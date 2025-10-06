România a depășit Italia și Ungaria la producția de mașini TABEL
HotNews.ro, 6 octombrie 2025 06:50
România a fost al șaselea cel mai mare producător de automobile din Uniunea Europeană, în prima jumătate de an, chiar dacă producția a scăzut. Țara noastră generează aproape 4% din vehiculele asamblate în UE, relevă…
Acum 10 minute
07:00
REPORTAJ. Sunt ucrainenii „nerecunoscători pentru ajutorul oferit”? „Când am coborât din Uber și l-am văzut pe șofer, am rămas mute de uimire” # HotNews.ro
„Oamenii trebuie să înțeleagă că soldații ucraineni apără Europa”, crede unul dintre interlocutorii noștri. Alți compatrioți spun că au obosit de acest război în care Rusia a crezut că va ocupa în trei zile Ucraina…
Acum 30 minute
06:50
06:50
„Răbdarea strategică” a lui Vladimir Putin nu va mai dura mult, iar partea terifiantă iese acum la iveală # HotNews.ro
Secvențele escaladării incursiunilor ruse în spațiul NATO, privite în retrospectivă, arată mai mult decât o escaladare. Abia la peste trei săptămâni de la intensificarea acestor incursiuni, putem avea adevărata dimensiune a ceea ce s-a întâmplat.…
Acum 8 ore
23:40
Traian Băsescu: Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie # HotNews.ro
Traian Băsescu a criticat modul de funcţionare a actualei coaliţii guvernamentale. „Ce fac ei este împotriva Constituției, nu există să domini deciziile luate în guvern”, a declarat fostul președinte, duminică, la Digi24. „Ce se întâmplă…
Acum 12 ore
23:00
Trump autorizează trimiterea Gărzii Naționale la Chicago, unde „criminalitatea a scăpat de sub control” / „Încearcă să fabrice o criză”, acuză un lider local # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a autorizat trimiterea a 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago pentru a combate criminalitate scăpată de sub control, la câteva ore după ce autoritățile de imigrare au declarat că…
22:30
Răspunsul șefului DNA când a fost întrebat dacă dosarul lui Coldea va „sta în picioare” în instanţă # HotNews.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că urmărit îndeaproape dosarul fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea, trimis în judecată în luna iulie într-un dosar de trafic de influenţă, potrivit…
22:00
Germania bănuiește că „Rusia se află în spatele incursiunilor dronelor”, spune Friedrich Merz # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că bănuiește că Rusia se află în spatele multora dintre dronele observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri pe aeroportul din…
21:40
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Ce spune ministrul Justiției despre șansele ca fostul edil să fie extrădat în România # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit, duminică seară, la Digi24, despre ce urmează după reținerea lui Sorin Oprescu în Grecia. Condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție,…
20:50
Trump amenință că Hamas va fi „distrus complet” dacă refuză să cedeze puterea în Gaza. Ce spune liderul SUA despre negocierile de pace # HotNews.ro
Negocierile privind acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza decurg „foarte bine”, a afirmat, duminică, Donald Trump, potrivit CNN. „Sunt în negocieri chiar acum, în timp ce vorbim, au început negocierile. Vor dura câteva…
20:30
Cine sunt consilierii care ar urma să facă parte din echipa lui Nicuşor Dan de la Cotroceni: Un fost premier liberal se află pe lista posibililor consilieri prezidențiali # HotNews.ro
Nicușor Dan urmează să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. Fostul premier Ludovic Orban, diplomatul Marius Lazurca, europarlamentarul Eugen Tomac, profesorul Valentin Naumescu și un avocat apropiat de Mircea Geoană se află…
20:10
Derapaj în direct la adresa selecționerului Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule!”. Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil!” # HotNews.ro
Marian Iancu (60 de ani), fostul patron al clubului Politehnica Timișoara, l-a jignit pe selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani). „Mă faci escroc ordinar? Am escrocat eu pe cineva? Băi, dobitocule, care ești tu,…
