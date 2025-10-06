Tentative de reabilitare
Contributors.ro, 6 octombrie 2025 06:50
Într-un prim capitol cu valoare și de argument ca și de introducere, capitol intitulat Cine (re)scrie Istoria? Argumente pentru o contraistorie a scenei artistice din România socialistă. Introducere, Cristina Modreanu subliniază că noua ei carte, Învinși și învingători. Artiști în culisele scenei socialiste (Editura Vremea, colecția Fapte, Idei, Documente, București, 2025), se află într-o evidentă și dorită relație de continuitate cu […] Articolul Tentative de reabilitare apare prima dată în Contributors.
• • •
Alte ştiri de Contributors.ro
Acum 30 minute
06:50
Într-un prim capitol cu valoare și de argument ca și de introducere, capitol intitulat Cine (re)scrie Istoria? Argumente pentru o contraistorie a scenei artistice din România socialistă. Introducere, Cristina Modreanu subliniază că noua ei carte, Învinși și învingători. Artiști în culisele scenei socialiste (Editura Vremea, colecția Fapte, Idei, Documente, București, 2025), se află într-o evidentă și dorită relație de continuitate cu […] Articolul Tentative de reabilitare apare prima dată în Contributors.
Ieri
07:00
În articolul anterior, „De la Zaruri la Algoritmi: Cum a început povestea inteligenței artificiale în muzică”, am urmărit parcursul gândirii algoritmice în arta sunetelor: de la jocurile muzicale ale secolului al XVIII-lea, bazate pe reguli combinatorii, până la rețelele neurale care compun astăzi partituri. Am arătat că muzica, prin structura ei temporală și matematică, a […] Articolul De la proporție la percepție: Algoritmul ascuns în artă apare prima dată în Contributors.
4 octombrie 2025
10:50
Un sondaj Truedem, făcut public la sfarșitul lunii august de Claudiu Tufiș, a pus câteva întrebări românilor. 39 % din populația adultă, și 28 % din cei cu studii superioare, cred că vaccinurile cauzează autism. Patru din zece. Mai mult de un absolvent de facultate din patru. Repet: mai mult de un absolvent de facultate din […] Articolul Autism și vaccinuri: frici colective iraționale apare prima dată în Contributors.
08:20
“Răbdarea strategică” a lui Vladimir Putin nu va mai dura mult. Agresiunea Federației Ruse asupra Europei a intrat pe un parcurs inevitabil # Contributors.ro
Secvențele escaladării incursiunilor ruse în spațiul NATO, privite în retrospectivă, arată mai mult decât o escaladare. Abia la peste trei săptămâni de la intensificarea acestor incursiuni, putem avea adevărata dimensiune a ceea ce s-a întâmplat. Simpla desfășurare a acestor secvențe și suprapunerea lor cu altele ne arată însă altceva, mai surprinzător, așa cum vom demonstra: […] Articolul “Răbdarea strategică” a lui Vladimir Putin nu va mai dura mult. Agresiunea Federației Ruse asupra Europei a intrat pe un parcurs inevitabil apare prima dată în Contributors.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
O cvasi-incredibilă, frumoasă și emoționantă poveste de dragoste, o poveste nu fără turbulențe, dintre Alexia, o fată cu grave deficiențe de auz, și Mihai Maler, un “auzitor”, despre care mai toată lumea și mai ales propriul tată, credeau că e cel mai mare bad boy din lume. Adică un june de bani gata, un playboy, […] Articolul Alteritate apare prima dată în Contributors.
2 octombrie 2025
20:10
Războiul ruso-ucrainean și declinul ordinii mondiale post-1945 – declin care a rezultat din acest război – ar putea motiva puterile relativ mai mici să încerce să descurajeze cu arme atomice, radioactive, biologice și/sau chimice, puterile mai mari. Introducere Sistemul internațional instituit în 1945 este în declin. Anteriora „ordine liberală”, sau ordine „bazată pe norme”, a […] Articolul Vor obține puterile mai mici arme de distrugere în masă? apare prima dată în Contributors.
08:00
Din tot ceea ce se vede în spațiul public, România continuă să nu trateze mai deloc două probleme foarte importante. Este vorba despre ceea ce aș numi problema „vizitatorilor” și problema „terminatorilor”. Problema „vizitatorilor” este ușor de înțeles dacă ne gândim la filmul cu același nume din 1993[i], cu Jean Reno si Christian Clavier în […] Articolul Între „vizitatori” și „terminatori” apare prima dată în Contributors.
