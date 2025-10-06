Formula 1: McLaren, campioană la constructori în 2025
Bursa, 6 octombrie 2025 06:50
Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix.
• • •
Jannik Sinner, numărul 2 mondial şi deţinătorul titlului, a abandonat duminică în turul al treilea al turneului Masters 1000 de la Shanghai, împotriva olandezului Talon Griekspoor, din cauza unei accidentări la piciorul drept.
and #8221;Ne aşteptăm ca pieţele de capital din regiune să crească peste media UE and #8221; # Bursa
* (Interviu cu Divo Pulitika - Membru CA, InterCapital ETF)* and #8221;Adevărata provocare a României este identificarea unor modalităţi îmbunătăţire a economiei pe termen mediu şi lung and #8221;* and #8221;Lichiditatea scăzută a pieţei de capital româneşti reprezintă o problemă importantă, întrucât creşte prima de risc solicitată de investitori comparativ cu alte pieţe and #8221;* and #8221;Lucrăm la dezvoltarea unor noi ETF-uri cu focus pe regiunea Europei Centrale şi de Est; ne dorim ca România să rămână unul dintre punctele noastre de listare, astfel că vom aduce aici şi aceste produse and #8221;
00:00
Anul trecut a fost unul în care insolvenţele în afaceri au explodat la nivel global, înregistrând o creştere de 19%, afrată specialiştii din cadrul companiei Atradius, unul dintre cei mai impofrtanţi furnizori globali de servicii de asigurare a creditelor, garanţii şi servicii de colectare a creanţelor.
00:00
Luna septembrie a adus noi maxime istorice pe bursele americane, susţinute de reducerea dobânzilor şi entuziasmul pentru inteligenţa artificială (AI).
00:00
* Aprecieri pentru toţi indiciiValoarea tranzacţiilor realizate în ultima şedinţă a săptămânii trecute la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) s-a ridicat la 57,5 milioane lei, peste cea din ziua precedentă, de 49 milioane lei, circa 70% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.
00:00
LG Electronics India Pvt urmăreşte o evaluare de până la 774 de miliarde de rupii (8,71 miliarde de dolari) în oferta publică iniţială (IPO) mult amânată, profitând de o piaţă IPO aglomerată, anunţă CNBC, menţionând că aceasta este una dintre cele mai mari oferte din India, din 2025.
00:00
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat, săptămâna trecută, că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, deţinut până în 2015 de fostul preşedinte Klaus Iohannis.
00:00
Compania achizitoare chineză de minereu de fier, susţinută de stat, i-a instruit săptămâna trecută pe principalii producători şi comercianţi de oţel din ţară să oprească temporar toate achiziţiile în dolari de minereu de fier transportate maritim de la gigantul Australian BHP, spun surse citate de Bloomberg, conform tekedia.com.
00:00
Putin consideră ţara noastră un exemplu de and #8222;manipulare a voinţei poporului and #8221; # Bursa
Vladimir Putin a atacat, verbal de această dată, ţările aflate la vest de Rusia. Liderul rus a lansat, în cadrul Forumului de discuţii Valdai de la Soci, o serie de critici dure la adresa proceselor electorale din Europa, invocând inclusiv cazul României, unde a vorbit despre and #8222;alegeri prezidenţiale anulate and #8221;, prezentându-le drept un exemplu de and #8222;farsă democratică and #8221; şi de manipulare.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,75%.
00:00
Euro a crescut, vineri, cu 0,52 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0889 lei/euro.
00:00
Papa Leon al XIV-lea, primul papă american ales în luna mai, a fost primit cu entuziasm de catolicii conservatori, datorită gesturilor sale simbolice şi revenirii la tradiţii evitate de predecesorul său, Papa Francisc.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice diurne vor fi în creştere faţă de ziua anterioară, dar în continuare vor caracteriza o vreme rece, local chiar deosebit de rece pentru această dată calendaristică.
00:00
Romii şi nomazii din Uniunea Europeană au condiţii de trai şi oportunităţi mai bune decât în urmă cu un deceniu, însă rămân printre cele mai vulnerabile grupuri sociale din Europa, arată cel mai recent sondaj al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA).
00:00
Numărul mediu de elevi repartizaţi unui singur profesor din ciclul primar, secundar şi gimnazial din Uniunea Europeană (UE) a fost de 12,2 în anul 2023, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.