20:00
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, validate de CEC. Curtea Constituțională are ultimul cuvânt # HotNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Raportul CEC va fi transmis către Curtea Constituțională, care va valida alegerile în termen de până la 10…
19:50
SuperLiga: Remarcații lui Andrea Mandorlini după victoria cu FC Hermannstadt: „Un meci bun” # HotNews.ro
Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj, i-a lăudat pe fotbaliștii Marcus Coco și Louis Munteanu, după victoria obținută duminică, în etapa a 12-a din SuperLiga, 2-1 cu FC Hermannstadt. Munteanu nu mai marcase pentru echipa…
19:40
„Un jaf cu criptomonede este povestea epocii noastre: state întregi capturate de indivizi puternici și oameni-pioni în jocuri geopolitice” # HotNews.ro
Un fost prim-ministru și cunoscut om de afaceri care și-a făcut averea din afaceri cu Rusia și fostul său confident sunt personajele principale ale unei narațiuni care „ne spune foarte multe despre lumea în care…
19:20
SuperLiga: Marius Măldărășanu, resemnat după înfrângerea cu CFR Cluj: „Trebuie să ne câștigăm punctele cu echipele de nivelul nostru” # HotNews.ro
Marius Măldărășanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, a recunoscut superioritatea celor de la CFR Cluj, după meciul pierdut duminică, scor 1-2, în etapa a 12-a din SuperLiga. Gruparea sibiană a deschis scorul în Gruia prin Albu…
19:20
Resturi de dronă, descoperite lângă Varșovia, după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea trecută # HotNews.ro
În Polonia, în apropiere de Varșovia, au fost descoperite resturile unui obiect aerian necunoscut, care, potrivit poliției, seamănă cu o dronă. Poliția militară investighează circumstanțele apariției și originea acestuia, relatează postul de radio polonez RMF…
18:20
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, cere mai multe puteri pentru poliție după alertele cu drone de la Munchen, dar spune că nu a existat „nicio amenințare concretă” # HotNews.ro
Ministrul apărării al Germaniei, Boris Pistorius, a îndemnat duminică la calm după alertele cu drone de la aeroportul din Munchen, și a cerut mai multe prerogative pentru poliția regională și infrastructurile critice pentru a lupta…
Acum 24 ore
17:50
În Siria a început formarea primului parlament post-Assad. Procesul, criticat pentru lipsa de democrație # HotNews.ro
Comitete locale au început duminică în Siria să desemneze o parte dintre membrii primului parlament al epocii post-Assad, într-un proces criticat pentru lipsa de democrație, o treime dintre viitorii membri fiind numiți de președintele interimar…
17:20
„Existența Ucrainei e în interesul Ungariei”. Cum își explică Viktor Orban afirmația și ce spune despre Rusia # HotNews.ro
Deși afirmă că existența „Ucrainei este în interesul Ungariei”, premierul Ungariei, Viktor Orban, continuă să blocheze sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev și se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar. „Lucrul bun este că există un…
17:10
Omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a avansat o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul bucureștean Floreasca, la un preț record, cu care nu a…
17:00
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depășind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP, conform Agerpres. Vedeta criptomonedelor a atins 125.689 de…
16:40
Planul Hamas înainte de expirarea ultimatumului dat de Donald Trump, dezvăluit de un înalt oficial al grupării # HotNews.ro
Hamas mai are timp până duminică seară să accepte planul pentru viitorul Fâșiei Gaza înaintat de președintele american Donald Trump. Un înalt responsabil al grupării spune că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un…
16:30
O mie de turiști sunt blocați pe versantul tibetan al Everestului după o furtună de zăpadă # HotNews.ro
Echipele de salvare au intervenit duminică pentru a deszăpezi drumurile de acces către zonele de campare de pe versantul estic al Muntelui Everest, în Tibet, unde aproape o mie de persoane au rămas blocate din…
16:10
Un film românesc, proaspăt lansat la Veneția, ne arată ceva din care am putea învăța toți # HotNews.ro
