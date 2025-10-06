APIA primește până la 28 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului în sectorul creșterii...
Covasna Media, 6 octombrie 2025 06:50
APIA primește până la 28 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului în sectorul creșterii...
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 10 minute
07:00
Farmacia din Barcani s-a redeschis după un an și jumătate
07:00
Beneficiile mersului pe jos: de ce ar trebui să facem loc acestui obicei sănătos în viața noastră? # Covasna Media
Beneficiile mersului pe jos: de ce ar trebui să facem loc acestui obicei sănătos în viața noastră?
07:00
Datorie dincolo de program: gestul unei polițiste din județul Covasna
07:00
Atenție la intersecția Ciucului cu Bd. General Grigore Bălan!
Acum 30 minute
06:50
APIA primește până la 28 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului în sectorul creșterii... # Covasna Media
APIA primește până la 28 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului în sectorul creșterii...
06:40
Horoscop luni, 6 octombrie 2025
Acum 24 ore
15:10
Sepsi OSK trece de Ceahlăul
Ieri
12:40
Elevii din Barcani au descoperit orientarea sportivă chiar în centrul comunei
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
„Pentru mine este foarte important ca ceea ce predau să poată fi aplicat de către elevi în... # Covasna Media
„Pentru mine este foarte important ca ceea ce predau să poată fi aplicat de către elevi în...
3 octombrie 2025
23:30
Horoscop de weekend: 4-5 octombrie 2025
18:40
HYDROKOV: Serviciile online, din nou funcționale după modernizarea sistemului de facturare # Covasna Media
HYDROKOV: Serviciile online, din nou funcționale după modernizarea sistemului de facturare
18:00
Număr record de cupluri de aur şi diamant, sărbătorite la Sfântu Gheorghe
17:00
Zilele Filmului Maghiar la Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi Covasna
16:00
Polițiștii și copiii, împreună pentru prietenia cu animalele
15:30
Oportunitate de carieră în Jandarmerie pentru tineri
15:10
Violența școlară scoasă din anonimat: peste 3.900 de elevi și cadre didactice implicați în... # Covasna Media
Violența școlară scoasă din anonimat: peste 3.900 de elevi și cadre didactice implicați în...
12:20
Replica AUR la acuzațiile din partea PNL: „Referendumul din Vâlcele aparține cetățenilor, nu... # Covasna Media
Replica AUR la acuzațiile din partea PNL: „Referendumul din Vâlcele aparține cetățenilor, nu...
07:00
Nopți albe, culori de toamnă și povești cu zacuscă
06:50
Siguranță la o apăsare de buton: a fost predat al 100-lea Ceas Assisto la Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Siguranță la o apăsare de buton: a fost predat al 100-lea Ceas Assisto la Sfântu Gheorghe
06:50
Centrul Militar Județean Covasna invită copiii să surprindă „Armata prin ochii lor”
06:40
Horoscop vineri, 3 octombrie 2025
2 octombrie 2025
18:20
Disponibilizări colective la două societăţi cu tradiţie - Textila Oltul şi Secuiana
17:30
O nouă grădiniţă cu creşă, construită la Câmpul Frumos cu fonduri europene
16:30
Muncă part-time la eMag? O înșelătorie care a costat o victimă peste 45.000 de lei
15:50
Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, la Sfântu Gheorghe, pe 10 octombrie
14:50
2 octombrie – Ziua Internațională a Nonviolenței
11:30
Noaptea Galeriilor, Design Week, Pulzart şi DbutanT, printre evenimentele lunii octombrie # Covasna Media
Noaptea Galeriilor, Design Week, Pulzart şi DbutanT, printre evenimentele lunii octombrie
10:10
Scandal politic la Vâlcele: AUR cere demiterea primarului, PNL răspunde cu acuzații și... # Covasna Media
Scandal politic la Vâlcele: AUR cere demiterea primarului, PNL răspunde cu acuzații și...
07:00
Sfântu Gheorghe are trei stații noi de încărcare pentru mașinile electrice
07:00
Peste 2.900 de nominalizări la Best of Sepsi și doar patru zile rămase pentru înscrieri # Covasna Media
Peste 2.900 de nominalizări la Best of Sepsi și doar patru zile rămase pentru înscrieri
06:40
Horoscop joi, 2 octombrie 2025
06:30
Anunţ de participare la a doua licitaţie pentru concesiune bunuri
03:30
Florin Kelemen: „Adevărata bogăție nu stă în bani, ci în familie, în credință și în puterea de a ajuta” # Covasna Media
Florin Kelemen: „Adevărata bogăție nu stă în bani, ci în familie, în credință și în puterea de a ajuta”
03:20
Focar de hepatită A în Barcani: DSP a intervenit cu o campanie de vaccinare
1 octombrie 2025
19:00
Cinci spectacole de teatru, masterclass-uri, expoziţii şi proiecţii de filme animate la... # Covasna Media
Cinci spectacole de teatru, masterclass-uri, expoziţii şi proiecţii de filme animate la...
18:50
Concert omagial dedicat eroilor Revoluţiei din 1956, în deschiderea stagiunii simfonice de la... # Covasna Media
Concert omagial dedicat eroilor Revoluţiei din 1956, în deschiderea stagiunii simfonice de la...
17:30
Ce părere au cititorii noștri despre proteste și reformele iniţiate de Guvernul Bolojan? # Covasna Media
Ce părere au cititorii noștri despre proteste și reformele iniţiate de Guvernul Bolojan?
16:10
Protejează-ți drepturile! Reprezentanții Avocatului Poporului te așteaptă la Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Protejează-ți drepturile! Reprezentanții Avocatului Poporului te așteaptă la Sfântu Gheorghe
13:50
Aproape 7.000 de covăsneni au rămas fără asigurare medicală
13:40
Cinci decenii de iubire: sărbătoare pentru cuplurile de aur la Întorsura Buzăului
07:00
Caii nesupravegheați din Sfântu Gheorghe: 49 de sesizări și 17 sancțiuni în acest an, dar problema rămâne nerezolvată # Covasna Media
Caii nesupravegheați din Sfântu Gheorghe: 49 de sesizări și 17 sancțiuni în acest an, dar problema rămâne nerezolvată
06:50
2 medalii de aur: debut internațional de succes pentru sportivii de la SAMURAI OPS din Sfântu Gheorghe # Covasna Media
2 medalii de aur: debut internațional de succes pentru sportivii de la SAMURAI OPS din Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
30 septembrie 2025
20:00
Horoscop octombrie 2025
19:50
Textile sănătoase pentru oameni şi mediu – începe EcoTexBalneo 2025 la Covasna
19:40
Sepsi OSK a pierdut în prelungiri cu Steaua
13:20
Aur, argint și bronz pentru echipa Show Time la Brașov. Urmează Campionatul Mondial
12:10
Mai puțin timp pierdut la ghișeu: programări online la Serviciul Rutier Covasna
11:40
Scoate violența școlară din anonimat! Proiectul prin care elevii învață să se protejeze și... # Covasna Media
Scoate violența școlară din anonimat! Proiectul prin care elevii învață să se protejeze și...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.