07:50
Nu cred că e vreun român care să nu fi aflat rezultatele alegerilor de duminica trecută din Republica Moldova, dar sunt sigur că puțini s-au întrebat cum s-au calculat ele. Ei bine, sistemul electoral moldovenesc este printre cele mai simple. Toți cei 101 membri ai Parlamentului unicameral sunt aleși pe liste blocate (nu se […] Articolul Alegeri în Moldova, Cehia și Țările de Jos. Idei pentru România apare prima dată în Contributors.
1 octombrie 2025
10:20
Polarizarea a existat în România în diverse momente după 1989 şi a fost adesea alimentată de o serie de discursuri sau atitudini ale actorilor politici şi sociali sau de momente electorale (mai ales alegerile prezidenţiale). Cu toate acestea, în România şi nu numai, polarizarea nu mai este un fenomen prezent doar în campaniile şi momentele […] Articolul Polarizarea afectivă. Care sunt cauzele şi cum o reducem apare prima dată în Contributors.
08:30
Extrem de utilă Nota asupra ediției, cu care editura Polirom din Iași și traducătoarea Marina Vazaca deschid versiunea în limba română a Reflecțiilor asupra ghilotinei ale lui Albert Camus, carte apărută în Seria de autor, dedicată marelui autor francez. De la bun început, Marina Vazaca face precizarea esențială că în textul în chestiune Camus “a […] Articolul Scoaterea morții în afara legii apare prima dată în Contributors.
30 septembrie 2025
09:50
Faptele au o particulară gravitate. În esență, s-a reținut că Nicolas Sarkozy a negociat începând cu 2005, când era ministru de interne, finanțarea de către regimul libian a campaniei sale prezidențiale ce urma să se desfășoare în 2007, prin intermediul a doi apropiați. Articolul Condamnarea unui Președinte – executare provizorie sau execuție politică ? apare prima dată în Contributors.
29 septembrie 2025
07:20
Astăzi trăim o veritabilă bătălie între sisteme de valori: între vechea Europă și cea nouă, între europenii originari și imigranți, între „Occidentul colectiv” și Rusia, între Nordul global și Sudul global, între SUA și China... Nu este numai despre bani, cum încearcă Trump să ne convingă. Articolul Europa nu este un loc pe hartă. Despre reguli și valori apare prima dată în Contributors.
06:40
O spun de la bun început. Spectacolul intitulat Happiness Hunters în a cărui dramaturgie se amestecă generos și creator sugestii din piesa Nefericiții aparținând unuia dintre cei mai cunoscuți scriitori maghiari ai veacului trecut, Milán Füst (din ale cărui scrieri, din păcate, în românește nu s-au tradus decât romanele Povestea nevestei mele și Tava de […] Articolul Cu schepsis apare prima dată în Contributors.
28 septembrie 2025
13:40
Data de 28 septembrie 2025 va marca istoria Republicii Moldova. După alegerile prezidențiale și referendumul din 2024, alegerile parlamentare sunt ultimul (și cel mai important) test pe care trebuie să-l treacă moldovenii pentru a-și continua drumul către aderarea la UE și către o legătură mai strânsă cu occidentul. Rusia are un interes puternic să perturbe […] Articolul Candidatul TikTok de la Chișinău apare prima dată în Contributors.
27 septembrie 2025
16:30
Oamenii și autoritățile așteaptă să vadă, parcă hipnotizați, dacă fraudarea alegerilor din Republica Moldova atinge proporțiile care ar permite Moscovei aservirea țării. Până unde ajung mijloacele Rusiei s-a verificat în 2024, când în Republica Moldova au avut loc alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrarea în Uniunea Europeană. Regimul lui Putin a investit atunci aproximativ 55 […] Articolul Alegerile din Republica Moldova. Ne uităm ca la un vițel dus la tăiere apare prima dată în Contributors.
26 septembrie 2025
08:00
Am încercat din toate puterile să rămân departe de jocul politic și să nu fac nici măcar comentarii despre acesta. Dar situația în care suntem acum este cu mult prea pe muchie de cuțit pentru a nu face câteva inevitabile referiri cu caracter ceva mai politic. Și o spun de acum: nu sunt opiniile Băncii […] Articolul Un scenariu catastrofic apare prima dată în Contributors.
07:40
… pentru a evita dezastrul electoral – la termen sau anticipat – care se conturează conform celor mai recente sondaje de opinie. Revin. Într-un articol întitulat ”Ce este de făcut?” publicat în Contributors, pe 20 decembrie, anul trecut, am încercat să pledez pentru necesitatea și urgența înființării unor partide noi, ca alternativă la singura opoziție ”antisistem” […] Articolul Nevoia imperioasă de partide noi … apare prima dată în Contributors.