O fată dispare înainte de 1989 în timp ce ducea gunoiul, iar sora ei mai mică e ultima persoană care a văzut-o. În ciuda aparențelor, nu e scenariul unui film polițist, nici al unui tablou…
15:50
Zboruri anulate, copaci doborâți și pene de curent în mai multe țări din Europa, după o furtună puternică # HotNews.ro
O furtună puternică s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând pagube majore. Pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi, 10 zboruri au fost anulate și duminică, potrivit DPA, citată de Agerpres. Zeci…
15:30
Autoritățile din Lituania au descoperit ce se afla în baloanele care au pătruns în spațiul aerian al țării și au blocat ore întregi aeroportul din Vilnius # HotNews.ro
Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni au intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al Lituaniei și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius, provocând întârzieri de mai multe ore, au anunțat…
15:10
De la dezinfectant pentru mâini până la o pernă pentru gât, există multe articole recomandate pentru a le lua cu noi în călătorii, mai ales când zburăm cu avionul. Dar există un obiect mai puțin…
15:00
„Cum vă încălziți și cât cheltuiți?”. Dezbaterea momentului în București, orașul care încă așteaptă să vină căldura prin calorifere # HotNews.ro
E prima zi meteo-cumsecade în București, dar e doar un respiro între două episoade de vreme severă, cu frig, ploi extrem de abundente și vijelii. Un episod abia încheiat, un altul deja anunțat de ANM,…
14:50
Războiul din Gaza scurtcircuitează turneul mondial al lui Robbie Williams. Concertul din Instanbul, anulat din motive de „siguranță publică” # HotNews.ro
Cântărețul britanic Robbie Williams avea programat ultimul show din turneul mondial pentru data de 7 octombrie, la Instabul, potrivit The Independent. Fostul solist al trupei Take That și-a anunțat fanii, sâmbătă, pe Instagram că îi…
14:20
România se împrumută tot mai mult. Cheltuieli în creștere pentru administrația publică, datoria statului s-a mărit din nou # HotNews.ro
Datele publicate de Ministerul Finanțelor pentru luna iunie arată că datoria guvernamentală este în continuare în creștere, ajungând la peste 57% din PIB. Datoria administrației publice a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde…
14:00
Premierul Georgiei amenință opoziția după protestele violente de la Tbilisi: „Mulți trebuie să se aștepte la condamnări” # HotNews.ro
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de a pătrunde în palatul prezidenţial, respinsă de poliţie, transmite AFP,…
13:30
Răfuială publică pentru putere între cele mai influente agenții din Ucraina. Moscova e singura care câștigă de pe urma rivalității # HotNews.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Național Anticorupție (NABU), două instituții cheie din țara invadată de Vladimir Putin, se află într-un conflict tot mai intens, marcat de percheziții, arestări și acuzații reciproce, scrie…
13:10
INTERVIU. Unul dintre cei mai importanți opozanți ruși ai Moscovei: „Democrațiile occidentale au trădat Ucraina. Vreau să trăiesc 151 de ani ca să-l văd pe Putin mort, dacă se poate, spânzurat” # HotNews.ro
„Pentru mine a fost foarte important ce s-a întâmplat în România anul trecut când Rusia a încercat să submineze democrația pe care o aveți, să vă submineze alegerile și democrația românească a avut suficientă putere…
13:00
Putin amenință cu ruperea relațiilor cu Washingtonul dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk, capabile să lovească adânc în teritoriul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington, notează Reuters.…
12:30
George Clooney, critici pentru Donald Trump. Actorul este de acord, totuși, în privința unui subiect cu președintele american # HotNews.ro
Actorul George Clooney a declarat că ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor produse în străinătate este o soluţie greşită pentru o problemă reală, potrivit Reuters.…
11:50
„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie pentru a-ți distruge viața”. Pericol tot mai mare pentru adolescenți, cum acționează infractorii # HotNews.ro