00:00
* Investitorii pot cumpăra titluri de stat denominate în lei şi euro, care oferă dobânzi anuale între 4,15% şi 8,2%* Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti
Dominic Fritz: and #8221;Candidatul unic la Primăria Capitalei, o idee politică falimentară and #8221; # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, respinge ideea unui candidat unic la alegerile pentru Primăria Capitalei şi spune că USR nu va face astfel de trocuri
20:30
Adrian Câciu: and #8221;Achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală and #8221; # Bursa
Deputatul PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală şi că respectivul contract ar trebui denunţat
20:10
Jucătoarea americană Amanda Anisimova a câştigat al doilea său titlu WTA 1000 din acest sezon la Beijing, învingând-o în finală pe cehoaica Linda Noskova în trei seturi, cu 6-0, 2-6, 6-2
19:30
Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova, declarate valabile de Comisia Electorală Centrală # Bursa
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis să remită hotărârea către Curtea Constituţională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de deputat
19:10
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia HC Podravka, scor 34-24 (16-10), în etapa a IV-a din grupa B a Ligii Campionilor
18:40
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2
România a produs, în primele şapte luni ale acestui an, o cantitate de ţiţei de 1,46 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 119.600 tep mai mică (-7,6%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din 2024, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică
17:00
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025, în creştere cu 20%, comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară
16:10
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda and #8222;imediat and #8221; la un schimb de prizonieri cu Israelul
15:30
Sectorul non-petrolier al Azerbaidjanului se aşteaptă să reprezinte 70% din economia ţării, potrivit ministrului Economiei, Mikayil Jabbarov
14:50
Daniel David: and #8221;Avem nevoie de un pact pentru Educaţie şi Cercetare asumat de factorul politic and #8221; # Bursa
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a reiterat că România are nevoie de un pact pentru and #39;Deceniul Educaţiei şi Cercetării and #39;, care să fie asumat de and #39;factorul politic and #39;
14:00
Echipa italiană Como a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 6-a din Serie A
14:00
Echipa spaniolă Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga
14:00
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Eintracht Frankfurt, în etapa a 6-a din Bundesliga
14:00
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul Gyor ETO, scor 33-18 (18-9), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al doilea eşec pentru Gloria
14:00
George Russell (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu din Singapore, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1
14:00
Un grup de hackeri care se autointitulează and #8222;Scattered LAPSUS$ Hunters and #8221; a anunţat vineri că ar fi sustras aproape un miliard de fişiere din sistemele gigantului tehnologic american Salesforce, având ca ţintă companiile care utilizează software-ul acestuia
13:50
Victor Negrescu: and #8221;Am solicitat deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova
13:30
Ministrul Apărării, Israel Katz, a afirmat duminică că aproximativ 900.000 de locuitori au evacuat oraşul Gaza, unde armata israeliană desfăşoară operaţiuni pentru a alunga luptătorii mişcării islamiste palestiniene Hamas
12:30
Producătorul auto franco-italo-american Stellantis intenţionează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite
12:00
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF)
11:20
Bitcoin, cea mai valoroasă criptomonedă din lume după capitalizarea de piaţă, a atins un nou record istoric duminică, fiind în creştere cu aproape 2,7%, la 125.245,57 dolari
11:10
La fel cum Petrov îl fugăreşte pe Traian Băsescu, iar acesta nu poate scăpa de propria identitate, şi în cazul lui Klaus Iohannis, scheleţii ieşiţi din dulapul acestuia îi prezintă factura. Pentru moment, prin intermediul ANAF, care îl execută silit
11:00
Siria organizează duminică primele alegeri parlamentare de la înlăturarea lui Bashar al-Assad, un scrutin considerat etapă crucială în tranziţia politică a ţării, dar care stârneşte suspiciuni privind reprezentativitatea procesului
10:50
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Phenianul a alocat resurse strategice pentru a răspunde consolidării forţelor militare americane în Coreea de Sud şi a promis dezvoltarea unor noi măsuri militare
10:40
Donald Trump a semnat sâmbătă un decret prin care trimite 300 de soldaţi din Garda Naţională în Chicago, în timp ce o judecătoare federală a blocat desfăşurarea trupelor în Portland, un alt oraş condus de democraţi
10:00
Lansarea aplicaţiei video Sora, noul produs al companiei OpenAI, a declanşat o avalanşă de controverse şi discuţii privind potenţiale riscuri juridice, după ce numeroşi utilizatori au început să genereze clipuri video cu ajutorul inteligenţei artificiale în care apar personaje şi mărci protejate prin drepturi de autor
10:00
China furnizează Rusiei informaţii despre ţinte din Ucraina, afirmă serviciile secrete ucrainene # Bursa
China furnizează date strategice Rusiei pentru a-i facilita atacurile cu rachete asupra Ucrainei, a afirmat sâmbătă un înalt reprezentant al serviciilor de informaţii de la Kiev
10:00
Netanyahu afirmă că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza and #8222;în zilele următoare and #8221; # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că speră să poată anunţa eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza and #8222;în zilele următoare and #8221;
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creştere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă mişcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va and #39;tolera nicio întârziere and #39; în aplicarea planului său pentru eliberarea ostaticilor pe care îi deţine în Fâşia Gaza
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # Bursa
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial
