România e ca un roman scris prost, dar care mai are cititori

„Trebuie să se știe că lucrul cel mai important în munca unui scriitor e cafeaua. (...) Scrisul zilnic cere energie, furie și un dram de disperare, vecină cu țicneala. E o stare. Starea asta se obține ușor, dacă după ce bei prima gură de cafea te gândești puțin la situația economică a României și la fraza aceea din Abecedar, care spune că românii sunt harnici, cinstiți, viteji și curați.” - Tudor Octavian.

