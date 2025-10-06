SUA: Concedierile funcţionarilor publici deschid a doua săptămână de blocaj bugetar
News.ro, 6 octombrie 2025 06:50
Preşedintele american Donald Trump a asigurat că şi-a pus în aplicare ameninţarea de a concedia funcţionari publici în urma blocajului bugetar care a intrat luni în a doua săptămână şi riscă să se prelungească, având în vedere dezbaterile aprinse dintre republicani şi democraţi, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
07:00
Forţele americane au lovit sâmbătă seara un vas care se presupune că transporta droguri ilegale în largul coastelor Venezuelei, a anunţat duminică preşedintele Donald Trump, adăugând că Statele Unite vor începe să investigheze şi traficul de droguri pe uscat, relatează Reuters.
07:00
Începe săptămâna Premiilor Nobel. Cele mai importante date despre aceste premii prestigioase/ Programul din acest an # News.ro
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.
Acum 30 minute
06:50
Preşedintele american Donald Trump a asigurat că şi-a pus în aplicare ameninţarea de a concedia funcţionari publici în urma blocajului bugetar care a intrat luni în a doua săptămână şi riscă să se prelungească, având în vedere dezbaterile aprinse dintre republicani şi democraţi, relatează AFP.
06:40
Australia: Un bărbat înarmat a deschis focul pe o stradă din Sydney. "Între 50 şi 100 de focuri de armă" / 20 de persoane au fost rănite, dintre care una grav # News.ro
Un bărbat se află în arest după ce ar fi tras până la o sută de gloanţe pe o stradă aglomerată din Sydney, rănind 20 de persoane. Poliţia a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activităţile unor bande, relatează AFP.
06:40
Constructorul auto franco-italo-american Stellantis intenţionează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite, potrivit unor surse citate de Bloomberg News.
Acum o oră
06:20
Financial Times: Directorul Shell SUA avertizează că oprirea proiectelor eoliene de către Trump afectează investiţiile # News.ro
Decizia administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a suspenda proiecte de energie eoliană offshore, deja autorizate, este ”extrem de dăunătoare” pentru investiţii, a declarat Colette Hirstius, preşedinta Shell U.S., într-un interviu acordat publicaţiei Financial Times.
Acum 2 ore
06:00
Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian, relatează AFP.
05:50
Guvernul italian colaborează strâns cu Comisia Europeană pentru a convinge Statele Unite să renunţe la impunerea unei taxe antidumping suplimentare asupra pastelor italiene, care ar duce la dublarea preţului acestora, a anunţat Ministerul italian de Externe, transmite Reuters.
05:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea liderului rus Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate „pare o idee bună”, relatează Reuters.
05:20
OPEC+ majorează modest producţia de petrol din noiembrie, pe fondul temerilor privind un surplus global de ofertă # News.ro
OPEC+ a anunţat duminică o creştere a producţiei de petrol cu 137.000 de barili pe zi începând din noiembrie, menţinând acelaşi ritm modest de extindere ca în octombrie, în contextul îngrijorărilor persistente legate de un posibil exces de ofertă pe piaţa mondială, relatează CNBC.
Acum 8 ore
00:10
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Atletico Madrid, în etapa a 8-a din La Liga.
00:00
Echipa italiană Juventus Torino a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea AC Milan, în etapa a şasea din Serie A.
5 octombrie 2025
23:50
Noul prim-ministru al Franţei a numit duminică un guvern, readucându-l pe fostul ministru de finanţe Bruno Le Maire la Ministerul Apărării, unde va contribui la supravegherea sprijinului militar francez pentru Ucraina şi va aborda ameninţările la adresa securităţii europene reprezentate de Rusia, relatează AP.
23:50
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, spune că nu are de ce să fie supărat după meciul cu FCSB, scor 0-1, pentru că echipa a condus ostilităţile şi a avut ocazii, dominând campioana.