07:00
O consistentă parte a celor 135 de minute cât durează filmul Etiologia unei crime scris de Bogdan Ficeac și regizat de Marius Th. Barna se plasează sub semnul unei monotonii deliberate. Monotonia cotidiană a existenței a două cupluri, fiecare dintre ele aparent bine consolidate, în care partenerii par a fi înțelegători unul față de celălalt, […] Articolul Cvartet apare prima dată în Contributors.
25 septembrie 2025
08:20
La mai mult de lună de la întânirea din Alaska, politica Rusiei este cât se poate de clară: regimul de la Moscova rămâne fidel războiului şi priveşte forţa militară ca pe singura cale de a-şi atinge obiectivele enunţate. Lichidarea statalităţii Ucrainei şi extinderea sferei sale de influenţă în est, iată ambiţiile pe care Federaţia Rusă […] Articolul Rusia şi politica intimidării sau despre curajul fermităţii apare prima dată în Contributors.
24 septembrie 2025
19:50
Dodon și extrema dreaptă, în slujba Kremlinului: cine poate câștiga alegerile din Moldova? O privire dinspre Ucraina # Contributors.ro
28 septembrie 2025, alegerile în Republica Moldova. Noul guvern care urmează să fie format la Chișinău va avea o importanță decisivă pentru viitorul nu numai al acestei țări, ci și al Ucrainei. Și problema nu este doar dacă Moldova va anunța oficial o schimbare de direcție către Rusia. Mult mai reale și, în același timp, mai […] Articolul Dodon și extrema dreaptă, în slujba Kremlinului: cine poate câștiga alegerile din Moldova? O privire dinspre Ucraina apare prima dată în Contributors.
09:20
Paracetamol sau acetaminofen, sunt același lucru – alături de noi de peste 150 de ani # Contributors.ro
De unde s-a plecat în discuția despre paracetamol? Probabil de la un studiu publicat în 2019 care a utilizat biomarkeri din sângele ombilical și a indicat o asociere a prezenței acetaminofenului în sângele ombilical cu risc crescut de ADHD și autism. Studiul a fost observațional, cu insuficientă putere de a stabili sau desființa o cauzalitate. Articolul Paracetamol sau acetaminofen, sunt același lucru – alături de noi de peste 150 de ani apare prima dată în Contributors.
08:20
Pretextul pentru a scrie cele ce urmează e neprelungirea contractului unui director de teatru numit interimar. Nu demiterea lui de către Primăria generală a Capitalei în ograda financiară a căreia funcționează acel teatru. Nu i-a mai fost prelungit contractul de interimar, interimat care dura de…doi ani și jumătate. Dar nici nu i-a fost evaluată activitatea, […] Articolul Teatrul…cruzimii? apare prima dată în Contributors.
08:20
Cercetarea din România se îndreaptă încet dar sigur către dispariție. Nu din cauza măsurilor de austeritate promovate de guvernul actual, cercetarea nu a fost inclusă în pachetele de așa zise reforme asumate până acum, ci prin reducerea anuală a sumelor alocate pentru finanțarea proiectelor de cercetare prevăzute în Programul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare […] Articolul Cum este omorâta, prin inaniție, cercetarea din România apare prima dată în Contributors.
07:50
Editura bucureșteană Omnium are excepționalul merit de a fi publicat în limba română cutremurătoarea carte Războiul prin ochii unui scriitor. Vasili Grossman și Armata Roșie. 1941-1945. Carte întocmită sau, mă rog, editată cum scrie pe copertă, de Antony Beevor și Liuba Vinogradova. Cei doi s-au angajat la sisifica muncă de a fi descifrat, tradus din […] Articolul Războiul apare prima dată în Contributors.
23 septembrie 2025
16:10
Întrebarea-cheie a discuției propuse: Mai este posibilă rearanjarea politică a lumii, dorită de puterile revizioniste autocratice din Orient, sau apărarea ordinii mondiale actuale bazate pe reguli, susținută de democrațiile liberale din Occident, fără un mare război cinetic? Și dacă da, cum? Mai poate furniza diplomația o mare viziune comună și un compromis, între democrații și […] Articolul Impasul apare prima dată în Contributors.
