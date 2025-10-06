România e ca un roman scris prost, dar care mai are cititori
Jurnalul.ro, 6 octombrie 2025 06:50
„Trebuie să se știe că lucrul cel mai important în munca unui scriitor e cafeaua. (...) Scrisul zilnic cere energie, furie și un dram de disperare, vecină cu țicneala. E o stare. Starea asta se obține ușor, dacă după ce bei prima gură de cafea te gândești puțin la situația economică a României și la fraza aceea din Abecedar, care spune că românii sunt harnici, cinstiți, viteji și curați.” - Tudor Octavian.
• • •
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:30
Începuturile de plumb ale unui romancier de stânga.
06:10
Cei mai cunoscuți specialiști în „parenting” au venit la București
Acum 6 ore
01:10
Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara # Jurnalul.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu a criticat dur, la Digi24, atitudinea partidelor din actuala coaliție de guvernare: „Ce se întâmplă cu partidele este comic - au inventat o nouă instituție, care se numește Coalitia, fiecare partid având la vârf câte un «vicepremier» politic”.
Acum 8 ore
00:50
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat sâmbătă un nou program de împrumuturi ieftine pentru întreprinderile mici și mijlocii, la o rată fixă a dobânzii de 3%, care va fi lansat luni, înaintea alegerilor din 2026.
00:30
Universul ne vorbește uneori în moduri pe care nu le putem ignora — iar pe 6 octombrie 2025, patru zodii vor simți acest lucru mai intens ca oricând.
00:20
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat # Jurnalul.ro
În plină incertitudine de la CCR pe pachetul II, Bolojan pune la cale o altă „măsură” declarată, în mod repetat, neconstituțională. Guvernul vrea interdicția cumulului pensiei cu salariul
00:00
Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a anunțat că bugetul de apărare al țării va crește în 2026 cu 8.2%, ajungând la 47.1 miliarde de dolari, notează Reuters.
5 octombrie 2025
23:50
Calendar ortodox, 6 octombrie 2025. Cine a fost Sfântul Toma, apostolul care a pus la îndoială Învierea Mântuitorului Isus Hrisos # Jurnalul.ro
Credincioșii creștin-ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Toma în ziua de 6 octombrie. Numit și „Toma necredinciosul”, acesta a fost unul dintre cei 12 Apostol ai Mântuitorului Isus Hristos.
23:30
Cea mai norocoasă zi a fiecărui zodii, în săptămâna 6 - 12 octombrie 2025. Ești norocos atunci când ești implicat în ceea ce iubești # Jurnalul.ro
Luna Plină în Berbec va da startul săptămânii, legată de Luna Nouă și eclipsa solară în Berbec care a avut loc pe 29 martie 2025. Acum vei putea vedea recompensele pentru eforturile tale, pe măsură ce intențiile pe care ți le-ai făcut în acea perioadă se manifestă, în sfârșit.
23:10
Proprietarii unui labirint gigant de porumb din nordul Californiei vor ca vizitatorii să-și amintească că este distractiv să te rătăcești. Cool Patch Pumpkins a câștigat un loc în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cel mai mare labirint de porumb din lume, scrie Associated Press.
Acum 12 ore
22:50
FCSB s-a impus cu 1-0 în derby-ul etapei a 12-a din Superliga, împotriva Universității Craiova, unicul gol al meciului fiind marcat de Florin Tănase din penalty, în minutul 39.
22:50
Fie că este dragoste la prima vedere sau ai nevoie de timp pentru ca mintea ta conștientă să ajungă din urmă inima, întâlnirea cu sufletul pereche este o oportunitate unică în viață.
22:30
Compania de jocuri video Electronic Arts va fi achiziționată în cadrul celei mai mari achiziții de capital privat din istorie, evaluată la 55 de miliarde de dolari, potrivit AP.
22:10
Fritz: Alegerile nu se negociază! Candidatul unic și trocurile politice subminează democrația # Jurnalul.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, afirmă că organizarea alegerilor este un drept care nu poate fi negociat prin înțelegeri politice sau trocuri. El spune că „niciun partid nu are dreptul să condiționeze alegerile de combinații politice” și critică ideea de „candidat unic” ca fiind „politic falimentară”.
21:50
Alexandru Rogobete: România are nevoie de tineri curajoși care îndrăznesc să viseze măreț # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la „Gala Excelenței în Educație” organizată la Alexandria, unde i-a felicitat pe elevii olimpici și profesorii lor pentru performanțele obținute și le-a transmis un mesaj de încurajare.
21:30
În vremurile de demult, când nu existau congelatoare și frigidere performante, bunicile noastre păstrau carnea pentru iarnă într-un mod ingenios: o prăjeau bine și o puneau la păstrat în untură, în ceea ce se numește garniță.
21:10
Procurorul-șef al DNA îl contrazice pe Nicușor Dan: Am avut cazuri de mare importanță în ultimii doi ani # Jurnalul.ro
Șeful DNA, Marius Voineag, a reacționat după criticile președintelui Nicușor Dan privind activitatea Direcției, afirmând că instituția „a avut rezultate importante” în ultimii doi ani și că dosarele instrumentate au vizat persoane de rang înalt,„indiferent de coloratura politică”.
21:10
Ministrul Justiției, Radul Marinescu, a spune duminică, despre extrădarea lui Sorin Oprescu din Grecia, că „în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut”.
20:50
Adrian Câciu susține că achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală # Jurnalul.ro
Deputatul PSD și fost ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, critică dur achizițiile de autoutilitare făcute de Cancelaria Primului Ministru, susținând că acestea încalcă legea și contravin obiectului instituției, care nu are atribuții de transport marfă.
20:40
Șeful DNA, Marius Voineag, declarație uluitoare: Am avut doar 4 sesizări anul trecut de la ANAF pentru evaziune fiscală # Jurnalul.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări a primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.
20:30
O cometă din afara sistemului solar trece pe lângă Marte. Ea este monitorizată de sonde spațiale # Jurnalul.ro
O cometă din afara sistemului nostru solar a atras atenția astronomilor și a agențiilor spațiale. Cometa 3I/Atlas va trece vineri la doar 29 de milioane de kilometri de Marte, oferind o oportunitate rară de observație.
20:10
Uleiul „sănătos” care îți poate afecta inima. Ce recomandă cardiologii și nutriționiștii # Jurnalul.ro
Deși este promovat drept un superaliment, uleiul de cocos poate crește riscul de boli cardiovasculare, avertizează specialiștii. Descoperă ce spun medicii și ce alternative sănătoase ai la îndemână.
19:50
Tren direct București–Kiev, după 5 ani de pauză: durata călătoriei și cât va costa biletul # Jurnalul.ro
După o pauză de peste cinci ani, legătura feroviară directă dintre România și Ucraina va fi reluată începând cu data de 10 octombrie 2025.
19:50
Pelerinajul de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfăşura în perioada 8 -15 octombrie, au anunţat, joi, reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în cadrul unei conferinţe de presă alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi forţelor de ordine.
19:30
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP.
19:10
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), informează Loteria Română.
19:10
Vrei să călătorești și nu te hoărăști asupra destinației? De ce să nu lași stelele să decidă unde ar trebui să-ți rezervi următoarea aventură?! Indiferent dacă îți dorești puțină seninătate solo, o evadare romantică sau o excursie cu fetele, semnul tău zodiacal te poate îndruma spre un loc de vis.
18:50
Pagina de Facebook al CJ Iași a fost compromisă duminică, după ce persoane neautorizate au preluat controlul, schimbând numele paginii și poza de profil. Autoritățile colaborează cu Meta pentru recuperarea contului și recomandă cetățenilor să ignore postările apărute în această perioadă.
18:30
Nefericirea partenerului tău poate crește discret, chiar și atunci când lucrurile par în regulă. Observă indiciile subtile înainte ca distanțarea emoțională să preia controlul asupra relației tale.
18:10
Toamna este anotimpul pregătirii cămărilor cu bunătăți pentru iarnă, iar ardeii umpluți cu varză murată sunt printre cele mai iubite rețete tradiționale.
Acum 24 ore
17:50
Peste 500 de permise reținute și 13 persoane urmărite, depistate de Poliția Română într-o singură zi # Jurnalul.ro
Polițiștii au intervenit la peste 2.400 de evenimente și au aplicat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în ultimele 24 de ore. În cadrul acțiunilor desfășurate, 13 persoane urmărite național și internațional au fost depistate, iar peste 500 de șoferi au rămas fără permis.