23:40
Meciul FCSB-Univ Craiova: Vladimir Screciu – Noi am luat imediat galbene, pe cei de la FCSB i-a iertat # News.ro
Vladimir Screciu, jucătorul Universităţii Craiova, crede că formaţia sa nu a fost judecată corect de arbitrul meciului cu FCSB, pierdut duminică seara pe Arena Naţională, scor 0-1, primind prea mult cartonaşe galbene.
23:30
Băsescu, întrebat dacă Bolojan are nevoie de sprijinul lui Nicuşor Dan: Da, în mod cavaleresc, dar pragmatic este mai bine să nu fie partenerul lui Bolojan / Nicuşor Dan să formeze un nou guvern după ce ţara este redresată / Atac la PSD # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că, ”în mod cavaleresc”, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să îl susţină pe premierul Ilie Bolojan, dar că din punct de vedere pragmatic este mai bine să nu fie partenerul lui Bolojan. Băsescu consideră că Nicuşor Dan trebuie să găsească resursele să formeze un nou guvern după ce ţara este redresată şi problemele de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort. În ceea ce priveşte rotativa guvernamentală, fostul preşedinte speră ca aceasta să nu aibă loc, argumentând că nu trebuie pus Guvern PSD, ”pentru că ăştia au năravul ăsta prost, când se văd cu prim-ministru se bagă în Trezorerie şi nu mai ies de acolo până nu termină toţi banii şi îndatorează neam de neamul nostru”.
23:20
Meciul FCSB-Univ Craiova: Juri Cisotti – Probabil că în prima parte am avut ghinion, am trecut peste şi acum suntem bine. Contează prezentul # News.ro
Juri Cisotti, jucătorul echipei FCSB, este mulţumit de faptul că bucureştenii au legat două rezultate bune în campionat şi speră că pasa proastă a roş-albaştrilor a trecut.
23:10
Traian Băsescu: Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie, care se numeşte Coaliţia. Nu există în Constituţie această instituţie atotputernică # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat modul de funcţionare a actualei coaliţii guvernamentale, afirmând că este ”comic” ceea ce se întâmplă cu Guvernul şi că a fost inventată o nouă instituţie, coaliţia, care nu există în Constituţie.
Acum 12 ore
23:00
Friedrich Merz: Presupunem că Rusia se află în spatele incursiunilor dronelor / Toate efectuau zboruri de recunoaştere # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10.000 de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters.
22:50
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, Olympiacos Pireu, în etapa a 6-a din Super League.
22:50
Şeful DNA, întrebat de ce nu este finalizat dosarul legat de panourile de promovare a cărţii lui Ciucă: Nu vizează doar componenta asta, ci inclusiv subvenţiile la partid. Suntem în cursul efectuării unor constatări # News.ro
Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, declară că dosarul legat de panotajul fostului preşedinte al PNL Nicolae Ciucă este în lucru şi are câteva zeci de volume şi a precizat că ancheta nu vizează doar această componentă, ci inclusiv subvenţiile primite de partid.
22:40
Echipa bucureşteană FCSB a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Superligă.
22:40
Marius Voineag, despre ancheta din Portul Constanţa şi despre investigatorul sub acoperire: A durat mult pentru că a trebuit să creăm un personaj / I-am dat o maşină scumpă, casă foarte bună şi a avut bani să îşi permită mese de un alt nivel # News.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, a afirmat că ancheta din Portul Constanţa a durat mult pentru că a fost nevoie de timp pentru a crea investigatorului sub acoperire un trecut care să stea în picioare la orice verificare. Acesta trebuia să aibă o maşină de lux, un istoric de funcţionar public, pentru ca oamenii vizaţi de anchetă să nu bănuiască niciun moment că acela este un investigator. Voineag a explicat că investigatorul a primit o maşină X5, o casă foarte bună şi a avut bani suficienţi pentru a-şi permite mese la un alt nivel.
21:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat că este de părere că ostaticii reţinuţi în Gaza vor fi puşi în libertate „foarte curând”, întrucât mediatorii urmează să se întâlnească luni în Egipt pentru discuţii indirecte de pace între Hamas şi Israel, relatează BBC.
21:50
La Liga: Rayo Vallecano s-a impus la San Sebastian, cu 1-0, iar Andrei Raţiu a dat pasa de gol # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia bască Real Sociedad. Andrei Raţiu a oferit assistul petru golul victoriei.
