Anul acesta, în zona Tismana din județul Gorj – renumită pentru plantațiile sale de castani – seceta a lovit puternic, aducând pierderi majore. După ce în urmă cu ani buni castanii au fost afectați de o boală care a distrus mari suprafețe, acum seceta a compromis aproape în totalitate producția, relatează Pandurul. Autoritățile locale au […]
20:30
Trucul care te ajută să cureți ecranul televizorului fără zgârieturi: trei lucruri care trebuie evitate # Libertatea
Curățarea ecranului televizorului nu trebuie să fie complicată. Cu câțiva pași simpli și obiecte pe care le aveți deja acasă, puteți să vă reîmprospătați rapid dispozitivul, să eliminați praful și petele și, în același timp, să protejați suprafața de eventuale zgârieturi sau deteriorări, informează publicația Blic.rs, parte a grupului Ringier Media International. Curățarea regulată a […]
20:20
Un bărbat de 46 de ani, arestat preventiv după ce ar fi adus 8 kilograme de canabis din Spania în România, printr-o firmă de curierat # Libertatea
Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic internațional și intern de droguri. Acesta ar fi introdus în România 8 kg de canabis din Spania, prin intermediul unei firme de curierat. Bărbatul de 46 de ani a trimis 8 kilograme de canabis din Spania în România Un bărbat de 46 de […]
20:20
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo # Libertatea
Poliţia de Frontieră a anunţat suspendarea traversării Dunării cu bacul la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet – Oryahovo, începând de miercuri, 1 octombrie 2025, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo nefavorabile. „Începând cu 01.10.2025, în urma notificării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – […]
19:50
„Start în educație” a ajuns în peste 1.500 de comunități din România: „O necesitate pentru a rupe cercul sărăciei și al inegalității” # Libertatea
Proiectul „Start în educație”, implementat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom între septembrie 2022 și august 2025, a devenit cea mai amplă inițiativă nonprofit dedicată educației timpurii din România. Cu un buget de peste 11 milioane de euro, a sprijinit anual peste 1.500 de comunități vulnerabile din toate județele țării, conform unui […]
16:40
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță nu va fi făcută pe repede-nainte # Libertatea
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre reformele din PNRR de care instituția e responsabilă (printre care noua lege a salarizării), cât de posibilă e o nouă creștere a pensiilor publice, dar și despre situația Guvernului și a coaliției, într-o perioadă delicată pentru putere, când tăierile bugetare la nivelul administrației publice […]
16:40
Cum arată Maria Avram de la „Insula iubirii”, după operația la nas. Este complet schimbată # Libertatea
La doar câteva zile după operația la nas, Maria Avram le-a arătat fanilor primele imagini fără bandaj. Ea se află în perioada de recuperare și a subliniat că intervenția a avut un scop medical, nu estetic. La doar câteva zile după intervenția chirurgicală la nivelul nasului, Maria Avram i-a surprins pe fani, postând pe rețelele […]