17:30
Producătorul de vehicule electrice a înregistrat o creștere de 7% a livrărilor în trimestrul al treilea față de anul precedent, după o scădere accentuată în trimestrul al doilea, potrivit Le Figaro.
17:10
3 zodii intră în cea mai norocoasă etapă a vieții lor în săptămâna 6 – 12 Octombrie 2025 # Jurnalul.ro
În săptămâna 6 – 12 octombrie 2025, astrele pregătesc surprize majore pentru trei zodii care vor simți, în sfârșit, că norocul e de partea lor.
16:50
Daniel David: Avem nevoie de un pact pentru Educație și Cercetare asumat de factorul politic # Jurnalul.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a reiterat că România are nevoie de un pact pentru 'Deceniul Educației și Cercetării', care să fie asumat de 'factorul politic'.
16:40
Mașinile socialiste cuceresc din nou Bucureștiul: Retromobil Club România prezintă ediția a V-a „Socialistele Orașului” # Jurnalul.ro
???????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????â???????????? prezintă expoziția-eveniment '???????????????????????????????????????????????? ????????????????̦????????????????' la Biblioteca Națională a României în ziua de duminică 5 octombrie 2025 prin care propune publicului pasionat din România o nouă filă glorioasă din istoriafenomenului automobilistic al perioadei socialiste.
16:30
16:10
Cu toții cunoaștem pe cineva care meditează. Adesea te încurajează să începi și tu să meditezi, nu-i așa? Oricât de enervant ar fi, are dreptate.
15:50
În prima săptămână a noului an școlar, Poliția Română a derulat aproape 2.800 de activități în unitățile de învățământ din toată țara, pentru a preveni violența, consumul de droguri și pentru a asigura un climat sigur pentru elevi și profesori.
15:30
De-a lungul timpului, omenirea a trecut prin mai multe episoade de panică legate de „sfârșitul lumii” – de la Y2K, până la anul 2012 sau, mai recent, zvonurile despre septembrie 2025.
15:10
Toamna aduce cu ea arome unice și ingrediente pline de savoare, iar castanele sunt fără îndoială vedetele sezonului.
14:50
Israelul a continuat bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, distrugând clădiri rezidențiale, chiar dacă președintele american Donald Trump a anunțat un acord preliminar pentru retragerea trupelor israeliene și o posibilă încetare imediată a focului, potrivit Reuters.
14:30
Poliția Română a confiscat peste 3.700 de tone de deșeuri și substanțe periculoase în două luni # Jurnalul.ro
În doar două luni, polițiștii au descoperit sute de tone de substanțe și deșeuri depozitate ilegal, au constatat peste 350 de infracțiuni și au aplicat amenzi de aproape 5 milioane de lei, în cadrul planului „Deșeuri 2025”.
14:10
Persoanele născute în luna mai au un dar rar: știu să fie împăcate cu ele însele și să transforme singurătatea în liniște interioară. Chiar dacă unii nu înțeleg această trăsătură și o confundă cu izolare, ea este de fapt o mare forță sufletească.
13:50
După succesul remarcabil al primei ediții, Editura Carthemia readuce în atenția publicului una dintre cele mai apreciate lucrări dedicate civilizației bizantine: „Bizanț. Mărire și decădere”, semnată de istoricul francez Charles Diehl. Volumul poate fi găsit la toate chioșcurile de ziare, începând din 8 octombrie.
13:50
Datoria României crește în ritm amețitor. S-a ajuns în iunie la 54% din PIB, potrivit Ministerului Finanțelor # Jurnalul.ro
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).
13:30
Ducesa de Sussex a apărut neașteptat la Săptămâna Modei de la Paris, unde a participat la prezentarea Balenciaga pentru a-l susține pe prietenul și designerul Pierpaolo Piccioli, actualul director creativ al casei de modă.
13:10
Săptămâna 6 – 12 octombrie 2025 vine cu oportunități financiare importante pentru trei zodii norocoase.
12:50
Prognoza meteo specială pentru București. Vreme închisă şi maxime de până la 17 grade, în următoarele zile # Jurnalul.ro
Vremea va fi închisă, rece şi va ploua în Bucureşti, pe parcursul următoarelor zile, conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată duminică.
12:30
Netanyahu promite să dezarmeze Hamas, fie prin planul lui Trump, fie prin forță militară # Jurnalul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă că va dezarma mișcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul președintelui american Donald Trump, fie prin mijloace militare, relatează AFP.