21:40
Şeful DNA, întrebat dacă dosarul lui Coldea va ”sta în picioare” în instanţă: Sunt foarte sigur de treaba asta pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape / A fost dosar de mare impact public, un dosar prudent lucrat # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, se declară foarte sigur că dosarul fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea va rezista în instanţă, argumentând că l-a urmărit îndeaproape şi că a fost un dosar ”prudent lucrat”.
21:30
Echipa italiană Napoli a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a şasea din Serie A.
21:20
Şeful DNA: Considerăm că atenţia de care ne bucurăm din partea preşedintelui e o invitaţie în a accelera lupta anticorupţie /Am avut cazuri cu rezonanţă publică în ultimii doi ani /Cred că lucrurile astea trebuie comunicate gradual mai bine de către noi # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, interpretează nemulţumirile exprimate de preşedinte cu privire la activitatea instituţiei ca fiind o invitaţie în a accelera lupta anticorupţie, el precizând că DNA a avut cazuri de mare importanţă şi consistenţă în ultimii doi ani şi că procurorii anticorupţie s-au axat în primul rând pe fapte şi mai puţin pe persoane. El a adăugat că aceste lucruri trebuie comunicate gradual mai bine de către DNA.
21:20
Ministrul Justiţiei, despre extrădarea lui Sorin Oprescu: Apreciem că în prezent condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment invocat anterior de autorităţile elene a dispărut # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, consideră că în acest moment condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment invocat anterior de autorităţile elene în cazul fostului primar al Primăriei Capitalei, Sorin Oprescu - reţinut sâmbătă la Salonic - a dispărut.
21:10
Comisia Europeană a anunţat vineri introducerea unor restricţii privind utilizarea substanţelor cunoscute sub numele de PFAS, sau ”chimicale eterne”, în spumele de stingere a incendiilor — un pas important către obiectivul Uniunii Europene de a reduce treptat folosirea acestor compuşi în bunurile de consum.
21:00
Bitcoin, cea mai valoroasă criptomonedă din lume, a atins duminică un nou maxim istoric, urcând cu aproape 2,7% până la 125.245,57 dolari. Precedentul record, de 124.480 dolari, fusese stabilit la jumătatea lunii august, relatează Reuters.
21:00
O decizie a americanilor de a trimite rachete Tomahawk Kievului ar putea distruge relaţiile dintre Rusia şi SUA, avertizează Putin # News.ro
O eventuală decizie a SUA de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei ar putea distruge tendinţa pozitivă în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin pentru reporterul VGTRK Pavel Zarubin, potrivit TASS.
20:40
Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” # News.ro
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri”, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters.
19:50
Jucătorul român Alexandru Maxim a deschis scorul în victoria pe care echipa sa, Gaziantep a obţinut-o duminică, în deplasare, cu Karagumruk, scor 2-0.
19:40
Dominic Fritz: În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment. Alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii/ "Candidatul unic", cu toate partidele, o idee politică falimentară/ USR va respinge trocuri # News.ro
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei şi la disputele din coaliţie pe această temă, că în democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment şi că alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii. În opinia sa, "candidatul unic", cu toate partidele, indiferent de orientarea politică, este o idee politică falimentară, avertizând că USR va respinge astfel de trocuri. ”Bucureştenii şi românii ştiu singuri pe cine să voteze. Iar data alegerilor este scrisă în lege”, conchide Dominic Fritz.
19:40
Echipa spaniolă FC Sevilla a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, echipa campioană a Spaniei, FC Barcelona, administrându-i acesteia prima înfrângere stagională.
19:20
Republica Moldova: Rezultatele alegerilor parlamentare, declarate valabile de Comisia Electorală Centrală / Cum sunt distribuite cele 101 locuri în Parlament # News.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis să remită hotărârea către Curtea Constituţională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de deputat, informează newsmaker.md.