08:10
Problema Depopularea în sine este un fenomen care semnalează multiple consecințe negative. Știm, spre exemplu, că populația rezidentă din România a scăzut cu aproximativ un milion, între ultimele două recensăminte, din 2011 și 2021. Cifrele globale, la nivel de țară, nu ajută foarte mult în fundamentarea unor politici de populație care să reducă amplitudinea și […] Articolul De unde vine declinul populației comunelor din România? apare prima dată în Contributors.
22 septembrie 2025
18:50
Fantomele lor devin ale noastre atunci când le interiorizăm, iar fantomele noastre devin ale lor atunci când sunt instrumentalizate politic. În această buclă, realitatea instituțională și imaginarul colectiv se hrănesc reciproc. Articolul Mulțimea bântuită apare prima dată în Contributors.
08:50
Se vorbește ad nauseam de reforme în educație. Nu de ieri, de azi, ci de 30 de ani. Șirul de reforme existente alcătuiește un palimpsest în care fiecare strat de ordonanțe și legi este un eșec adăugat peste alt eșec. Ceea ce merge în aparență foarte bine în sistemul de învățământ din România este pe […] Articolul Educația pe butuci – propuneri de reforme apare prima dată în Contributors.
08:30
Întrebarea „Fac și ideile sex?” nu are legătură cu biologia propriu-zisă — este o metaforă pentru împerecherea creativă a conceptelor. Când două sau mai multe idei distincte intră în contact într-un mediu care stimulează curiozitatea (prin discuții, colaborare sau chiar printr-o revelație întâmplătoare), ele se pot combina sau „împerechea” pentru a produce idei noi, emergente. […] Articolul Când ideile fac sex… apare prima dată în Contributors.
06:50
Numele dramaturgului și scenaristului australian Andrew Bovell (născut în anul 1962) nu este tocmai necunoscut spectatorilor de teatru români. Una dintre piesele sale- Când ploaia se va opri- piesă scrisă în anul 2008, a avut parte deja de cel puțin două montări, e adevărat, în traduceri diferite. Premiera pe țară s-a consumat în anul 2013, […] Articolul Anotimpuri apare prima dată în Contributors.
20 septembrie 2025
09:20
Propaganda „suveranistă” clamează că misiunea taberei lor ar fi de a reda demnitatea și suveranitatea poporului român. De amorul dezbaterii, să admitem că misiunea „suveranistă” nu este ruptă de realitate și că ar fi altceva decât gargară politicianistă. Chiar și în aceste condiții, sunt de părere că obiectivul „suveraniștilor” este de a ajunge mari dregători, […] Articolul Hiclenia „suveranistă” apare prima dată în Contributors.
19 septembrie 2025
10:00
Mecanismele de leadership în „democrațiile” celor patru state autoritare care polarizează opoziția globală împotriva Occidentului # Contributors.ro
„Să sperăm că celebra frază pe care Churchill i-a adresat-o lui Chamberlain la întoarcerea de la München nu se va întoarce împotriva Europei de astăzi: „Ați ales dezonoarea pentru a evita războiul, aveți dezonoarea și veți avea războiul”, a acuzat Churchill. Astăzi, le-am putea spune liderilor europeni: „Ați ales să-l curtați pe Trump în speranța […] Articolul Mecanismele de leadership în „democrațiile” celor patru state autoritare care polarizează opoziția globală împotriva Occidentului apare prima dată în Contributors.
17 septembrie 2025
11:50
Război cu Rusia? Scenariul paralizant de care se tem toate statele membre ale NATO și pe care se bazează Putin # Contributors.ro
Ultimele zile au fost marcate de încărcătura emoțională negativă generată de pătrunderea unor drone aeriene rusești în spațiul Poloniei (10 septembrie) și ulterior în cel al României. Aviația poloneze, ajutată de avioane F-35 olandeze şi baterii Patriot din Germania, a doborât o parte dintre acestea deasupra Poloniei, altele au dispărut de pe radare. În România, […] Articolul Război cu Rusia? Scenariul paralizant de care se tem toate statele membre ale NATO și pe care se bazează Putin apare prima dată în Contributors.
16 septembrie 2025
09:30
Anul 2024 s-a încheiat cu un dezastru bugetar: deficit de 9,3% din PIB. Pentru omul obișnuit, aceasta nu este decât o cifră, cam așa cum sunt rezultatele analizelor. Și la deficit avem un prag maxim al normalității, situat la 3% din PIB. La analize, după cifra care este rezultatul nostru, sunt trecute valorile normale – […] Articolul 27 milioane de salarii medii apare prima dată în Contributors.