Valul de escrocherii care vizează adolescenții din SUA și Europa este în creștere. Tinerii sunt păcăliți să trimită poze intime, iar apoi șantajați, sub amenințarea că vor fi făcute publice, scrie BBC. „Am pozele tale…
11:40
Vremea va fi închisă, rece și va ploua în București, pe parcursul următoarelor zile, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, publicată duminică. Astfel, în intervalul 5 octombrie, ora 21:00 – 6 octombrie, ora 10:00, în…
11:30
Alertă nouă de vreme severă de la meteorologi. Ploi abundente, vânt puternic, ninsori viscolite la munte și frig # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare de ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri, intensificări ale vântului și vreme rece, valabilă în întreaga țară începând de…
11:10
Ilie Dumitrescu, înainte de derbyul dintre FCSB și Universitatea Craiova: „E un meci vital” # HotNews.ro
Ilie Dumitrescu (56 de ani) a declarat, pentru GOLAZO.ro, că partida dintre FCSB și Universitatea Craiova e mult mai importantă pentru una dintre echipe. Fostul atacant al Stelei crede că efortul depus de olteni în…
11:00
Condițiile puse de România pentru a atrage nomazii digitali, mai dure ca-n Spania. „Pentru ca acest trend să se dezvolte, e nevoie de implicarea autorităților” / Ce fac alte țări # HotNews.ro
România are o infrastructură digitală de top, un cost de viață mai scăzut, față de alte țări europene, însă nu atrage nomazi digitali la fel ca alte țări. La o analiză rapidă, o cerință impusă…
10:30
Armand Goșu, verdict tranșant. „Avertismentele” SRI despre atacul hibrid rusesc sunt o „operațiune de manipulare” specifică KGB-ului # HotNews.ro
Analistul de politică externă și expertul în spațiul ex-sovietic, Armand Goșu, apreciază că SRI nu are în acest moment capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele Nicuşor Dan, de a combate influența…
10:00
Un portret al preşedintelui Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale…
09:20
Duminică și luni temperaturile vor avea valori normale pentru această perioadă, fiind mai ridicate față de cele de zilele trecute, când România a fost afectată de un val de frig neobișnuit, însă ploile vor reveni…
09:10
Trageri LOTO duminică 5 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7.2 milioane de euro # HotNews.ro
Duminica, 5 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 2 octombrie, Loteria Romana a acordat 23.599 de castiguri…
09:00
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a mai inițiat un proiect de producție de electricitate solară, de astă dată cu amplasament în Țara Hațegului, județul Hunedoara, relevă date…
09:00
Anders Zorn, superstarul suedez. Unul dintre puținii străini ale căror lucrări se regăsesc în colecția Casei Albe # HotNews.ro
Anders Zorn a fost unul dintre cei mai apreciați portretiști ai timpului său – regi, președinți, bancheri și personalități culturale dorind să comande portrete pictate de el, iar gravurile lui erau vândute pentru sume mai…
08:50
Baloane „suspecte” au forțat închiderea principalului aeroport din Lituania. Zboruri anulate sau redirecționate către alte țări # HotNews.ro
Operațiunile pe cel mai mare și mai aglomerat aeroport din Vilnius au fost suspendate timp de câteva ore, mai mult zboruri fiind deviate, din cauza unor baloane care au intrat în în spațiul său aerian,…
08:30
Furie și proteste în mai multe țări europene, după ce flotila internațională cu ajutoare pentru Gaza a fost interceptată de Israel # HotNews.ro
Sute de mii de persoane au participat sâmbătă la mitinguri pro-palestiniene în Europa, cerând încetarea imediată a războiului din Gaza și eliberarea activiștilor aflați la bordul unei flote care transporta ajutoare umanitare în enclavă, pe…
08:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă seară că va dezarma mișcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul președintelui american Donald Trump, fie prin mijloace militare, relatează AFP și Agerpres. „Hamas va fi dezarmată… se…
07:50
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia # HotNews.ro
Polonia, membră a NATO, a declarat că a mobilizat avioane duminică dimineața pentru a asigura siguranța aeriană după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra Ucrainei, potrivit Reuters. Oficialii din țara invadată au anunțat…