19:10
Diana Buzoianu, întâlnire cu locuitorii comunei Gura Teghii pe tema proiectului hidrocentralei Surduc: Instanţa a decis că nu a fost calculat întregul impact asupra mediului şi comunităţii / Oamenii se tem că lucrarea îi va lăsa fără apă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a discutat, duminică, cu locuitorii comunei Gura Teghii din judeţul Buzău pe tema proiectului hidrocentralei Surduc şi a anunţat că pentru această investiţie nu au fost emise autorizaţii contestate în instanţă, iar magistraţii au decis că nu a fost calculat întregul impact asupra mediului şi asupra comunităţii. Buzoianu a precizat că oamenii se tem că o astfel de lucrare i-ar lăsa fără apă.
18:50
Sute de mii de protestatari au mărşăluit duminică în Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului în Gaza, relatează Reuters.
18:40
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia HC Podravka, scor 34-24 (16-10), în etapa a IV-a din grupa B a Ligii Campionilor.
18:20
Cine sunt consilierii care ar urma să facă parte din echipa preşedintelui Nicuşor Dan: Ludovic Orban, Marius Lazurca, Valentin Naumescu, Eugen Tomac, angajaţi din Primăria Capitalei şi un avocat apropiat de Geoană - surse # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban ar urma să fie numit consilier prezidenţial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în timp ce Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj, va fi consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiţei Odobescu, care se va întoarce în Ministerul de Externe, apoi va primi un post de ambasador. Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, va fi numit consilier pe politică externă, însă şeful statului şi-ar dori să-l impună la şefia SIE, susţin surse politice pentru News.ro.
18:20
Jucătoarea americană Amanda Anisimova a câştigat al doilea său titlu WTA 1000 din acest sezon la Beijing, învingând-o în finală pe cehoaica Linda Noskova în trei seturi, cu 6-0, 2-6, 6-2.
Acum 24 ore
18:00
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 12-a a Superligii:
17:50
Suceava: Bărbat rănit după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată / Victima, care suferise multiple traumatisme, scoasă de pompieri din autoturism - FOTO # News.ro
Un bărbat a fost rănit, duminică, după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată din judeţul Suceava. Victima a fost scoasă de pompieri din autoturism, fiind transportată la spital deoarece suferise multiple traumatisme.
17:40
Autorităţile turce au interzis un concert al cântăreţului britanic Robbie Williams programat pentru 7 octombrie la Istanbul din „motive de securitate”, a declarat duminică pentru AFP o sursă din biroul guvernatorului oraşului, după ce ONG-urile au făcut apel la manifestaţii împotriva venirii sale.
17:30
Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic. Pagina a fost redenumită Chicken Game 2, iar poza de profil a fost înlocuită cu cea a unei găini # News.ro
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2.
17:10
Echipa CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 12-a din Superligă.
17:10
Formula 1: McLaren, campioană la constructori în 2025 / Norris a ocupat locul 3 în Singapore. Cursa a fost câştigată de Russell # News.ro
Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix.
16:40
Expunerea la plastic în primii ani de viaţă afectează sănătatea pe termen lung şi poate creşte riscul de obezitate, infertilitate şi astm - studiu # News.ro
Expunerea zilnică la substanţe chimice din plastic, încă din copilărie, poate avea efecte negative de durată asupra sănătăţii, crescând riscul de boli cronice precum obezitate, infertilitate, astm şi tulburări de dezvoltare cerebrală, arată o amplă analiză realizată de cercetătorii de la NYU Langone Health, publicată recent în revista ştiinţifică The Lancet Child & Adolescent Health. Analiza a fost publicată în contextul discuţiilor pentru un Tratat Global privind Plasticul, negociat sub egida ONU, care îşi propune să impună limite obligatorii în producţia şi utilizarea acestui material.
16:30
Fostul internaţional mexican Omar Bravo, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore # News.ro
Fostul internaţional mexican Omar Bravo, cel mai bun marcator din istoria clubului Chivas Guadalajara, a fost arestat sâmbătă în Mexic, în statul Jalisco, fiind suspectat de agresiune sexuală asupra unei minore, a anunţat procuratura, citată de lequipe.fr.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.