08:40
În 11 septembrie 2025, Freedom House România și New Data Academy au organizat conferința ”Moldova, Qvo Vadis?” (înregistrarea aici), unde am fost și eu invitat pentru a vorbi despre dezinformarea din energie, ca parte a războiului hibrid. Timpul alocat a fost destul de scurt, deci nu am avut timpul necesar pentru a dezvolta subiectul și […] Articolul Războiul hibrid din energie – faza Fake News și Corupție apare prima dată în Contributors.
07:40
„În interesul prioritizării siguranței cicliștilor noștri și a întregului pluton, având în vedere natura periculoasă a unor proteste în Vuelta, Israel-Premier Tech a oferit cicliștilor echipament cu monograma echipei pentru restul cursei. Numele echipei rămâne Israel-Premier Tech, dar echipamentul cu monogramă se aliniază acum cu deciziile de branding pe care le-am adoptat anterior pentru vehiculele […] Articolul Competiție sportivă și proteste excesive în turul ciclist al Spaniei apare prima dată în Contributors.
07:20
În multe țări, printre care și România, prețurile bunurilor și serviciilor au tendința să crească. Acest proces se numește inflație. Prețurile sunt determinate de numeroși factori: cerere și ofertă, costul mâinii de lucru și al materiilor prime, concurența între vânzători etc. Însă, în esență, inflația este legată de cerere și ofertă: dacă cererea de bunuri […] Articolul Creșterea prețurilor și consecințele sale economice apare prima dată în Contributors.
15 septembrie 2025
08:30
Cu dronele sale, Moscova vrea să distragă atenția Europei, s-o convingă să oprească fluxul de armament ce curge spre Kiev. Interviu cu analistul Armand Goșu # Contributors.ro
Contributors: După incursiunea dronelor rusești pe cerul Poloniei, sâmbătă a venit rândul României. Moscova testează flancul estic al NATO? Armand Goșu: Aș spune că e o diversiune, o provocare, nu un test. Cuvântul test sună prea… solid. Să testeze ca să afle ce anume? Ce nu știa Moscova și ar fi vrut să afle printr-un […] Articolul Cu dronele sale, Moscova vrea să distragă atenția Europei, s-o convingă să oprească fluxul de armament ce curge spre Kiev. Interviu cu analistul Armand Goșu apare prima dată în Contributors.
08:00
45 de zile de la intrarea în vigoare a Infamului Pachet 2 de măsuri fiscale. Să analizăm cu atenție evoluțiile din ultimele 45 de zile # Contributors.ro
Criză? Ce criză? Unde este criza? Nu mai vorbiți prostii! Nu există nici o criza, nicăieri! Duduie consumul, duduie prețurile, duduie economia. Cozi la mall unde este înghesuială maximă, cozi lungi la magazinele de bricolaj. Cozi în toate magazinele mari, mijlocii și mici, în piețe, la târgurile meșteșugărești, la evenimentele religioase, la sărbătorile populare, la […] Articolul 45 de zile de la intrarea în vigoare a Infamului Pachet 2 de măsuri fiscale. Să analizăm cu atenție evoluțiile din ultimele 45 de zile apare prima dată în Contributors.
14 septembrie 2025
08:30
De la Zaruri la Algoritmi: Cum a început povestea inteligenței artificiale în muzică # Contributors.ro
Înainte ca algoritmii să transforme codul în limbaj artistic, compozitorii Europei iluministe au imaginat tabele, dispozitive și mecanisme analogice capabile să genereze muzică pe baza unor „instrucțiuni” simple — un fel de prompturi avant la lettre. Între joc, metodă și speculație teoretică se conturează o genealogie discretă a procesului de automatizare a creativității: de la Musikalisches Würfelspiel la Arca […] Articolul De la Zaruri la Algoritmi: Cum a început povestea inteligenței artificiale în muzică apare prima dată în Contributors.
08:20
Genomica, știința care studiază structura, funcția, evoluția și cartografierea genomurilor, este adesea asociată cu progresele din medicină. Totuși, în ultimele decenii, aplicațiile genomicii s-au extins și în numeroase alte domenii, cu impact semnificativ asupra societății, economiei și mediului. Câteva exemple ar fi: Agricultură Până în prezent, cercetătorii au secvențiat genomurile a câtorva mii de plante. […] Articolul Aplicațiile genomicii în domenii din afara medicinei apare prima dată în Contributors.
13 septembrie 2025
11:00
De la Roma la Războiul Rece și până la clima de azi Fiecare epocă, când își simte sfârșitul aproape, începe să își secrete propria apocalipsă. Fiindcă omului îi este mai la îndemână să își închipuie un „dezastru cosmic” decât sfârșitul ordinii în care trăiește. „Miliardul de aur” – clubul restrâns al Occidentului format din Statele […] Articolul Apocalipsa miliardului de aur apare prima dată în Contributors.
08:20
Intelectualul autentic este, în linie progresistă, doar cel care se investeşte in marile cauze ale omenirii: meseria sa este lupta cu nedreptatea, iar ţinta ultimă a acţiunilor sale este naşterea unei lumi eliberate de inegalitate şi de explotatare. Intelectualul este, în modernitate, un personaj angajat: cei care refuză să adere la acest ordin al fanaticilor […] Articolul Intelectualul şi revoluţia sau despre pasiunea distrugerii apare prima dată în Contributors.
12 septembrie 2025
09:30
În urma măsurilor impuse în sistemul național de învățământ de Legea Nr. 141/2025, legea emanată din zelul contabil al domnului Ilie Bolojan, a apărut un val de nemulțumiri care nu s-a stins complet, dar nici nu dă semne să-și revină curând în intensitate. De la marșul celor 10-15,000 de profesori din data de 08.09.2025, […] Articolul Statul paralel din educație apare prima dată în Contributors.
09:10
România se află într-un moment critic: deficitul bugetar a scăpat de sub control, decalajele sociale și teritoriale se adâncesc, iar investițiile strategice sunt fragmentate și adesea fără coerență. România are nevoie de direcție, de un plan acceptabil de măsuri, fie ele și controversate, da al căror impact să fie orientat în două direcții, impact financiar […] Articolul Cum ar putea arăta un pachet real de reformă pentru România apare prima dată în Contributors.
06:40
The Roses (Familia Rose) este un remake doar parțial reușit al binecunoscutului film Războiul familiei Rose din 1989. Care pe lângă incontestabilul atuu de a-i fi avut în distribuție pe doi actori mult mai celebri și clar mai carismatici (Kathleen Turner și Michael Douglas) decât izbutesc să fie Olivia Colman și Benedict Cumbertach, care nici […] Articolul Descrețitive apare prima dată în Contributors.
10 septembrie 2025
14:50
SOTEU 2025: Europa luptă pentru viitorul continentului. Nu mai putem aștepta să treacă furtuna # Contributors.ro
Autori: Francesca Cristea și Tana Foarfă Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi, 10 septembrie, în plenul Parlamentului European discursul anual în care sunt punctate prioritățile UE pentru viitor, dar și un scurt bilanț al ultimului an. Discursul a avut câteva teme cheie: securitate, ajutor umanitar, dar mai ales un apel constant […] Articolul SOTEU 2025: Europa luptă pentru viitorul continentului. Nu mai putem aștepta să treacă furtuna apare prima dată în Contributors.
14:40
Uneori, petele albe, zonele de necunoaștere, este bine să fie corect identificate pentru a stimula eforturile adecvate de reducere sau îndepărtare a lor. Este cazul zonelor de cunoaștere difuză care duc la lipsa unor politici publice adecvate în domeniul diasporei. Vom încerca, în continuare, să identificăm astfel de zone, în speranța sporirii șanselor de a […] Articolul Câmpuri de cunoaștere difuză a românilor din diaspora apare prima dată în Contributors.
07:40
Intermitențele morții, carte scrisă în anul 2005 și reeditată în românește anul acesta de Polirom într-o excelentă și foarte inspirată serie de autor, nu este nici pe departe cel mai bun roman al lusitanului José Saramago. Este însă, dincolo de orice dubiu, una dintre cele mai frumoase și mai generatoare de perplexitate. Spun asta fiindcă […] Articolul Cât de infailibilă poate fi moartea? apare prima dată în Contributors.
9 septembrie 2025
14:10
Impasul politic al Franței, o imagine concentrată a crizei democrațiilor polarizate # Contributors.ro
Nu a fost o surpriză pentru nimeni. Doar faptul că prim ministrul Bayrou a cerut el însuși votul de încredere, grăbindu-și astfel sfârșitul politic, poate fi o mică temă de discuție, un detaliu tactic. Altminteri era clar că guvernul de centru, atacat puternic dinspre ambele extreme, atârna de un fir de ață. Propunerea de tăiere […] Articolul Impasul politic al Franței, o imagine concentrată a crizei democrațiilor polarizate apare prima dată în Contributors.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.